Live Borussia Dortmund - Hertha Berlino, la Bundesliga in diretta

Dal Signal Iduna Park di Dortmund è tutto, a voi tutti un affettuoso saluto da Giuseppe Mercuri! Alla prossima con le dirette di VAVEL ITALIA!

La squadra di Luhukay fa il colpaccio a Dortmund e si regalaun Natale da sogno! Ora per il Borussia si fa dura rincorrere sia Bayern Monaco che Leverkusen! L'Hertha è momentaneamente al sesto posto!!!

E' FINITAAAAAAAAAAAA!!!!!!!! L'HERTHA BERLINO SBANCA IL SIGNAL IDUNA PARK PER DUE A UNO!

SE NE VA IL SETTIMO MINUTO DI RECUPERO!

96' si gioca da sei minuti!

92' si continua a giocare

92' crampi per Allagui, gioco fermo fra i fischi del Signal Iduna Park!

91' senza idee il Borussia si getta in avanti, ma la difesa dell'Hertha è attentissima!

4' di recupero!!!

90' cambio per l'Hertha, dentro Janker, fuori Cigerci!

89' CLAMOROSO! GROSSKREUTZ DI TESTA SPAGLIA IL POSSIBILE PAREGGIO! PALLONE A LATO! INCREDIBILE!

88' il Borussia cerca disperatamente il pareggio!

81' ammonito Lewandowski per il fallo su Kobiashvili!

78' si infortuna Ramos, che è costretto ad abbandonare il campo, al suo posto entra Wagner!

77' cambio nel Borussia, fuori il capitano Kehl, dentro Schieber!

76' colpo di testa di Allagui che è impreciso e termina fuori!

76' tiro di Pszczek, che termina a lato!

75' ultimi quindici minuti di gioco, l'Hertha è sempre in vantaggio al Signal Iduna Park!

70' cambio nell'Hertha, fuori Skjelbred, dentro Niemiyer!

67' ammonito Kobiashvili per fallo su Lewandowski!

66' MIRACOLO DI GERSBECK SUL TIRO DI HOFMANN! INCREDIBILE!

64' Reus tenta l'incursione in area, fermato in scivolata correttamente!

59' il Borussia non riesce a trovare il pareggio, nessuna occasione pericolosa creata dagli uomini di Klopp!

56' cambio nel Borussia, fuori Blaszczykowski, dentro Hoffman!

55' colpo di testa di Sokratis, pallone schiacciato che termina fuori!

52' la partita si scalda, fallo di Lewandowski su Allagui, nessun provedimento però.

50' ammonito Cigerci per il fallo su Gundogan!

Cambio per il Borussia, fuori Sarr, dentro Piszczek. INTANTO SI RICOMINCIA PER IL SECONDO TEMPO!

FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO, A SOPRESA L'HERTHA E' IN VANTAGGIO PER 2 A 1, DOPO CHE IL BORUSSIA AVEVA SEGNATO CON REUS, I CAPITOLINI HANNO RISPOSTO CON I GOL DI RAMOS E ALLAGUI, IL MIGLIORE DEI SUOI!

44' INCREDIBILEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!! RETE DI ALLAGUI CHE RUBA PALLA A SARR E FA SECCO WEINDENFELLER!!!!!!! 2 A 1 HERTAA!!!

39' Allagui scarta tutta la difesa giallo nera, si allunga troppo la palla davanti Weindenfeller! Che occasione!

34' termina a lato il tiro debole di Gundogan!

33' Skjelbred tenta il tiro, senza problemi Weindefeller!

31' prova il Borussia a scardinare la difesa dell'Hertha, ma senza grandi risultati!

25' prova il tiro Lewandowski, palla altissima!

23' REEEEEEEEEEEEEEEEEETEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!! INCREDIBILEEEEE!!!!!! PAREGGIO DELL'HERTHA!!!! GOL DI RAMOS!!! SFRUTTA IL RASOTERRA IN MEZZO DI ALLAGUI E LA METTE DENTRO!!!!!!!

22' cross in mezzo di Allagui che non trova nessuno!

18' tiro ravvicinato di Mkhitarian, si salva Gersbeck in angolo!

12' pasticcio difensivo dell'Hertha, il pallone termina su Lewandowski che non è freddo da battere Gersbeck!

11' si vede in avanti l'Hertha, tiro di Ramos impreciso che termina sul fondo!

9' tiro al volo di Grosskreutz che termina alto!

Passa in vantaggio il Dortmund, lancio in profondità per Reus, che con un tiro rasoterra anticipa il portiera dell'Hertha e porta in vantaggio i suoi!

7' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!! HA SEGNATO REUS!!!!!

6' tenta il tiro Blaszczykowski, ribattuto.

3' Si studiano le due squadre, senza esporsi troppo.

1' SI COMINCIA!!!

Meno di dieci minuti all'inizio di Borussia Dortmund-Hertha Berlino, è tutto pronto al Signal Iduna Park!

