Diretta Manchester City - Liverpool in Premier League

20:21 - Partita bellissima a Manchester, due squadre in gran forma e probabilmente le migliori ammirate in questo avvio di stagione. Vince il City che non perde un colpo in casa e prosegue la rincorsa al primo posto occupato dai Gunners. Amici di Vavel grazie di essere stati in nostra compagnia in questo meraviglioso Boxing Day. Vavel Italia e Giuseppe Lippiello vi ringraziano per l'attenzione e vi augurano un felice proseguimento di serata. Appuntamento con il ricchissimo programma delle prossime giornate.

90'+4 - Finisce qui all'Etihad, il Manchester City batte 2-1 il Liverpool e rimane in scia di Arsenal e Chelsea. Le reti di Kompany e Negredo ribaltano il momentenao vantaggio di Coutinho.

FULL TIME: City 2-1 Liverpool. Blues come from behind to beat the reds thanks to Kompany and Negredo! #mcfc pic.twitter.com/WHthfpyb52

— Manchester City FC (@MCFC) 26 Dicembre 2013

90' - Saranno quattro i minuti d recupero. Ammonizione anche per Suarez che allunga la gamba su Hart in uscita.

89' - YAYA TOURE CON IL TIRO A GIRO! PALLA TROPPO LARGA!

89' - Prova gli ultimi disperati assalti il Liverpool, impeccabile finora il City.

86' - Ammonizione per Moses, esce nel frattempo Silva, dentro Garcia.

85' . SE NE VA YAYA TOURE A DESTRA, PALLONE TAGLIATO IN MEZZO, NON C'E' NESSUNO A COLPIRE IN AREA!!!!

84' - SUAREZ DA FERMO!!! PALLA CHE FINISCE IN CURVA!!!

81' - Arriva il momento anche di Iago Aspas per il Liverpool, fuori Lucas Leiva.

80' - Giallo anche per Zabaleta che atterra Moses che lo aveva saltato.

76' - Sempre lui per il Liverpool, Suarez fa impazzire Kolarov, sarà angolo per i Reds. Fuori Negredo, dentro Dzeko.

75' - Sale ancora in cielo Negredo, ancora facile la presa di Mignolet.

73' - Sta per arrivare anche il momento di Dzeko, sicuramente al posto di Negredo che ha speso tantissimo.

72' - STERLING!!!!!!! SI DIVORA IL 2-2 DAVANTI ALLA PORTA!!! PALLA ILLUMINANTE DI SUAREZ, TIRO ALLA STELLE DEL JAMAICANO!!!!!

71' - Ancora un'indecisione di Sakho che non pare al meglio. Primo cambio anche per il City, dentro James Milner, fuori Nasri.

70' - HENDERSON DI TACCO SU CROSS BASSO DI SKRTEL!!!! BLOCCA A TERRA ANCORA HART!

70' - GLEN JOHNSON NON SFRUTTA UN PALLONE VAGANTE IN AREA, ESCE BENE HART!

69' - Ancora un buon intervento in chiusura di Skrtel, angolo City. Sugli sviluppi del corner colpisce di testa Negredo, facile per Mignolet.

67' - Primo giallo intanto per il Liverpool, fallo da dietro di Johnson su Kolarov. Entra intanto Moses, fuori l'autore del gol Coutinho parso stanco negli ultimi minuti.

65' - Erroraccio difensivo del Liverpool con Sakho che controlla male, reattivo Mingolet che anticipa Negredo in zona rossa!

64' - Pronto Moses per il Liverpool intanto.

62' - Possesso palla perfetto adesso del City che prova ad addormentare la partita.

59' - Cross di Sterling, esce bene Hart in presa alta.

58' - Palonetto morbido ancora di Negredo, questa volta blocca Mignolet.

57' - Gran lavoro di Negredo che protegge il pallone e libera la corsa a destra di Navas. Buona partita dello "squalo".

55' - Prova a uscire adesso il Manchester City con la classe dei suoi centrocampisti, ottime le linee in mezzo al campo dei Citizens che concedono pochissimo adesso.

