Diretta Chelsea - Liverpool in Premier League

18:55 - Amici di Vavel Italia grazie di essere stati in nostra compagnia, Giuseppe Lippiello vi ringrazia per l'attenzione, vi augura un felice anno nuovo e vi da appuntamento all'imminente 20esima turno di Premier League in programma il primo gennaio.

90'+4 - Finisce allo Stamford Bridge!!!! Vittoria del Chelsea che batte il Liverpool 2-1 grazie al gol di Hazard e alla rete di Eto'o. Momentaneo vantaggio dei Reds messo a segno da Skrtel. Tre punti fondamentali per i Blues che salgono a 40 punti al terzo posto. Seconda sconfitta consecutiva per il Liverpool che crolla dal primo al quinto posto in quattro giorni.

90'+3 - Rissa tra Oscar e Lucas con il centrocampista messo a terra dal fantasista del Chelsea. Interviene subito Webb.

90'+1 - Bene Hazard che guadagno tempo e una punizione sull'out di destra...

90' - Saranno 4 i minuti di recupero allo Stamford Bridge.

90'- Fuori proprio Sakho, al suo posto qualche minuto per Kolo Toure.

88' - GRANDE AZIONE DI TORRES CHE SALTA NETTO SAKHO CHE PARE INFORTUNATO!!!! SALTA ANCHE SKRTEL, TIRO CENTRALE, PARA MIGNOLET!!!

87' - Fallo ingenuo di Smith che stende da dietro Azpilicueta.

86' - Ultimo cambio per il Chelsea, fuori uno stremato Eto'o, dentro l'ex Fernando Torres.

85' - Coutinho in area per Suarez, palla troppo lungo, esce bene Cech.

83' - Fuori intanto Johnson, dentro Iago Aspas, una punta in più per Rodgers.

82' - Intervento in area di rigore di Eto'o su Suarez!!! Niente penalty dice Webb!!

79' - Punizione tagliata di Suarez, esce con i pungi Cech!

78' - Giallo per Cahill per un brutto fallo su Suarez.

77' - Giocata sopraffina di Willian che entra in area di rigore con una magia, libera con qualche affano la difesa dei Reds.

74' - DALL'ALTRA PARTE HAZARD GESTISCE BENE LA SFERA, TIRO CHE RIMANE NEL DESTRO DEL BELGA, PALLA DEBOLE SUL FONDO!

73' - DAL NULLA JOHNSON!!! SINISTRO VIOLENTO DAL LIMITE, METTE IN ANGOLO CECH!

72' - Cross telefonato di Sterling, esce in presa alta Cech.

70' - OSCAR CAPARBIO A RECUPERARE PALLA DAI PIEDI DI LUCAS! TIRO DI PRIMA INTENZIONE!!! DI POCO A LATO!!!

68' - DI POTENZA LUIZ DA CALCIO DI PUNIZIONE, RIBATTE LA BARRIERA!!!

67' - Scambiano bene Smith e Agger, rimessa laterale per i Reds.

64' - Devastante Sterling sulla fascia destra, salta netto tre uomini, viene messo giù, punizione per il Liverpool.

60'- Prova subito il tacco Smith con personalità, recupera però il Chelsea.

59' - Pronto a fare il suo esordio assoluto Brad Smith, classe '94! Fuori come detto Allen.

58' - A terra Allen che butta fuori il pallone... Dovrebbe esserci un cambio forzato per i Reds.

57' - SUAREZ AL VOLO SU ASSIST DI HENDERSON!!!! BLOCCA A TERRA CECH!!!!

53' - SOLO DAVANTI A MIGNOLET, BOTTA DI EOT'O!!!!! MIRACOLOSO MIGNOLET!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

52' - SAKHO!!!!! COLPISCE LIBERO IN AREA DI RIGORE!!!! TRAVERSA INCREDIBILE!!!!! GRAN PALLA IN MEZZO DI HENDERSON, SFORTUNATO IL FRANCESE!!!!

51' - Secondo tempo iniziato a ritmi blandi, ci porva a salire il Liverpool, si copre con ordine il Chelsea.

49' - Meglio fisicamente il Chelsea, praticamente gli stessi uomini da almeno tre partite per il Liverpool. Giallo anche a Luiz per un fallo di trattenuta anora su Joe Allen.

47' - Intervento al limite di Terry su Allen, allarga il gomito il capitano dei Blues, giallo per lui.

46' - Si riparte allo Stamford Bridge.

18:04 - Altro cambio per il Chelsea con Obi Mikel al posto di Lampard, un pò a sorpresa.

18:03 - Tornano in campo le squadre per il secondo tempo.

