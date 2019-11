Diretta Norwich City - Manchester United in Premier League

17.58: Welbeck entra e decide il match. In maniera fortunosa: un rinvio sbagliato di Bennett fa scaturire un rimpallo su Hernandez. Welbeck si ritrova la palla tra i piedi ed è bravo ad aggirare Ruddy ed insaccare. Moyes chiude l'anno con 6 vittorie consecutive, quattro in campionato, e strappa un sorriso anche ai detrattori. Il calendario era favorevole, andava ottimizzato per recuperare punti e fiducia: il sostituto di Alex Ferguson ce l'ha fatta. Meglio il Norwich nella prima ora di gioco, poi il gol di Welbeck ha tagliato le gambe ai Canaries. Il Manchester United sale a quota 34 in classifica, Norwich fermo a 19. Il video del gol di Welbeck è disponibile all'interno del live. Per questo match è tutto: grazie da Francesco Guarino e VAVEL Italia: alla prossima!

95': FINISCE QUI: NORWICH CITY - MANCHESTER UNITED 0-1

94': Ammonito Smalling, che regala un inutile calcio di punizione al Norwich a tempo scaduto. La difesa dei red Devils allontana.

93': Fischi di Carrow Road per la melina dei Red Devils. Atteggiamento più scozzese che inglese, poco da dire.

92': Lo United non ci pensa nemmeno a mettere in mezzo il calcio di punizione, e preferisce perdere secondi attorno alla bandierina del corner. E perdere anche la palla.

91': Fallo di Redmond su Evra. Intervento netto in ritardo: cartellino giallo.

90': 4 minuti di recupero.

90': Altra schifezza di Young, che mette direttamente fuori un lezioso colpo di tacco lungo l'out di destra dei Red Devils.

89': Ultimo cambio per il Norwich. Fuori Hoolahan, dentro Elmander.

86': Esce Hernandez (con mooooolta calma) ed entra Fletcher.

86': Sinistro di Welbeck fermato da Johnson.

83': Murphy ci prova da fuori area. Mira alta.

80': Fuori Snodgrass, dentro Murphy.

79': Young si esibisce nella sua specialità: doppio passo funambolico e cross in tribuna.

75': Quindici minuti al termine. Paradossalmente la partita sembra essersi spenta dopo il vantaggio degli ospiti.

74': Ci correggiamo: Hoolahan chiedeva un fallo di mano, non c'era fallo su di lui. Ma ad occhio neppure fallo di mano.

73': Dubbio in area del Manchester United: due Red Devils chiudono su Hoolahan che va a terra. Proteste, ma l'arbitro lascia giocare.

69': Cambio anche per lo United, Januzaj per Kagawa.

69': Cambio nel Norwich: fuori Hooper, dentro van Wolfswinkel.

68': Hernandez ci prova dai 20 metri, Ruddy blocca a terra in due tempi.

64': Ammonito anche Johnson, fallo tattico in ripartenza su Evra. Dopo aver quasi dominato la partita, c'è frustrazione ora tra gli uomini del Norwich.

59': Ammonito Bennett, che abbatte Welbeck con una spallata dopo essere stato saltato di nuovo.

57': Erroraccio di Bennett, che rinvia il pallone scagliandolo addosso a Welbeck. La sfera arriva a Hernandez, il rimpallo libera ancora Welbeck che supera in corsa Ruddy ed insacca: NORWICH CITY - MANCHESTER UNITED 0-1.

57': WELBEEEEEEEEEECK! DAL NULLA, IL VANTAGGIO DEL MANCHESTER UNITED!

49': REDMOND LA METTE FUORI DI UN SOFFIO! Tiro cross pericolosissimo dell'esterno sinistro del Norwich: palla apparentemente controllata da De Gea che sfila di un niente oltre il palo!

48': Young alza troppo la mira dal limite dell'area di rigore. Buona progressione, conclusione forte ma imprecisa.

48': Fallo di mano di Kagawa in area del Norwich. Il giapponese è scivolato, era in buonissima posizione per battere a rete.

47': Destro senza pretese di Redmond. Giusto per scaldare l'ambiente.

17.03: SI RICOMINCIA. Calzio d'inizio del Norwich City.

17.03: Welbeck per Giggs. Il gallese era già ammonito ed è stato in difficoltà contro le incursioni di Snodgrass. Ma di Welbeck tutto si può dire, tranne che sia un giocatore difensivo...

17.02: Squadre che rientrano in campo. Nello United sta per entrare Welbeck, vedremo al posto di chi.

16.55: Su VAVEL è in diretta anche MANCHESTER UNITED - CRYSTAL PALACE: se volete dare un'occhiata al live dei Citizens non dovete fare altro che cliccare qui.

16.53: Meglio il Norwich. Un primo tempo non spettacolare, in cui lo United è stato subito pericoloso con Kagawa, ma poi ha ceduto chiavi del gioco ed iniziativa ai padroni di casa. Due grandissime occasioni per Hoolahan, ma nella prima l'irlandese ha pasticciato sul controllo, nella seconda ha trovato Evans a sbarrargli la strada, su un tiro a botta sicura.

