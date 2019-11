Live Arsenal - Chelsea in Premier League

22.55 - Non è stato il derby che ci aspettavamo ma è anche questo il calcio! Una brutta partita regala un punto a testa ad Arsenal e Chelsea. Alessandro Mancinelli vi ringrazia per la cortese attenzione e vi da appuntamento alla prossima giornata di Premier League! A presto!!



Il tanto atteso derby londinese si è concluso a reti bianche offrendo davvero pochissime emozioni. Pochissime le palle gol in una partita che si è leggermente accesa solo nel finale. Con questo pareggio l'Arsenal aggancia il Liverpool in testa alla classifica. Il Chelsea rimane quarto ma a soli due punti dalle due capoliste







90+3' FINITA!! All'Emirates Stadium finisce 0-0!



90+2' Perde tempo il Chelsea giocherellando col pallone nella metà campo dell'Arsenal. Conclusione poi di Luiz deviata direttamente in curva. Sarà corner per i Blues



90+1' Tenta il tutto per tutto la squadra di Wenger. Tutti in avanti i Gunners che però si scoprono alle ripartenze del Chelsea!!



90' Partita alle battute finali. L'Arsenal ci ha provato a lungo nel corso di tutto il secondo tempo ma le occasioni sono state pochissime e mai limpide. Serata difficile per gli attaccanti dei Gunners. Tre i minuti di recupero



88' Chelsea adesso in attacco ma Lampard e compagni sembrano non avere fretta..



Mourinho manda dentro Luiz per Torres. Lo Special One si copre. Vuole ottenere almeno un punto nel derby il tecnico dei Blues



86' Prima fiammata vera e propria del match a quattro dalla fine!



ANCOOOORAAAA GIROUD!! Stavolta ci pensa un super Cech in chiusura ad impedirgli di concludere a rete!



84' In questo secondo tempo ha fatto tutto l'Arsenal. Praticamente il Chelsea in attacco non è mai entrato eppure la squadra di Wenger non ha creato nulla che si avvicinasse ad una palla gol se non con il sinistro di Giroud che però è finito larghissimo



82' Inverosimili gli errori dei terzini dell'Arsenal.. pochissimi i cross che hanno raggiunto il cuore dell'area di rigore dell'area del Chelsea senza finire direttamente sul fondo



80' Partita che si trascina da una parte all'altra del campo senza offrire emozioni. Davvero deludente questo derby giocato quasi sembra per il pareggio



GIROOOUUUD!!! Che occasione!!! Lancio sulla sinistra di Ramsey per il sinistro al volo del francese che però è totalmente fuori misura!



77' E' incredibile dirlo ma l'Arsenal deve ancora tirare in porta! Chelsea adesso in possesso palla ma nessuna delle due squadre riesce ad alzare il ritmo di gioco!



Entra Oscar al posto di Willian! Finalmente Mourinho si è deciso!



75' Quindici minuti alla fine della partita. La traversa di Lampard rimane la sola e unica chiara occasione da gol di tutto il match. Peccato sia arrivata al 32' del primo tempo!



72' Sinceramente incomprensibile la scelta dello Special One di tenere fuori Mata e Oscar. Intanto gioco nuovamente fermo per un entrata dura di Sagna su Mikel



Entra Schurrle al posto di uno spento Hazard. Vediamo quale apporto porterà il tedesco



70' Solo un episodio può sbloccare questa partita. La febbre da derby sta lentamente scendendo. Pronto al primo cambio Mourinho



68' Falli duri da una parte e dall'altra. Davvero irriconoscibili le due squadre stasera. Ammonito anche Rosicky per un entrata killer su Ivanovic. Poco fa altro contropiede sbagliato dagli uomini di Wenger



66' Accenni di rissa in campo. Nervosismo alle stelle. Faccia a faccia tra Ozil e Ivanovic che era entrato in gioco pericoloso sul tedesco sfiorandogli il viso



LAAAMPAAARD!! Rasoiata dai 20 metri! Troppo centrale! Nessun problema per Szczesny!