FORMAZIONE UFFICIALE HERTHA BERLINO:

Unsere Startelf beim BVB: Gersbeck - Pekarik, Hosogai, Lusti, Schulz - Cigerci, Kobi - Ndjeng, Skjelbred, Allagui - Ramos! #hahohe #BVBBSC — Hertha BSC (@HerthaBSC) 21 Dicembre 2013

FORMAZIONE UFFICIALE BORUSSIA DORTMUND:

BVB: Weidenfeller - Großkreutz, Sokratis, Sarr, Durm - Sahin, Kehl - Blaszczykowski, Mkhitaryan, Reus – Lewandowski #bvbbsc — Borussia Dortmund (@BVB) 21 Dicembre 2013

Amici di Vavel Italia buon pomeriggio da parte di Giuseppe Mercuri, oggi seguiremo la diretta della sfida che vede di fronte il Borussia Dortmund di Jurgen Klopp, e l'Hertha Berlino, che è ritornata quest'anno nella massima serie tedesca dopo la retrocessione della stagione 2011-2012. La squadra della capitale, allenata dall'olandese Jos Luhukay, occupa il settimo posto, un buon risultato per una neopromossa, a soli due punti dalla zona Europa League e a sette da quella Champions. La squadra di Klopp invece occupa la terza piazza a pari merito con l'altro Borussia, il Monchengladbach, a 32 punti, con il Bayer Leverkusen che è riuscito a staccarsi di cinque punti sui giallo neri grazie alla vittoria nello scontro diretto per 1-1. Il Borussia è reduce, in campionato, dal pareggio per 2-2 contro il meno quotato Hoffenheim, la truppa della capitale invece dalla vittoria casalinga per 3-2 contro il Werder Brema, grazie alla doppietta di Ramos ed il gol di Ronny, dopo che gli ospiti si erano portati in vantaggio con Petersen.

L'ultimo confronto tra le due compagini in Bundesliga, risale al 30 settembre 2011, al Signal Iduna Park si imposero i capitolini per 2 a 1. Nella partita di ritorno, giocata all'Olympianstadion, dove l'Italia nel 2006 conquistò il titolo di Campione del Mondo, vinse la squadra di Klopp, con lo scarto minimo di 1 a 0. Quella sconfitta in casa per i giallo neri fu indolore, poichè a fine anno i Schwarzgelber, conquistarono la Bundesliga davanti il Bayern Monaco, staccato di otto punti, che si dovette arrendere anche in Coppa di Germania, quando a Berlino, la squadra allora allenata da Heynkes, fu asfaltata per 5 a 2. Tutto il contrario per l'Hertha, che retrocesse nella Serie B locale, dopo aver perso lo spareggio salvezza-promozione contro il Fortuna Dussendorlf.

Andiamo a vedere ora, i profili dei due allenatori che oggi si sfideranno, partendo dall'allenatore degli ospiti, ovvero Jos Luhukay. Olandese di 51 anni, dà inizio alla carriera agonistica a 15 anni, quando, da centrocampista, viene preso dalla squadra olandese del VVV Venlo, dopo aver passato 11 anni allo Schiedam, nel 1991 si trasferisce RCK Waalwijk, dove milita due anni, per poi chiudere la sua carriera nel 1998, allo Straelen. Ma è da allenatore che Jos avrà più fortuna, nel 2006 allena il Paderborn, appena promosso in Zweite Bundesliga, la seconda serie locale, con cui centra in ottimo nono posto. Ad inizio 2007 viene ingaggiato dal Monchengladbach, che si trovava nelle parti basse della classifica, la squadra però, visti gli errori commessi dalla dirigenza, non riesce a salvarsi. La stagione dopo Luhukay riporta la squadra in alto dominando per tutta la stagione. Nel 2009 passa ad allenare Augsburg, dove vi resterà fino al 2012, prima di essere ingaggiato come allenatore dell'Hertha.

L'allenatore dei giallo neri di Dortmund, Jurgen Klopp, non ebbe una gloriosa carriera da calciatore, come si definisce lui stesso "un mediocre giocatore da Zweite Liga". E' da allenatore che troverà la sua fortuna. Per ben sette anni, dal 2001 al 2008 allena il Mainz, dove nel 2005 ottiene la qualificazione nella Coppa UEFA, prima di essere eliminati dal Siviglia, futuro vincitore del trofeo. Dopo che, nella stagione 2007-2008 la squadra della citta di Magonza retrocesse, Klopp abbandonò la panchina dei biancorossi. L'anno dopo, il Borussia punta su di lui, e Klopp vince subito il primo trofeo, battendo in Supercoppa Tedesca il Bayern Monaco per 2-1. Dopo due campionati sempre più in ascesa, conquista il titolo nel 2011. L'anno dopo mette a segno una doppietta in Germania, vincendo campionato e Coppa nazionale. Non si ripete nel 2013, dove i suoi ragazzi si sono dovuti arrendere allo strapotere del Bayern. L'unica delusione resta la finiale di Champions a Wembley, persa proprio contro i Bavaresi.