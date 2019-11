Diretta Blackburn - Manchester City in F.A. Cup

15.50 - Ed ecco i gol segnati. Con questo chiudiamo la diretta di oggi, un arrivederci da Antonello Angelillo!





Prestazione tutto orgoglio e cuore del Blackburn che riesce a strappare un pareggio in rimonta al colosso Manchester City all'Ewood Park. Primo tempo noioso con il City che lascia le operazioni in mano ai Rovers per 20 minuti per poi prendersi la scena. Ci provano Negredo e Dzeko su tutti ed il vantaggio porterà la firma dello spagnolo che al 45° mette dentro una palla spizzata da Nastasic su angolo dalla sinistra. Nella ripresa, nonostante il gap tecnico a favore degli ospiti, il pareggio al 55° di Dann dà motivo al Blackburn di spingersi oltre: assedio, occasioni da ambo le parti, squadre lunghe, disattenzioni di Boyata che lo costringono al rosso negli ultimi 15 minuti della gara ma la partita finirà 1-1 con i padroni di casa che si guadagnano un replay contro il City in un periodo pieno zeppo di impegni per gli uomini di Pellegrini. Chissà che non ci scappi l'impresa. A minuti arrivano i gol

94° - Finisce qui. Che secondo tempo ragazzi. Blackburn - Manchester City 1-1!

93° - Non benissimo Touré nella mezzora offertagli da Pellegrini, altro passaggio insolitamente errato.

92° - RHOOOOOOOOOOOOOOOOOODES, altro bel triangolo con Campbell....Palla alta

91° - Angolo Manchester City, che partita! Palla lisciata da tutti. Ci arriva Dzeko, palla dietro, cross che si perde sempre di Dzeko. Attacco vivo per il City: palla ancora persa.

90° - Siamo sicuri che i Rovers non meriterebbero il vantaggio? 4 minuti di recupero!

89° - Brutto fallo offensivo di King su Navas a cui rifila una manata. L'arbitro lascia proseguire.

87° - Traversone alle ortiche di King. Palla ancora dei Rovers però, ritmo pauroso. Cross in mezzo da sinistraaaaaaaaaaaaaaaaaa: Rhodes in agguato quasi non la mette. Lescott anticipa tutti. Si copre Pellegrini dopo il rosso a Boyata: dentro Zabaleta e fuori Silva, si va di 4-2-2-1

86° - Ennesima rimessa laterale a mo' di traversone per Spurr. Sugli sviluppi Carney cerca il tiro a girare spalle alla porta: grande conclusione che finisce fuori. Che coraggio il Blackburn! Onore a loro!

86° - Povero ragazzo: lascia il City in 10 dopo una prestazione pessima. Fallo da arancione di suo.

85° - Altra pericolosa uscita/indecisione di Robinson che esce a farfalle su angolo e per poco non viene punito. ESPULSO BOYATAAAAAAAA!

83° - Bellissimo duetto fra Rhodes (largo a sinistra) e D.J.Campbell che combinano per un cross del primo verso l'accorrente secondo. Di poco fuori. Ci crede l'Ewood Park!

81° - Ci provano in contropiede i Citizens.

80° - Va vicino allo specchio Yaya Touré con un tiro servito da D.Silva. Entrano DJ Campbell e finalmente Rhodes, fuori Gestede (punta per punta) e Marshall (punta per esterno). 4-4-2 per Bowyer con Cairney esterno adattato.

79° - Ricordiamo che in caso di parità ci sarà il replay, variante caratteristica dell'F.A. Cup.

77° - Probabilmente Pellegrini non avrà occasione per mandare in campo Lopes per far riposare ambo le due punte. Il punteggio non glielo permette

76° - Stavolta reagisce bene Robinson su tiro di Navas insidioso. Palla difficile perché gli rimbalza davanti e risulta essere angolata.

75° - Altro cambio: fuori Negredo e dentro e dentro Jesus Navas. Pellegrini col 4-2-3-1. Silva trequartista, Milner e Navas esterni dietro Dzeko.

73° - Non per la prima volta Robinson quasi combina un pasticcio con una presa in due tempi discutibilissima su tiro dalla distanza di Dzeko.

71° - Entra Yaya e tutti tornano sull'attenti e basta fronzoli di pressing alto: coincidenza? Autorità

70° - Lescott perde palla cercando di impostare alto. Palla ai Rover che gestiscono sapientemente a centrocampo.

68° - Dzeko serve Negredo spalle alla porta: bel controllo dell'ex-Siviglia e calcio d'angolo per anticipo del difensore.

67° - Giallo cumulativo e meritato per Boyata, reo di aver fermato una cavalcata di King. Pellegrini deve toglierlo: il giovane sta rischiando troppo. Intanto i Citizens rischiano e scricchiolano sulle palle inattive.

66° - Le bordate di Spurr su rimessa laterale che finiscono direttamente in area fanno paura... Squadre lunghe e partita cambiata diametralmente. Pantilimon rischia il rosso su una uscita alta nei confronti di King. L'esterno fortunatamente non viene colpito.