52' - PROVA NASRI A SPEZZARE LA PRESSIONE DEI REDS!!! CI METTE IL CORPO SAKHO!!

50' - OCCASIONISSIMA PER IL LIVERPOOL!!!! GRAN PALLA DI STERLING CHE SERVE IN AREA HENDERSON!!! ESCE IN QUALCHE MODO HART, PALLONE CHE TORNA A SUAREZ, FISCHIA POI FUORIGIOCO MASON!

49' - MAGIA DI SUAREZ CHE SALTA DUE VOLTE ZABALETA E CALCIA VERSO LA PORTA, RESPINGE HART! ANGOLO!

48' - SPINGE IL LIVERPOOL IN QUESTO AVVIO, PALLA IN MEZZO DI JOHNSON!!!! CHIUDE TUTTO LA DIFESA DEL CITY!!!

47' - HENDERSON SULLA SPONDA DI SUAREZ!!! PALLA ALTA!

46' - Si ricomincia a Manchester, riparte il Liverpool.

19:20 - Questa l'esultanza di Coutinho e Suarez dopo il gol.

Photo: Suarez and Coutinho celebrate the Brazilian's opener against Manchester City #LFC pic.twitter.com/iTOFrziADI

— Liverpool FC (@LFC) 26 Dicembre 2013

19:19 - Questo il fuorigioco fischiato a Sterling che ha mandato su tutte le furie Rodgers.

Liverpool fans can stop whining. Clear offside. pic.twitter.com/7dqx58C0ko

— Nooruddean (@BeardedGenius) 26 Dicembre 2013

45'+1 - Finisce qui un primo tempo fantastico e di calcio bellissimo. In rimonta il City che risponde al gol del vantaggio del Liverpool di Coutinho, con le reti di Kompany e di Negredo a tempo quasi scaduto. Incertezza di Mignolet che pareva poter controllare un tiro non irresistibile. 2-1 il parziale all'Etihad! Secondo tempo da non perdere.

45' - NEGREDO!!!!!!!!!!! ANCORA UNA RIPARTENZA FULMINANTE DEL CITY!!!! SEMBRA POTER INTERVENIRE MIGNOLET CHE NON E' IMPECCABILE!!!! CITY IN VANTAGGIO ALL'ETIHAD!!!

43' - Si incarta Coutinho dopo la grande ripartenza dei Reds!!!! che opportunità per gli ospiti!!

42' - NEGREDO!!!!!! SOLO DAVANTI A MIGNOLET!!!!! MIRACOLOSO SKRTEL IN RIPIEGAMENTO DIFENSIVO!!!!

39' - AZIONE MERAVIGLIOSA DEL LIVERPOOL!!!! COUTINHO-STERLING-SUAREZ, TIRO A BOTTA SICURA DEL BRASILIANO!!!! MIRACOLO DI HART!!!!

37' - Ancora City in contropiede, tenta la conclusione Nasri, tiro debole.

35' - Gran palla di Yaya per Negredo!!! ottima chiusura di Skrtel!

33' - CONTROPIEDE VELOCE DEL CITY, SCAPPA A SINISTRA NAVAS CHE SI ACCENTRA E LIBERA IL DESTRO!!! PALLA ALTA!!!! PERICOLOSO IL CITY QUANDO GIOCA NEGLI SPAZI!

32' - Grandissima potenza fisica del capitano che è immarcabile in queste situazioni. Pareggio rabbioso del City.

30' - KOMPANY!!!!!! PAREGGIO IMMEDIATO DEL CITY!!!!!!!!! SALTA IN AREA E BATTE CON UN POTENTE COLPO DI TESTA MIGNOLET!!!!!

29' - Prova la botta Kolarov, palla deviata! Ancora corner per il City.

28' - Immediata la reazione del Manchester City.

27' - YAYA TOURE FA UNA MAGIA IN AREA SALTANDO TRE UOMINI!!!! PALLA DEVIATA IN ANGOLO DA SKRTEL!!!

25' - Bene anche Henderson in fase di costruzione dell'azione che ha portato al gol del Liverpool.

