Messi verso il rientro, in campo l'11 contro l'Atletico

Tutti sono importanti, ma nessuno è indispensabile. Quante volte gli allenatori di calcio hanno pronunciato questa frase. Provate però a chiederlo al Tata Martino. O anche ai giocatori del Barcellona. Vi forniranno in tutta franchezza una variante piuttosto cristallina: tutti sono importanti, solo Messi è indispensabile. Ora più che mai. Ora che la Pulce è pronta al rientro dopo l' infortunio all' adduttore (maledetto) della coscia destra, che l'ha tenuto lontano dal campo per circa due mesi.

Messi tornerà oggi stesso a Barcellona, dopo aver trascorso in Argentina le vacanze natalizie. In patria, Lionel ha seguito il programma di riabilitazione che gli consentirà di riprendere a giocare. Tra l'altro, Messi si è anche allenato, con i dovuti ritmi e le dovute precauzioni. Non è mancato il solito gol ad effetto, in tutti i sensi: rete realizzata in allenamento con tiro da dietro la porta, rigorosamente davanti allo schermo di una telecamera. I tifosi blaugrana hanno potuto godere di un assaggio di ciò che Leo presto tornerà a fare sul prato verde.

"Dopo aver celebrato la fine dell'anno con la mia famiglia e gli amici" -ha spiegato il quattro volte pallone d'oro- "volerò a Barcellona mercoledì, al massimo Giovedi. Dopo il mio ritorno vedremo quando sarò pronto a giocare di nuovo". L'impressione è che Leo vorrà prima di tutto ri-testare l'intesa coi compagni: "L'obiettivo ora è quello di farmi trovare in piena forma e l'idea è di avere qualche allenamento insieme ai miei compagni prima di tornare in azione".

I compagni, e non potrebbe essere altrimenti, accolgono il rientro di Messi con parole al miele. Iniesta: "Il rientro in squadra di Leo è una grande notizia, tutti sanno qual è il suo peso nello spogliatoio"; Piquè: "Leo è il migliore del mondo. Se lui gioca o non gioca non è la stessa cosa. La squadra è stata in grado di sopravvivere anche senza di lui, ma è il numero 1 e ci dà un'enorme qualità. Per vincere serve che siano tutti in forma, poi tanto di guadagnato se hai il migliore del pianeta a giocare con te".

Il Barcellona tornerà ad allenarsi nella giornata di oggi, con una doppia seduta. Domenica in campionato ospiterà l'Elche nel 18mo turno di Liga BBVA. Mercoledì, invece, ci sarà il Getafe in Copa del Rey. Martino sarà anche un tecnico poco spettacolare, ma non è stupido. Ed infatti Messi non giocherà nessuno dei due prossimi match. E' lecito pensare che la Pulce venga preservata per l' 11 Gennaio, data del big match al vertice contro l'Atletico Madrid dei miracoli. I tifosi del Barça si augurano che il rientro dl fuoriclasse argentino possa rappresentare una svolta decisiva nell'andamento della stagione. Fin qui Neymar e compagni sono comunque riusciti a restare in vetta alla classifica ed a superare il girone di Champions. Si immagini di cosa sarà capace l'undici catalano con un Messi in più.