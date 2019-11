Diretta Swansea - Manchester City in Premier League

15.40 - Quinta vittoria consecutiva per gli uomini di Pellegrini che in Galles, in casa di un coraggioso e ottimo Swansea, vincono per 3-2 al termine di una partita equilibrata e che ha visto il City soffrire non poco nel primo tempo. Vittoria meritata ma che ha mostrato quanto lo Swansea sia cresciuto nelle ultime settimane! Antonello Angelillo vi ringranzia per averci seguiti e vi da appuntamento alla prossima giornata di Premier League! Ma non andate via, sempre su Vavel, sta per partire la diretta di Liverpool-Hull! Non perdetevela! Tra poco tutti i gol di questa partita!

90+3' - Triplice fischio dell'arbitro Dowd! Finisce qui! Il City torna momentaneamente primo in classifica. Ma che finale!

GOOOOOOL!! GOOOOOOL!!! SWANSEEEEAAAAA!! 3-2! BONY!!! Si accentra da limite e lascia partire un bomba che si insacca all'angolino sinistro della porta difesa da Hart! Che gol! Che giocatore ragazzi!

90° - Saranno tre i minuti di recupero

89° - Cambio per gli ospiti. Fuori Navas, entra in campo Rodwell

88° - Prova a chiudere in attacco lo Swansea ma De Guzman serve malissimo Bony dentro l'area e il City può ripartire

85° - Gestione del pallone per il City che ha smesso di martellare la retroguardia avversaria. Giocano con più calma gli uomini di Pellegrini, la vittoria è ormai in tasca

84° - Sciabolata di De Guzman per Lamah al vertice alto dell'area di rigore del City ma l'attaccante dello Swansea spara altissimo sopra la traversa

81° - Fuorigioco di Dzeko che era lanciato in porta. Fuori Shelvey e dentro Pozuelo per lo Swansea

80° - Nonostante il netto vantaggio il City non ne vuole sapere di togliere il piede dall'acceleratore

78° - Dzeko cerca la gloria personale con un gol che non vuole arrivare.

75° - Navas impressionante, impressionante, IMPRESSIONANTE! Altro cross, buona uscita bassa di Tremmel. Dall'altra parte Kolarov ruba palla a Routledge come quando poco fa ha segnato il 3-1

75° - Pellegrini con ogni probabilità tornerà a Manchester con altri tre punti. Soddisfazione :

74° - Non si dà per vinto lo Swansea che attacca ma non trova mai la conclusione eccetto con Bony.

72° - E' Yaya Touré il trequartista nel 4-2-3-1 del City, con Milner e Navas larghi e Javi Garcia e Fernandinho mediani.

72° - Ottimo Bony, ottimo davvero. Tiro a seguito di dribbling parato da Hart. Calcio d'angolo, 2-3 sventato di poco ancora da Hart.

68° - Entra Milner, ma guarda un po'. Esce Nasri. Si copre ancora Pellegrini. Nasri è in debito di forze ed ammonito.

67° - Partita in cascina. Previsioni? Ora entrano Rodwell e Milner da una part e Pozuelo dall'altra

65° - KOLAROOOOOOOOOOOOOOOOOOV. 3-1!!!!!!!!!! Avanzata del terzino serbo, fascia sguarnita (dove sono Rangel e Routledge), palla sul destro, tiro potente solo sfiorato da Tremmel e 3-1

62° - Altro tiro in mezzo all'area avversaria di Ashley Williams rimpallato fortunosamente da Rangel. Contropiede City, papera della difesa gallese ed ennesima occasione City finita fuori. Bel match

60° - Ora il City si copre quindi, con Javi Garcia. Dzeko unica punta nel 4-5-1 del City. Modulo che in fase offensiva si potrà interpretare con un 4-3-3 o 4-2-3-1 (dipende dalla posizione di Yaya Touré)

58° - IMMENSO YAYAAAAAAAAAAAAAAA, DIECI GOOOOOOOOOOOOOOL. Rete Cityyyyyyyyyy! 1-2. Grandissimo palla di Jesus Navas (MVP), uscita di Tremmel per anticipare il colpo di testa del City, palla fuori, arpiona Yaya e mette dentro con un diagonale rasoterra imparabile. 1-2, entra Javi Garcia esce Negredo intanto

56° - Altro tiro al volo di Alvaro Negredo ben respinto dalla difesa gallese.

