Diretta Stoke City - Manchester United in Capital One Cup

22.50 - Dopo un primo tempo privo di emozioni, il secondo tempo prende quota e la partita decolla. Due splendidi gol dello United portano gli uomini di Moyes in semifinale mentre per lo Stoke City, autore di una grande prestazione, il sogno Capital One Cup si interrompe ai quarti di finale. I Potters non hanno demeritato ma lo United è stato troppo forte e cinico nello sfruttare le comunque poche palle gol create.



93' FINITA!! Lo United batte 2-0 lo Stoke City e accede così alle semifinali. Finisce ai quarti di finale l'avventura dei padroni di casa







92' Attacca ancora lo Stoke, prima una conclusione di Adams è uscita larga ma i padroni di casa posso uscire dalla Capital One Cup a testa alta



90' Saranno tre i minuti di recupero ma la partita è in ghiaccio. Lo United è sicuro della vittoria dopo aver giocato un gran secondo tempo e segnato due splendidi gol



88' Partita agli sgoccioli. Vuole chiudere in attacco lo Stoke!



LO UNITED SFIORA IL TERZO GOL!! Evans da due passi non riesce ad impattare bene con il pallone in precedenza trattato malissimo da Cameron che l'ha praticamente servito ad Evans!



84' I padroni di casa non si arrendono ma l'impresa sembra disperata. Lo United guida 2-0 ed è in controllo della gara. Al Britannia Stadium si aspetta solo il fischio finale



82' Cambio per i "Red devils": al posto di Welbeck entra Fletcher



80' Semifinale sempre più vicina per lo United che a dieci minuti dalla fine ha due reti di vantaggio! Continuano ad attaccare gli uomini di Moyes



GOOOOOOOOOL!!! GOOOOOOOOL!!! EVRAAAAA!!! 2-0 UNITED!! Capolavoro del francese che entra in area e a giro deposita il pallone dove Sorensen non può arrivare!







75' Cambio per lo Stoke: Esce Shawcross, entra Adam



73' Ancora Walters!!! Servito da Crouch di petto lascia partire un tiro dal limite che De Gea è costretto a deviare in angolo sopra la traversa! La partita si è accesa! Lo Stoke non vuole perdere!



CHE OCCASIONE PER LO STOKE!!!! Walters non arriva a deviare il cross di Wilson per un soffio!! Rischia lo United!



70' Bella partita adesso! Ci prova lo Stoke! Smalling salva lo United!! Il difensore inglese in chiusura evita a Whelan di calciare in porta!



68' I padroni di casa comunque continuano a giocare ma hanno indubbiamente subito il contraccolpo del vantaggio dello United che adesso gestisce l'1-0 che vale la semifinale



66' Ancora Young! Questa volta però il suo destro finisce largo!



64' Si sono svegliati i "Red devils". Il gol di Young ha suonato la carica. Adesso la squadra di Moyes attacca a tutto campo



GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!! VANTAGGIO UNITED! Che gol! Young!! Che bordata!! Fantastica conclusione!







60' Spinge lo United! E' sempre Valencia ad essere pericoloso! Il suo tiro di esterno destro rasoterra è deviato in angolo ma l'ecuadoregno è davvero una spina nel fianco nella fin qui perfetta difesa dello Stoke



57' Primo cambio United: Fuori Anderson, dentro Hernandez



55' Altro cross totalmente sballato per gli uomini di Moyes. Evans la spedisce direttamente in fallo laterale. Pochi attimi fa Valencia era stato fermato da un intervento perfetto di Shawcross proprio mentre l'ecuadoregno si apprestava ad entrare in area



52' Pessimo tiro di Anderson che aveva fatto tutto bene per trovare lo spazio giusto per la conclusione! Ma il giocatore dello United schiaccia troppo il pallone che esce larghissimo dalla porta difesa da Sorensen



50' VALENCIA!! Lo United prova a salire di colpi, bel tiro dell'ecuadoregno deviato in corner!



48' Ci prova lo United ma gli uomini di Moyes sembrano senza cattivera questa sera, ne approfitta lo Stoke per mantenere la partita tranquilla e sperare in un episodio che li favorisca



45' Iniziata la ripresa! Lo United controlla il primo pallone del secondo tempo



Primo tempo avaro di emozioni quello tra Stoke City e Manchester United. Il clima molto ventoso e piovoso che ha portato l'arbitro a sospendere la gara al 29', non sta aiutando i giocatori ad esprimersi al meglio. Speriamo di vedere qualcosa di più nel secondo tempo!







