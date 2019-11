Diretta Manchester City - Crystal Palace in Premier League

Amici di Vavel Italia e della Premier League grazie per averci seguiti! Per Manchester City-Crystal Palace è tutto. Alessandro Mancinelli vi saluta e vi da appuntamento a domani per il proseguio della 19a giornata sempre qui, su Vavel Italia!Alla fine il City riesce a portare a casa la vittoria grazie al gol di Dzeko nella ripresa. I Citizens così mantengono l'imbattibilità casalinga e salgono momentaneamente al primo posto in classifica, in attesa di vedere cosa farà domani l'Arsenal contro il Newcastle. Per il Crystal Palace è arrivata una sconfitta ampiamente aspettata alla vigilia ma è arrivata non senza combattere. Gli uomini di Pulis hanno dimostrato carattere e hanno messo in difficoltà il City in più di un occasione per poi doversi arrendere al giuzzo di Dzeko che ha chiuso la partita e consegnato i tre punti ai padroni di casa.90+3' FINITAAAA!! il City batte il Crystal Palace 1-0!90+1' Ci provano gli ospiti che però si vedono negare un calcio di punizione dal limite. Kompany era franato su Chamack!90' Grande azione del City in contropiede che si conclude con il colpo di testa di un angolatissimo Dzeko che finisce sopra la traversa88' Citizens che fanno girare il pallone senza fretta. I padroni di casa aspettano solo il fischio dell'arbitro per festeggiare la decima vittoria casalinga su dieci giocate all'Etihad Stadium85' Cinque minuti alla fine. Calcio di punizione per gli uomini di Pellegrini82' Dopo il gol del vantaggio e lo spavento per la reazione del Crystal Palace i padroni di casa hanno completamente preso in mano le redini del match80' Ritmi bassissimi all'Etihad Stadium. City sempre in possesso palla e sempre in zona d'attacco. Il Palace prova a riprendersi dalla botta dell'1-0 ma i Citizens non stanno sbagliando più nulla77' Citizens adesso in controllo della gara. Gli ospiti sembrano aver alzato bandiera bianca ma manca ancora quasi un quarto d'ora alla fine del match. Tutto può succedere75' Cambio anche per il Palace. Williams al posto di Bolaise74' Ultimo cambio per il City. Al posto di uno sfinito Milner entra Kolarov. Touré resta in panchina, riposo per lui che sarebbe entrato in campo solo in caso il City non avesse trovato il gol del vantaggio70' Quello di qualche minuto fa è il nono centro stagionale per Dzeko, arrivato proprio quando il City stava vedendo la partita scivolare via dalle proprie mani68' Partita d'improvviso intesa e bellissima! Prima il gol del vantaggio di Dzeko e poi la reazione del Palace che è andato vicinissimo al pareggio! Che partita!



WAAAARD!! REAZIONE RABBIOSA DEL PALACE!! Che parata di Hart che toglie la palla dall'angolino basso e la devia in angolo!!



GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! GOOOOOOOOL!! DZEEEEKO! Nel momento peggiore del City!!! Cross resoterra di Navas a centro area dove Dzeko non ha dovuto far altro che siglare l'1-0!!



65' Stupendo il tiro di Jedinak dal limite che Hart ha dovuto smanacciare in corner! Pronto anche Touré ad entrare in campo! City in sofferenza



JEEEEDINAK!!! ANCORA UN PERICOLO PER HART!!



64' Partita girata a favore del Palace! Incredibilmente gli ospiti hanno preso coraggio e adesso spingono in cerca del gol del vantaggio



PUUUUUNCHEEEOOON!! Sinistro a giro che esce largo di un soffio!! Ospiti pericolosissimi!



