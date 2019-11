Diretta Hull City - Manchester United in Premier League

15.38: Festeggia lo United: dopo un inizio shock contro l'Hull City arriva prima la rimonta, poi il sorpasso. C'è molto da registrare nel Manchester di David Moyes, in primis i meccanismi difensivi e le uscite di De Gea. Secondo tempo a ritmi più bassi dopo un primo tempo scintillante: 4 gol in 26 minuti (doppio vantaggio Tigers con Chester e Meyler, replica Red Devils con Smalling e Roone). Al 63' Bruce colpisce la traversa con un gran colpo di testa, 3 minuti dopo lo United passa con una clamorosa autorete di Chester. Nel finale gli uomini di Steve Bruce sprecano un paio di occasioni per il pareggio. Lo United sale a 31 punti, momentasneamente sesto, Hull City fermo a quota 20. Ci siamo divertiti: al KC Stadium la prima partita del Boxing Day finisce 2-3 per gli ospiti. Da Francesco Guarino è tutto, i video dei gol del match sono già disponibili singolarmente all'interno del live. Grazie di averci seguito, appuntamento alla prossima!

FT: Hull 2 #mufc 3. The Reds recover from conceding two early goals to pick up three points at Hull on Boxing Day. pic.twitter.com/61MKrD1qYu — Manchester United (@ManUtd) 26 Dicembre 2013

94': Finisce qui: HULL CITY - MANCHESTER UNITED 2-3.

93': DESTRACCIO DI BRUCE DAL CUORE DELL'AREA DI RIGORE! Sfuma l'ultima opportunità per il pareggio...

93': DE GEA STAVOLTA SALVA LO UNITED! Uscita bassa su Chester e deviazione col corpo in calcio d'angolo!

91': Colpo di testa di Chester alto sulla traversa.

90': 3 minuti di recupero, assedio Hull City in 11 contro 10.

90': Cretinata colossale di Valencia: fallo e pallone allontanato. Era già ammonito: espulso.

88': Uscita suicida di De Gea che per poco non combina un disastro! Pallone smanacciato in malo modo che resta nel cuore del'area, mischia selvaggia e rinvio faticosissimo della difesa dello United! Mamma De Gea che brutto portiere in uscita...

87': Graham spreca la palla del 3-3! Cross di Sagbo perfetto per Graham, il cui colpo di testa è poco più di un retropassaggio. Occasionissima sprecata dalle Tigers, lo United soffre terribilmente le palle alte.

La sobrietà del proprietario dell'Hull City Assem Allam, che in tribuna va in giro con una corona di carta in testa...

83': Il Manchester United fa muro a centrocampo. Difficile per le Tigers trovare spazi per l'assedio finale.

79': Infortunio per Bruce. Che dopo la traversa colpita di testa ha colpito un palo. Con la faccia... il difensore dell'Hull City è fermo sanguinante a bordocampo.

78': Ultimo cambio per il Manchester United: Carrick al posto di Young. Si copre Moyes.

74': Harper in uscita disperata con i piedi salva su Hernandez!

72': Ultimo cambio dell'Hull City, Boyd per Figueroa.

72': Punizione da posizione pericolosissima per lo United, ammonito Bruce. Ci prova Rooney, ma il suo tiro a giro finisce sul fondo. Poi il numero 10 deglo ospiti viene ammonito per proteste, probabilmente chiedeva l'allontanamento della barriera.

67': Colpo pesantissimo per l'Hull City. La traversa ha negato alle Tigers il 3-2, è arrivato il 2-3 United con un'autorete.

66': Due gol nella stessa porta per Chester, ma questa volta era la sua: cross dalla destra di Welbeck, Rooney si muove bene in area, Chester lo sente e prova ad anticiparlo. Ma di testa, invece di spazzare, infila la propria porta. Non ci sono dubbi, questo è autogol: HULL CITY - MANCHESTER UNITED 2-3.





66': VANTAGGIO DEL MANCHESTER UNITED! AUTOGOL DI CHESTER!

63': TRAVERSA DI BRUCE! Ancora corner dell'Hull City, ancora difesa United imbarazzante sulle palle alte!

62': Hernandez entra al posto di Fletcher, che esce tra gli applausi di tutto il KC Stadium. Bel gesto, dopo i due anni di tormenti a causa di un'ulcera per il capitano della Scozia.

