Diretta Manchester United - Tottenham in Premier League

20.30 - Appassionati di Premier League e gentile pubblico di Vavel, per Manchester United-Tottenham è tutto! Alessandro Mancinelli vi ringrazia per averci seguiti e vi da appuntamento alla prossima giornata!





Perde lo United. Perde immeritatamente e perde per la prima volta dopo sei vittorie consecutive tra Premier Leauge e Champions League. Perde una partita totalmente dominata, specialmente nella ripresa quando, dopo il gol del doppio vantaggio di Eriksen, un gol di Welbeck trenta secondi dopo ha suonato la carica per lo United che dal 67' in poi non ha mai lasciato uscire il Tottenham dalla propria metà campo ma non è bastato per agguantare il pareggio. Gli uomini di Sherwood hanno trovato tre punti d'oro sfruttando cinicamente due errori difensivi dello United portando così a casa la vittoria.







90+5' FINITAAAA!! Webb fischia la fine della gara. Lo United esce sconfitto dall'Old Trafford dopo aver dominato in lungo e in largo tutto il secondo tempo e parte del primo! Incredibile!!



90+3' Si salva ancora il Tottenham! Lennon toglie il pallone dai piedi di Rooney che era pronto a calciare in rete!



90+2' Punizione dal fondo per il Manchester!



90' Saranno cinque i minuti di recupero! Assedio United!



INCREDIBILEEEEE!!! IL TOTTENHAM SI SALVA SULLA LINEA DUE VOLTE!!



ROOOOOOOONEEEEEY!!! Ci prova dal limiteeee!!! Si salva in angolo Lloris!!



88' Il Tottenham è sparito totalmente dal campo. Gli uomini di Sherwood non riesco a mantenere il pallone per più di due tocchi. Grandissimo secondo tempo dello United che meriterebbero il vantaggio



85' United sempre all'arrembaggio e sempre in attacco!!



80' Gli Spurs non giocano più, c'è una sola squadra in campo ed è lo United!



UNITEEEED!! CHE PARTITA!! SFIORA IL GOL DEL PAREGGIO LA SQUADRA DI MOYES!! Januzaj dal fondo mette un cross rasoterra in mezzo, Hernandez ci prova di tacco ma Lloris gli dice di no e blocca la sua conclusione!!



76' Sempre United! Tottenham sparito dal campo! Kagawa dal fondo ha provato a mettere in mezzo un pallone velenoso, fermato da Dawson, sarà angolo



Altro cambio per il Tottenham. Fuori Soldado, dentro Kane



74' Che occasione per lo United!! Uno due tra Welbeck e Hernandez ma il messicano non riesce a controllare la palla di ritorno che sfila sul fondo!



72' Il gol di Welbeck ha riacceso lo United che adesso spinge e trova un corner



70' Che intensità all'Old Trafford!! Adesso lo United è tutto in avanti! Reazione brutale dei "Red Devils"



68' E' successo di tutto in questi ultimi due minuti! Doppio vantaggio Spurs immediatamente ridimensionato dal fantastico gol di Welbeck! Lo United sembrava essere andato al tappeto ma adesso gli uomini di Moyes hanno venti minuti per cercare il gol del pareggio!



GOOOOOOOOOOL!! PAZZESCOOOOOO!! 2-1!! Immediata la risposta dello United! Welbeck batte Lloris con un pallonetto che si insacca in rete!!!



GOOOOOOOOL!! GOOOOOOOL!! 2-0 TOTTENHAM!! IN CONTROPIEDE! L'avevamo detto!! Lennon serve dentro Eriksen che di testa batte De Gea!!



64' Lo United non si arrende ma non riesce a sfondare nella retroguardia degli Spurs che adesso ripartono in contropiede



Esce Capoue, al suo posto Bentaleb. Primo cambio Tottenham



62' Hernandez allarga per Januzaj che crossa in mezzo ma direttamente tra le braccia di Lloris



Doppio cambio per Moyes. Escono Smalling e Carrick, entrano Kagawa e Hernandez



56' Valencia fermato da Rose che lo chiude in scivolata recuperando così il pallone. Se nei primi quaratacinque minuti Valencia aveva praterie davanti a lui adesso gli spazi da percorrere sulla fascia sono pochissimi



54' Prova a salire di colpi lo United che deve ritrovare la velocità di manovra che aveva nei primi venti minuti del primo tempo se vuole provare a pareggiare



52' United ancora in attacco. Gli uomini di Moyes stanno giocando nettamente meglio ma non riesco a creare una chiara occasione da gol. Gli Spurs giocano di rimorchio, sempre pronti a far male in contropiede gli uomini di Sherwood