64' Fuorigioco di Walcott. La partita ha bisogno di forze fresche. Finora le due squadra hanno costruito pochissimo. Altro giallo intanto. Fallaccio di Walcott su Lampard. La frustrazione comincia ad affiorare



62' Incredibile la scelta del tecnico portoghese di tenere fuori Mata! Intanto partita ferma per un bruttissimo fallo di Ramires che giustamente viene ammonito



60' Per ora i due attesissimi protagonisti di questo derby, Torres e Ozil, non si sono quasi mai visti. Lo spettacolo tarda ad entrare in scena all'Emirates Stadium



57' Quanti errori di Rosicky! Un'altra apertura totalemente sballata ma il Chelsea comunque non si è mai quasi visto in attacco in questo avvio di secondo tempo



55' Derby vinto dal catenaccio finora. L'Arsenal prova a giocare palla a terra e a mettere ordine nella sua manovra ma il Chelsea è praticamente schierato tutto dietro la linea della palla



52' La posta in palio è altissima. Una sconfitta per l'Arsenal sarebbe pesantissima da digerire. I Gunners si ritroverebbero al terzo posto dopo essere stati a lungo primi in classifica. Ma anche un pareggio non serve alla squadra di Wenger



50' Secondo tempo iniziato da cinque minuti, è ancora l'Arsenal a manovrare il gioco ma senza creare neanche l'ombra di un azione pericolosa



47' L'Arsenal non riesce a velocizzare la sua manovra e si ritrova sempre davanti un muro di maglie blu. Hanno troppo tempo i Blues di riorganizzarsi



45' Riniziata! L'Arsenal batte l'avvio della ripresa!



Pronti a ricominciare all'Emirates Stadium. Partita molto tattica, nervosa e fisica nel primo tempo. Poche emozioni ma tanti falli. Stessi ventidue in campo







Si chiude sotto la pioggia il primo tempo di Arsenal-Chelsea. Non un grande spettacolo offerto dalle due squadre finora ma sicuramente quel poco visto è tutto appannaggio degli uomini di Mourinho, vicinissimi al gol con Lampard e più aggressivi anche in fase di non possesso palla. L'Arsenal sembra intimorita. Ci aspetta sicuramente un secondo tempo migliore! Non andate via! Il derby della "City" non mancherà di emozionarci!







45+1' Mike Dean fischia la fine dei primi quaranticinque minuti di gioco! Derby di Londra ancora a reti bianche!



45' Un minuto di recupero! Siamo già dall'altra parte!



44' Hazard per Willian che però calcia malissimo e Cech blocca senza problemi. Willian voleva far girare il pallone verso il secondo palo ma la conclusione era senza effetto ed è rimasta centrale. Occasione sprecata per il Chelsea



42' Messa benissimo in campo la squadra di Mourinho, perfetta in difesa. Concessi spazi ridottissimi all'Arsenal che fa davvero una fatica immane per guadagnare qualche centrimetro di campo. Ancora corner per i Gunners



41' Corner per l'Arsenal. La squadra di Wenger è corsa subito ai ripari dopo lo spavento della traversa del Chelsea. Sembrano spingere di più i Gunners ma la loro manovra non ha ancora portato a nessuna palla gol



40' Le squadre dopo aver sonnecchiato per più di mezz'ora si sono svegliate all'improvviso. E che sveglia per il Chelsea andato vicinissimo al gol con Lampard!



37' Gli estremi del calcio di rigore potevano esserci. Mikel aveva toccato Walcott atterrandolo in area. Ma non c'è tempo per dar spazio ad un episodio. Ripartono i Blues



DUBBIO IN AREA DEL CHELSEA!! Walcott chiede il calcio di rigore ma l'arbitro non è della stessa opinione e lascia proseguire!!



34' Adesso la partita si accesa. Il Chelsea sembra aver preso in mano le redini della partita!



LAAAAAAMPAAARD!!!! TRAVERSAAAA!!!! Servito perfettamente da Hazard in area Lampard calcia al volo e trova il legno a negargli il gol!



31' Tanta qualità però in campo. Tanti i passaggi messi a segno dalle due squadre anche se ci sono stati alcuni errori grossolani in disimpegno. Arsenal e Chelsea finora si sono annullate. Si attende la prima fiammata del match



30' Squadre col freno a mano tirato. Nessuno vuole sbagliare. I giocatori sembrano terrorizzati dal commettere un errore. Ritmi abbastanza bassi all'Emirates Stadium



28' Troppo poco quello fatto vedere dalle due squadre per sbloccare il risultato. Ancora i Gunners in possesso palla



26' Più Arsenal adesso. Ramsey ha provato a scambiare con Walcott ma Cahill ha fatto ottima guarda e letto benissimo la linea di passaggio chiundendola immediatamente



24' Parte Sagna sulla fascia sinistra che mette dentro un pallone velenossissimo!! Terry la devia in angolo! Prima accelerazione Arsenal!