60' Continuano gli incitamenti dagli spalti dei tantissimi tifosi del City ma la squadra di Pellegrini sta lentamente perdendo il filo del gioco. Il Palace sta venendo fuori



58' Prova a mettere in mezzo Negredo ma la difesa degli "Eagles" si chiude benissimo e spazza via il pallone. Tutto da rifare per il City



56' Il Palace sta resistendo benissimo all'assedio del City. Ben messi in campo gli uomini di Pulis stanno lasciando pochissimo spazio ai padroni di casa che però adesso con le entrate in campo di Negredo e Nasri saranno sicuramente più pericolosi



Doppio cambio tra le fila del City. Finalmente il tecnico cileno si è deciso a dare una svolta a questa partita. Entrano Negredo e Nasri al posto di Boytata e Fernandinho



50' Il City non può permettersi di far prendere fiducia al Palace. Devono cambiare marcia gli uomini di Pellegrini



PUNCHEEEEOOOON!!! Si muove verso l'area di rigore e dal limite calcia il pallone all'angolino basso! Hart si salva in calcio d'angolo!



48' Solito possesso palla dei padroni di casa. Poche emozioni all'Etihad Stadium e pochissime le chiare occasioni da gol per il City che certamente si è reso ripetutamente pericoloso ma non ha mai creato una vera occasione da gol



46' Strana la decisione di Pellegrini di non operare nessuna sostituzione. Intanto i padroni di casa continuano il loro assedio..



45' RICOMINCIATA!! Stessi ventidue in campo! City in possesso palla



Nonostante le assenze il City ce l'ha messa tutta per sbloccare il risultato e portarsi in vantaggio ma oltre ad un pizzico di fortuna sono anche mancate le giocate giuste. Tenere Negredo fuori non è stata un'ottima decisione. Vedremo se Pellegrini farà qualche cambio per l'inizio della ripresa. Il Palace dal canto suo sta sfruttando la poca precisione dei Citizens e senza quasi mai farsi vedere in attacco è riuscito a chiudere il primo tempo senza subire gol







45+5' Marriner manda tutti dentro gli spogliatoi. All'Etihad Stadium resiste lo 0-0 anche se i Citizens avrebbero ampiamente meritato il vantaggio



45'+4' Solo City in campo! Prima Dzeko, poi Fernandinho, poi Silva, tutte le loro conclusioni vengono ribattute dalla retroguardia degli "Eagles"!!



FERNANDINHOOOOO!!! Che parata di Speroni che smanaccia in corner una potentissima incornata del brasiliano!



45+7' Se ne va il primo minuto di recupero senza che nessuna delle due comapagini sia riuscita a rendersi pericolsa



45' Primo corner per gli ospiti. Saranno cinque i minuti di recupero!







42' Sempre in attacco il City a cui manca però il guizzo giusto per sbloccare il risultato. Ci ha appena provato al volo Fernandinho ma la sua conclusione mancina è finita sopra la traversa



SIIIILVAAAAA!! PROVA UNA CONCLUSIONE PAZZESCA! Frena una volta arrivato sul fondo mandando fuori dal campo Gabbidon e prova di sinistro a cercare l'angolino alto della porta difesa da Speroni! Il pallone però finisce alto!



38' Bel cross in mezzo di Boyata dalla fascia destra che Delaney devia in angolo. Crescono i Citizens



36' Anche se il City sta giocando bene mancano le giocate di Touré e Nasri. Gli uomini di Pellegrini non riesco ad accelerare i ritmi di gioco



35' Partita riniziata col City in possesso palla. Hart verrà sicuramente medicato meglio negli spogliatoi quando finirà il primo tempo. Il portiere dei Citizens è stato medicato alla buona per fermare il sangue e consentirgli di proseguire la partita



Primo cambio della partita. Non riesce a continuare Jerome che viene accompagnato in panchina sotto braccio dallo staff medico. Al suo posto entra Chamack



30' Rimasti a terra sia Hart che Jerome dopo uno scontro in area. Sanguina vistosamente lo zigomo del portiere del City



28' Gli "Eagles" provano ad aprire le ali ma conclusione di Bolaise non è precisa e l'attaccante del Palace riesce soltanto a sfiorare il pallone che finisce comodamente tra le braccia di Hart



26' Nonostante metà squadra titolare sia seduta in panchina il City si sta esprimendo molto bene finora. Pochissimi i varchi lasciati al Palace e in attacco gli uomini di Pellegrini sono sempre pericolosi



24' Ancora Milner! La conclusione da posizione angolata finisce a lato di un soffio!