45'+3 - Finisce qui il primo tempo! Chelsea avanti 2-1 con il Liverpool. Grande prestazione dei Blues che hanno rimontato il gol dopo appena tre minuti di Skrtel con una magia di Hazard e la rete di rapina di Eto'o. Ancora non pervenuto Suarez perso nelle maglie difensive del Chelsea.

45' - 3 minuti di recupero in questo primo tempo.

44' - Decisione di gioco pessima di Johnson che sbaglia completamente la scelta al limite dell'area.

41' - ALLEN CON LA BOTTA IN AREA!!!! RESPINGE IN QUALCHE MODO CECH!!!!

40' - Ammonizione per Johnson per il fallo su Hazard.

39' - Gioca bene adesso il Chelsea con un ottimo possesso palla a far correre a vuoto i giocatori di Rodgers.

37' - Completamente fuori partita Suarez, mai servito in maniera adeguata dei compagni.

34' - ETO'O!!!!!!!!!!!!!!!! LA METTE IN MEZZO OSCAR, CI ARRIVA IL CAMERUNENSE CHE ANTICIPA SKRTEL E BATTE UN MIGNOLET NON PERFETTO!!! CHELSEA IN VANTAGGIO!!!

33' - Classica azione di Hazard che punta e salta Johnson!!! palla in mezzo, libera la difesa del Liverpool!

29' - Sul tiro di Coutinho, Ivanovic chiede il cambio, dentro Ashley Cole.

28' - Tutto ok per l'esterno di Mourinho che vuole tornare in campo.

27' - A terra Ivanovic intanto, brutto movimento del ginocchio dopo il duello con Agger.

25' - HENDERSON IN AREA PER ALLEN!!!! SOLO DAVANTI A CECH IL GALLESE SUBISCE IL RITORNO MAESTOSO DI CAHILL!!!!!

24' - WILLIAN APPOGGIA FUORI A DAVID LUIZ!!! TIRO SBILENCO!!!!

22' - Non ci sono spazi per la manovra degli ospiti, perfetto lo schema tattico dei Blues.

20' - Pressione a tutto campo per il Chelsea, non riesce a giocare il Liverpool.

17' - HAZARD!!!!!!!!!!! GOL PAZZESCO DEL BELGA!!!!!!! STAFFILATA DA FUORI AREA, NIENTE DA FARE PER MIGNOLET!!!!!! CHELSEA 1 LIVERPOOL1!!!

14' - Duettano al limite dell'area Willian e Hazard, rimessa dal fondo per i Reds.

12' - LAMPARD!!!!!!!!!! SILURO DA FUORI AREA DI DESTRO, RISPOSTA PAZZESCA DI MIGNOLET!!!!!!!!!! CON LA MANO DI RICHIAMO!!! PARATA STUPENDA!!!

10' - Chiede il rigore Hazard per l'intervento in area di Lucas, nulla dice Webb si può continuare.

10' - Mezzo pasticcio di Skrtel che non rilancia subito e sibisce il tirono dell'uomo, rimessa Blues.

9' - CAHILL SALTA IN AREA!!!! PALLA FUORI!!! CRESCE ADESSO IL CHELSEA!

6' - Azione bellissima di Sterling che salta prima Willian, poi via di corsa a destra, cross in area, fa buona guardia Lampard che va di testa verso Cech.

5' - Che avvio di partita!!! Chelsea-Liverpool è già uno spettacolo.

4' - HAZARD PERICOLOSISSIMO, TIRO POTENTE, NON IMPECCABILE MIGNOLET!!! LIBERA JOHNSON SULLA LINEA!!!

3' - SKRTEL!!!!!!!!!!!!!!!! LIVERPOOL SUBITO AVANTI!!!!!!!!!!!!!!! PUNIZIONE TAGLIATA DI COUTINHO, DEVIAZIONE DI SUAREZ, SKRTEL COLPISCE A PORTA VUOTA!!!!!!!!

2' - La situazione infortuni è gravissima per i Reds, Henderson però si rialza e dovrebbe poter proseguire il match.

2' - Possesso del Liverpool a sinistra, messo giù Henderson che pare dolorante al ginocchio. Fallaccio di Eto'o.

1' - Si parte, primo pallone giocato dal Chelsea.

16:58 - Uno spettacolo la cornice di pubblico, sarà una sfida da brividi!!

16:57 - YOU'LLNEVER WALK ALONE RIECCHEGGIA CON PREPOTENZA IN TUTTO LO STAMFORD BRIDGE!

16:56 - Mani al cielo per Willian con il suo classico rito scaramantico prima della partita.

16:56 - Squadre nel tunnel pronte ad entrare in campo!

16:49 - Questo il primo paino del 16enne Rossiter alla prima panchina in prima squadra per il Liverpool.

PHOTO: 16-year-old Jordan Rossiter warms up at Stamford Bridge before #LFC's clash with Chelsea pic.twitter.com/FR9iJWCNml — Liverpool FC (@LFC) 29 Dicembre 2013

16:37 - Meno di mezz'ora al kick off di Chelsea-Liverpool!