22' Per ora Ozil molto in ombra. Il tedesco si è appena guadagnato un calcio di punizione dai 25 metri ma per il resto niente da segnalare



20' Alla vigilia di questa partita ci si aspettava ci fossero ritmi indiavolati in campo invece finora sono le difese a dominare questa gara. Nessuna occasione da entrambi le parti



18' L'Arsenal prova a sfondare per vie centrali ma la retroguardia dei Blues è schierata alla perfezione. Fermato Rosicky ma è ancora in possesso palla la squadra di Wenger



14' Pochissimi varchi per ora. Le difese tengono congelato questo derby. Si aspetta il primo guizzo della serata. Avanti il Chelsea



12' Arsenal in possesso palla. Rete di passaggi di altissima qualità quella della squadra di Wenger ma la difesa dei Blues è attentissima. Nessuna delle due squadre vuole strafare per ora



10' Nessuna emozione finora ma la tensione è altissima. Partita molto intensa. Nessuna delle due squadre vuole scoprirsi troppo in questo avvio!



8' Ramsey si guadagna un calcio d'angolo. Discesa sulla fascia fermata da Ramires! Troppo lunga però la battuta di Giround che manda il pallone direttamente sul fondo



6' Comincia a piovigginare. E' proprio il derby di Londra. Non manca niente! Torres ha provato l'imbeccata in area ma è stato fermato dalle maglie della difesa dei Gunners che si sono chiuse benissimo



5' Chelsea in possesso palla. Gli uomini di Wenger non riescono a far propria la sfera di gioco. Grande avvio dei Blues



3' Un'atmosfera pazzesca circonda i giocatori. Sugli spalti si alzano cori infiniti! Intanto Mertesacker ferma Torres in scivolata e chiude in fallo laterale



2' I Blues hanno appena battuto un corner ma nessun pericolo per la retroguardia dei Gunners. Fasi di studio all'Emirates Stadium



1' INIZIATA!! London's burning with fever!! Il derby più importante e affascinante di Londra è cominciato!! I Blues giocano il primo pallone della gara!







Squadre che fanno il loro ingresso in campo. Il Chelsea ha vinto 8 degli ultimi 11 incontri contro l'Arsenal! Ma le statistiche scritte sulla pagina svaniscono di fronte all'emozione di questa sera. L'Emitates Stadium è tutto esaurito. 64mila spettatori. Questo è calcio signori!



20.55 - Ci siamo. Non c'è più tempo per pensare. Le parole si perdono tra le grida e la gioia dell'Emirates Stadium. Tra poco i riflettori saranno puntati sui protagonisti di questa emozionante sfida, Arsenal e Chelsea!



20.45 - Quindici minuti al calcio d'inizio. Sale la febbre a Londra. Cominciano i primi chants, i primi cori, nello stadio. Le facce di Vermaelen e di Terry sono già tutto un programma. I due capitani sanno che la posta in palio è altissima. Preparate i cuori signori e signore, allacciate le cinture di sicurezza. Il grande calcio sta per decollare!







20.30 - L'Emirates Stadium, la casa dell'Arsenal, ad Ashburton Grove, a nord di Londra, ha aperto i suoi cancelli. Le squadre sono già in campo per il riscaldamento mentre i tifosi cominciano a prendere posto. Grandi inquadrature e primi piani per Mesut Ozil. Tanta pressione sulle sue spalle. Tutti a Londra sanno che per i Gunners l'apporto del tedesco è fondamentale in chiave vittoria.







20.20 - Ben ritrovati amici di Vavel e appassionati di Premier League. Meno di trequarti d'ora all'inizio del match. L'adrenalina comincia a salire, l'Emirates Stadium si appresta ad essere riempito, il vento si fa più mite, tutta Londra si ferma. E' una grande serata!







20.15 - Arrivate le formazioni ufficiali: Arsenal: Szczesny, Sagna, Mertesacker, Vermaelen, Gibbs, Arteta, Rosicky, Ramsey, Ozil, Walcott, Giroud. Chelsea: Cech; Ivanovic, Cahill, Terry (c), Azpilicueta; Mikel, Lampard; Ramires, Willian, Hazard; Torres.







