Cavani abbatte il Saint-Etienne, il PSG avanza in Coppa di Lega

Il Saint-Etienne si conferma bestia nera, ma alla fine il Paris Saint-Germain riesce a superare l'ostacolo e a qualificarsi per i quarti di finale di Coupe de la Ligue. Ci sono voluti i tempi supplementari per avere ragione dei Verts, ma i parigini avevano in serbo un'arma micidiale: Edinson Cavani. Il Matador, esaltato per le parole al miele di L'Equipe, porta in vantaggio il PSG su cross di Verratti: saltato Ruffier e palla in rete. Il Saint-Etienne pareggia a dodici minuti dalla fine: Erding trova il classico gol dell'ex su traversone di Lemoine, nulla da fare per Douchez. Nei supplementari l'equilibrio sembra mantenersi, con i rigori che appaiono ormai inevitabili, quando a due minuti dal 120' Verratti serve in area Menez che crossa sul secondo palo, dove Cavani insacca. Un'azione corale che porta il PSG ai quarti di finale, dove incontrerà il Bordeaux. I girondini sono stati gli unici a vincere in trasferta, violando il fattore campo del Rennes: Doucoure risponde al vantaggio di Henrique, ma il portiere dei rossoneri N'Daye commette il fallo da rigore che Jussiê trasforma nel primo minuto di recupero.

Avanza con fatica anche il Lione che supera 3-2 in un match combattutissimo, con tutte le reti siglate nel secondo tempo, il Reims. Vantaggio di Gomis che schiaccia di testa sul secondo palo da un cross di Lacazette. Lo stesso Lacazette raddoppia su suggerimento di Gourcouff: il suo diagonale non lascia scampo a Placide. Non ci sta il Reims che riapre l'incontro con Oniangue che sfrutta a dovere la sponda in area di De Preville. Un punto esclamativo sulla qualificazione ai quarti dell'OL prova a metterlo Gorucouff con una conclusione magistrale dai 25 metri che inchioda Placide. Il Reims, che nei sedicesimi ha eliminato il Monaco, rimette tutto in discussione nel finale con il calcio di rigore procurato da Mandi e trasformato da Ayité. A passare è però il Lione che ai quarti se la vedrà con il Marsiglia. La squadra di Anigo, alla prima vittoria della sua gestione, regola 2-1 al Vélodrome il Tolosa. Doppio vantaggio dell'OM prima della mezz'ora: Mendy e il rigore di Gignac indirizzano bene la partita, ma prima dell'intervallo Spajic prova inutilmente a riaprirla.

I quarti di finale vedranno affrontarsi Nantes e Nizza. I canarini hanno impiegato più di un'ora per battere l'Auxerre, riuscendo a far valere la categoria superiore grazie al gol di Aristeguieta su assist di Veigneau. Nizzardi che invece hanno avuto un compito più agevole, regolando il Sochaux 3-0 nel primo tempo con le reti di Pejcinovic, Genevois e Pied. A completare il programma saranno Troyes ed Evian. Il Troyes è l'unica squadra di Ligue 2 sopravvissuta, avendo superato i pari categoria del Tours con un emozionante 3-2 deciso in pieno recupero da un rigore di Nivet. Evian che invece è entrata tra le migliori otto grazie alla doppietta di Wass che ha ribaltato il vantaggio iniziale di Ilan nella sfida casalinga contro il Bastia.

I quarti di finale di Coupe de la Ligue si terranno il 14 e 15 gennaio. Ora ci si prepara a chiudere l'anno con l'ultimo turno del girone d'andata di campionato, mentre il 2014 inizierà con i sedicesimi di finale di Coupe de France.