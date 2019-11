Championship, gol e spettacolo a Leicester, Derby senza freni

Nessuna tregua, tutti all'attacco in Championship. Se il Leicester sembrava una "volpe" già stanca e ferita, la risposta l'ha data il campo con i ragazzi di Nigel Pearson capaci di fare tre vittorie consecutive, riprendendosi con determinazione la vetta della classfica. L'ultima vittima il Bolton sconfitto 5-3 al KC Stadium al termine di 90' di fuoco e fiamme. 3-3 il parziale all'intervallo, con le Foxes avanti già al 5' con la rete di Drinkwater. Rabbiosa la reazione degli ospiti capaci di ribaltare il punteggio in cinque minuti con Moritz e Beckford. Al 37' Knockaert impatta, prima di vedere i padroni di casa ancora in svantaggio sotto i colpi di un incontenibile Moritz. Ci vuole uno sfortunato autogol di Ream a rimettere in corsa il Leicester. Nella ripresa Nugent sbaglia un rigore, ma gli eroi di giornata sono Dyer e Taylor-Fletcher che condannano il Bolton e fanno esplodere di gioia la tifoseria di casa, sempre più cosciente che la Premier non è un sogno. Vola sempre più in alto il Derby che dopo il mezzo passo falso con l'Huddersfield, ricomincia senza batter ciglio a fare ciò che quest'anno riesce meglio. Vincere. Questa volta inchinarsi ai Rams è affare del fanalino di coda Barnsley, battuto 2-1 a domicilio. E' la doppietta di un cavallo di razza come Chris Martin a spezzare il match e consentire al Derby di ergersi con prepotenza al secondo posto. Già perchè se la squadra di McLaren fa il proprio dovere, non si può dire lo stesso di Burnley, fermato sullo 0-0 in casa del Wigan, e Qpr stesso punteggio, stesso rammarico, bloccato a Vicarage Road dal Watford di Sannino, ancora imbattuto in tre partite sulla panchina degli Hornets. Chi sogna in grande è come sempre il Nottingham, meravigliosi ricordi di anni passati scorrono davanti agli occhi degli appassionati del calcio british Old Style. Al City Ground barcolla e crolla anche il Leeds, 2-1 il finale, con Derbyshire a segno all'84' per regalare i tre punti alla squadra di Davies che blinda il quinto posto e mette nel mirino le prime posizioni. I Whites con questa sconfitta sono agganciati a 35 punti dall'Ipswich che chiude un dicembre d'oro, con un pari prezioso sul campo del Bournemouth. Di Murphy per gli ospiti, e di Pittman per la squadra di Bond, le reti della partita. Torna al successo in grande stile l'Huddersfield che dopo il buon punticino con il Derby, annienta il malcapitato Yeovil 5-1. E pensare che i Glovers erano passati in vantaggio al Galpharm Stadium con il gol di Miller. Da dieci in pagella la reazione dei padroni di casa che chiudono la prima frazione avanti già 3-1, reti di Clayton, Paterson e Lynch. Nella ripresa mette il sigillo definitivo la doppietta di Danny Ward. Colpo in trasferta del Birmingham che supera 3-2 il Blackburn a Ewood Park. Non basta un super Rhodes ai padroni di casa per evitare il tracollo interno. Mortifero il Birmingham capace di strappare il bottino pieno grazie a Novak, due per lui, e a Burke. Funziona che è un piacere la cura Karanka. Middlesbrough al terzo successo di fila. Al Riverside finisce 3-0, con il Reading costretto a fare ammanda. Vantaggio siglato da Adomah, doppietta di Leadbitter che archivia la pratica. Il Brighton espugna Bloomfield Road e manda al tappeto il Blackpool grazie all'unico acuto del match siglato dall'esterno Inigo Calderon. Pareggio senza gloria tra Charlton e Sheffield Wednesday, fermati come sempre dalla paura di perderla, e costretti ad annaspare con poca aria sul baratro della zona retrocessione. A segno per gli Owls Conor Wickham, sempre più leader e bomber di squadra. Senza Lomas esonerato, il Millwall fa 0-0 nell'altra sfida salvezza con il Doncaster. Al Keepmoat vince la noia.