Dagli sviluppi del corner bel destro di Kompany dai venti metri. Bloccata a terra da Speroni la sua conclusione



22' Dzeko prova a prolungare in area per Fernandinho ma il colpo di testa di Mariappa sventa il pericolo. Sarà calcio d'angolo per il City



MILNEEEER!!! Che botta dal limite!! Il suo sinistro si alza troppo e finisce alto sulla traversa ma che bella iniziativa dell'inglese!



20' Ritmi calati all'Etihad Stadium ma i padroni di casa rimangano saldamente in controllo della gara. Nessun rischio finora per Hart e i Citizens sono ancora in attacco



17' Bolasie fermato con un fallo da Nastatic nettamente in ritardo nel contrastare l'attaccanto del Palace che avrà a disposizione un calcio di punizione nella trequarti avversaria



15' Si fa vedere in attacco il Palace con Bolasie! La sua conclusione rasoterra però esce larghissima



12' Solo una squadra in campo e sono i padroni di casa, che ancora una volta impostano tranquillamente un'altra azione d'attacco. Gli "Eagles" devono ancora spiccare il volo



10' Ci prova Silva servito da Fernandinho e il suo sinistro dal limite si spegne vicino al palo della porta difesa da Speroni



8' Dal calcio d'angolo battuto da Silva mischia in area e serie di batti e ribatti fino al tiro di Milner che però si stampa sulla difesa dei rossoblù di Londra



7' Il City gestisce il pallone indisturbato. Gli "Eagles" sembrano non avere nessuna intenzione di pressare gli uomini di Pellegrini



5' Pochissimo Palace in questo avvio. Presenza schiacciante quella del City in zona d'attacco



DZEEEEKO!!! Vicino all'1-0 il City. Servito dentro da Milner il suo destro ad incrociare finisce fuori davvero di pochissimo



2' Troppo lungo il lancio in mezzo di Fernandinho per Dzeko che non può arrivarci. Il pallone sfila sul fondo



Il miglior attacco del campionato contro quello peggiore. Il City mette subito le cose in chiaro a centrocampo gestendo comodamente il pallone. Rete di passaggi perfetta quella dei Citizens



1' INIZIATA!!! Comincia il Crystal Palace che gioca il primo pallone della gara



15.55 - Squadre in campo all'Etihad Stadium! Gli "Eagles" sono entrati nel regno del City! Difficilissimo il compito degli uomini di Pulis: riuscire a fermare i Citizens a casa loro dove non hanno mai perso in questa stagione! Tutto pronto per l'inizio della partita!







15.50 - Manca sempre meno all'inizio di questa sfida. Dieci minuti scarsi all'ingresso in campo delle due squadre rientrate da pochissimo negli spogliatoi per gli ultimi dettagli prima del via!







15.40 - Giornata di sole a Manchester mente l'Etihad Stadium va lentamente riempiendosi. Poco più di quindici minuti al fischio d'inizio. Vedremo se l'idea di Pellegrini di fare turnover porterà i risultati sperati dal tecnico cileno











15.30 - Anche gli "Eagles" hanno cominciato il riscaldamento. Calcio d'inizio previsto tra mezz'ora

The Palace players make their way out to begin warm-ups. #cityvpalace #mcfc https://t.co/XKwwMDiYlM — Manchester City FC (@MCFC) December 28, 2013

Man City: Hart, Boyata, Kompany (C), Nastasic, Clichy, Garcia, Fernandinho, Navas, Silva, Milner, Dzeko — Crystal Palace FC (@Official_CPFC) December 28, 2013

Palace team to play @MCFC: Speroni, Mariappa, Gabbidon, Delaney, Parr, Ward, Jedinak, Bannan, Puncheon, Bolasie, Jerome. — Crystal Palace FC (@Official_CPFC) December 28, 2013

I padroni di casa del City entrano in campo per il riscaldamentoArrivate le formazioni ufficiali. Grandi novità nella squadra di Pellegrini che lascia Negredo, Kolarov, Tourè e Nasri e Zabaleta in panchina.