47' Si conclude la prima frazione di gioco. Zero a zero al Britannia Stadium, solo la pioggia ha reso interessante il match finora..



46' Occasione Manchester! Corner battuto da Valencia, colpo di testa di Young per Evans che stoppa di petto ma nello stop si allunga il pallone agguantato da Sorensen!



45' Due minuti di recupero. Si giocherà fino al quarantasettesimo



44' Corridoio per Rafael che avanza sulla fascia e scodella il pallone in mezzo. Colpo di testa di Wellbeck direttamente tra le braccia di Sorensen



42' Effetti speciali per Palacious che si accascia a terra tenendosi lo stomaco dopo uno scontro con Evans... ma il giocatore dello United non lo ha neanche sfiorato



40' Partita bloccata sullo 0-0. I "Red devils" hanno dalla loro un grande possesso di palla dal quale però non nasce mai niente di pericoloso



37' Altro cross totalmente sbagliato dallo United. Questa volta è Jones a spedire il pallone direttamente sul fondo



35' Tra United e Stoke sta vincendo il pressing. Molto chiuse le difese e partita che non decolla. Nessuna emozione dalla ripresa del gioco ma anche prima della sospensione pochissimo da annotare



32' Young si guadagna un calcio di punizione dalla bandierina ma il suo cross in mezzo è inguardabile e si spegne sul fondo dopo aver sorvolato l'area dello Stoke City



30' Walters per Crouch, bel cross teso messo in corner da Smalling



Ricominciata! La pioggia ha smesso di inondare il Britannia Stadium! L'arbitro fischia la continuazione della partita!



"Match delayed". Partita sospesa. Rimaniamo in attesa di capire se l'arbitro deciderà di riprendere il gioco o meno. Seguiranno aggiornamenti, restate con noi. A tra poco



I giocatori si avviano verso gli spogliatoi. La sensazione è quella che si continuerà a giocare ma per adesso l'arbitro ha deciso di fermare il gioco a causa dell'estremo maltempo che sta colpendo la cittadina di Stoke-on-Trent



PARTITA SOSPESA!! Grandine, pioggia e un vento indiavolato rendono impossibile continuare la partita!



27' Lo United prova ad alzare i ritmi di gara. Evra in slalom si beve un paio di difensori dello Stoke e la mette in mezzo ma Wilson intercetta il suo assist e spazza



25' La serata molto ventosa non aiuta di certo lo spettacolo. Tanti i cross per la testa di Crouch ma la maggior parte dei lanci è spesso fuori misura



22' ANDERSON! Bel destro scagliato dal limite ma Sorensen fa buona guardia e blocca senza troppi patemi



Primi venti minuti di gara in archivio. Pochissime emozioni al Britannia Stadium, tanti gli errori in impostazione per entrambe le squadre



18' Molto rocciosa e solida la retroguardia dei padroni di casa. Difficile per lo United trovare spazi



15' United padrone del campo. I "Red devils" controllano il ritmo di gara, ancora molto lento a dir la verità



13' A parte l'occasione avuta con Valencia lo United non riesce a sfondare. Possesso di palla sterile per gli uomini di Moyes che sembrano studiare l'avversario senza però riuscire a trovare i giusti varchi per rendersi pericolosi



10' Ci prova Assaidi dal limite! La sua conclusione si alza troppo e finisce alta sopra la traversa. Spingono i padroni di casa



8' Ritmi bassi al Britannia Stadium. Meglio lo Stoke City anche se lo United si difende bene e riesce a controllare il centrocampo grazie ad un possesso palla di alto livello



5' Evra è pronto a fare il suo rientro in campo. Il francese era dovuto uscire a bordo campo dopo uno scontro con Walters a centrocampo



3' VALENCIA!!! Servito sull'esterno dell'area da Young scarica un destro violentissimo che si stampa sull'esterno della rete! Primo brivido della partita firmato United



Subito aggressivi i padroni di casa che guadagnano un calcio di punizione sulla fascia destra ma da dentro l'area Whelan manca il controllo e lo United riparte



1' INIZIATA! Buon Capital One Cup a tutti! Lo Stoke City da il calcio d'inizio alla partita



20.42 - Squadre che fanno il loro ingresso in campo in questo momento. Leggera pioggia sulla cittadina di Stoke-on-Trent. Lo United in maglia a strisce verticali nere e blu. Tipica maglia a righe bianche e rosse per i padroni di casa. Tutto pronto!