53° - Yaya Touré illumina la scena in mezzo al campo: chiuso dai due mediani dello Swansea sforna un tacco bellissimo a smarcare Fernandinho. Palla in seguito smistata sulla sinistra, il cross di Kolarov è troppo naif

50° - Demi-volée di Negredo pericolosa su palla vagante a metà fra Chico che non interviene e Tremmel che non esce. Controllo aereo del canterano del Real Madrid e conclusione acrobatica: palla fuori.

49° - Contrasto provvidenziale a fermare l'avanzata dello Swansea di Fernandinho!

47° - Tiro provato da Kolarov, molto alto

46° - Piove, eccome se piove. Pioggia fitta e leggera. Niente sostituzioni in campo

46° - Parte il secondo tempo!

Prima frazione molto bella. 1-1 il risultato parziale fra Swansea e City con il City a spiazzare tutti: si parte con il doppio attaccante e forse ci si sbilancia troppo. Nasri e Navas faticano a fare densità ma su angolo, dopo ripetute occasioni Citizen, arriv il vantaggio grazie a Fernandinho (botta da fuori su angolo). A tempo scaduto, dopo tante trame interessanti dei Laudrup boys, finalmente arriva il meritato pareggio di Bony, autore di altri due tiri violenti, e meritevole dell'1-1 (colpo di testa).

45° +3 - Finisce il primo tempo. Bellissima prova dei Cigni con Bony sugli scudi. Dall'altra parte rete di Fernandinho

45°+1 - BONYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY, pareggio meritatissimo dello Swanseaaaaaaaaaaaa. E dell'attaccante. Fuorigioco millimetrico sul cross di De Guzman. Errore di Zabaleta che si trovava là per chiudere la diagonale aperta dall'uscita di Nastasic.

45° - 3 minuti di recupero nel primo tempo.

43° - Bony continua a cercare di farsi spazio. Tiro enorme dell'ex Eredivisie. Una bomba assurda. Fortunatamente la palla per la seconda volta finisce fuori dallo specchio. Hart sorride per essersi salvato l'altro occhio.

41° - Palla deliziosa di Kolarov che cerca di Dzeko in area. Il bosniaco controlla male e la palla si perde fuori. Peccato, bell'occasione

39° - Azione troppo esitante del City dal limite dell'area. Il tiro non arriva, lo Swansea chiude bene e gli spazi ed allora Zabaleta si spazientisce e prova il tiro: fuori. Nasri si lamenta.

36° - Assedio Swansea! Chiesto un calcio di rigore per presunto colpo di mano (non c'é niente, Kompany agisce in maniera regolare) su tiro da limite dell'area di rigore di A.Williams (e vi lascio immaginare a che tipo d'assedio fosse se il capitano bianconero fosse lì)

32° - Altra palla in mezzo, fortunatamente per i terzini dello Swansea onde evitare sfuriate di Laudrup all'intervallo, solo un calcio piazzato. Altra insidia. Principale spauracchio? Ovviamente Dzeko

31° - Colpo di testa di Dzeko su cross dalla sinistra. Palla alta

30° - Navas indemionato. Sforna un altro cross ma lo Swansea mette fuori

29° - Giocatissimi di Navas che lascia sfilare la palla e supera in velocità più tardi Davies. Palla per Dzeko, bel tiro deviato che impedisce rete e parata di Tremmel. Angolo innocuo dopo

26° - I cigni ci provano eccome. Tiro al volo di Canas su punizione bianconera. Fuori. Sul calcio piazzato un Ben Davies più che solo non viene servito opportunamente

24° - Detto, fatto. Troppo sbilanciato il City che si prende un contropiede dello Swansea mooolto pericoloso. Bony duetta con Routledge, ma la palla viene tirata male dall'esterno sinistro. Parata di Hart. Intano ammonito Nasru per intervento da dietro su A.Rangel

23° - Tiro sbilenco di Shelvey da fuori area

22° - Il City gioca con il 4-2-4, no doubt about that. Navas e Nasri proiettati in attacco continuamente, non preoccupati dalle incursioni da Routledge e Lamah

