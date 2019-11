PSG stop col Lilla, Monaco ko in casa

AS Monaco FC vs. Valenciennes FC 1-2

Inattesa sconfitta interna per il Monaco, epilogo amaro di un 2013 comunque straordinario per i monegashi che perdendo questa partita hanno però mandato in fumo il record di punti al termine del girone d’andata. E il Valenciennes, che non vinceva da sei gare, si avvicina alla salvezza. Alla mezz’ora ospiti in vantaggio: Raggi devia il traversone di Masuaku, Subasic manca il pallone e Abidal sbaglia il controllo infilandolo nella propria porta. Nella ripresa si rivede in campo Falcao, al rientro dall’infortunio. Il Monaco prova a prendere in mano l’incontro, ma il Valenciennes colpisce in contropiede: Doumbia lancia dalla sua metà campo Ducourtioux che davanti a Subasic non sbaglia. Falcao si guadagna il rigore che potrebbe riaprire l’incontro: lo stesso colombiano si incarica della battuta, ma Penneteau respinge la non impeccabile esecuzione. Il gol che accorcia le distanze arriva sul successivo corner: sulla sponda aerea di Carvalho è James Rodriguez a fare centro. L’assedio finale si conclude tuttavia senza esito per il Monaco che perde così l’imbattibilità interna nel torneo.

AS Saint-Etienne vs. FC Nantes 2-0

Quarta vittoria nelle ultime cinque gare per il Saint-Etienne che rilancia con forza la propria candidatura per il quarto posto. La squadra di Galtier sembra tutt’altro che stanca dopo i 120’ di Parigi e spazza via un Nantes che non perde solo la partita, ma anche i pezzi (Veigneau e Djordjevic infortunati). Protagonista del match, con un gol e un assist, un Mevlut Erding che finalmente sta mostrando le sue qualità realizzative. È lui a mandare in gol Corgnet nella parte centrale della prima frazione: quinto centro in campionato per il trequartista dei Verts. Sfida chiusa dal fallo di mano in area di Alhadhur che consente a Erding di portarsi a quota cinque reti con la sua nuova maglia (quattro in Ligue 1, una in Coppa di Lega).

SC Bastia vs. Montpellier HSC 0-0

Sotto pressione per il successo del Valenciennes a Montecarlo, il Montpellier non va oltre lo 0-0 contro il Bastia e adesso vede la zona retrocessione pericolosamente vicina. La squadra di Courbis riesce a tenere su uno dei campi più difficili della Ligue 1, dove finora ha vinto solamente il Lione, ma al tempo stesso non dà mai la sensazione di poter vincere la gara. Due punti che avrebbero fatto comodo per mantenere il +5 sulla zona rossa: il Natale in casa orange si preannuncia ben poco allegro, mentre il Bastia con 24 punti può stare tranquillo.

OGC Nice vs. Évian TG 3-1

Aveva bisogno di vincere per allontanare lo spettro di una lotta salvezza e così è stato. Il Nizza deve ringraziare Bautheac se è riuscito a battere un Evian che dopo 45’ ha fatto vedere le streghe agli uomini di Puel. Rischiava di costare cara l’ingenuità di Bodmer che commette fallo da rigore: dagli undici metri trasforma Mongongu. Sale in cattedra Bautheac che prima piazza nel sette il cross effettuato da Brüls, poi replica sotto misura su assist di Pied per il terzo gol del suo campionato. Completa l’opera Bosetti su gentile concessione di Mensah.

Stade de Reims vs. AC Ajaccio 4-1

Straordinario girone d’andata del Reims che dopo diciannove partite vanta la bellezza di 29 punti, con la salvezza che a questo punto pare davvero a un passo. L’anno solare si chiude con un poker all’Ajaccio, interamente servito nel secondo tempo. Doppietta in quattro minuti per Charbonnier, prima su sponda di Mandi e poi al volo su angolo di Ayité. Il terzo gol porta la firma di Atar, secondo centro in questo torneo, con Charbonnier che questa volta indossa i panni dell’uomo assist. L’Ajaccio prova a dare un senso alla partita con la rete del brasiliano Eduardo, ma Ayité mette il punto esclamativo sull’affermazione del suoi.

