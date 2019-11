Risultato Liverpool 2-0 Hull in Premier League 2014

17:52 - Amici di VAVEL Italia grazie per essere stati in nostra compagnia in questo primo pomeriggio del 2014. Giuseppe Lippiello vi ringrazia e vi augura un buon proseguimento di serata con le dirette di VAVEL.

17:51 - Finisce ad Anfield, torna al successo il Liverpool che batte 2-0 l'Hull City e si rilancia immediatamente dopo le sconfitte con City e Chelsea. Agger nel primo tempo, Suarez ad inizio ripresa, sono più che sufficienti ad archiviare la pratica Tigers.

90'+2 - MAGIA DI COUTINHO CHE PARTE DALLA SUA META' CAMPO, SUPERA DI SLANCIO TRE AVVERSARI, ENTRA IN AREA, BRAVISSIMO MCGREGOR A DIRE DI NO A QUELLO CHE SAREBBE STATO IL GOL DELLA STAGIONE!!

90' - Due minuti di recupero in questa ripresa.

88' - Riparte il Liverpool con Gerrard che serve a sinistra Coutinho, sfida il diretto avversario, se ne va il brasiliano, bravo Davies nella copertura. Niente angolo dice Pawson.

85' - Giallo per Davies che atterra Suarez lanciato verso la porta di McGregor. Punizione Liverpool.

84' - Prova a sfondare a sinistra Cissokho che non riesce a servire in area Suarez.

82' - Partita calata clamorosamente, adesso entrambe sembrano non riuscire a cambiare marcia per provare sortite offensive di alcun tipo.

78' - Si vede anche l'Hull con un tiraccio di Elmohamady, palla in curva. Buona pressione ora dei Tigers che provano in qualche modo a trovare la rete.

76' - Cambio per il Liverpool. fuori Sterling, al suo posto Moses.

75' - Questa volta Coutinho poteva pensarci due volte, tiro sbilenco del brasiliano. Scomparso dal match adesso l'Hull.

72' - ANCORA COUTINHO CHE VUOLE IL GOL!!!! RISPONDE PRESENTE MCGREGOR!!!!

70' - MANOVRA AVVOLGENTE DEI REDS, GERRARD ARMA IL DESTRO DI COUTINHO!!! PALLA CHE SFIORA LA TRAVERSA!!

67' - Tiro di Davies dal limite dell'area, nessun problema per Mignolet, palla lontana dallo specchio della porta..

65' - Palla in mezzo di Sterling, ci arriva Henderson ma è bravo nella copertura Davies. Può ripartire l'Hull.

63' - Giocata di Skrtel che supera tre uomini palla al piedi, recupera poi Figueroa per i Tigers.

61' - ARRIVA IL MOMENTO DEL RITORNO IN CAMPO DI STEVEN GERRARD!!! FUORI ASPAS!

57' - Addirittura tre cambi per Bruce, Fryatt per Sagbo, Graham per Koren e Boyd per Meyler.

54' - Pallone spettacolare di Suarez che serve nello spazio Asapas, grade uscita di McGregor. Primo cambio intanto per il Liverpool, fuori Johnson, dentro Kolo Toure.

52' - CI PROVA CISSOKHO DA POSIZIONE DEFILATA!!! ANGOLO REDS!

51' - Brutto retropassaggio di Lucas che regala rimessa laterale all'Hull.

49' - SUAREZ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! PUNIZIONE MAGISTRALE!!!!!!!! PALLA CHE NON LASCIA SCAMPO A MCGREGOR CHE SI DISTENDE E NULLA PIU'!!!!! RADDOPPIO LIVERPOOL!!!! CHE MAGIA DI SUAREZ!!!

48' - Gran ripartenza del Liverpool, Suarez libera la corsa di Sterling che tentenna quel tanto che basta per essere rimontato da Chester!

46' - Subito con il brivido Mignolet che serve Lucas accrchiato da due giocatori dell'Hull, riesce con l'appoggio ad Agger a ripartire il Liverpool.

46' - Si riparte!!!

17:02 - Squadre sul terreno di gioco per il secondo tempo, il Liverpool attaccherà la Kop nella seconda frazione.

16:47 - Finisce qui il primo tempo, Liverpool avanti 1-0 con l'Hull grazie al gol di Daniel Agger al 36'.

