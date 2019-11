Sannino, buona la prima con il Watford

Buona la prima come si dice in questi casi. Dopo il pareggio con l'Ipswich ecco il primo squillo per gli Hornets targati Sannino. Da un italiano all'altro, in casa Watford si torna a respirare dopo mesi ad altissima tensione. E' bastato un acuto a Vicarage Road, dove non si vinceva da cinque turni, per cancellare il recente passato e ripartire. La cura Sannino pare abbia avuto effetti immediati in casa Watford. 4-0 secco al Millwall che ha da recriminare una partita giocata in 10 uomini fin dalle prime battute quando Shittu ha messo giù in area Deeney. Espulsione, rigore e vantaggio Watford dopo appena dieci minuti. Una strada semplicemente in discesa per i ragazzi dell'ex allenatore di Varese e Chievo che ha saputo gestire la superiorità numerica, arrotondando il punteggio con le reti di Forestieri, Anya e McGugan. A fine partita le parole di Sannino, aiutato nella traduzione dal buon Marco Cesarini sono state chiare, bene cosi, ma ci sarà da lavorare ancora molto:" E' stata una vittoria importante per i tifosi e per i tre punti che mancavano da troppo tempo, un plauso va ai ragazzi, allo staff, alla gente e sicuramente un pensiero è rivolto anche a Gianfranco Zola. Adesso però dobbiamo rimanere concentrati e pensare alla prossima partita con il Qpr che sarà molto complicata". Per chi lo ha elogiato dopo il convincente successo, Sannino ha risposto con la solita professionalità:" Non sono un mago, sono solo un lavoratore che cerca di dare ai suoi giocatori la giusta misura delle cose e la determinazione in ogni seduta di allenamento. Solo con il duro lavoro si ottengono certi risultati". Il 4-0 ha avuto pesanti ripercussioni in casa Lions con il tecnico Steve Lomas esonerato dopo la pesante debacle di Vicarage Road. che ha cosi commentato la partita:" Sapevamo che sarebbe statat una partita difficile, ma il rigore e l'espulsione l'ha resa una catastrofe. Abbiamo avuto con Morison l'opportunità di pareggiare, poi il secondo gol ci ha tagliato le gambe. Sono cose che nel calcio capitano". Con la tifoseria contro in diverse situazioni Lomas, ex capitano degli odiati rivali del West Ham, ha ricevuto il ben servito dalla dirigenza del Millwall dopo appena 22 partite e sole cinque vittorie. La squadra è stata affidata momentaneamente a Neil Harris e al direttore dell'Academy Scott Fitzgerald in vista della trasferta di Doncaster.

La 22esima giornata ha visto oltre al successo del Watford sul Millwall, quello del Charlton che, a sorpresa, ha battuto 3-2 il Brighton grazie alla doppietta di Lawrie Wilson e alla rete di Kermorgant, allontanandosi cosi dalla zona pericolosa della classifica. Vittoria di rigore per il Leicester che si riprende la vetta della Championship grazie alla rete dal dischetto di Nugent. 1-0 e Reading al tappeto. Ai piani alti fa rumore la caduta del Burnley di Dyche che si arrende al Middlesbrough e al gol da tre punti di Ledesma. Tonfo pesante del Qpr costretto a soccombere al City Ground sotto i colpi di un ritrovato Nottingham che con un gol per tempo, prima Halford, poi Reid, torna al successo dopo due pari consecutivi.Si ferma la corsa del Derby che rimane al quarto posto solitario, ma è costretto al pareggio sul campo dell'Huddersfield. Martin sbaglia un rigore, poi è il solito Bryson ad illudere i Rams che a pochi minuti dal 90' incassano la rete di Paterson. Tutto facile per l'Ipswich che supera 3-0 il Doncaster grazie alla doppietta di McGoldrick e al gol di Chambers, portandosi cosi a -1 dal sesto posto occupato dal Leeds. Proprio i Whites sono costretti a guardarsi le spalle dopo aver chiuso 1-1 la sfida con il Blackppol. Vantaggio degli ospiti con Peltier, pareggio nella ripresa di Tom Ince per i Tangerines. Pareggio a reti bianche anche per il Wigan che in 10 uomini, espulso Lingard, strappa un pari interno con il Birmingham. Punticino utile per entrambe. Vittoria convincente del Bournemouth che supera di slancio 3-0 lo Yeovil grazie ai due gol di Ritchie e all'acuto di O'Kane. Tre punti vitali che per il Bolton che fa il colpo in trasferta sul campo del fanalino di coda Barnsley, 1-0, sigillo decisivo di Dann. Pareggio senza macchia e senza gloria per lo Sheffield Wednesday sul campo del Blackburn. Muovono la classifica entrambe, ma nessuno dovrà essere soddisfatto.