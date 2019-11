Preview del Terzo Turno di F.A. Cup

Dopo la grande abbuffata del periodo natalizio il calcio inglese non va in vacanza e come di consueto il weekend dell'Epifania è dedicato al Terzo Turno della F.A. Cup. Questa stagione la Football Association ha accettato l'iscrizione alla competizione più antica al mondo di ben 737 squadre, numero consueto in Inghilterra (il record è detenuto dall'edizione 2011/2012 quando parteciparono ben 763 formazioni) così come impossibile per la nostra Coppa Italia da troppo tempo ridotta a poco più di un semplice allenamento infrasettimanale. Ai primi 2 turni preliminari ed ai successivi 4 di qualificazione hanno preso parte le squadre dilettantistiche che si sono battute per un posto nel tabellone principale della competizione.

La magia e il pericolo Giant Killing

Successivamente nei primi 2 turni del tabellone finale sono entrate in scena le prime squadre professionistiche quelle militanti nella League One e nella League Two, che si sono ritrovate a battagliare con i piccoli club giunti in questa fase per 20 posti disponibili per il Terzo Turno, quello che vale il match della vita contro i grandi che ogni giorno si esibiscono davanti alle televisioni di tutto il mondo. Per questa stagione sono solamente 3 i club dilettantistici che sono giunti al Terzo Turno e tutti militano nella Conference ovvero il primo campionato dopo la Football League e tutte e 3 sono state fortunate nel sorteggio in quanto giocheranno le loro gare in casa. Il Kidderminster Harriers ospiterà il Peterborough United (League One) allenato da Darren Ferguson, figlio di Sir Alex; il Grimsby Town riceverà a Blundell Park l'Huddersfield Town (Championship); infine per il Macclesfield Town ci sarà lo Sheffield Wednesday (Championship). Il Giant Killing è sempre dietro l'angolo e la magia di questa competizione annullerà di certo le differenze tecniche che inevitabilmente sono presenti per via della differenza di categoria. L'episodio più recente fu l'anno scorso quando il Norwich City si fece battere in casa dal Luton Town, squadra della Conference.

Gli incontri delle grandi: spicca Arsenal-Spurs

Il Terzo Turno si aprirà alle 13.45 di Sabato ed opposte ci sono le uniche 2 squadre capaci di vincere una Premier League all'infuori di Manchester United, Arsenal e Chelsea: si affrontano infatti Blackburn Rovers e Manchester City. All'apparenza il sorteggio è stato benevolo con la formazione di Manuel Pellegrini visto che oggi i Rovers veleggiano in una anonima posizione di metà classifica nella Championship e l'unico pericolo oltre quello di sottovalutare l'impegno potrebbe venire dall'astro nascente Jordan Rhodes, attaccante scozzese di sicuro avvenire. Sorteggio maligno invece per l'Arsenal attualmente primo in classifica in Premier League. Per i Gunners ci sarà il derby contro gli accerrimi rivali del Tottenham Hotspur rinvigoriti dal nuovo manager Tim Sherwood e capaci a Capodanno di espugnare Old Trafford. Il derby del Nord di Londra è già una partita sentitissima di suo, figuriamoci se valevole per la F.A. Cup. Quantomeno gli uomini di Arsene Wenger avranno la fortuna di poter giocare davanti al pubblico amico dell'Emirates Stadium dove quest'anno gli Spurs sono già caduti per mano di Giroud.

Insidioso il sorteggio riservato al Chelsea di Mourinho che nel primo pomeriggio di Domenica sarà impegnato al Pride Park contro il Derby County, la squadra probabilmente più in forma della Championship. Da quando è arrivato l'ex C.T. della nazionale inglese Steve McClaren infatti, i Rams non hanno più perso colpi e con una straordinaria rimonta si sono portati dalla mediocrità di mezza classifica ai limiti della zona promozione. Non sarà dunque un pomeriggio facile per i Blues. Chi può decisamente sorridere è il Liverpool che ad Anfield ospiterà l'Oldham Athletic, squadra con un passato in Premier League di cui fu membro fondatore e che sfiorò nel 1993/1994 la finale quando venne raggiunta in semifinale all'ultimo minuto da uno dei più forti Manchester United di sempre, ma che oggi sta battagliando in League One per non retrocedere. Non dovrebbero esserci problemi per Rodgers che anzi potrebbe approfittare per far recuperare un po' di ritmo partita a Steven Gerrard rientrato nell'ultima di campionato contro l'Hull City dall'infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per quasi 1 mese. Chiude il programma domenicale il Manchester United che pare debba affidarsi alle coppe quest'anno per poter alzare al cielo un trofeo dopo lo Charity Shield di inizio stagione. Avversario sarà lo Swansea City con Wilfried Bony che scalpita per segnare ancora dopo aver realizzato 2 inutili reti alla Manchester Blu a Capodanno. L'effetto Old Trafford colpirà ancora oppure Moyes potrà prendere una bella boccata d'ossigeno?

Le altre della Premier: un sorteggio durissimo

Il sorteggio aperto e senza teste di serie è stato particolarmente crudele quest'anno con diverse formazioni della Premier League che si ritrovano a battagliare tra di loro per un posto nel Quarto Turno. Al derby del Nord di Londra e al match tra United e Swansea infatti si devono aggiungere anche i match tra West Bromwich Albion e Crystal Palace, lo scontro tra Norwich City e Fulham che si incontrano nuovamente a distanza di appena 7 giorni dal loro match in campionato che ha visto prevalere i Cottagers e quello tra il Newcastle United ed il Cardiff City che vedrà il debutto sulla panchina della squadra gallese del nuovo manager Ole Gunnar Solskjaer.