45'+1 - GLORIOUS PASS DI HENDERSON PER COUTINGO, CONTROLLO ECCEZZIONALE DEL BRASILIANO!!! PALLA A LATO DI POCHISSIMO!!!! SFIORA ANCORA IL RADDOPPIO IL LIVERPOOL!!

45' - Saranno due i minuti di recupero ad Anfield.

41' - RIPARTE IL LIVERPOOL, ASPAS SERVE AL CENTRO HENDERSON!!!! SBAGLIA TUTTO IL NUMERO 14 CHE ALLARGA TROPPO LA CONCLUSIONE!!!!! CHE OCCASIONE PER IL 2-0!!! L'AZIONE ERA RIPARTITA DA UN BRUTTO INTERVENTO DI BRUCE SU SUAREZ. IL GIOCATORE DEI TIGERS ERA GIA' AMMONITO!

38' - Ammonito Suarez per il fallo su Davies. Intervento inutile dell'uruguayano in quella zona del campo.

37' -Una partita complicata, adesso tutto può cambiare, l'Hull dovrà cambiare atteggiamento e potrebbero aprirsi praterie per le ripartenze dei Reds.

36' - ANGOLO LIVERPOOL, BATTE COUTINHO! SALE IN CIELO AGGER!!! NON TOCCA NESSUNO...FORSE HENDERSON, VANTAGGIO LIVERPOOL!!!!!!!!! IL CAPITANO!!!!!! NON CI ARRIVA NESSUNO! ESPLODE ANFIELD!!!!

34' - Palla con il contagiri di Henderson che pesca in area Cissokho, esce McGregor.

32' - Quasi la combina grossa Davies che poi è bravo a recuperare su Asaps.

29' - Chiusura perfetta di Meyler che anticipa pulito Coutinho pronto a liberarre il destro.

27' - SI FA VEDERE ANCHE L'HULL CON KOREN CHE PROVA A SERVIRE IN AREA SAGNO, BUONA CHIUSURA DI AGGER QUESTA VOLTA!

26' - VAI VIA A DESTRA JOHNSON, PALLA IN MEZZO, CONTROLLO DIFFICILE DI STERLING CHE RIESCE A PORTARSI IL PALLONE AVANTI, OTTIMA USICTA DI MCGREGOR!

24' - SUAREZ SERVE DI PRIMA STERLING CHE SCAPPA VIA A SINISTRA, A TU PER TU CON MCGREGOR, TIRO!!!! GRANDE RISPOSTA DELL'EX BESIKTAS!!! CHE OCCASIONE PER I REDS!!

23' - ANCORA COUTINHO CHE RECUPERA UN PALLONE SPORCO AL LIMITE DELL'AREA!!! PALLA ALTA!! STA CRESCENDO IL LIVERPOOL ADESSO!

22' - Ci prova Coutinho! Tutto facile per McGregor.

21'- Primo giallo della partita per Bruce che mette giù Suarez che era scappato via.

18' - COUTINHO BATTE UNA PUNIZIONE CI ARRIVA SUAREZ!!!! GOL!!!! TUTTO FERMO PERO', BANDIERINA ALZATA!!! TUTTO DA RIFARE PER IL LIVERPOOL!!

15' - SUAREZ CON IL TOCCO SOTTO DA FUORI AREA!!! PALLONE TROPPO ALTO!

14' - ANCORA MALE AGGER NEL LIBERARE LA DIFESA, NON NE APPROFITTA L'HULL CHE CON KOREN NON PUO' PREOCCUPARE MIGNOLET CON UN TIRO DEBOLE!

12' - ERRORE DI AGGER, SI INSERISCE SAGBO CHE TENTA SUBITO LA CONSLUSIONE!!! PALLA ALTA!! PERICOLOSO IN PRESSING L'HULL!

11' - Coutinho prova a servire nello spazio Aspas, pallone verso McGregor.

10' - Non riesce ad usicre il Liverpool che sta subendo in queste prime battute l'ottimo atteggiamento tattico dei Tigers.

8' - Non ha iniziato con la giusta pressione il Liverpool, si copre con ordine l'Hull.

5' - Scivola pericolosamente Cissokho al limite dell'area, da terra il francese riesce comunque a riavviare l'azione dei suoi.

4' - Ci prova Johnson accentrandosi, tiro debole facilmente intercettato dalla difesa dell'Hull che oggi gioca con la maglia blu.

