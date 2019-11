Risultato PSG 0-1 Real Madrid in amichevole 2014

17:50 - Non ha affatto demeritato il PSG che ai punti avrebbe vinto la partita, ma nel calcio contano i gol e il Real Madrid ne ha messo a segno uno con il talento della cantera Jesé. Di certo Blanc ha ottenuto risposte importanti dai suoi che dimostrano di potersela giocare con tutti. Ora si torna a fare sul serio: PSG impegnato domenica in Coppa di Francia a Brest, mentre il Real affronterà il Celta Vigo al Bernabeu il giorno della Befana. Grazie per averci seguito e a presto su VAVEL!

90+4' - Fischio finale! Real Madrid batte Paris Saint-Germain 1-0, lo stesso risultato di sei mesi fa a Göteborg.

90+3' - Lucas!! Riceve palla, ne salta due in dribbling e prova a chiudere sul palo lontano: palla a lato di poco.

90+1' - Tre minuti di recupero.

88' - Angolo per il PSG, colpo di testa alto di Lucas.

81' - Doppia palla gol per il PSG! Su lancio di Thiago Silva, Coman scavalca Jesús Fernández e viene chiuso in angolo. Dalla bandierina colpo di testa di Rabiot che sorvola di pochissimo la porta.

73' - Lascia il campo Ibrahimovic, entra Ongenda.

70' - Modric lancia la ripartenza di Isco, conclusione a lato.

66' - Sinistro dalla distanza di Di Maria, telefonato per Sirigu.

62' - Spazio anche per Pastore e Rabiot.

61' - Entra Menez al posto di Cavani.

58' - Stacco aereo di Thiago Motta e palla alta di poco.

57'- Sorvola la traversa la punizione di Ibrahimovic, la distanza dalla porta era molta.

52' - Traversa di Benzema! Cross di Marcelo per l'attaccante francese che sul secondo palo controlla e colpisce in pieno la traversale.

49' - van der Wiel respinge la conclusione di Marcelo, angolo per il Real.

47' - Ibrahimovic manca di pochissimo la porta, ma il gioco era fermo per offside dello svedese.

46' - Parte il secondo tempo! Nel Real Madrid è cambiato anche il portiere, ora c'è Jesús Fernández. Nel PSG la novità è Lucas.

16:45 - Alla ripresa del gioco ci sono diversi cambi, come prevedibile in una partita amichevole. I volti nuovi nel Real Madrid sono Pepe, Marcelo e Benzema

16:42 - Ecco il gol di Jesé che sta decidendo l'incontro!

16:40 - Con cinismo il Real Madrid ha chiuso in vantaggio il primo tempo. Il PSG non sta affatto demeritando, anzi a tratti ha giocato anche meglio delle merengues. Da considerare comunque le tante assenze per Ancelotti, mentre Blanc gioca con la miglior formazione. In ombra sia CR7 che Ibra, finora poco protagonisti anche se il portoghese ha servito un assist allo sfortunato José Rodriguez. Tra le fila del PSG molto bene Digne e Verratti: è il pressing l'arma che Blanc ha messo in campo e in qualche occasione la retroguardia del Real ha sofferto molto.

45+2' - Si va a riposo con una conclusione di Morata bloccata senza problemi da Sirigu. Real Madrid in vantaggio 1-0, decide un gol di Jesé.

45+1' - Un minuto di recupero.

40' - Palla persa da Xabi Alonso, non ne approfitta Ibra che calcia centralmente per la presa di Diego Lopez.

37' - Palo di José Rodriguez! Cristiano Ronaldo verticalizza per il trequartista che anticipa Sirigu, ma il montante gli nega la gioia del gol.

34' - Altra occasione per il PSG! Matuidi ruba palla sulla trequarti, appoggia su Ibra che scodella in area per Cavani: diagonale del Matador che fa la barba al palo.

32' - Assedio del PSG! Verratti entra in area di rigore, ma calcia alto. Tutto nasce da un passaggio in orizzontale sbagliato da Arbeloa.

29' - Inisiste il PSG. Cross di van der Wiel per la testa di Cavani che non trova la porta.

27' - Azione fantastica del PSG! Velo di Cavani per Verratti, tocco in profondità su Matuidi che sfiora l'incrocio dei pali con un tiro di punta.

25' - Ibrahimovic stoppa di petto per Lavezzi, conclusione del Pocho che sorvola la traversa.

22' - PSG vicino al pareggio! Lavezzi serve di testa Digne, conclusione in diagonale che termina sul fondo. Cavani ha provato la deviazione sottomisura, ma non è arrivato sul pallone molto forte calciato da Digne.

19' - JESÉ!! Vantaggio del Real Madrid su un'azione in velocità che smarca Jesé sul filo del fuorigioco, battuto Sirigu con un tiro angolato.

16' - Palla gol per Cavani! Il Matador viene lanciato a rete da Matuidi, ma Diego López riesce a chiudere lo specchio della porta.

13' - Cavani prova la soluzione al volo sul versante destro dell'area di rigore. Tentativo coraggioso, ma impreciso.