24' - COUTINHO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LIVERPOOL IN VANTAGGIO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! INVENZIONE DI SUAREZ CHE SERVE STERLING, IL PALLONE ARRIVA POI A COUTINHO CHE INFILA A PORTA VUOTA!!!!!!

23' - Rimpallo sfortunato per Allen che non sfrutta la bella palla di Coutinho.

21' - Fuorigioco ai limiti della fantascienza fischiato contro i Reds che negli ultimi minuti hanno preso in mano il pallino del gioco.

18' - ANCORA SUAREZ CHE VEDE IL MOVIMENTO DI STERLING CHE SCAPPA DAVANTI AD HART!!! FERMA TUTTO IL GUARDALINEE!!! FUORIGIOCO INESISTENTE!!!!

17' - SENZA SOSTE LA PARTITA!!! KOLAROV IN MEZZO, COLPISCE DI PRIMA NEGREDO!!!! PALLA FUORI!!!SI SALVA IL LIVERPOOL!!!

16' - CI PROVA SUAREZ DIRETTAMENTE DA CALCIO PIAZZATO! FACILE IN PRESA HART!

15' - SUAREZ SERVE IN PROFONDITA' STERLING!!!!!! GRAN CHIUSURA DI KOLAROV!!!!!

15' - Sempre a destra il City, bene finora Cissokho in copertura.

13' - SUAREZ SALE IN CIELO SVETTANDO SU LESCOTT!!! PALLONE CHE SFIORA IL PALO!!! BELLA PARTITA ALL'ETIHAD!!

12' - Cross di Cissokho, libera Kolarov, angolo Reds.

11' - Gioca bene il Manchester City, fraseggio basso, scambiano Negredo e Yaya Toure a limite dell'area, tiro debole dell'ivoriano, palla sul fondo.

10' - KOMPANY SFIORA LA RETE SVETTANDO IN AREA SFRUTTANDO L'ANGOLO BATTUTO DA NASRI!!! TREMA IL LIVERPOOL!!!!

9' - Ancora Zabaleta a destra, palla in mezzo chiude tutto Skrtel.

7' - Cercano Suarez i compagni di squadra, finora molto attenta la difesa del City.

5' - NAVAS SFIORA IL PALO DI TESTA!!!!!! GRAN CROSS DI KOLAROV!!!

4' - Risponde la Travelling Kop con Fields of Anfield Road!

4' - L'urlo intimidatorio dei tifosi di casa è un macigno per gli ospiti questa sera.

3' - Ci prova anche il Liverpool con Coutinho che si accentra e prova il destro, palla a lato.

2' - Pericolossissimo il City a destra con Navas e Zabaleta, cross basso pericoloso blocca Mignolet!

2' - Pressione alta del Liverpool in questi primi secondi!

1' - Si parte a Manchester!! City-Liverpool in underway!! Primo pallone per i Citizens!

18:28 - Squadre schierate sul terreno di gioco!

The scene as the teams make their way out. COME ON CITY! pic.twitter.com/tcxf6kprso — Manchester City FC (@MCFC) 26 Dicembre 2013

18:25 - Squadre nei tunnel pronte a fare il loro ingresso in campo!

18:20 - Immagine suggestiva dell'Etihad Stadium!

PHOTO The sun may be setting but there's still one #BPL match to go - it's Man City v Liverpool at the Etihad pic.twitter.com/Tq8P78US2N

— Premier League (@premierleague) 26 Dicembre 2013

18:15 - Quindici minuti al calci d'inizio di Manchester City-Liverpool!!

17:53 - Arrivano intanto i finali dagli altri campi. Detto della vittoria in rimonta del Manchester United in casa dell'Hull per 3-2, fa il proprio dovere anche il Chelsea grazie al gol di Hazard, 1-0 con lo Swansea. Torna a vincere l'Arsenal, 3-1 con gli Hammers, grande prova di Walcott. Cade in casa l'Everton con il Sunderland, 1-1 tra Tottenham e West Bromwich. Vittoria fondamentale per il Crystal Palace che espugna il Villa Park grazie al gol di Gayle. Vincono anche Southampton, Fulham e Newcastle che rifila un pesante 5-1 allo Stoke. Questa la classifica aggiornata!

