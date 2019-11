Capital One Cup - United in semifinale, battuto lo Stoke City

Il Manchester United dopo novanta minuti di gioco duro, reso ancor più arduo dal maltempo (pioggia, grandine e vento) che ha costretto l'arbitro della gara a sospendere il match per dieci minuti alla mezz'ora del primo tempo, è riusciuto a battere per 2-0 lo Stoke City. Gli uomini di Moyes sono qualificati alle semifinali dove affronteranno il Sunderland che nella serata di martedì ha eliminato il Chelsea di Mourinho.



PRIMO TEMPO - Partono bene i padroni di casa che cominciano la partita pressando a tutto campo e guadagnandosi un calcio di punizione. Battuto da Palacios, Wilson mancha l'aggancio in area di rigore sprecando così l'occasione di rendersi subito pericoloso. Dopo pochi minuti risponde il Manchester United con Valencia che con un destro violentissimo quasi scardina la porta difesa da Sorensen quando il pallone finisce sull'esterno della rete. La partita però è rallentata da ritmi piuttosto blandi, tenuti da entrambe le parti. Assaidi al 10' ci prova dal limite ma la sua conclusione si spegne sopra la traversa. Lo United prova a sfondare in area ma la difesa dei padroni di casa è rocciosa e molto solida e gli uomini di Moyes fanno molta fatica a trovare il varco giusto. Al 29' il tempo già proibitivo peggiora, comincia a grandinare e l'arbitro è costretto a sospendere la partita che riprende dopo dieci minuti e che vede lo United rendersi pericoloso nel finale con Evans. Da un corner battuto da Valencia, di testa Young spizza per Evans che controlla di petto ma si allunga il pallone consentendo a Sorensen di uscire e far sua la sfera. Si conclude così un brutto primo tempo a reti bianche.







SECONDO TEMPO - I secondi quarantacinque minuti di gioco iniziano nel segno dello United e di Valencia. L'ecuadoregno trova un bel tiro da dentro l'area di rigore che viene deviato in corner e che comunque finisce di pochissimo a lato. Ma dopo l'occasione di Valencia lo United torna a spegnersi, sono tanti gli errori della squadra di Moyes in fase di impostazione e altrettanti i cross sbagliati. Al 62' però i Red Devils passano in vantaggio con una conclusione superba di Young che spara quasi all'incrocio dei pali un tiro dai venticinque metri. La partita si accende e dopo aver rischiato il pareggio lo United raddoppia con Evra che inventa da posizione angolata un capolavoro a giro su cui Sorensen non può nulla. Sul 2-0 lo United si rilassa e lo Stoke City prova a reagire ma sono sempre gli uomini di Moyes ad essere i più pericolosi sfiorando il gol del 3-0 con Evans che a due passi da Sorensen non riesce a trovare il guizzo giusto per toccare il pallone in rete. Si conclude così la partita. Dopo tre minuti di recupero i padroni di casa si arrendono e lo United festeggia l'approdo alle semifinali.