19.40 - Amici di Vavel Italia e di Premier League, possono 90 minuti decidere una stagione? Forse non un stagione intera, ma una buona fetta di essa si. Una partita può sconvolgere la classifica, entusiasmare una squadra e lasciare l'altra col morale sotto i piedi. Questa di stasera per gli appassionati non è solo il derby della "City" ma è lo scontro tra due stili di gioco: quello di Wenger contro quello di Mourinho. Una sfida che peserà tantissimo per l'economia della Premier con entrambe le squadre a caccia del primato in classifica. In caso di vittoria i Gunners tornerebbero davanti al Liverpool di Suarez che attualmente si trova a 36 punti. Per i Blues una vittoria significherebbe agganciare la vetta della classifica, proprio a pari punti con i Reds. Non si poteva chiudere in maniera migliore il 2013 per i tifosi della Premier League se non con il più prestigioso dei quattro derby di Londra quello tra Arsenal e Chelsea che chiude la 17a giornata con il classico Monday Night.







CLASSIFICA PREMIER LEAGUE







Calcio d'inizio previsto dunque per questa sera alle 21:00 all'Emirates Stadium tra due formazioni che si preannunciano già da subito votate all'attacco, con i due allenatori che non intendono fare calcoli e difendersi. Il Chelsea, a riconferma che sarà difficile non vedere gol stasera, si presenta a questa partita avendo subito gol in tutte le partite finora disputate meno che in una.



Sono tanti i giocatori ad aver giocato con entrambe le casacche, l'ultimo Benayoun: Anelka, Cole, Gallas, Diarra, Petit, Baldwin, Graham e Rix tra gli altri. Tutti elemeni del Regno Unito, a parte quattro francesi e un israeliano. Didier Drogba, ora al Galatasaray, è il bomber assoluto di questa particolare sfida: ivoriano scatenato davanti all'Arsenal, tredici le reti in favore del Chelsea tra il 2004 e il 2012. Mata sembra essere il suo successore avendo segnato già quattro volte all'Arsenal in altrettante presenze contro i Gunners.



243 i goal segnati dall'Arsenal contro il Chelsea nelle 180 gare giocate fin qui, 238 quelle subite. Un totale di 2,67 reti a partita, che rende questa partita sicuramente scoppiettante e storicamente spesso ricca di gol.



DIRETTA ARSENAL-CHELSEA







Per i Gunners poche novità e nessun dubbio tattivo, con Özil che sarà schierato alle spalle dell'unica punta Giroud, insieme a Ramsey e Walcott. Per Wenger l'unica nota negativa sarà l'assenza per squalifica del gioiellino Wilshere. Josè Mourinho pronto a rispondere con un atteggiamento altrettanto votato all'attacco con Torres unica punta e la batteria di trequartisti composta da Schurrle, Oscar e Hazard. Ma vedremo nel dettaglio i probabili schieramenti più avanti.



PRECEDENTI - Sono ben 180 i match giocati tra le due squadre in un secolo e poco più: 68 le vittorie dell'Arsenal, 60 quelle del Chelsea, 52, infine, i pareggi. Il primo incontro tra Gunners e Blues è datato 9 novembre 1907: allora fu il Chelsea a trionfare, battendo l'Arsenal per 2-1. A fine anno vinse il Manchester, Chelsea tredicesimo e Arsenal (allora Woolwich Arsenal) quattordicesimo. Ma negli ultimi tre scontri diretti il Chelsea ha sempre vinto. I Blues si sono imposti sia all'andata che al ritorno nella passata stagione sempre col risultato di 2-1 per poi vincere in Capital One League questo ottobre per 2-0.



Un altro dato allarmante per la squadra di Wenger è quello che vede il Chelsea vittorioso in sei delle ultime 10 partite giocate contro di loro. Gli uomini di Mourinho, inoltre, hanno vinto più di qualunque altra squadra all'Emirates Stadium. A chiudere un quadro abbastanza sconfortante per i Gunners c'è il record che l'allenatore portoghese detiene nei confronti di Wenger: Mourinho non ha mai perso contro il tecnico francese. Ma l'Arsenal ha un motivo per tirare un parziale respiro di sollievo. Nessun attaccante del Chelsea, infatti, è riusciuto a segnare un gol in trasferta fino a questo punto della stagione.



La finale di League Cup del 2007 è una delle più famose sfide tra le due compagini o almeno quella che si ricorda più facilmente: il Chelsea dello stesso Mourinho vinse 2-1 al Millennium Stadium di Cardiff, in campo far west con tre espulsi, miriade di cartellini gialli e risse.