FC Sochaux-Montbéliard vs. Stade Rennais 2-1

Torna a vincere dopo dieci partite il Sochaux che abbandona l’ultimo posto in classifica, anche se la situazione resta precaria, e inguaia il Rennes. Episodio chiave poco dopo il quarto d’ora di gioco: Contout subisce fallo in area da parte di Kana-Biyik e Bakambu realizza dal dischetto. Nel finale di tempo altro rigore concesso, questa volta a favore degli ospiti: Alessandrini si guadagna e trasforma per il pareggio. È Bakambu che torna a far sorridere Renard al termine di uno scambio con Nogueira.

Toulouse FC vs. En Avant de Guingamp 0-0

Forti di una solida situazione di classifica, Tolosa e Guingamp scelgono saggiamente di non farsi male nell’ultima partita prima di Natale. Quinto risultato utile di fila in campionato per i tolosani, mentre il Guingamp con 24 punti è già andato ben al di là delle attese per una neopromossa.

Olympique de Marseille vs. FC Girondins de Bordeaux 2-2

Grande rimonta del Marsiglia che riesce a recuperare un doppio svantaggio nella gara interna contro il Bordeaux. Girondini in vantaggio con Jussiê che anticipa tutti su angolo di Obraniak e batte di testa Mandanda. Il raddoppio è firmato da Maurice-Belay, al secondo gol consecutivo, che approfitta di uno svarione difensivo di Abdallah. In due minuti però il Marsiglia rimette in piedi la sfida. Carrasso salva con difficoltà sulla punizione di Thauvin, la palla arriva a Romao che insacca. Azione seguente e OM che pareggia: Gignac firma l’ottavo gol in campionato sotto misura su assist di Mendy. Nonostante la cocente delusione della rimonta, il Bordeaux mantiene il quarto posto in classifica.

FC Lorient vs. Olympique Lyonnais 2-2

Il Lione ha accarezzato un successo che avrebbe forse dato la svolta a una stagione difficile, invece qualcosa strada facendo s’incrina e il Lorient pareggia una strana partita. Davvero splendida l’azione che porta al vantaggio dell’OL: Fofana dà a Gourcuff che di tacco serve Grenier, Reynet è battuto dalla conclusione del centrocampista che non segnava dalla prima giornata. Il raddoppio è siglato da Gomis (sesto gol in campionato) che ribadisce in rete sulla respinta di Reynet su conclusione ravvicinata di Lacazette. Il Lorient torna in partita con l’undicesimo gol di Aboubakar che s’infila tra i difensori del Lione e batte Anthony Lopes. L’OL sembra essere riuscito a tenere, ma in pieno recupero Alain Traoré realizza di testa il gol del pareggio che sottrae ai rodanesi due punti pesantissimi.

Paris Saint-Germain FC vs. LOSC Lille 2-2

Campione d’inverno grazie al ko del Monaco nell’anticipo, il PSG cerca di ammazzare il campionato contro il Lilla terzo in classifica. Missione che non è riuscita alla squadra di Blanc, la quale ha anzi seriamente rischiato di perdere l’imbattibilità del Parc des Princes. Vantaggio dei padroni di casa con il quindicesimo gol in campionato di Ibrahimovic, una punizione deviata dalla barriera che non ha lasciato scampo a Enyeama: lo svedese è esattamente a metà strada verso l’obiettivo di migliorare lo score personale di 30 reti dello scorso torneo. Prima dell’intervallo il Lilla pareggia: Balmont lancia Kalou sul filo del fuorigioco, l’ivoriano mette un rasoterra sul quale Martin fa velo per l’accorrente Mavuba che inchioda Sirigu. A inizio ripresa episodio fatale per il PSG: entrata sconsiderata di Digne (grande ex dell’incontro) in area di rigore su Béria, dagli undici metri non sbaglia Kalou. A salvare i parigini è la fortuna: sull’angolo di Lucas esce a farfalle Enyeama e Basa mette nella propria porta, un episodio molto simile a quello che ha coinvolto Abidal nel match di Montecarlo. Alla fine il PSG può vedere il bicchiere mezzo pieno, anche se la squadra di Blanc guadagna appena un punto sul Monaco e tiene il Lilla a -4. Dal canto loro, gli uomini di Girard hanno dimostrato ancora una volta di potersela giocare con le big e che il loro terzo posto non è affatto casuale.