2' - Buona pressione dell'Hull in questo avvio e buona copertura sulle fasce. Altro fallo dei Reds, questo volta di Sterling.

1' - Subito una verticalizzazione di Suarez a servire Asapas, fallo dello spagnolo.

1' - Si parte! Buon 2014 a tutti!!

16.00 - Primo pallone per Suarez e compagni.

15:57 - YOU'LL NEVER WALK ALONE ACCOGLIE IL 2014 DEI REDS!

15:56 - Recupero fondamentale per il Liverpool quello di Jordan Henderson a centrocampo. L'ex Sunderland è uno dei migliori in questo avvio di stagione. Un miglioramento costante e una crescita mentale esponenziale.

15:55 - Squadre nel tunnel!

15:49 - 14:49! Il tabellone di Anfield inizia il conto alla rovescia per la prima partita dei Reds in casa in questo 2014, la speranza è ripartire in grande stile e ripercorrere e migliorare l'ottimo record interno dell'anno scorso. 15 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte in Premier.

15:40 - Venti minuti intanto al kick off di Liverpool-Hull! Sale l'attesa del pubblico, sale l'attesa per vedere all'opera dal primo minuto Aspas, mai realmente in gioco in questi primi mesi ad Anfield! Grande occasione per l'ex Celta Vigo.

15:37 - FULL TIME AL LIBERTY STADIUM! SWANSEA 2-MANCHESTER CITY 3! I Citizens sono nuovamente primi in attesa della partita dell'Arsenal con il Cardiff all'Emirates!

15:34 - Arriva il 3-2 dello Swansea con un bellissimo tiro da fuori area ancora di Bony!

15:29 - Tifosi in cammino verso Anfield! Partita attesissima da queste parti quella di oggi!

15:28 - Curtis Davies sottolinea la voglia di riscatto del Liverpool dopo il doppio ko con City e Chelsea.

15:14 - Occasione in casa Liverpool per due degli acquisti meno in luce di questa prima parte di stagione. Iago Aspas sostituisce nel nuovo schema tattico l'infortunato Allen. Agger titolare al centro della difesa con Aly Cissokho che agirà sull'out di sinistra. In panchina il capitano Steven Gerrard.

15:10 - Arriva intanto il 3-1 del Manchester City sul campo dello Swansea, Kolarov a segno. I Citizens erano passati in vantaggio con Fernandinho prima di subire il pareggio dei gallesi di Bony. Nella ripresa il soito Yaya Toure aveva riportato avanti gli ospiti. In questi secondi la rete dell'ex Lazio.

15:06 - Un'altra immagine di Anfield Road che scalda i motori per la sfida tra Liverpool e Hull!

14:33 - Anfield è pronto ad accogliere i Reds per la prima partita del 2014!

Amici di Vavel Italia buon 2014 a tutti da Giuseppe Lippiello e dalla nostra redazione. Anche quest’oggi decidiamo di stare insieme a voi e raccontarmi l’ennesima giornata di Premier League. Da Anfield Road seguiremo per voi la diretta di Liverpool-Hull, match valevole per la 20esima giornata del massimo campionato inglese. Craig Pawson arbitrerà la sfida tra Reds e Tigers. Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento con in testa la voglia di fare bottino pieno. Non potrebbe essere altrimenti per il Liverpool è reduce da due sconfitte consecutive in trasferta, City prima, Chelsea poi. L’Hull dal canto suo è con il morale a mille dopo la vittoria più larga ottenuta in Premier, 6-0 al KC Stadium con il Fulham. Inoltre i padroni di casa saranno spinti dalla voglia di imminente “vendetta” dopo il 3-1 subito proprio sul campo dei ragazzi di Bruce all’andata. Se i presupposti sono questi il consiglio e rimanere incollati al pc e farci compagnia in questo lungo pomeriggio di “football”.