16:23 - Arrivano risultati che renderanno questo faccia a faccia ancora più vitale per le zone Champions e la lotta per il titolo! L'Arsenal ha espugnato il St James' di Newcastle grazie all'unico gol della partita realizzato da Olivier Giroud. Al Goodison Park riprende la marcia dell'Everton che batte 2-1 un ottimo Southampton grazie alla rete di Lukaku dopo il momentaneo pareggio dell'ex Bologna Ramirez! Aveva aperto le marcature al 9' l'esterno Coleman.

16:12 - Questa la panchina dei Blues!

Confirmed @chelseafc subs v #LFC: Schwarzer, Cole, Essien, Mikel, Schurrle, Mata, Torres — Liverpool FC (@LFC) 29 Dicembre 2013

16:09 - FORMAZIONE UFFICIALE DEL CHELSEA!!! LUIZ SPOSTATO A CENTROCAMPO INSIEME A LAMPARD, ETO'O PRIMA PUNTA!

Team v Liverpool: Cech; Ivanovic, Cahill, Terry (c), Azpilicueta; D Luiz, Lampard; Willian, Oscar, Hazard; Eto’o. #CFC — Chelsea FC (@chelseafc) 29 Dicembre 2013

16:05 - In attesa dello starting eleven dei Blues, ecco un'immagine dello Stamford Bridge prima della partita!

The stage is set for this afternoon's match. Chelsea v Liverpool kicks off at 4pm. #CFC pic.twitter.com/LQjnDxCp1Y — Chelsea FC (@chelseafc) 29 Dicembre 2013

16:03 - Due giovanissimi in panchina per la squadra di Rodgers in emergenza infortuni!! Smith e Rossiter potrebbero essere protagonisti nella sfida al Chelsea!

Confirmed #LFC subs v Chelsea: Jones, Toure, Alberto, Aspas, Cissokho, Rossiter, Smith — Liverpool FC (@LFC) 29 Dicembre 2013

16:02 - FORMAZIONE UFFICIALE DEL LIVERPOOL!! TORNA AGGER TITOLARE!!

Confirmed #LFC team v Chelsea: Mignolet, Johnson, Agger, Skrtel, Sakho, Lucas, Allen, Henderson, Sterling, Coutinho, Suarez — Liverpool FC (@LFC) 29 Dicembre 2013

16:00 - Le prime voci di corridoio parlano di un Daniel Agger favorito al centro della difesa...Stay Tuned per le formazioni ufficiali!!

Amici di Vavel Italia benvenuti alla diretta dell’ennesimo big match di questo finale di 2013. Dallo Stamford Bridge insieme per seguire secondo dopo secondo il live di Chelsea-Liverpool, sfida che fa calare il sipario sulla 19esima giornata di Premier League e su questo fantastico anno di calcio inglese. Si chiude in grande stile, si chiude con il match tra Blues e Reds, tra Mourinho e il suo “amico” Rodgers, si chiude con Suarez contro Terry, o Terry contro Suarez se preferite. Giuseppe Lippiello vi accompagnerà nella marcia di avvicinamento al calcio d’inizio dell’arbitro Howard Webb, fino al triplice fischio che sancirà, oppure no, la terza forza di Premier.

Costrette a vincere entrambe perché davanti il Manchester City scappa dopo il solito successo all’Etihad, 1-0 con il Crystal Palace gol di Dzeko, ma soprattutto perché alle loro spalle cominciano a fare sul serio i Red Devils di Moyes, capaci di altri tre punti nella giornata di ieri, con il successo a domicilio con il Norwich di Hughton, 1-0 il finale rete di Welbeck, che firma il quarto successo consecutivo dello United. Partita da vincere ad ogni costo per due squadre che arrivano all’appuntamento con due stati d’animo completamente opposti. Il Chelsea è reduce si dalla vittoria di misura con lo Swansea a Londra, eppure la prestazione non ha di fatto soddisfatto Mourinho che ha sottolineato la mancanza di finalizzazione negli ultimi metri. Dall’altra parte un Liverpool uscito a testa altissima e con qualche giusta recriminazione, dal faccia a faccia con il City all’Etihad. Una partita in pugno per lunghi tratti, con il gol del vantaggio firmato da Coutinho, ma con qualche disattenzione di troppo nel reparto arretrato, che è costata carissimo contro un avversario cinico e spietato in attacco. Eppure nessuno si è sentito di fare drammi perché nessuno quest’anno ha tenuto testa con tanta spavalderia ai Citizens sul proprio campo. Da qui la voglia di pronto riscatto su un campo storicamente non impossibile.