60': Valencia affossa Sagbo che stava per puntare la porta. Cartellino giallo: scelta giusta di Oliver, c'era un altro dfensore dei Red Devils tra lui e la porta.

58': Tiro sporco di Fletcher da 25 metri, parata facile di Harper.

54': Davies di testa, pericolo per lo United! Palla fuori di poco... De Gea poteva uscire, ma gli uomini dell'Hull City stanno attuando dei blocchi all'interno del'area piccola per ostacolare le prese alte del portiere dei Red Devils, suo punto debole. Bella mossa di Steve Bruce.

53': De Gea con i pugni si oppone a un bel destro di Sagbo.

49': Inizio di frazione più accurato da parte delle due formazioni, dopo i fuochi d'artificio del primo tempo. Nota a margine: per la Premier League il gol del 2-0 è di Meyler e non autorete di Evans.

46': Confermate le due sostituzioni dei padroni di casa. McGregor non ce la fa e lascia posto ad Harper, fuori anche l'autore del tiro del 2-0 Meyler, al suo posto Koren.

14.49: RIPARTITI.

14.48: Le squadre rientrano in campo. Dovrebbero esserci due cambi per l'Hull City.

14.35: Che primo tempo! Inizio imbarazzante della difesa del manchester United, che prende due gol nel giro di un quarto d'ora, figli di altrettante dormite. Poi entra Januzaj (al posto di Rafael infortunato) e sale in cattedra Rooney: dal suo piede il cross per la testa di Smalling del 2-1 e lo splendido destro del 2-2. Bruce e Moyes si affrontano a viso aperto, i padroni di casa non hanno mollato dopo il contraccolpo psicologico dell'immediato 2-2. Ci sarà ancora da divertirsi. Due note a margine: non c'era il corner da cui è scaturito il vantaggio dei padroni di casa e c'era un rigore per il Manchester United a fine primo tempo (in foto il gol dell'1-0: foto REUTERS/Nigel Roddis). TUTTI I VIDEI DEI GOL DISPONIBILI NEL LIVE.

48': Finisce il primo tempo: HULL CITY - MANCHESTER UNITED 2-2.

45': 3 minuti di recupero.

44': Replay birichino: Livermore aveva fatto un grande intervento in recupero su Valencia al 42'. Ma da terra si era aggiustato la palla con la mano, senza che nessuno se ne accorgesse, arbitro ed avversario inclusi. C'era rigore per il Manchester United!

43': Primo tempo di grandissima intensità. Il pareggio ha un po' raffreddato gli animi, ma l'impressione è che non mancheranno altri gol.

37': Si scalda Harper, portiere di riserva dell'Hull City. Qualche problema per McGregor, che forse ha risentito dello scontro di inizio match con Young.

34': Ammonito Januzaj per fallo su Elmohamady.

33': Grande confusione a centrocampo. Molti palloni persi ed errori im impostazione che fanno scattare contropiedi ripetuti a raffica.

29': Ancora Rooney di testa, fermato a pochi passi dal gol del 2-3!

26': MA CHE PARTITA E'??? Rooney aggancia già il pari, 4 gol in 25 minuti: bordata da fuori area di Wayne Rooney, che sfrutta la sponda di coscia di Welbeck per scaricare in porta il collo esterno destro del pareggio. Palla ad effetto, di poco sotto l'incrocio. Imparabile per McGregor. Si riparte da zero, o quasi: HULL CITY - MANCHESTER UNITED 2-2.

26': ROONEY!!! PAREGGIO DEL MANCHESTER UNITED!

21': United due volte vicinissimo al pari in un minuto! Prima colpo di testa di Welbeck in mischia deviato sul fondo, poi bordata da fuori area di Cleverley, su cui McGregor si deve superare in tuffo!

19': Che inizio di partita! Punizione per fallo su Januzaj, cross dalla destra di Rooney e Smalling stacca di testa infilando McGregor. Reazione d'orgoglio degli uomini di Moyes! HULL CITY - MANCHESTER UNITED 2-1.

19': SMALLING!!! GOL DEL MANCHESTER UNITED!

19':... e Januzaj al primo pallone toccato salta in corsa Figueroa e lo fa ammonire.