17:49 - Rodgers ai microfoni dei colleghi inglesi prima della partita. Scelta coraggiosa quella di puntare su Aly Cissokho sull'out di sinistra. Ancora panchina per Daniel Agger che pare sempre più lontano da Anfield già nel mercato di gennaio. Il giovane Brad Smith siederà in panchina per una prima assoluta da capogiro.

Meanwhile in the players tunnel, Liverpool boss Brendan Rodgers speaks with the media #cityvliverpool pic.twitter.com/lisVw53DVl

— Manchester City FC (@MCFC) 26 Dicembre 2013

17:45 - Luis Suarez ancora capitano del Liverpool nella tana del City!

Captain's cloth ready for the match - pic.twitter.com/GW7xfcHEm3

— Total LFC (@TheTotalLFC) 26 Dicembre 2013

17:41 - Fuori Demichelis per i Citizens costretto a saltare il big match a causa di una botta rimediata ieri in allenamento. Torna dal primo minuto Joleon Lescott.

17:38 - In panchina per la squadra di Pellegrini ci sono Pantilimon, Clichy, Boyata, Garcia, Milner, Nastasic e Dzeko!

17:36 - FORMAZIONE UFFICIALE DEL MANCHESTER CITY!! RECUPERATO IN EXTREMIS ZABALETA!

TEAM NEWS: Hart, Zabaleta, Lescott, Kompany (C), Kolarov, Fernandinho, Yaya Toure, Nasri, Silva, Negredo, Navas #cityvliverpool #mcfc

— Manchester City FC (@MCFC) 26 Dicembre 2013

17:34 - Confermato il forfait di Jon Flanagan, Rodgers lascia fuori sia Agger che Kelly, a sinistra torna titolare Cissokho!

17:33 - Questa la panchina dei Reds!

Confirmed #LFC substitutes v @MCFC: Jones, Toure, Agger, Alberto, Aspas, Moses, Smith. — Liverpool FC (@LFC) 26 Dicembre 2013

17:32 - FORMAZIONE UFFICIALE DEL LIVERPOOL FOOTBALL CLUB!!

Confirmed #LFC team news v @MCFC: Mignolet, Cissokho, Skrtel, Sakho, Johnson, Lucas, Allen, Henderson, Sterling, Coutinho, Suarez. — Liverpool FC (@LFC) 26 Dicembre 2013

17:24 - Non un Boxing Day fortunato per City e Liverpool che nelle due precedenti stagioni hanno raccolto appena un punto a testa. Il City ha pareggiato 0-0 inncasa del West Bromwich due anni fa, perdendo 1-0 con il Sunderland, gol di Adam Johnson nella passata stagione. Non ha fatto meglio il Liverpool, 0-0 con il Blackburn nel 2011, pesante 3-1 l'anno scorso in casa dello Stoke.

Amici di Vavel Italia ben ritrovati da Giuseppe Lippiello in questo giorno di festa per tutti, ma non per la Premier League. Che cosa sarebbe il 26 dicembre senza lo spettacolo del calcio inglese? Per fortuna non dobbiamo sforzarci a trovare risposte. In Inghilterra il football non si ferma mai! Se poi siamo nel bel mezzo di una delle stagioni finora più avvincenti degli ultimi anni, allora Vavel è pronta a regalare agli appassionati di calcio d'oltremanica un pomeriggio imperdibile. All'Etihad Stadium si leverà il sipario su una "pièce" da tutto esaurito. Il Liverpool capolista cerca ulteriori conferme al suo incredibile inizio di campionato nell'imbattuto e inespugnabile fortezza del Manchester City. Etihad in festa per i propri campioni che hanno regalato ai tifosi di casa un percorso netto da capogiro, 7 su 7, e un tasso di spettacolarità che non ha nulla da invidiare ai giganti del calcio mondiale. Di fronte però un Liverpool "esagerato", capace di ingranare la marcia dopo il ko di Hull, firmando un poker di successi e una media realizzativa da top team. Manchester City-Liverpool in diretta è il meglio che questo periodo natalizio poteva regalarci.