15.00 - Gentilissimo pubblico di Vavel Italia e amici di Premier League va in scena alle ore 16.00 l'ultima giornata dell'anno del campionato inglese. Sei gli anticipi della 19a giornata. Tra un'ora all'Ethiad Stadium scenderanno in campo Manchester City e Crystal Palace. Nessuno in Inghilterra va forte come i Citizens tra le mura amiche. Il Manchester City sta costruendo le proprie fortune all'Etihad Stadium dove finora ha vinto tutte e 9 le gare disputate. Un ruolino di marcia impressionante, fatto di 37 gol segnati e 6 subiti. Anche lo splendido Liverpool di questo periodo s'è dovuto piegare dinanzi ai ragazzi di Pellegrini. Il Crystal Palace che pur viene dalla bella vittoria contro l'Aston Villa non sembra poter minacciare l'imbattibilità casalinga degli uomini di Pellegrini.

Infatti l'impegno odierno toccato in sorte al City appare assai più agevole rispetto a quello contro i Reds. I Citizens se la vedranno, come già detto, con il Crystal Palace. I padroni di casa sono sempre senza la loro stella Aguero e pure in contumacia di Jovetic, ma hanno trovato un Negredo che va in rete con grande costanza. La forza del City è da ricercare sicuramente dalla cintola in su dove Fernandinho e Touré sono bravissimi a rilanciare l'azione e un po' meno a contrastare gli avversari. Anche così si spiegano le sette gare consecutive in cui il City non è riuscito a mantenere la porta inviolata. A proposito di porta, tra i pali Hart sembra essersi definitivamente ripreso il ruolo da titolare; papere permettendo.La vittoria sull'Aston Villa ha permesso per la prima volta da settembre al Crystal Palace di emergere dagli ultimi tre posti della classifica. L'impresa odierna degli uomini di Pulis è ai limiti del possibile, ma l'arrivo dell'esperto tecnico in panchina ha portato solidità difensiva che è valsa la porta inviolata ai londinesi per ben tre volte nelle ultime cinque uscite. La speranza è di trovare un City un po' svagato e puntare sulla fragilità della retroguardia dei padroni di casa. Chamakh, tornato dalla giornata di squalifica e Jerome non saranno fulmini di guerra, ma se in giornata hanno le potenzialità per creare grattacapi a chiunque.Il City ha vinto gli ultimi quattro incontri contro la squadra londinese e cinque degli ultimi dieci. L'ultima vittoria del Palace a Manchester risale al dicembre 1990, ben 23 anni fa.Nelle ultime 59 partite giocate in casa i Citizens hanno sempre segnato. L'ultima volta che non è accaduto fu nel 2010 quando il City pareggiò contro il Birmingham. Aguero, caponnoniere del City, con 13 gol ha segnato più dell'intera squadra degli Eagles ferma a 12 centri. 8 dei 12 gol messi a segno dal Palace sono arrivati o nei primi dieci minuti di gara o negli ultimi quindici. Gli uomini di Pulis hanno subito gol in cinque delle ultime otto partite. Il City è imbattuto nell'ultima partita dell'anno dalla stagione 2002-2003 quando ritornò nella massima serie inglese (5 vittorie, 6 pareggi).Queste le probabile formazioni:Hart; Zabaleta, Kompany, Nastasic, Kolarov; Fernandinho, Touré, Navas, Silva, Nasri; Negredo.Speroni; Mariapa, Gabbidon, Delaney, Parr; Bolasie, Jedinak, Bannan, Puncheon; Chamakh, Jerome.