20° - Altro contropiede City, per un'altra volta difesa Swansea colta impreparata. Dzeko, dopo aver ricevuto palla da Nasri, sbaglia il passaggio al centro per Negredo quando era ormai un 2 contro 2 fra i due attaccanti e Chico ed Ashley Williams

18 ° - Che palla di Fernandinho in profondità! La palla finisce fuori, peccato

16° - Trama a tutto campo del City in contropiede con Navas che rinviene al centro, smista per Nasri che serve Kolarov: cross per Negredo. Anche qui posizione buona dello Squalo ma tiro ciccato

15° - Calcio d'anolo Swansea: palla in mezzo, bel traversone ma nulla di importante

14° - FERNANANDINHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO, reteeeeeeeeeeeee! CITY gol!!! Gran tiro del brasiliano dopo la respinta della difesa gallese su calcio d'angolo City

11° - E' Routledge a fare l'esterno destro al posto di Pablo Hernandez e Lamah a sinistra. Cross insidioso di Jesus Navas respinto da Tremmel intanto

10° - Buona pressione dello Swansea che non lascia spazi di manovra al City, costretto a manovrare dietro. Shelevey si allinea a Bony quando si tratta di pressare

6° - Si ferma Pablo Hernandez che si tocca la coscia sinistrae si accascia dopo un bel passaggio lungo. Pronto il cambio: arriva Lamah al posto dell'ex-Valencia. Insomma, le tante partite giocate una dopo l'altra pesano

5° - Siluro rasoterra di Bony, venuto incontro al passaggio dalla corsia di destra. Bel tiro che finisce di poco fuori alla destra di Hart. Bella partenza di Wilfried che sulle spalla ha il peso dell'attacco gallese

2° - Combinazione Negredo (allargatosi) - Dzeko (a rimorchio): tiro del bosniaco da posizione favorevola, piattone di poco fuori sul secondo palo. Intanto Tremmel cambia la maglia : da maglia nera che si sarebbe potuta confondere con la divisa Citizens ad una maglia arancio-fluoro

1° - Bella trama dello Swansea partita sulla destra e costruita da Shelvey. La palla in profondità di ritorno dell'ex-Liverpool finisce fuori dal raggio dei suoi compagni di squadra

1° - Pablo Hernandez giostra sulla destra con Routledge sulla sinistra in attacco per lo Swansea

13.45 - Si parte!

13.44 - Kompany e Ashley Williams si stringolo la mano davanti all'arbitro.

13.42 - Le squadre sono in campo e prendono posizione sul manto erboso. Fra poco si parte

13.38 - Siamo vicinissimi al calcio d'inizio.

13.06 - Le squadre entrano in campo per riscaldarsi!

12.52 - Non c'è bel tempo in Galles. Nuvole e vento al Liberty. Meno di un'ora al calcio d'inizio.

12.51 - Nello Swansea non ci sono news imporanti. Questa la formazione: Tremmel; Angel Rangel, Ashley Williams, Chico, Ben Davies; Canas, De Guzman; Routledge, Shelvey, Pablo Hernandez; Bony. Ecco la panchina: Zabret; Tiendalli, Jordi Amat, Neil Taylor; Lamah, A.Pozuelo, A.Vazquez

12.50 - Ecco le formazioni ufficiali. Il City rischia tutto e parte con Dzeko più Negredo (doppia punta) e senza Milner; Nasri e Navas gli esterni. Confermati Zabaleta e Kolarov. Ecco gli undici nel dettaglio : Hart; Zabaleta, Kompany, Nastasic, Kolarov; Jesus Navas, Fernandinho, Y.Touré, Nasri; Dzeko, Negredo. Panchina : Pantilimon; Lescott, Clichy, Boyata; Rodwell, Milner

12.50 - Ecco il Liberty Stadium bello pronto :

12.45 - Un caloroso benvenuto da Antonello Angelillo alla diretta live della prima partita di Premier League dell'anno solare 2014. Swansea - Manchester City è il lunch match che lancia la 20° giornata di PL ma anche appunto il primo turno del 2014 e l'ultimo turno del tour-de-force sotto l'abete di Natale del campionato inglese. Ed ora, presentiamo la sfida.

