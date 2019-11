Al Valencia il derby col Levante, vince l'Almeria

Oltre a Malaga-Atletico Madrid, terminata con la vittoria per 1-0 dei colchoneros, si sono giocate altre tre partite nel sabato della diciottesima giornata di Liga. L’Atletico si è assicurato il primo posto in attesa dell’incontro di domani tra Barcellona ed Elche, e altre due squadre hanno fatto segnare vittorie importanti.

Valencia-Levante 2-0

Il Valencia si è imposto 2-0 sul Levante nel derby della Comunidad Valenciana; una partita equilibrata e senza grandi emozioni nella prima mezz’ora, finchè Piatti segnava l’1-0 al 41’ su cross di Bernat, dopo che giá Feghouli era andato vicino al vantaggio con una cannonata vicino all’incrocio. L’algerino avrebbe poi segnato il 2-0 a metà ripresa chiudendo la partita, un gol splendido seguito dall’ovazione del pubblico, costretto a vivere momenti difficili negli ultimi mesi per gli scarsi risultati e l’esonero del tecnico Djukic, sostituito poco prima di Natale dall’argentino Pizzi, ex allenatore del Rosario Central. Con questa vittoria il Valencia si porta momentaneamente all’ottavo posto in attesa delle partite di domenica e lunedì.

Valladolid-Betis 0-0

Nel pomeriggio è finita 0-0 la sfida tra Valladolid e Betis, due squadre con molti problemi e a rischio retrocessione. Il Betis attualmente è ultimo e il pareggio di oggi non ha migliorato la situazione: è stato un match dominato dalla paura di non prendere gol, con pochissime occasioni nonostante i giocatori offensivi che sono entrati in campo nella ripresa. Il Valladolid rimane terzultimo con 16 punti.

Almeria-Granada 3-0

Esce momentaneamente dalla zona retrocessione l’Almeria, che punisce il Granada con due reti nel primo tempo e un dominio costante del gioco. Un gol dopo 15 minuti di Dubarbier dava subito all’Almeria l’inerzia della partita e il raddoppio è arrivato poco dopo con Verza su rigore. La pressione costante della squadra di casa non ha dato scampo al Granada , fragile in difesa e senza idee a centrocampo. Vidal segnava al 79’ in contropiede il gol che chiudeva la partita: con questi tre punti l’Almeria raggiunge quota 19, a uno dal Granada e fuori dalla zona pericolosa, almeno per stasera.