18': C'è già un cambio per il Manchester United: fuori Rafael e dentro Manuzaj. Problema all'inguine per il terzino brasiliano.

17': Inizio di partita incredibile del Manchester United, che sembra essere ancora rimasto seduto a tavola davanti al pranzo di Natale.

13': Ancora difesa dello United da mani nei capelli: palla in mezzo di Sagbo, Meyler sbaglia il tiro, ma Evans cicca completamente il rinvio. La palla torna a Meyler che prova di nuovo la conclusione: il tiro è sporco e debole, De Gea è già a terra per la parata, ma Evans ci mette il piede e devia inesorabilmente in porta: HULL CITY - MANCHESTER UNITED 2-0!





13': RADDOPPIO DELL'HULL CITY! INIZIO SHOCK DI PARTITA PER I RED DEVILS!

11': Davies entra duro su Welbeck, ma prende palla. Partita spigolosa.

9': Brutto impatto tra Young e McGregor in uscita bassa. Scontro fortuito, l'inglese ha cercato di fermarsi. Nessun problema per il portiere dei padroni di casa.

8': Risposta United: cross dalla destra di Valencia e respinta di tacco di Bruce a pochi metri da McGregor.

4': Dormita della difesa dello United e l'Hull City è già in vantaggio: corner di Huddlestone, sponda di testa di Bruce e Chester si avventa sul pallone nell'area piccola scaraventandolo in porta. Difesa dei Red devils? Non pervenuta. HULL CITY - MANCHESTER UNITED 2-0.

4': CHESTER!!! HULL CITY IN VANTAGGIO!

3': Primo corner del match, lo batte l'Hull City.

13.45: PARTITI.

13.45: Calcio d'inizio per le Tigers, in classica maglia nero-ambra. Total white con inserti rossi per il Manchester United.

13.43: Non farà caldo, ma il sole non manca sul KC Stadium oggi.

13.41: Squadre nel tunnel, ci siamo.

13.39: Rientra Darren Fletcher dal primo minuto nello United. Problema in allenamento per Jones. Non recupera Brady nell'Hull e Bruce non rischia.

13.25: FORMAZIONI UFFICIALI, MANCHESTER UNITED: Puntualissimi anche gli 11 Red Devils di Moyes:

CONFIRMED #MUFC TEAM to face Hull City: De Gea, Rafael, Smalling, Evans, Evra, Valencia, Cleverley, Fletcher, Young, Rooney, Welbeck. — Manchester United (@ManUtd) 26 Dicembre 2013

#MUFC substitutes: Lindegaard, Vidic, Carrick, Fabio, Kagawa, Januzaj, Hernandez. — Manchester United (@ManUtd) 26 Dicembre 2013

13.23: FORMAZIONI UFFICIALI, HULL CITY: Ecco l'XI dei padroni di casa.

Hull City Starting Line-Up: McGregor, Bruce, Chester, Davies, Elmohamady, Figueroa, Meyler, Huddlestone, Livermore, Graham, Sagbo #UTT — Hull City Official (@hullcityteam) 26 Dicembre 2013

Hull City Subs: Harper, Rosenior, Faye, McShane, Koren, Boyd, Fryatt #UTT — Hull City Official (@hullcityteam) 26 Dicembre 2013

Amici di VAVEL Italia buongiorno: come da tradizione il Boxing Day d'oltremanica vede in campo tutte le squadre di Premier League. Ad aprire le danze ci pensa il lunch match tra Hull City e Manchester United al KC Stadium. Seguiremo la partita in diretta live sulle nostre pagine, con aggiornamenti in tempo reale, foto e video dei gol per raccontarvi tutte le emozioni del match che apre un lungo pomeriggio di calcio britannico. Ad augurarvi buone feste - e buon calcio - è Francesco Guarino.

ABBUFFATA FESTIVA - La scorpacciata di Premier League (3 giornate da oggi al 1 gennaio, prima di 10 giorni di stop) si apre con la partita di Kingston upon Hull. Le Tigers di Steve Bruce sono chiamate ad invertire un trend negativo che dura da ormai 4 giornate: 3 pareggi /consecutivi) ed una sconfitta (con l'Arsenal) nelle ultime 4 giornate. L'ultima vittoria dell'Hull City risale all'1 dicembre ed è stata una vittoria a dir poco roboante: il 3-1 interno al Liverpool, attualmente in testa alla classifica.