WELBEEEECK!!! Che cross di Carrick dentro l'area dalla trequarti ma Welbeck riesce soltanto a spizzare il pallone! Nessun problema per Lloris ma United che è riusciuto ad aprire la difesa del Tottenham



48' Non trova più spazi la squadra di Moyes! Il Tottenham in questo avvio di ripresa concede pochissimo



45' RICOMINCIATA!! Lo United tocca il primo pallone del secondo tempo



19.30 - Tutto pronto per l'inizio della ripresa. Non dovrebbero esserci cambi



Si chiude con gli Spurs in vantaggio un primo tempo che per larghi tratti ha visto dominare lo United. Ma gli uomini di Sherwood hanno saputo resistere alla carica dei padroni di casa e oltre a sfiorare il gol prima con Dembele e poi con Saldado, hanno fatto tesoro di uno stato di forma stratosferico di Adebayor che ha siglato il gol che per ora decide il match. Per Adebayor che sotto la guida di Villas Boas si divideva tra panchina e tribuna è il quarto gol della stagione da quando Sherwood gli ha dato un posto da titolare.



45+2' Webb manda tutti dentro gli spogliatoi. Finisce il primo tempo che vede il Tottenham in vantaggio per 1-0







45' Due i minuti di recupero. Gli Spurs hanno battuto un corner dai quali sviluppi però non è venuto fuori niente di buono



43' Ancora United in possesso palla ma il Tottenham in questo finale di primo tempo ha cominciato a chiudersi meglio



Ammonito Rooney che ferma Lennon tirandolo per un braccio.. fallo di frustrazione quello di Rooney. Giallo sacrosanto



40' Partita incredibile! Ogni volta che lo United sembra riprendere in mano le redini del gioco gli Spurs si rendono pericolosi!



SOLDADOOOO!! Adebayor la mette in mezzo ma in scivolata Soldado la mette fuori, poteva essere il gol dello 0-2!!



38' Sempre in possesso palla lo United che pare non aver accusato il colpo dello svantaggio. I "Red Devils" continuano a giocare nello stesso modo in cui giocavano prima di subire gol



35' Che mazzata per gli uomini di Moyes che stavano letteralmente mettendo sotto gli Spurs! Adesso lo United deve reagire



GOOOOOOOOOL!! PAZZESCO ALL'OLD TRAFFORD!! GOOOOOL! ADEBAYOR!! INCREDIBILE! LO UNITED STAVA DOMINANDO! Eriksen la mette in mezzo, Smalling non salta e Adeboyor lo brucia incornando in rete!!



33' Si fanno sentire i tifosi dello United, sentono il sangue dell'avversario messo alle corde! E' assedio Manchester



ADEBAYOR!!! Ha provato a cercare un gol impossibile! Dai venti metri ha scagliato un destro di collo pieno che però è finito largo dalla porta difesa da De Gea! Gran gesto tecnico di Abebayor comunque



30' Dopo un avvio forsennato lo United ha abbassato le marce ma è sempre la squadra di Moyes a giocare meglio e a gestire il possesso palla



28' Ritmi calati adesso all'Old Trafford che favoriscono gli Spurs che hanno più tempo per pensare e far girare il pallone a centrocampo. Poco pressing dello United sui portatori di palla del Tottenham in questo momento



25' United sempre pericoloso in attacco. Welbeck salta Dawson, allarga per Valencia che crossa di prima in mezzo dove Rooney non ci arriva di un soffio anche grazie al buon intervento di Chiriches!



24' Ha smesso di diluviare all'Old Trafford ma non ha smesso lo United di dominare la partita!



VIDIC!!! Dagli sviluppi di un calcio d'angolo la sua conclusione di testa finisce di un soffio fuori!



20' Possesso palla schiacciante dello United che con pazienza cerca l'occasione giusta per passare in vantaggio. Devastante Valencia sulla fascia! Non lo tiene nessuno in questo avvio



18' Ancora una discesa sulla fascia sinistra per Evra. Il suo cross è deviato in angolo



16' Partita tornata sui ritmi di inizio gara. Lo United ha ricominciato a martellare la difesa degli Spurs



14' Prima vera azione offensiva degli Spurs e prima vera occasione del match! Ma lo United è la squadra che sta giocando meglio



FIAMMATAAAAA SPURS!! Che salvataggio di De Gea! Cross dentro a tagliare fuori Vidic di Saldado! Dembele spara all'angolino ma De Gea ci mette il piede e salva il risultato!



12' Manchester padrone del campo. Il Tottenham non riesce ad uscire dalla propria metà campo



10' Gli uomini di Sherwood devono ancora schiacciare il pulsante "play" nelle loro teste. Solo maglie rosse in campo che recuperano tantissimi palloni a centrocampo e si riversano in attacco



9' Troppo alta la sua conclusione. La palla ha girato bene ma non è scesa!