Per lo Stoke City di Mark Hughes, finalista nell'edizione 2010/2011, non c'è una gara contro una squadra di stessa categoria ma praticamente è come se lo fosse dato che l'avversario sarà il Leicester City, attuale capoclassifica della Championship. Per le Foxes un bell'esame per potersi confrontare contro un avversario che l'anno prossimo potrebbe essere un diretto rivale per la permanenza in massima serie. Discorso simile per il match tra il Southampton ed il Burnley, con gli ospiti che sono i primi inseguitori del Leicester City e ad oggi sarebbero promossi in Premier League. Trasferta insidiosa per l'Hull City in quel di Middlesbrough con i padroni di casa che hanno anch'essi cambiato marcia dopo l'arrivo di Aitor Karanka in panchina. Non facilissimo neanche la gara dell'Everton che se la deve vedere con la terza forza del campionato cadetto, il Queens Park Rangers di Harry Redknapp da tutti dato come favorito per la vittoria finale della Championship. Match di grande fascino al City Ground dove il Nottingham Forest attualmente in piena zona playoff della seconda serie riceve un West Ham United che sembra allo sbando: i londinesi pochi giorni dopo giocheranno la semifinale della Capital One Cup contro il Manchester City ma la priorità deve essere data necessariamente alla permanenza in Premier League. Per Sam Allardyce è comunque il momento della verità: in caso di nuovi tracolli la panchina degli Hammers potrebbe presto diventare vacante.

Sorteggio positivo di fatto solamente per altre 2 formazioni della Premier League. Nello scontro geograficamente più a Nord dell'intero turno il Sunderland riceve il Carlisle United, formazione di metà classifica in League One. I Black Cats sono nei guai fino al collo in Premier League, ottenere una vittoria anche se contro un avversario di caratura inferiore può essere una buona medicina per il morale. Infine l'Aston Villa ospita lo Sheffield United. Per le Blades i tempi della Premier League sono ormai lontanissimi: la squadra è impantanata per il terzo anno consecutivo in League One e quest'anno addirittura sta clamorosamente lottando per non retrocedere. Per i Villans l'avventura in coppa potrebbe essere un grande stimolo per una seconda parte di stagione che non dovrebbe presentare troppe difficoltà sul piano della salvezza in Premier League.

I detentori

Infine uno sguardo anche alla squadra regina dell'ultima edizione: per la prima volta nella storia la squadra campione è una squadra che non milita in massima serie e ci sarà senz'altro tanta curiosità attorno al Wigan Athletic che ospiterà al DW Stadium il club più giovane della Football League, il Milton Keynes Dons. La favola dei Latics ha contribuito a rendere ancora più straordinaria la storia di questa competizione nella scorsa stagione, la loro Road to Wembley riparte da qui.

Il programma completo del Terzo Turno

BLACKBURN ROVERS (Championship) - MANCHESTER CITY (Premier League)

STOKE CITY (Premier League) - LEICESTER CITY (Championship)

BARNSLEY (Championship) - COVENTRY CITY (League One)

YEOVIL TOWN (Championship) - LEYTON ORIENT (League One)

BRISTOL CITY (League One) - WATFORD (Championship)

SOUTHEND UNITED (League Two) - MILLWALL (Championship)

MIDDLESBROUGH (Championship) - HULL CITY (Premier League)

WEST BROMWICH ALBION (Premier League) - CRYSTAL PALACE (Premier League)

KIDDERMINSTER HARRIERS (Conference National) - PETERBOROUGH UNITED (League One)

DONCASTER ROVERS (Championship) - STEVENAGE (League One)

SOUTHAMPTON (Premier League) - BURNLEY (Championship)

NEWCASTLE UNITED (Premier League) - CARDIFF CITY (Premier League)

ROCHDALE (League Two) - LEEDS UNITED (Championship)

WIGAN ATHLETIC (Championship) - MILTON KEYNES DONS (League One)

CHARLTON ATHLETIC (Championship) - OXFORD UNITED (League Two)

NORWICH CITY (Premier League) - FULHAM (Premier League)

ASTON VILLA (Premier League) - SHEFFIELD UNITED (League One)

MACCLESFIELD TOWN (Conference National) - SHEFFIELD WEDNESDAY (Championship)

BOLTON WANDERERS (Championship) - BLACKPOOL (Championship)

EVERTON (Premier League) - QUEENS PARK RANGERS (Championship)

BRIGHTON & HOVE ALBION (Championship) - READING (Championship)

GRIMSBY TOWN (Conference National) - HUDDERSFIELD TOWN (Championship)

IPSWICH TOWN (Championship) - PRESTON NORTH END (League One)

AFC BOURNEMOUTH (Championship) - BURTON ALBION (League Two)

ARSENAL (Premier League) - TOTTENHAM HOTSPUR (Premier League)

NOTTINGHAM FOREST (Championship) - WEST HAM UNITED (Premier League)

SUNDERLAND (Premier League) - CARLISLE UNITED (League One)

DERBY COUNTY (Championship) - CHELSEA (Premier League)

LIVERPOOL (Premier League) - OLDHAM ATHLETIC (League One)

PORT VALE (League One) - PLYMOUTH ARGYLE (League Two)

MANCHESTER UNITED (Premier League) - SWANSEA CITY (Premier League)

BIRMINGHAM CITY (Championship) - BRISTOL ROVERS (League Two) o CRAWLEY TOWN (League One)