Mostruosa la marcia del City dopo un avvio zoppicante di stagione. Dopo la sconfitta per 1-0 sul campo del Sunderland del 10 novembre scorso, la squadra di Pellegrini ha piazzato sei vittorie "in a row", tra le quali spiccano il 6-0 rifilato al Tottenham, e il 6-3 tennistico nel big match con l'Arsenal. Entrambe le vittorie sono arrivate proprio tra le mura a amiche. In un mese e mezzo inoltre, il City è stato capace di espugnare l'Allianz Arena battendo 3-2 il Bayern in Champions, trovando continuità anche lontano dall'Etihad, vedi i successi con West Bromwich e Fulham, e conquistando la semifinale di League Cup superando 3-1 le Foxes di Leicester. Un momento magico, di assoluta concretezza e prove di forza ai limiti dell'umano, addirittura 33 gol i gol realizzati nelle ultime nove partite ufficiali. Una "nuova" superpotenza si sta facendo largo ormai da anni nel calci inglese e internazionale. L'approdo agli ottavi di Champions è la dimostrazione che anche a livello continentale i Citizens stanno iniziando a maturare. Il Barcellona prossimo avversario in Europa lo sa, sottovalutare i ragazzi di Pellegrini vorrebbe dire salutare anzitempo la manifestazione.

Da una squadra che vuole diventare definitivamente grande, ad una che grande, anzi "gigante" in Inghilterra e nel mondo lo è stata per più di un ventennio. Il Liverpool, nonostante lo scetticismo generale di due anni fa, ha trovato in Brendan Rodgers un giovane allenatore capace, preparato, come dalle parti del Mersey non si vedeva da un pò di anni. L'inizio stentato della passata stagione (impossibile immaginare il contrario), con una squadra da rifondare nelle fondamenta, uno spirito da ritrovare dopo annate di sofferenze sportive, aveva lasciato e lanciato pesanti dubbi sulla bontà della scelta della dirigenza americana. Da gennaio 2013 invece, la squadra ha iniziato a carburare. Con gli innesti di Sturridge e Coutinho al fianco di Suarez, con un gruppo sempre più solido, e un'idea di gioco finalmente delineata, i Reds hanno chiuso in crescendo lo scorso campionato. Da febbraio il Liverpool in 13 partite ne ha persa appena una, 3-1 sul campo del Southampton. Otto le vittorie, una in Europa League con lo Zenit ad Anfield, e quattro i pareggi. Ad agosto sui blocchi di partenza in pochi avrebbero scommesso sul primato a dicembre. Senza Suarez squalificato nelle prime sei, e con una campagna acquisti non di primissimo livello, apparte l'arrivo di Mignolet in porta, di Sakho e dell'esperto Kolo Toure, con Aspas, Alberto, Cissokho e Moses ancora alla ricerca di un impatto decisivo con l'ambiente Reds, nessuno avrebbe speso un "penny" sul ruolino di marcia del Liverpool.

Oggi invece si parla di una squadra che gioca un buon calcio, che ha ritrovato un identità, e soprattuto un nuovo numero 7 che sta facendo innamorare la Kop. Luis Suarez, fresco di rinnovo contrattuale, ha trascinato i suoi nelle ultime giornate con una media gol che farebbe invidia anche a Messi e Cristiano Ronaldo, 19 gol in 12 partite finora. Senza Sturridge e Gerrard out per infortunio, l'uruguyano ha preso per mano la squadra vestendo la fascia di capitano nelle ultime due uscite, riuscendo a batter record su record in poche settimane. Singoli apparte, ciò che ha fatto la differenza però, è stato il "commitment" di tutti, la crescita esponenziale di ogni giocatore, con Skrtel ed Henderson sugli scudi. Senza dimenticare l'impatto dei giovani Flanagan, chiamato a sostituire l'infortunato Enrique, e protagonista della vittoria di White Hart Lane con il Tottenham con un gol da copertina, di Raheem Sterling, corsa, crescita fisica, dribbling e gol, e di Coutinho, che pare già un veterano lontano parente del cucciolo bagnato visto all'opera con la maglia dell'Inter.