STATISTICHE - L'Arsenal contando la sconfitta subita nel sesto e ultimo turno di Champions League contro il Napoli non vince da tre partite. Prima di cedere ai napoletani i Gunners erano stati fermati sull'1-1 dall'Everton e nell'ultima giornata di Premier League sono stati demoliti dal Manchester City con il risultato tennistico di 6-3. Ma anche il Chelsea non se l'è passata meglio. Nelle ultime tre partite due vittorie e una sconfitta. Ma i Blues non stanno convincendo. Le due vittorie sono arrivate sul filo di lana, prima 4-3 contro il Sunderland, poi la sconfitta contro lo Stoke e la vittoria ai danni del Crystal Palace firmata da un miracoloso Pert Cech.

The #AFCvCFC game is only a matter of hours away so here's a Matchday Stat to help with the countdown to kick off! pic.twitter.com/9mPYDMD9PA — Arsenal FC (@Arsenal) December 23, 2013

COME ARRIVA L'ARSENAL - I Gunners vogliono riprendersi il primo posto in classifica, dato che è stato sorpassato dal Liverpool, che ha vinto contro i galllesi del Cardiff. Anche il Manchester City ha recuperato punti e ha raggiunto la squadra di Arsene Wenger a quota 35 punti in classifica. Per questo motivo il tecnico francese ha scelto di schierare una squadra molto offensiva, con Olivier Giroud supportato da Theo Walcott, il tedesco Ozil e lo spagnolo Santi Cazorla. Wenger deve fare a meno dell'infortuanto Koscielny per il derby londinese, al suo posto in difesa ci sarà Vermaelen, che giocherà insieme al titolare Mertsacker. Tra i pali Szczesny, Sagna e Gibbs agiranno sulle due fasce di difesa. Centrocampoa quattro che probabilmente si trasformerà durante il match, portanto ad un 4-2-3-1: Walcott e Cazorla sulle fasce; vista la squalifica di Wilshere, reo di aver mostrato il dito medio ai tifosi del Manchester City, al centro Arteta e Ramsey. Ozil sulla trequarti, Giroud unica punta.







COME ARRIVA IL CHELSEA - Mourinho risponde con Cech tra i pali, i quattro di difesa titolari Azplicueta, Luiz e Terry, al centro della retroguardia, e infine Ivanovic sulla corsia destra. Panchina per l'ex della gara Ashley Cole. Infortunati Bertrand e Van Ginkel, squalificato Essien. A centrocampo Ramires potrebbe giocare a destra nel 4-4-1-1 o centrale nel 4-2-3-1, dubbio per il tecnico lusitano: nella prima ipotesi Hazard giostrerà sulla sinistra, mentre Lampard e Mikel giocheranno al centro. Oscar davanti, Torres unica punta. L'altra ipotesi vede Mata dal 1' e Mikel in panchina. Il Chelsea di Josè Mourinho risponde con una formazione a trazione anteriore: Mata, Hazard e Oscar cercheranno di lanciare il centravanti Fernando Torres.







KEY PLAYER - Non può che essere Mesut Ozil. E Mourinho, tecnico dei Blues, che lo ha allenato fino alla scorsa stagione al Real Madrid lo sa bene: "E' arrivato, Arsene gli ha dato la maglia, subito ha cominciato a giocare e subito la squadra è migliorata. E' un giocatore fenomenale. Lui è uno di quei giocatori che si acquistano per completare il puzzle della tua squadra. Io conosco i suoi punti di forza, non le sue debolezze. Credo di sapere come cercare di fermarlo durante i 90 minuti. Ma è impossibile fermarlo per 90 minuti, perché questi tipi di giocatori avranno sempre un momento o un paio di momenti in cui non è possibile fermarli e finiscono per mostrare perché sono così bravi".



Ozil è il giocatore che ha fatto più assist in Premier League finora (7) ma contro Manchester City e Manchester United il tedesco non è riusciuto a lasciare il segno. Se l'Arsenal vuole avere la meglio sui Blues e riprendersi il primato in classifica Ozil deve giocare come sa. La chiave di svolta per i Gunners è numerata. Il suo numero è l'11.







Queste le probabili formazioni: Arsenal (4-4-1-1): Szczesny; Gibbs, Vermalen, Mertsacker, Sagna, Flamini, Ramsey; Cazorla, Özil, Walcott; Giroud. Chelsea (4-2-3-1): Cech; Azpilicueta, Terry, Luiz, Ivanovic; Mikel, Ramires; Hazard, Oscar, Mata; Torres.