Il Chelsea affonda il Liverpool e vola al terzo posto

E' il big match di giornata. Dopo le vittorie di Arsenal, City e United, Chelsea e Liverpool scendono in campo per non perdere il treno con la vetta. Coperta corta in casa Reds con un solo cambio rispetto alla trasferta dell'Etihad con Agger a sinistra al posto di Cissokho. Mourinho sceglie Luiz in mezzo al campo per sopperire all'assenza per squalifica di Ramires. Il resto lo fa la meravigliosa cornice di pubblico di due tifoserie avversarie oltremodo. Dopo la sconfitta con il City Rodgers chiede ai suoi una reazione veemente. Sponda Chelsea lo Special One vuole i tre punti per non lasciar scappare le dirette concorrenti al titolo.

PRIMO TEMPO - Partono bene entrambe ma l'episodio favorevole capita al pronti via agli ospiti con Coutinho che pennella in area una punizione dalla sinistra, tocca Suarez, il pallone arriva in qualche modo a Skrtel che deve solo appoggiare in rete a porta vuota per il vantaggio Liverpool. Come a Manchester cosi a Londra. Reds avanti dopo 3'. I padroni di casa però giocano bene, dialogando con apparente facilità sulla trequarti e trovando spazi inspiegabili già dalle prime battue. Hazard prova subito a scaldare i guantoni di Mignolet che interviene ma è salvato da Johnson che libera quasi sulla linea di porta. I Blues sono padroni assoluti del centrocampo. Lampard e Luiz giocano bene trovando poca opposizione dai diretti colleghi avversari. Il numero 8 sfiora il pareggio al 12' con un siluro da fuori area, meraviglioso l'intervento balisitico di Mignolet che chiude a doppia mandata la porta. E' un campanello d'allarme per i Reds che barcollano nella loro metà campo e capitolano sull'ennesima giocata giusta dei padroni di casa. Oscar se ne va palla al piede, Sakho non è perfetto nell'intervento in copertura, pallone allontanato che serve solo ad armare il destro di Hazard che battezza l'angolo e trafigge il connazionale Mignolet con una traiettoria perfetta. Esplode il Bridge, partita nuovamente in equilibrio al 17'. E' solo Chelsea adesso che spinge alla ricerca del gol del vantaggio.Ci prova Luiz da fuori servito da Willian, un amen che finisce lontanissimo da qualsiasi cosa assomigli ad una porta. Al 25' si rivede il Liverpool con Hendeson che serve in area Allen, il gallese solo davanti a Cech tentenna quel tanto che basta per consentire a Cahill di fare un figurone e liberare l'area. Al 34' la rimonta è completa. Lavora bene palla a destra Oscar, cross basso per Eto'o che si distende nonostante la marcatura di Skrtel e beffa per la seconda volta Mignolet, non perfetto nell'intervento. Poco dopo la mezz'ora il Liverpool è costretto a masticare amaro come all'Etihad. L'ultimo sussulto del primo tempo è una botta in area di Joe Allen, attento Cech a deviare in angolo la conclusione da pochi passa del centrocampista. Webb manda tutti negli spogliatoi dopo tre minuti di recupero, dati anche per l'infortunio a Ivanovic costretto a lasciare il campo al 30'.

SECONDO TEMPO - Inizia col piglio giusto il Liverpool che attacca a testa bassa ma con poche idee la difesa schierata dei Blues. Al 52' Henderson la mette in mezzo, colpisce Sakho, è una traiettoria beffarda per Cech che può solo guardare. Traversa! Si dispera Rodgers in panchina. Sul ribaltamento di fronte Eto'o parte in posizione irregolare, non è di questo avviso il guardalinee, il camerunense entra in area, destro potente, Mignolet dice di no con una parata decisiva per tenere a galla i suoi. Inizio di ripresa con poche pause. Henderson è fulcro della manovra dei Reds, dal suo piede parte il cross per Suarez che si coordina e colpisce al volo. Blocca a terra Cech. Al 59' fa il suo esordio assoluto il classe '94 Smith, fuori l'infortunato Allen. Il giovane australiano si presenta alla platea con un colpo di tacco e qualche fallo di troppo. La prova evidente che in panchina Rodgers ha poche alternative. A cavallo del 70' il Chelsea si fa vedere dalle parti di Mignolet con la punizione ribattuta di Luiz e con un destro a giro troppo largo di Oscar, bravo ad iniziare l'azione con un recupero caparbio su Lucas. I due saranno protagonisiti a fine match. Al 73' Johnson pesca dal nulla una conclusione potente da fuori area. Mette in angolo l'attento Cech. E' l'unico squillo in una prestazione da dimenticare per l'esterno della nazionale inglese. Succede poco o nulla fino al triplice fischio di Webb. Entrano Aspas per il Liverpool e Torres per il Chelsea. L'ex della partita sfiora il gol all'88' quando si beve Sakho, infortunato lascerà il campo a Kolo Toure, e Skrtel, prima di concludere verso la porta. Bravo Mignolet a non farsi sorprendere. In pieno recupero rissa tra i compagni di nazionale Lucas e Oscar con il gioellino di Mourinho reo di essere interventuo da terra sulle caviglie di Lucas. Ne nasce una lite che coinvolge un pò tutti. Luiz ovviamente in prima linea. Finisce nel boato di Londra. Chelsea batte Liverpool e volta al terzo posto. Dall'altare del primato alle ceneri di una quinta posizione scomoda il Liverpool, superato anche dai cugini dell'Everton.

