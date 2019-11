Ufficiale: Suarez rinnova col Liverpool, altri cinque anni con i "Reds"

Luis Suarez ha messo nero su bianco, o per meglio dire, rosso su bianco, la sua volontà di restare a Liverpool con i "Reds" firmando nella giornata di oggi, qualche minuto fa, un nuovo contratto che lo lega alla squadra allenata da Brendan Rodgers fino al 2018. L'attaccante uruguagio guadagnerà 200.000 sterline a settimana. E' quindi certo che il Pistolero che in estate aveva fatto impazzire mezza Europa con la sua voglia d'addio resterà fedele al club che nel 2011 lo prevelò dall'Ajax. A Liverpool quindi il Natale si tinge ancor più di rosso e i tifosi dei "Reds" hanno un motivo in più per festeggiare.

#LFC are delighted to announce Luis Suarez has signed a new long-term contract with the club: http://t.co/diU9OuarUi pic.twitter.com/VGnMfSD5Vm — Liverpool FC (@LFC) December 20, 2013

Luis Suarez: "Without doubt the backing I have received from the #LFC fans has influenced my decision. I am so proud to represent them.” — Liverpool FC (@LFC) December 20, 2013