20.35 - Dieci minuti all'inizio della partita! Squadre negli spogliatoi pronte a scendere in campo per darsi battaglia in questo quarto di finale di Capital One Cup







Moyes ha confermato che Rooney salterà la gara di oggi a causa di un infortunio

Queste alcune delle statistiche della partita che tra pochissimo ci appresteremo a commentare:







20.10 - Buonasera! Manca poco più di mezz'ora al calcio d'inizio! Queste le formazioni ufficiali: Stoke City: Sorensen; Cameron, Shawcross (c), Wilson, Pieters; Walters, Palacios, Ireland, Whelan, Assaidi; Crouch Manchester United: De Gea; Rafael, Smalling, Evans, Evra; Valencia, Cleverley, Jones, Anderson, Young; Welbeck.







19.15 - Amici di Vavel Italia e appassionati di calcio inglese, benvenuti! Alessandro Mancinelli vi da una caloroso benvenuto al "Britannia Stadium" dove alle 20.45 andrà in scena Stoke City-Manchester United, gara valevole per i quarti di finale di Capital One Cup, cioè della Coppa di Lega inglese.







Lo Stoke City è riuscito ad arrivare ai quarti di finale della Capital One Cup dopo avere battuto il Birmigham ai calci di rigore. I padroni di casa sono in un buonissimo stato di forma, dato che in Prmeier League hanno vinto ben cinque partite consecutive. Tra le "vittime" della squadra di Mark Huges troviamo anche il Chelsea di Josè Mourinho. Lo Stoke City ha quindi tutte le carte in regola per vincere questa partita.



Il Manchester United, dopo un avvio di stagione veramente al di sotto delle aspettative, ora sta risalendo la china: nell'ultima partita di Premier League ha dominato l'Aston Villa, vincendo tre a zero con due reti del gioiello Wellbeck e una di Cleverley.



Diretta Stoke City-Manchester United



I "Red devils" sono arrivati ai quarti di finale di Capital One Cup dopo avere eliminato il Norwich con un netto quattro a zero. Contro lo Stoke City David Moyes presenterà la formazione titolare, con Rooney e Wellbeck regolarmente in campo.



PRECEDENTI - Stoke City e Manchester United si sono incontrati ben 98 volte. Sono quaranta le vittorie dell'ex squadra del leggendario Sir Alex Ferguson. Solo 26 le vittore dello Stoke City mentre sono 32 i pareggi tra le due compagini. Negli ultimi tre incontri in Premier League i "Red devils" hanno sempre portato a casa i tre punti. Nell'ottobre 2012 finì 4-2 per lo United. Nell'aprile di quest'anno vittoria per 2-0. Poco più di un mese fa per gli uomini guidati da Moyes è arrivata all'Old Trafford la rocambolesca vittoria per 3-2 dopo che Rooney e compagni erano stati in svantaggio due volte prima che un gol di Hernandez all'80' avrebbe completato la rimonta dello United.







COME ARRIVA LO STOKE CITY - I Potters occupano attualmente il tredicesimo posto in classifica in Premier League, staccati dalla zona retrocessione soltanto di cinque punti. Lo Stoke City ha segnato nove gol finora in Capital One Cup, competizione che non vincono dal 1972.



COME ARRIVA IL MANCHESTER UNITED - Gli uomini di Moyes occupano l'ottava posizione in Premier League che per lo United rappresenta il peggior avvio di campionato di sempre. I "Red devils" hanno dieci punti di ritardo dall'Arsenal capolista ma arrivano ai quarti di finale di Capital One Cup, competizione che lo United ha vinto tre volte in dieci anni, dopo aver battuto il Liverpool e il Norwich.



Queste le probabili formazioni:



Stoke City (4-2-3-1): Begovic, Muniesa, Wilson, Shawcross, Cameron, Whelan, Nzonzi, Ireland, Arnautovic, Assaidi, Crouch. Manchester United (4-3-2-1): De Gea, Rafael, Evra, Jones, Giggs, Young, Valencia, Januzaj, Wellbeck, Rooney.