Calcio di punizione United dai venti metri. Batterà Rooney



8' Molti spazi tra le linee per lo United che trova facilmente i varchi giusti per entrare nei buchi lasciati dalla retroguardia del Tottenham



6' Avvio con la quinta ingranata per i padroni di casa! Pochissimo Tottenham finora in balia dello United che va a velocità doppia rispetto agli Spurs



ANCORA UNITED!! SMALLING!! Lloris di ginocchio devia in angolo! Che incursione di Smalling!



4' Solo Red Devils in campo! Welbeck vicino al gol del vantaggio! Imbeccato dentro da una palla di Januzaj solo l'uscita providenziale di Lloris ha salvato gli Spurs



2' Ancora una bella manovra offensiva per lo United, Cleverly ha provato a servire dentro Welbeck ma il pallone diretto all'attaccante dello United è sfilato sul fondo passando tra le gambe di Welbeck



Subito aggressivi gli uomini di Moyes. Prima con Welbeck trovato in area da Evra e poi fermato da Dawson, adesso con Valencia che gestisce la manovra dei "Red Devils" sulla fascia



1' INIZIATA!!! Manchester United e Tottenham, due squadre che hanno in attacco le loro armi migliori si sfidano nella magia dell'Old Trafford! Primo pallone gestito dagli Spurs



Ecco le due squadre entrare in campo! Diluvia sull'Old Trafford ma Manchester e Tottenham promettono di starsi ugualmente battaglia! Tutto pronto per il calcio d'inizio!



18.20 - Manchester United e Tottenham rientrate negli spogliatoi per gli ultimi dettagli prima del kick-off! Meno di dieci minuti all'inizio della partita!



18.10 - Squadre in fase di riscaldamento. Qui nella foto vediamo Valencia e John Evans alle prese con il consueto warm-up pre gara







18.05 - Nonostante gli acquazzoni che hanno inondato tutta l'Inghilterra e che anche oggi hanno continuato ad imperversare soprattutto su Manchester, le condizioni del manto erboso dell'Old Trafford sembrano perfette







17.45 - Arrivata anche la formazione del Tottenham. Confermate quasi in toto le scelte di coach Sherwood. Al posto di Fryers spazio a Walker. Si rivede Rose che prende il posto di Naughton

Today's line-up: Lloris; Walker, Chiriches, Dawson, Rose; Lennon, Capoue, Dembele, Eriksen; Adebayor, Soldado. #THFC — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 1, 2014

17.40 - Arrivata la formazione dello United. Rooney giocherà. Il mattatore del Tottenham con sette gol negli ultimi sei incontri sarà regolarmente in campo al fianco di Welbeck. Non una bella notizia per gli Spurs che speravano fosse confermata l'indiscrezione alla vigilia della gara che voleva Rooney ancora fermo ai box

United XI - @SpursOfficial: De Gea; Smalling, Evans, Vidic, Evra; Valencia, Carrick, Cleverley, Januzaj; Rooney, Welbeck — Manchester United (@ManUtd) January 1, 2014

17.30 - Parte col botto il 2014 in Inghilterra. In occasione della 20a giornata di Premier League il Tottenham fa visita al Manchester United all’Old Trafford. Il calcio d’inizio è fissato alle 18:30 in Italia (17:30 in Inghilterra). Vavel Italia e Alessandro Mancinelli vi danno dunque il benvenuto! Quest' oggi si affrontano a Manchester, United e Tottenham della gestione post Villas-Boas. Lo United del tecnico Moyes sembra aver intrapreso la giusta direzione se è vero che tra campionato e coppe non perde dal 10 dicembre scorso, quando cadde in casa contro l'Everton. Percorso simile è stato quello dei londinesi, partiti malissimo con Villas Boas in panchina ed ora in lieve ripresa con il neo-allenatore Sherwood, che nelle ultime tre gare ha collezionato sette punti. Due grandi deluse, dunque, ma in ripresa.







Il Tottenham, a pari punti in classifica con lo United, a quota 34, non ha mai perso negli ultimi 3 precedenti contro i Campioni d’Inghilterra in carica. Per entrambe le squadre sarà la terza partita in soli sette giorni. Inoltre i londinesi hanno un bilancio in trasferta di 6 vittorie in 9 incontri. L'ultima volta che le due squadre si incontrarono, il primo dicembre, finì 2-2 al White Hart Lane, casa del Tottenham, che avanti prima 1-0 poi 2-1 si fece rimontare nel secondo tempo dai "Red Devils". L'anno scorso invece questa stessa partita finì 3-2 per i londinesi che vinsero all'Old Trafford per la prima volta dal 1989. Arbitro della gara sarà il fischietto internazionale Howard Webb.