Per il Manchester United di David Moyes è una continua ricerca di conferme. L'annata altalenante dei Red Devils post-Ferguson li vede attualmente stazionare in ottava posizione ad 8 punti dalla vetta. Con un dato troppo negativo nella casella delle sconfitte: già 5 le partite concluse con una sconfitta. Qualche alibi c'è di sicuro, uno su tutti la presenza col contagocce di Robin van Persie, reduce da diversi stop&go fisici. Il tecnico scozzese sta provando a raccogliere l'eredità calcistica più pesante al mondo, in uno dei club più conosciuti ed amati del globo. La qualificazione agli ottavi di Champions League è arrivata in scioltezza; dopo il ko di inizio mese in campionato contro il Newcastle i Diavoli Rossi hanno inanellato quattro vittorie consecutive (una in Capital One Cup ed una in Champions). Nulla di esaltante visto il peso degli avversari, ma è tutto grasso che cola per l'umore della metà rossa di Manchester.

PROBABILI FORMAZIONI - In campo al KC Stadium Steve Bruce dovrebbe schierare per la quarta volta consecutiva la stessa formazione: Brady dovrebbe aver recuperato dal problema inguinale che lo ha tenuto ai box negli ultimi giorni. Qualche problema in più, invece, per David Moyes: Welbeck sembra avere ancora problemi al ginocchio dopo uno scontro nel match contro il West Ham dell'ultima giornata, mentre Carrick e van Persie continuano a soffrire per i rispettivi infortuni al tendine d'Achille e alla coscia.

Come ha dimostrato il roboante 3-1 al Liverpool, il KC Stadium non è un campo facile. L'Hull City ha il miglior record interno tra le squadre della seconda metà della classifica di Premier League, con 4 vittorie, 3 pareggi ed 1 sola sconfitta. Pochissime marcature lasciate agli avversari: solo 3 gol in 8 partite. Sarà curioso vedere cosa succederà con il Manchester United, che quest'anno sembra soffrire di più tra le mura amiche che in trasferta: 3 dei 5 ko sono infatti arrivati all'Old Trafford, ed in trasferta i Red Devils hanno segnato ben 17 reti contro le 11 realizzate in casa.

PRECEDENTI - Gli scontri diretti sembrano una sentenza anticipata. Nelle ultime 7 sfide tra Hull City e Manchester United, campionato o coppa, ha sempre vinto lo United. L'ultima vittoria dei padroni di casa contro i Red Devils risale al 23 novembre 1974 in quella che allora si chiamava Division Two. Fu un 2-0 interno. L'ultima sfida in Premier League è invece del campionato 2009/2010. Hull - City Manchester United finì 1-3 con reti di Rooney, autorete di Dawson e gol di Berbatov per lo United, pareggio momentaneo su rigore di Fagan per l'Hull.

QUI HULL CITY - Le Tigers hanno sì concesso solo 3 gol nei loro match interni, ma nelle ultime sette partite hanno vinto soltanto contro il Liverpool. Poi 3 pareggi e 3 sconfitte. L'ultimo incontro del Boxing Day giocato dall'Hull City fu una sonora sconfitta per 5-1 contro l'altra metà di Manchester, il City. Partita passata a suo modo alla storia: l'allora manager Phil Brown non fece rientrare i giocatori negli spogliatoi per l'intervallo e parlò loro davanti ai propri tifosi, per punirli della pessima prestazione che stavano offrendo.

QUI MANCHESTER UNITED - I Boxing Day dello United sono sempre una festa. I Red Devils hanno vinto 16 degli ultimi 17 incontri giocati il 26 dicembre. L'ultima sconfitta è stata un 3-1 con il Middlesbrough nel 2002. Una vittoria ogni significherebbe un nuovo ciclo di 5 vittorie consecutive - tra campionato e coppe - che al Manchester United manca dall'ottobre 2012. In trasferta lo United è in serie positiva da 9 partita: ultima sconfitta il sonoro 4-1 dell'Etihad Stradium contro il Manchester City.

HULL CITY - MANCHESTER UNITED LIVE: SEGUI LA DIRETTA SU VAVEL ITALIA (ore 13.45)