Gli infortuni hanno rubato la scena negli ultimi giorni di prematch. Se il Liverpool sa ormai di dover rinunciare ancora per diverse settimane ai già citati Enrique e Sturridge, e il capitano Steven Gerrard, nonostante essere tornato ad allenarsi, non dovrebbe tornare prima della prossima settimana, il Manchester City è uscito con qualche tegola dalle ultime partite. In ordine temporale con l'Arsenal è toccato al capocannoniere di squadra Sergio Aguero, "El Kun" abbandonare ad inizio ripresa il terreno di gioco. Con il Leicester in Coppa è toccato poi a Pablo Zabaleta, esterno destro titolare, dare forfait in vista della sfida al Liverpool per un problema al ginocchio. Assenze che nella logica di Pellegrini pesano come macigni, ma che guardando alla rosa a disposizione possono far dormire sogni tranquilli ai tifosi di casa. Fuori Aguero dovrebbe toccare a Dzeko e Negredo non far rimpiangere l'argentino in una sfida cosi importante. Clichy potrebbe essere chimato ad operare sull'out di destra, non la sua corsia naturale, per non far pesare l'assenza di Zabaleta. In casa Liverpool, Flanagan pareva in dubbio fino a ieri per una distorsione che lo aveva visto lasciare il campo a Kelly al 54' della partita con il Cardiff. Allarme rosso a sinistra con il ballottaggio Kelly-Agger che sarà l'ultimo dubbio da sciogliere per Rodgers. Per il resto pochi dubbi sponda City con Hart quasi certo della titolarità dopo Fulham, con Kompany e Demichelis nel cuore della difesa, e il binomino perfetto Fernandinho-Yaya Toure a centrocampo. Undici confermato in toto per gli ospiti con Skrtel e Sakho che dovranno fare attenzione ulteriori sui calci piazzati per prevenire la potenza fisica del City, e il centrocampo che sarà chiamato ad una prova perfetta per contenere i diretti avversari. Lucas, Allen e Henderson dovranno garantire pressione costante in fase di non possesso, e creatività nell'impostazione del gioco. In attacco Coutinho, Sterling e Suarez dovranno fare i movimenti giusti per provare a creare qualche grattacapo ad una linea difensiva non sempre impeccabile.

I precedenti - Nella passata stagione due partite dall'alto tasso di imprevedibilità e spettacolarità. In entrambi i casi è uscito il segno x, 2-2 ad Anfield, stesso punteggio al ritorno all'Etihad. Il Liverpool è riuscito ad andare in vantaggio ben tre volte, una per il City con il momentaneo 1-0 di Dzeko a Manchester. Sempre composto il City capace di riacciuffare il pari all'andata con Tevez, e al ritorno con Aguero. Rimangono queste due delle migliori prestazioni del Liverpool nel primo anno di Rodgers, con l'amarezza di non essere riusciti a fare bottino pieno nonostante momenti di evidente superiorità. L'ultima vittoria dei Reds all'Etihad risale alla coppa di Lega del 2012, poi vinta in finale con il Cardiff, quando un rigore di Gerrard rese vano per il City il 2-2 di Anfield nel ritorno delle semifinali. Ultimo acuto del Manchester City il 3 gennaio 2012, 3-0 in quell'occasione in un match senza mai storia. Con lo stesso risultato l'11 aprile 2011 il Liverpool vinse ad Anfield per l'ultima volta con i Citizens. Negli ultimi anni il pareggio pare il risultato più scontato, 7 su 11 dal 22 febbraio 2009, fu 1-1 ad Anfield. Negli ultimi cinque incontri all'Etihad, il Manchester City ha gioito due volte, uno squillo per il Liverpool, due i pari. Il miglior marcatore del confronto è Ian Rush con 8 reti. Nella speciale classifica alle sue spalle un altro ex Red Michael Owen a quota 5. Il migliore del City Nicolas Anelka con 4 gol. Tra i giocatori che scenderanno in campo Yaya Toure ha due marcature all'attivo, cosi come il difensore slovacco del Liverpool Martin Skrtel.

Arbitro della partita sarà Lee Mason, assistenti i signori Brooks e Eaton, quarto uomo Swarbrick.