Swansea e Manchester hanno diversi propositi/obiettivi per il nuovo anno. Lo Swansea risiede all'11° gradino della graduatoria ed al 2014 non chiede molto: una salvezza con tanta tranquillità (la relegation-zone dista 5 punti), un'altra buona dose di effetto sorpresa da spargere qui e là in giro per i campi del Regno Unito e chissà, magari, una chance per approdare anche quest'anno nell'Europa che conta. Anche quest'anno perché i gallesi sono attualmente ancora in corsa per l'EL ed ai sedicesimi affronteranno proprio il nostro Napoli. In campionato, l'Europa, dista un po' di più. Troppe le squadre con carati maggiori (basti pensare a UTD e Tottenham che non lottano per il titolo ma per il posto in CL/EL. A proposito, lo Swansea affronterà le due squadre tre volte nel prossimo mese) ed uno appena lo slot disponibile, quello del 5° posto, attualmente lontano 15 punti. A meno che non sopraggiunga il miracolo FA Cup (vincendola si entra di diritto in Europa, proprio come successo lo scorso anno a Laudrup e soci) e la buona sorte non aiuti, dato che fin dal terzo turno il sorteggio li ha sottoposti all'esame Red Devils.

L'esame che ci dirà di che pasta è davvero fatto il City invece, molto probabilmente, lo vedremo in Champions League dove i Citizens hanno pescato il Barça. Quello sarà il vero e proprio crocevia della stagione dove Pellegrini potrebbe vedere la sua squadra scoraggiarsi dopo l'ennesimo flop in Champions oppure elevarsi a gradi mai visti per aver eliminato il modello a cui si ispirano : i catalani. In campionato il City lotta per la prima posizione e per il titolo. Un punto solo li separa dalla vetta occupata dall'Arsenal. Non un'impresa impossibile, insomma, sopratutto se si considera il leggero calo Gunner e l'infortunio che terrà lontano dai campi fino a fine Gennaio almeno Mesut Ozil. Occhio al Chelsea appena un punto dietro però. La partita di oggi potrebbe dare al City l'ennesima lead momentanea, proprio come successo alla scorsa tornata.

Il City arriva alla partita al Liberty Stadium in formissima. Sarebbe prima se si tenesse conto delle ultime 5, delle ultime 10 e delle ultime 15 giornate. Insomma, sbagliata solo la partenza del campionato. Lo scorso turno ha regalato la quarta vittoria consecutiva: 1-0 casalingo contro il Palace. Forse troppo poco, vero, ma questa vittoria ottenuta con i denti ci ha rivelato come il City possa vincere anche senza sovrastare gli avversari e come la panchina possa reggere il ritmo dei titolari assenti nell'ultima giornata per turnover ed infortuni. Il filotto di 4 vittorie consecutive contiene anche scalpelli prestigiosi come il 6-3 contro l'Arsenal ed il 2-1 contro il L'Pool. Entrambi scontri diretti. Si presume che proprio fra la rosa che comprende Reds, Gunners, Citizens ed anche Chelsea esca la vincitrice della Premier League 2013-14. Il City è l'unica squadra di PL a non aver perso nemmeno un punto quando si gioca all'Etihad. Oggi si gioca però in trasferta dove sono giunte già 4 sconfitte su 12 partite giocate, la vera pecca dei Celesti. Quando si viaggia solo uno è il gol di differenza reti fra gol fatti e subìti.

Lo Swansea giunge al match odierno dopo il pareggio ottenuto al Villa Park che ha posto fine al periodo grigio che li ha visti perdere due partite consecutive (contro Everton e Chelsea) e pareggiarne tre (Hull e Norwich più al suddetto Aston Villa). L'ultima vittoria risale al 4 dicembre 2013 quando nel derby bianconero tre gol bastarono ed avanzarono per battere il Newcastle. I cigni in casa tendono a scoprirsi di più, a segnare di più ed a subìre di più. In trasferta si punta tutto sulla velocità degli esterni (Dyer, Lamah, Routledge, Pozuelo, Pablo Hernandez) per abbattere la difesa avversaria. Probabilmente però oggi, nonostante si giochi in Galles, lo Swansea si coprirà e cercherà di compattare il centrocampo (cuore nevralgico delle operazioni con Y.Touré e Fernandinho a dominare) magari con Shelvey falso nueve rinunciando a Bony davanti. In attacco si punterà a fare male sugli esterni dove gli esterni d'attacco del City non aiutano molto Zabaleta, Kolarov, Clichy, Richards o Boyata. Potrebbe essere questo il piano di Laudrup.

