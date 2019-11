Il Cardiff esonera Mackay

Sesto cambio su una panchina di Premier League quest'anno. L'ultima notizia dall'Inghiterra parla dell'esonero di Mackay, ormai ex allenatore del Cardiff. L'allenatore subisce le ire della contestatissima (anche dai supporters) presidenza Tan. Dirigenza che fino a a domenica scorsa era di questo avviso "Mackay sarà il nostro allenatore ancora per molto". Aspettativa non confermata quattro giorni dopo, quando il tecnico in carica dal Giugno 2011 è stato sollevato dall'incarico dopo la sconfitta casalinga per 0-3 contro il Southampton.

L'allenatore scozzese lascia la squadra dopo averla portato alla vittoria della Championship lo scorso anno ed alla conseguente prima promozione in Premier League nella storia del club. Qualcuno sussurra che il WBA non stesse aspettando altro per tesserare Mackay e sollevare dall'incarico il traghettatore Keith Downing anche se Pepe Mel pare in vantaggio nella corsa. Nonostante la glorosiosa scalata alla Premier, fra Mackay e Tan non è mai scoppiato l'amore con il presidente a criticare ampiamente gli acquisti, lo stile di gioco ed i risultati. Le pressioni erano tante e non sorprenderà nessuno se magari fra qualche giorno Mackay si dichiarerà sollevato moralmente parlando.

Il Cardiff City ha raccolto tre sconfitte nelle ultime quattro partite, risiede al sedicesimo posto in Premier League, ha raccolto 4 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte per un totale di 17 punti (un punto sopra la zona retrocessione), 13 gol fatti (peggior attacco a pari gol con quello del Sunderland dopo quello del C.Palace) e 28 subìti (seconda peggior difesa dopo quella disastrosa del Fulham).

Ecco l'annuncio del club gallese su Twitter :