Imbattibili all'Etihad Stadium

Imbattibile in casa. Imbattibile nell'ultima partita dell'anno. E' il Manchester City che batte 1-0 un coraggioso Crystal Palace e sale così al primo posto in classifica in attesa di vedere cosa succederà domani tra Arsenal e Newcastle al St. James Park.



PRIMO TEMPO - A dare il calcio d'inizio della partita è il Crystal Palace e il pallone che toccano Ward e Jedinak sarà uno dei pochissimi che gli ospiti vedranno tra i loro piedi per tutta la durata della prima frazione di gioco. Come da copione è il City a rendersi pericoloso e già al 3' Dzeko va vicino al gol. Servito dentro l'area da Milner il bosniaco libera il suo destro e la sua conclusione ad incrociare esce di pochissimo a lato. Il Palace non riesce ad entrare in partita e così subisce il possesso palla dei padroni di casa che al 20' con Milner vanno vicinissimi a sbloccare il risultato. Infatti il sinistro dal limite dell'inglese si spegne leggermente alto sopra la traversa. E' solo City in campo e due minuti più tardi Kompany dagli sviluppi di un calcio d'angolo prova la rasoiata dai venti metri che però non riesce ad impensierire l'estremo difensore degli Eagles. Al 32' scontro tra Hart e Jerome che frana addosso al portiere del City e con una tacchettata apre lo zigomo sinistro dell'estremo difensore che dovrà farsi suturare la ferita in campo fermando il gioco per cinque minuti buoni. Ma anche Jerome rimane infortunato nello scontro e sarà costretto a lasciare spazio a Chamack. Il match riprende, e ripende come si era interrotto, con il dominio del City. Al 38' Silva è autore di una giocata pazzesca, frena una volta arrivato sul fondo mandando Gaddibon in scivolata fuori dal campo e da lì cerca l'angolino alto alla sinistra di Speroni ma la palla s'impenna ed esce alta. Il primo tempo si chiude con un colpo di testa del brasiliano Fernandinho sul quale l'estremo difensore del Palace compie un autentico miracolo e smanaccia in corner.







SECONDO TEMPO - Nella ripresa le carte in tavola cambiano e gli "Eagles" scaldano le ali e cominciano a volare. Al 50' è Puncheon ad andare vicinissimo al gol del vantaggio ospite. Dal limite l'inglese caccia il jolly e calcia verso l'angolino basso della porta difesa di Hart che in massima estensione riesce a deviare il pallone in angolo. Pellegrini si spaventa e manda in campo Negredo e Nasri ma la partita non cambia. Il City non riesce più a rendersi pericoloso e subisce il ritorno del Palace. Infatti al 62' è sempre Puncheon a far tremare tutto l'Ethiad Stadium con una conclusione mancina a giro che non trova la porta di un soffio. Passa un minuto e Hart è ancora chiamato agli straordinari. Su un tiro dal limite di Jedinak l'estremo difensore salva il City smanacciando in corner. I Citizens sono in difficoltà, hanno bisogno di una giocata per sbloccare il risultare. E la giocata arriva puntuale all 66'. Navas imbocca Dzeko con un pallone perfetto dentro l'area da dove il bosniaco non deve far altro che siglare l'1-0. A metà della ripresa dunque il City trova il gol del vantaggio ma gli "Eagles" scendono in picchiata e la loro reazione è brutale. Un minuto dopo infatti è ancora Hart a compiere un miracolo su un magnifico tiro di Ward e a salvare il risultato. Poi però dopo due minuti di fuoco il Palace cala, alza bandiera bianca e consegna la vittoria nelle mani del City che gestirà il risultato negli ultimi venti minuti senza alcun patema.