10' - Rientrato in campo Thiago Motta che effettua un lancio millimetrico per Lavezzi, chiuso in angolo il Pocho.

7' - Rimane a terra Thiago Motta, l'arbitro arresta il gioco. Il centrocampista italo-brasiliano è stato colpito involontariamente alla rotula da José Rodriguez.

4' - Chiusura in calcio d'angolo di Arbeloa che anticipa Lavezzi. Dalla bandierina Ibrahimovic cerca senza successo una deviazione volante.

2' - Scalda il destro Cristiano Ronaldo, servito tra le linee da Xabi Alonso. Conclusione alta.

1' - Iniziata la partita! Calcio d'avvio dato dal PSG.

15:45 - Le squadre entrano in campo. Blanc schiera Sirigu in porta, Digne, Alex, Thiago Silva e van der Wiel in difesa, Matuidi, Thiago Motta e Verratti a centrocampo, Lavezzi, Ibrahimovic e Cavani in attacco.

15:30 - Ecco la formazione iniziale del Real Madrid, vediamo le scelte di Ancelotti.

Starting XI - PSG: Diego López, Ramos, Ronaldo, Xabi Alonso, Arbeloa, Nacho, Jesé, Morata, Illarra, José Rodríguez, Casado. #RMLive — Real Madrid C.F. (@realmadriden) 2 Gennaio 2014

14:145 - Inizia a Doha il 2014 di Paris Saint-Germain e Real Madrid, di fronte in una partita amichevole che chiude il Winter Tour dei parigini.

14:20 - Convocati Real Madrid (23 giocatori). Portieri : Diego López, Jesús Fernández, Tomás Mejías. Difensori : Arbeloa, Carvajal, Casado, Llorente, Marcelo, Nacho, Pepe, Sergio Ramos. Centrocampisti : Casemiro, Di María, Illarramendi, Isco, Jaime, José Rodriguez, Modric, Xabi Alonso. Attaccanti : Benzema, Cristiano Ronaldo, Jesé, Morata.

14:00 - Convocati Paris Saint-Germain (26 giocatori). Portieri : Diaw, Douchez, Maignan, Sirigu. Difensori : Alex, Arrondel, Atlan, Camara, Digne, Jallet, Marquinhos, Maxwell, Thiago Silva, van der Wiel. Centrocampisti : Coman, Lucas, Matuidi, Pastore, Rabiot, Thiago Motta, Verratti. Attaccanti : Cavani, Ibrahimovic, Lavezzi, Menez, Ongenda.

13:45 - Il PSG ha chiuso il girone d'andata in Francia al primo posto in classifica con 3 punti di vantaggio sul Monaco e 4 sul Lilla. Real Madrid terzo nella Liga con 5 punti di ritardo sulla coppia di vertice formata da Barcellona e Atletico Madrid.

13:30 - Per Carlo Ancelotti è la seconda sfida da ex al PSG, dove l'anno scorso ha vinto il titolo in Ligue 1: "Il mio più grande sogno è stato arrivare al Real Madrid, mi sto dando da fare per conquistare la decima Champions League. Tutti sono motivati e daremo il massimo in questo 2014". Sogna in grande anche il portiere Iker Casillas: "Nel 2014 vorrei meno infortuni dopo tutti quelli che abbiamo avuto l'anno scorso. Spero anche che la squadra prosegua sul cammino intrapreso, anche perché il livello delle partite aumenta sempre di più. Sogno di portare a casa tutti i trofei possibili: con questa squadra il Triplete non è un'utopia".

13:00 - Laurent Blanc (vicino al rinnovo del contratto) ha dichiarato in conferenza stampa che i suoi possono giocarsela alla pari del Real: "Resta un incontro di prestigio contro una delle formazioni più forti d'Europa, ma adesso siamo pronti a competere per fare risultato. Sono felice di affrontare nuovamente Ancelotti: abbiamo molti punti in comune e il PSG è uno di quelli". Dello stesso avviso il capitano dei campioni di Francia Thiago Silva: "Giocheremo contro una squadra composta da grandissimi giocatori. Scendo sempre in campo con l'intenzione di vincere, anche se affrontiamo un avversario da rispettare: penso che siamo arrivati a un punto in cui non abbiamo più nulla da invidiargli. Non vedo l'ora di ritrovare il mio maestro Carlo Ancelotti che al Milan e al PSG mi ha fatto prendere fiducia nei miei mezzi".

12:45 - Paris Saint-Germain che con la partita odierna conclude il ritiro invernale in Qatar, mentre il Real Madrid ha raggiunto Doha soltanto ieri. Entrambe le squadre sono attese dai primi impegni ufficiali del nuovo anno: i francesi affrontano il Brest domenica in coppa, mentre le merengues saranno di scena lunedì contro il Celta Vigo in Liga.

12:30 - È la seconda amichevole disputata tra le due squadre dopo quella del 27 luglio scorso a Göteborg, quando vinsero 1-0 gli spagnoli grazie a un gol di Benzema su assist di Cristiano Ronaldo.

12:15 - Amichevole di lusso a Doha, dove si affrontano Paris Saint-Germain e Real Madrid in un antipasto di 2014 degno dei migliori palati.