I bianconeri dovranno fare ancora a meno di Michu (operazione alla caviglia), Vorm (operazione alla caviglia) oltre al fresco infortunio di N.Dyer (legamenti della caviglia). Nella partita a Birmingham Laudrup ha fatto riposare Angel Rangel e Routledge, appositamente per averli al 100% per la partita di oggi. I ballottaggi riguardano un posto al centro , dove Britton insidia Canas per duettare insieme a De Guzman , e sulla destra appunto dove non è detto Lamah parta dalla panchina in favore di Routledge vista la rete segnata all'Aston Villa. Ciò che importa però sarà segnare, dato che nelle ultime 5 partite sono stati messi a segno solo 4 gol.

Il Manchester City invece, oltre agli infortunati Aguero, Richards, Demichelis e Jovetic, dovrà rinunciare anche al pianista David Silva, squalificato per aver accumulato 5 gialli. Per sostituirlo Pellegrini dovrebbe costruire la linea di trequartisti con Jesus Navas (abbastanza caliente lo spagnolo: tre assist ed un gol nelle ultime 4 apparizioni), Nasri e Milner. Dopo il riposo contro il Palace dovrebbero tornare Zabaleta a destra e Negredo davanti, così come Yaya Touré al centro. Spera in almeno un tempo di riposo l'inossidabile ma umano Fernandinho. Al centro della difesa, al fianco di Kompany, in vantaggio Nastasic su Lescott mentre a sinistra ballottaggio fra Clichy e Kolarov.

Probabili formazioni :

Qualche statistica importante, adesso. Il City non ha subìto gol 5 delle ultime 6 volte in cui ha affrontato lo Swansea. Il City non vince 5 o più partite consecutive dalla striscia ottenuta nell'anno del titolo di Aguero al 94°. Lo Swansea ha ottenuto 55 punti in 39 partite nell'anno solare 2012: fallito il 2013 invece, con appena 39 punti in 37 partite. Ai Citizens bastano due gol per aggiornare il proprio record di squadra per quanto riguarda le reti segnate nelle prime 20 partite di campionato. Le due squadre si sono affrontate 25 volte: 15 le vittorie per il City, compreso un lontanissimo 2-0 in Second Division nel 1984.

Lo Swansea è una squadra che non si appella ad un vero e proprio bomber (quanto manca Michu) ma manda a segno diversi marcatori: 2 le reti di Michu e Ben Davies, 3 quelle di Shelvey e 4 di Dyer e Lamah. 13 le reti dall'altra parte per il Kun che oggi sarà assente, 9 quelle di Yaya Touré, 8 quelle di Negredo, 4 quelle di Nasri e Dzeko. In tutto i Cigni hanno segnato 30 reti in meno rispetto ai Citizens.

Nella conferenza stampa, Pellegrini ha passato in rassegna diversi temi: "Hart può giocare (nonostante il taglio sotto l'occhio, ndr.) e penso che possa tornare ad essere il portiere degli ultimi 2-3 anni. " - "Non sappiamo se faremo qualcosa o meno nella finestra invernale di mercato." - "6 o 7 squadre lotteranno fino alla fine per la vittoria del titolo". -"I giocatori che non hanno giocato con il Palace sì, sono freschi ora."

Stessa cosa per Laudrup "Stiamo giocando bene la palla nelle ultime partite ma la parte difficile è l'ultima: segnare. E' curioso come siamo la squadra che ha segnato più gol fra i team della metà bassa della classifica e come, contemporaneamente , io chiedo più reti." - "La stagione si decide in 4 settimane fra Aprile e Maggio, non adesso. Pensate al Barcellona dello scorso anno eliminato dal Bayern." - "Sì, la mia squadra può vincere come nel 2012 (nella stagione del titolo il City capitolò in Galles meridionale)" - "Ogni volta che abbiamo vinto a sorpresa contro grandi squadre prima di tutto abbiamo ben difeso, il nostro portiere ha giocato bene ed abbiamo approfittato di alcuni regali altrui" - "E' difficile dire che il 2014 sarà migliore del 2013, significa che dovremmo vincere la FA Cup ed arrivare ottavi ma tutto può succedere".