A Londra infatti il Liverpool ha perso appena una volta nelle ultime sei trasferte, dall’altra parte però lo Special One è ancora imbattuto in casa da allenatore del Chelsea. Presupposti che rendono quindi ancor più equilibrata una sfida che le tifoserie sentono in maniera intensa. E’ il nuovo contro il vecchio, la tradizione contro la modernità. La storia fatta squadra, contro chi la storia è il nome lo ha reso importante nell’ultimo decennio con la proprietà russa. Come detto il Chelsea arriva all’ultima del 2013 dopo il successo firmato Hazard nel Boxing Day. In precedenza era arrivato uno scialbo 0-0 nel derby con l’Arsenal e la scottante eliminazione dalla Coppa di Lega per mano del Sunderland di Borini. Il Liverpool era riuscito a rispondere presente dopo la sconfitta di Hull, con un filotto di quattro vittorie, compreso il 5-0 di White Hart Lane con il Tottenham che è costato la panchina a Villas Boas. La parentesi di Manchester ha scosso l’ambiente, soprattutto perché la sensazione di meritare il ko non ha sfiorato neanche per un istante la testa di addetti ai lavori e tifoseria. Una prova di carattere, di cuore, decisa da episodi, ma che può solo incoraggiare i progressi di un gruppo granitico e splendidamente efficace in questo anno solare.

I Reds saranno privi dei soliti infortunati di lungo corso Enrique, Sturridge, Coates. Ci ha provato fino all’ultimo ma capitan Gerrard non sarà della partita, presumibile vederlo in campo per uno spezzone di partita magari già con l’Hull ad Anfield il primo gennaio. La tegola però paradossalmente è stato l’infortunio a Flanagan, strepitoso nelle sue partite da titolare e protagonista sulla fascia sinistra di partite di spessore. Il giovane dell’Academy si è dovuto arrendere al fato e ha lasciato il posto ad Aly Cissokho con il City, con il francese parso più consistente ed efficace con l’andare del match. A questo punto sarà da valutare la difesa con Sakho che potrebbe lasciare il campo ad uno tra Agger e Kolo Toure. Mignolet sarà chiamato ad un pronto riscatto dopo il goffo intervento che ha spianato la strada a Negredo nel 2-1 dell’Etihad. Uomini contati a centrocampo e attacco con Moses non disponibile in quanto in prestito proprio dai Blues. Potrebbe esserci spazio per Luis Alberto al posto di Coutinho parso stanco a Santo Stefano. Suarez riferimento la davanti e trascinatore. Unico neo per il Chelsea l’assenza a centrocampo di Ramires, corsa e tecnica in mediana, con Lampard pronto a partire dal primo minuto. Per il resto solo imbarazzo della scelta in difesa e attacco con Cahill che potrebbe tornare titolare al posto di David Luiz, con Torres che scalpita in attacco per affrontare il suo passato glorioso. Basti pensare che in 142 con i Reds lo spagnolo ha messo a segno la bellezza di 81 reti. In 148 presenze con i Blues sono appena 41 i gol segnati.

Nella passata stagione al Bridge fu 1-1, a Terry in gol al 20’, rispose Suarez nella ripresa al 73’. 2-2 ad Anfield con il numero 7 capace di segnare nei secondi finali per l’estesi della Kop. Il Liverpool fu capace nel 2011 di battere tre volte consecutive il Chelsea a domicilio, con la doppia vittoria in campionato, e l’acuto in coppa. L’ultimo squillo dei Blues in casa risale alla Fa Cup del maggio 2012, 2-1 il finale. In Premier invece i tre punti mancano addirittura dal 4 novembre 2009, 2-0 in quell’occasione per i padroni di casa. Impossibile dimenticare in quella stessa stagione il doppio confronto nei quarti di finale di Champions League, con il Chelsea capace di espugnare Anfield 3-1, ma a rischio tracollo al ritorno con il rocambolesco 4-4, inaugurato però dal parziale di 2-0 in favore di Gerrard e compagni, con le reti di Fabio Aurelio e Xabi Alonso. Nel 2008 sempre in Champions furono vittoriosi al termine di due partite al cardiopalma ancora i Blues, semifinali in quell’occasione, 1-1 a Liverpool, 3-2 per il Chelsea a Londra con tre gol nei supplementari. Sono solo due dei momenti europei di entrambe, visti i confronti anche nel 2007 e nel 2005, quest’ultimo anno del trionfo turco per i Reds nella indimenticabile finale con il Milan di Ancelotti. Un duello che negli ultimi anni ha scatenato le fantasie e inasprito i rapporti tra le due tifoserie che sapranno dare vita nella cornice dello Stamford Bridge ad uno spettacolo per palati fini.

PROBABILI FORMAZIONI

Arbitro della partita sarà Howard Webb con l’ausilio dei signori Mullarkey e Cann, quarto uomo Oliver.