48': Finisce il primo tempo. NORWICH CITY - MANCHESTER UNITED 0-0

48': Ancora Snodgrass: sinistro dal limite, Hooper cerca la deviazione ma non ci arriva.

45': Si chiude con il Norwich in avanti. Tre minuti di recupero.

Sul destro del centrocampista mancino dei Canaries la più importante occasione del match finora. Ma il midfield maestro irlandese Wes Hoolahan ha trovato il corpo di Evans tra sè ed il gol del vantaggio.

PHOTO: Midfield maestro. City's Wes Hoolahan has been influential thus far in the centre of the park. #NCFC #MUFC pic.twitter.com/TVbcB5T3Gp — Norwich City FC (@NorwichCityFC) 28 Dicembre 2013

39': HOOLAHAN CHE OCCASIONE! Dribbling stretto in area del Manchester United e destro dal cuore dei 16 metri: la palla impatta su Evans, ma era diretta nell'angolo basso. Ancora Norwich pericoloso!

36': BASSONG DI TESTA! De Gea blocca senza problemi, ma la posizione del colpo di testa era favorevolissima. Norwich ancora pericoloso.

34': Colpo di avambraccio di Evra su Snodgrass, che fa un po' di scena. Hernandez protesta e si becca anche lui il cartellino.

31': Giallo anche per Fer. Intervento in ritardo su Evra, che accentua la caduta.

29': Sinistro pretenzioso di Hoolahan dai 25 metri. Una telefonata a De Gea, con un sms a precedere la chiamata. Ma il Norwich gioca meglio dei Red Devils ora.

27': Ammonito Giggs per un fallo su Snodgrass che non c'era neanche. Il carpiato del centrocampista dei Canaries ha tratto in inganno Dowd. Punizione pericolosa per il Norwich dal lato corto dell'area di rigore, sulla sinistra della difesa dei Red Devils. Batti e ribatti in area, palla allontanata.

23': Ancora Snodgrass, stavolta col sinistro. La mira per adesso non va, ma lo United sta lasciando troppi spazi agli avversari.

22': ANCORA NORWICH PERICOLOSO! De Gea salva sulla girata da distanza ravvicinata di Hooper!

20': Il Norwich prende coraggio: destro di Snodgrass da fuori. Palla alle stelle.

17': CLAMOROSA OCCASIONE PER IL NORWICH! Destro di Martin, ben servito da Snodgrass, che da posizione defilata costringe De Gea ad una gran parata. La palla finisce addosso a Hoolahan, che non riesce a controllare a porta spalancata e si fa rimontare da Vidic in calcio d'angolo.

14': Baricentro più alto per il Manchester United, Norwich che difende praticamente con 10/11 ed il solo Hooper ad aspettare la ripartenza.

8': Scintille tra Vidic e Hooper, Dowd parla ad entrambi e tiene il cartellino in tasca. Per ora.

7': Il Norwich sembra schierato con un 4-2-3-1, il Manchester United con un classico 4-4-2, ma Kagawa tende molto ad allargarsi sulla sinistra.

6': UNITED PERICOLOSO! Cross di Young allontanato male dalla difesa del Norwich, Kagawa controlla e prova il destro da posizione defilata: Ruddy c'è.

4': Incessante l'incitamento di Carrow Road ai Canaries. Si gioca in una bolgia.

1': Subito entrata dura su Hernandez, che assaggia la consistenza del campo per destinazione.

16.00: CALCIO D'INIZIO UNITED, PARTITI! Buon match a tutti... padroni di casa nella classica divisa gialloverde, ospiti in maglia rossa e pantaloncini neri. Carrow Road è una bolgia!

15.59: Squadre in campo, ci siamo.

15.55: Anche un po' di scaramanzia nelle scelte di oggi di David Moyes. Con Rooney a riposo precauzionale e van Persie che fatica a recuperare, l'allenatore scozzese schiera titolare Shinji Kagawa. Che nel marzo 2013 ha segnato una tripletta ai Canaries nell'incontro dell'Old Trafford tra le due squadre in campo oggi...

15.52: Meno di dieci minuti all'inizio. Tutto il calore di Carrow Road in una foto.

PANORAMA - Carrow Road filling up with ten minutes to go until today's game v @ManUtd kicks off. #NCFC #OTBC pic.twitter.com/5nZHtzN01I — Norwich City FC (@NorwichCityFC) 28 Dicembre 2013

15.40: Benvenuti da Francesco Guarino al live di Norwich City - Manchester United. Sono state annunciate pochi fa le formazioni ufficiali e c'è già una sorpresa nel Manchester United: niente Wayne Rooney, tenuto precauzionalmente ai box da Moyes a causa di un affaticamento inguinale. Al suo posto Hernandez.

La Premier League non si ferma mai: oggi su VAVEL Italia seguiremo assieme Norwich City - Manchester United, partita valevole per la 19a giornata del massimo campionato inglese. Si può concludere un anno solare da campioni in carica, con la qualificazione agli ottavi di Champions League in tasca eppure avere molto da recriminare? La risposta a questa domanda dovrà darla David Moyes, allenatore dei Red Devils che ha raccolto la pensantissima eredità di sir Alex Ferguson, l'uomo che ha portato più volte il Manchester United in cima all'Inghilterra, all'Europa ed al mondo.

