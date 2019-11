Top 10 migliori goleador europei del 2013

E' il super favorito per vincere il Pallone d'Oro il prossimo 7 gennaio. Cristiano Ronaldo non ha bisogno di scaldare i motori in vista di quella che sarà una premiazione al veleno. Il portoghese infatti è il calciatore che ha segnato di più nel 2013. Questo il suo biglietto da visita. A Zurigo comunque sarà un testa a testa tra lui e quel Frank Ribery che ha segnato soltanto 22 gol ma che ha vinto e fatto vincere più di tutti in Europa. Infatti il francese oltre ad aver vinto il premio Uefa come miglior giocatore in Europa lo scorso agosto, ha anche arricchito il suo palmares con una Bundesliga, una Coppa di Germania, una Champions League, una Supercoppa UEFA e una Coppa del mondo per club. Tutti trofei vinti quest'anno che lo hanno reso protagonista di una stagione da record. Ma qui ci fermiamo ricordando che il Pallone d'Oro non è un trofeo di squadra ma individuale e che non siamo qui a discutere di chi dovrebbe vincere il trofeo che negli ultimi quattro anni ha avuto un solo e unico padrone in Lionel Messi. Ci sarà tempo e modo di farlo, nei prossimi giorni.



Nessuno ha segnato più gol di Cristiano Ronaldo nel 2013: 69 reti (38 in Liga, 15 in Champions e 6 in Coppa del Re) che lo incoronano il più prolifico goleador continentale. Il poroghese con nove reti nella massima competizione eruopea è diventato il miglior marcatore di sempre della fase a gironi di Champions. CR7 migliora anche il suo score dell'anno scorso (63), superando nettamente Zlatan Ibrahimovic (47 gol) e Leo Messi, rispettivamente secondi e terzi, che quest'anno si è fermato a 'soli' 45 gol, a causa dei numerosi infortuni che lo hanno perseguitato dopo l'exploit del 2012. L'anno scorso, infatti, quando la 'Pulce' potè contare su una salute certamente migliore fu capace di mettere a segno ben 91 reti, primato assoluto nella storia del calcio, meglio del precedente record di Gerd Mueller, 85 reti, che resisteva dal 1972.



Ai piedi dei magnifici tre, comunque, seguono gli uruguayani e prossimi avversari degli azzurri ai Mondiali, la coppia del 'sole di maggio' Suarez e Cavani, rispettivamente con 42 e 41 reti. La top ten 2013, che non vede nessun giocatore della Serie A, è completata dal centravanti del Borussia Dortmund, Robert Lewandowski (39), dall'attaccante dell'Atletico di Madrid, Diego Costa (36), dall'eterno 'pallino' di Aurelio De Laurentiis, Jackson Martínez (33), dal sempiterno Robin Van Persie (31) e da Kun Aguero (30). Questa quindi la classifica 2013 dei goleador europei della quale vi proponiamo più sotto i video dei gol dei primi cinque marcatori: 1. Cristiano Ronaldo (69) 2. Zlatan Ibrahimovic (47) 3. Lionel Messi (45) 4. Luis Suárez (42) 5. Edinson Cavani (41) 6. Robert Lewandowski (39) 7. Diego Costa (36) 8. Jackson Martínez (33) 9. Robin Van Persie (31) 10. Kun Agüero (30).



"Quest'anno è stato buono, ma l'anno prossimo sarà ancora migliore": così Cristiano Ronaldo - via Facebook - ha salutato il 2013 e ha fatto sognare i suoi tifosi, madridisti e portoghesi, in vista dell'anno nuovo che vedrà andare in scena a giugno anche i Mondiali in Brasile. Il fuoriclasse di Madeira è, come già ricordato, in corsa per il Pallone d'Oro, secondo nella Liga alle spalle dell'accoppiata Barcellona-Atletico, agli ottavi di Champions (5 presenze e 9 gol) con il Real Madrid e qualificato col Portogallo ai Mondiali 2014 grazie alle sue 5 reti segnate nel playoff giocato contro la Svezia che ha condannato gli scandinavi guidati in campo da Ibrahimovic all'esclusione dai Mondiali di Rio.



1. CRISTIANO RONALDO







2. ZLATAN IBRAHIMOVIC







3. LIONEL MESSI







4. LUIS SUAREZ







5. EDISON CAVANI