Come anticipato il Liverpool ha dovuto abbandonare il primo posto conquistato a natale, a causa di un doppio ko per 2-1, che ha fatto precipitare i Reds al quinto posto, scavalcati anche dai cugini dell’Everton. Eppure statistiche alla mano il 2013 della squadra di Rodgers può tranquillamente definirsi da top team, con uno score che parla di 19 vittorie, 9 pareggi e appena 8 sconfitte. Il dato rilevante è che finalmente Anfield è diventato uno stadio sul quale passare è davvero complicato. Sono appena due le sconfitte subite nelle ultime 20 partite. Da qui si dovrà ripartite con forza e cancellare gli ultimi risultati negativi, perché se con il Chelsea la prestazione non è stata brillante, all’Etihad Suarez e compagni avrebbero meritato molto di più. In casa Tigers l’entusiasmo per il successo tennistico con il malcapitato Fulham, ha dato un’iniezione di fiducia a tutto l’ambiente, e ad una squadra neopromossa che ha già 7 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Calcio spavaldo, giocatori di primissimo livello, e un allenatore esperto, fanno dell’Hull una bellissima realtà in questa stagione di Premier. I vari Huddlestone, Livermore, Elmohamady, Brady, Koren e Fryatt, stanno spingendo in alto la squadra di Steve Bruce, che può vantare lo scalpo illustre proprio del Liverpool, battuto all’andata non tanto nel punteggio, quanto nell’atteggiamento e la voglia di vincerla a tutti i costi.

In casa Liverpool la situazione infortuni ha complicato clamorosamente le ultime settimane. Con il Chelsea la coperta già corta, ha portato in dote gli infortuni di altre due pedine titolari con Sakho e Joe Allen. Da qui la necessità di sfruttare con intelligenza la finestra di mercato invernale, per aggiungere profondità alla squadra di Rodgers, visti anche gli inserimenti complicati di alcuni acquisti estivi come Aspas e Alberto. Nel momento di difficoltà però, ecco emergere il capitano. Steven Gerrard sta provando a bruciare le tappe e potrebbe essere lui il primo ritorno in campo della lunga batteria di indisponibili. Un chiaro segnale della voglia e della determinazione del numero 8 di caricarsi la squadra sulle spalle e provare da subito a risalire la china. In difesa l’assenza del francese ex Psg potrebbe aprire le porte della titolarità a Kolo Toure, lui emblematico nel suo gesto di stizza proprio durante la sconfitta con l’Hull. Tornerà disponibile anche Moses, out con il Chelsea perché in prestito proprio dai Blues. Suarez dovrà rispondere presente dopo 180 minuti senza gol, provando con la forza del fuoriclasse a mandare in tilt l’attenta difsa dei Tigers. Come anticipato Anfield dovrà fare il resto, creando quell’atmosfera magica che moltiplica le forze e spinge i propri beniamini anche nei momenti più difficili. Sponda Hull pochi dubbi per Bruce che dovrà fare a meno di Aluko, Brady e Quinn. Per il resto si va verso una riconferma dell’undici che ha annichilito la resistenza del Fulham in 45’. Koren e Sagbo i terminali offensivi, Livermore e Huddlestone i perni a centrocampo. Davanti a McGregor Chester e Davies sono chiamati all’ardua impresa di porre un freno alle giocate offensive di Suarez e soci.

I precedenti non possono far dormire sogni tranquilli agli ospiti che a Liverpool hanno perso sette partite su otto sfide, subendo non meno di due gol a partita. La vittoria di dicembre è stata la prima assoluta per i Tigers che in 16 faccia a faccia erano riusciti a pareggiare appena 4 volte. Se il Liverpool è parso Suarez dipendente, 13 gol ad Anfield per lui nelle ultime 5, l’Hull ha dimostrato di poter contare su una rosa capace di mandare in gol tredici giocatori differenti, a dimostrazione che il lavoro di squadra premia eccome. Questo dato è attualmente il migliore della Premier League. Inoltre l’Hull è riuscita ad accedere al ristretto club di squadre capaci di segnare più di cinque gol in una singola partita. Le altre sono City, Newcastle e Liverpool appunto. Gennaio pare essere un mese maledetto per i Tigers che in passato non hanno mai vinto dopo le festività, 3 pareggi e 4 sconfitte il bottino momentaneo. L’ultima sfida ad Anfield targata 26 settembre 2009, fini con un pesante 6-1 per i Reds. Una tripletta di Torres, due gol di Babel e la rete di Gerrard, resero vano il momentaneo 1-1 di Geovanni. Il capitano del Liverpool è il topscorer contro l’Hull con 4 reti all’attivo. Eppure numeri alla mano, gli ospiti possono vantare una striscia aperta di due vittorie consecutive contro i Reds, 3-1 all’andata e un 3-0 in amichevole nel 2011.

Arbitro della partita sarà Craig Pawson, assistenti i signori Kirkup e Halliday, quarto uomo Stockbridge.