DIRETTA MANCHESTER UNITED-TOTTENHAM



QUI MANCHESTER - Dopo le due clamorose sconfitte interne in tre giorni (entrambe per 0-1 contro Newcastle ed Everton) la squadra di Moyes ha decisamente cambiato marcia. Sono arrivate infatti 4 vittorie consecutive che hanno rilanciato i Red Devils in classifica. Anche se la testa della classifica dista 8 punti, sono solo 3 quelli dal quarto posto, ultimo utile per l’accesso alla prossima Champions League. Queste 4 vittorie hanno rilanciato il tanto bistrattato Welbeck, autore di 4 reti. Un ritorno importante per Moyes che può contare anche su di lui quando, come in occasione di questa partita, molto probabilmente non ci saranno Rooney e Van Persie. Insieme al giovane attaccante inglese ci sarà il Chicharito Hernandez.



Infatti Wayne Rooney potrebbe dover saltare la supersfida di oggi tra il suo Manchester United e il Tottenham. L'attaccante inglese aveva saltato anche la sfida contro il Norwich City e come confermato dal tecnico David Moyes è in dubbio anche per la questa gara. Tra le fila dei Red Devils è ancora assente Robin Van Persie, per cui, come già scritto, potrebbe toccare ancora a Danny Welbeck il compito di sostenere il peso dell'attacco. L'assenza di Rooney sarebbe pesantissima vista con quanta facilità ha segnato al Tottenham, una delle sue vittime preferite: sette gol negli ultimi sei incontri.



QUI TOTTENHAM - L’avvicendamento in panchina tra Villas Boas e Sherwood sembra aver portato i frutti sperati. La squadra infatti sembra aver ritrovato un gioco funzionale agli interpreti, ma soprattutto stanno cominciando ad arrivare i 3 punti. Il nuovo tecnico però dovrà fare a meno di Paulinho, che dovrà stare fuori almeno un mese per un infortunio alla caviglia. Si tratta di una perdita importante, visto che il giocatore brasiliano è abile ad inserirsi senza palla, ma è anche utilissimo in fase difensiva. Un pò a sorpresa è stato riportato in auge Adebayor che con Villas Boas faceva la staffetta tra panchina e tribuna, ma ora sembra essere un elemento importante ed è molto probabile la partenza dal 1′ per la quarta volta consecutiva. Al suo fianco Soldado che nella vittoria per 3-0 sullo Stoke è finalmente tornato al gol anche se su calcio di rigore.



Ma se per lo United le quasi certe assenze di Rooney e Van Persie condannano Moyes a cambiare l'approccio alla gara, il Tottenham di Sherwood non se la passa meglio ed in questa prima partita del 2014 dovrà fare a meno di ben 7 giocatori: Kaboul, Vertonghen, Townsend, Ranieri e Kane sono infatti infortunati, così come il, già menzionato, brasiliano Paulinho e l’attaccante Defoe. Anche Dembele e Lennon, infine, restano in dubbio.







Queste le probabili formazioni:



Manchester United (4-2-3-1): De Gea, Evra, Vidic, Smalling, Evans, Carrick, Fletcher, Young, Giggs, Hernandez, Welbeck. Tottenham (4-4-2): Lloris, Dawson, Chiriches, Fryers, Naughton, Lennon, Capoue, Dembele, Erkisen, Adebayor, Soldado.







ALL'INSEGNA DEL GOL - Entrambe le difese non sembrano delle roccaforti, anzi più volte durante la stagione hanno palesato dei limiti imbarazzanti. Nei 148 precedenti in Premier League, il Manchester United è largamente in vantaggio con 78 vittorie, 38 sono stati i pareggi e 33 le sconfitte per un totale di 252 goal segnati e 180 subiti. Gli Spurs in 8 delle ultime 9 gare ufficiali giocate tra tutte le competizioni dai londinesi, ha sempre segnato tre o più reti. Il Manchester United ha segnato almeno 2 reti nelle ultime 6 gare giocate in casa contro il Tottenham tra tutte le competizioni.



Manchester United-Tottenham sarà quindi il piatto forte della 20a giornata di Premier League. La formazione di David Moyes, in netta ascesa, arriva alla sfida forte della striscia di quattro successi consecutivi in campionato: "Il Tottenham è una grande squadra, molto temibile. Sarà una partita difficile per noi - ha dichiarato il manager dei 'Red Devils' in conferenza stampa - Adesso stiamo trovando la giusta continuità di risultati: questa deve essere una prassi per una squadra come il Manchester United. Welbeck? Sta facendo molto bene, è un calciatore fondamentale per noi. Se darà seguito a queste sue prestazioni, sarà una pedina importante anche per l'Inghilterra al prossimo Mondiale".