Il settimo posto attuale in classifica è il motivo per cui nella metà rossa di Manchester si storce il naso. In una Premier League mai così combattuta, con 6 squadre ai primi 6 posti racchiuse in altrettanti punti, l'assenza dei Red Devils pesa agli occhi dei tifosi e del panorama calcistico internazionale. Cinque sconfitte in 18 giornate sono un bottino duro da accettare per chi quel numero era abituato a vederlo a fine stagione nella casella losses. L'ultima frenata del Manchester United è stata ad inizio dicembre, 0-1 casalingo contro il Newcastle che attualmente chiude il gruppo delle magnifiche 6 che stanno infiammando il campionato. Ma oggi un altro numero 6 potrebbe far sorridere David Moyes: da 5 partite il Manchester United vince soltanto. Il blitz esterno a Carriow Road varrebbe il 6 nella casella delle vittorie consecutive tra campionato e coppe ed anche un 6 (sudato) in pagella per l'allenatore scozzese.

Il Norwich City di Chris Hughton è nella classica posizione di classifica "tranquilla ma non troppo". Quattordicesimo con diciannove punti, può vantare due lunghezze di margine sulla zona calda dei bassifondi, ma è consapevole che un ulteriore passo falso potrebbe scaldare anche la gabbia dei Canaries. Il mese di dicembre, d'altro canto, non ha brillato per risultati: una sola vittoria (0-2 esterno con il WBA), due pareggi ed altrettante sconfitte. In casa un solo punto (0-0 con lo Swansea) ed una brutta sconfitta due giorni fa per 1-2 contro il Fulham che occupava l'ultima posizione in Premier League. Il Manchester United non è sicuramente un bell'avversario per ricominciare a cercare punti.

DIRETTA NORWICH CITY - MANCHESTER UNITED: LIVE SU VAVEL ITALIA, AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

PRECEDENTI - Tuttavia il Norwich non ha una brutta tradizione interna contro il Manchester United, anzi. In due delle tre occasioni in cui i Red Devils hanno giocato a Carrow Road, ad uscire vincitori sono stati proprio i padroni di casa. Gli ultimi due scontri diretti, però, non hanno avuto storia: entrambi sono finiti 4-0 a favore dello United. E l'ultima sfida si è giocata il 29 ottobre 2013 all'Old Trafford per la Capital One Cup. Doppietta di Hernandez, reti di Jones e Fabio.

QUI NORWICH CITY - Un po' di statistiche sui padroni di casa: nonostante la classifica non brillante, il Norwich ha perso solo 4 dei 18 incontri interni di premier League del 2013. Nota dolente la difesa: con 31 gol al passivo, solo il Fulham (a quota 35) ha incassato più gol del pacchetto arretrato di Hughton. L'uomo chiave per i Canaries potrebbe essere Gary Hooper: l'ex attaccante del Celtic ha segnato in tutte e 4 le ultime partite interne del Norwich.

QUI MANCHESTER UNITED - Le cinque vittorie consecutive di dicembre sono il primo piccolo record personale di David Moyes sulla panchina dei Red Devils. L'eventuale sesta vittoria di oggi sarebbe la quarta consecutiva in campionato, record stagionale. Il Manchester United formato Moyes è squadra più da trasferta che da Old Trafford: 17 punti in 9 trasferte, contro i 14 in altrettante partite interne nella stagione 2013/2014. L'ultima sconfitta esterna dei Diavoli di Manchester risale al derby contro il City a settembre, conclusosi con il roboante 4-1 dei Citizens.

FORMAZIONI UFFICIALI: NORWICH CITY: Questo l'XI di Hughton che cercherà di fermare la corsa del Manchester United.

#NCFC team v @ManUtd: Ruddy; Martin, R Bennett, Bassong (c), Olsson; Fer, Johnson; Snodgrass, Hoolahan, Redmond; Hooper. — Norwich City FC (@NorwichCityFC) 28 Dicembre 2013

#NCFC subs v @ManUtd: Bunn (GK), Whittaker, van Wolfswinkel, Elmander, Garrido, Becchio, Josh Murphy. — Norwich City FC (@NorwichCityFC) 28 Dicembre 2013

FORMAZIONI UFFICIALI: MANCHESTER UNITED: Questi invece gli uomini scelti da David Moyes per l'ultimo match del 2013

CONFIRMED #mufc team - Norwich: De Gea, Smalling, Vidic, Evans, Evra, Young, Cleverley, Carrick, Giggs, Kagawa, Hernandez. — Manchester United (@ManUtd) 28 Dicembre 2013

#mufc substitutes: Lindegaard, Anderson, Welbeck, Fabio, Fletcher, Zaha, Januzaj. — Manchester United (@ManUtd) 28 Dicembre 2013

NORWICH CITY - MANCHESTER UNITED LIVE: IN DIRETTA SU VAVEL ITALIA DALLE 16