63° - Gigantesco errore di Negredo che prima fa sponda per Dzeko e poi fallisce il tap-in di testa tutto solo dopo il tiro di Edin rimpallato da Robinson. Disperazione per lo spagnolo. Due sostituzioni, una per parte: dentro King e fuori Williamson sull'ala destra per i Rovers (King molto più offensivo); dentro Y.Touré e fuori Fernandinho per il City.

61° -Altra indecisione di Boyata sulla sinistra per sviluppi da calcio di punizione, cross in mezzo e per poco Taylor non anticipa tutti sul primo palo. Pressing indemionato dei Rovers!

59° - Il City ad un corridoio da pescare dal mazzo dei contrattacchi dall'1-2. Con una pressione Rovers così alta, il City ha una grossa chance di segnare. Ed ecco che si chiama il suggeritore per eccellenza del Manchester City: sta per entrare un certo Yaya Tourè... Intanto flipper in area ospita con il Blackburn che cerca la rete. Contropiede. Gliel'ho chiamato? Negredo sbaglia quindi non ancora.

57° - Gioca sull'onda dell'entusiasmo adesso il Blackburn, sospitno dai propri tifosi che cantano. Ecco l'F.A. Cup!

55° - DANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN, 1-1!!!!!!!!!!!!!!! RETE BLACKBURN!!!!!!!!!!!!!!! Errore della difesa Citizens su angolo quando lascia Gestede staccare di testa. Pantilimon respinge corto e male, raccoglie Dann (sempre presente sui calci d'angolo, stavolta libero: altro errore della difesa di Pellegrini) ed 1-1. Pareggio meritato.

51° - Taylor ed Hanley evidentemente si sono chiariti: pace fra i due nel momento in cui il rosso centrocampista abbraccia il difensore

49° - Stessa cosa dall'altra parte con l'arbitro Oliver a non concedere angolo per tocco di Spurr sull'allungo di Milner

47° - City che spinge. Ci prova prima da destra poi da sinistra, Boyata si arrabbia dopo un contrasto con Taylor per non aver ricevuto il calcio d'angolo a favore

46° - Parte la seconda frazione di gioco. Nessuna sostituzione.

We want Rhodes!

Niente recupero. Finisce così, 0-1 il parziale del primo tempo con il guizzo di Negredo a dare l'immeritato vantaggio al City sul Blackburn. Partita silenziosa e senza pretese con i Citizens a premere dal 20° in poi lasciando l'iniziativa nei primi minuti a dei Rover comunque avvincenti e determinati. Negredo trova la rete sul secondo palo su calcio d'angolo in leggerissimo offside. Nel finale screzi fra Taylor e Hanley (entrambi giocatori del Blackburn, sì) placata immediatamente. Poche occasioni, vincono gli schemi quasi a specchio. Per il Blackburn benissimo Marshall.

45° - RETEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE, LO SQUALO NEGREDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO su calcio d'angolo, su sponda di Nastasic e su probabile fuorigioco millimetrico

43° - Intervento ritenuto regolare di Boyata sull'allungo tentato da Marshall sull'out di sinistra durante un contropiede dei Rovers nel quale Cairney perde l'attimo per servire Gestede e neutralizza l'offensiva

41° - Ed intanto il blackburn la tiene ancora sullo 0-0 contro il City...

39° - Occhio a Marshall avevo detto! Ennesimo cross con City imbabolato in difesa aspettando la chiamata di fuorigioco, palla al centro ma nulla di fatto. Poco dopo tiro di Taylor da posizione defilata...nulla

38° - Sono 7000 i supporters dei Citizens oggi all'Ewood Park.

35° - Negredo si lamenta di una trattenuta su cross dalla sinistra di Milner. Robinson in due tempi cattura la palla. In effetti il contatto c'è ma sembra troppo poco per concedere un calcio di rigore.

34° - City che pian pianino cerca di farsi largo. Clichy, cross, palla dall'altra parte, la sfera giunge a Silvaaaaaaaaaaaaaaaaa! Libero in area e mette fuori, peccato, grande azione prolungata del City che finisce con una palla sugli spalti.

31° - Carina l'idea di Boyata che suggerisce la profondità alla Silva. Altra imprecisione però per il terzino belga.

29° - Magia - forse fortuita - di Negredo che controlla con uno scavetto in area e scavalca con il sombrero il difesore. La palla poi è troppo lunga ed irraggiungibile per lo spagnolo.

28° - Quarto cross di Marshall, questo troppo profondo per Gestede che sembra troppo solo. Forza Bowyer, vogliamo vedere all'opera questo Rhodes! Mettilo in campo!

27° - Negredo va a disturbare correttamente Robinson su una presa alta e quasi non lo costringe alla papera: tutto liscio fortunatamente per l'estremo difensore.

26° - Il City ora guadagna campo e cerca la trama giusta.

23° - Cerca il triangolo Silva con un compagno. Ben fermato dal Blackburn che riperde palla.

22° - Calcio di punizione dalla destra del Blackburn. Calcio d'angolo. Lescott solo soletto metto fuori senza che fosse prossimo alcun pericolo. Angolo: palla sul secondo palo. Ennesimo colpo di testa pericoloso ma Pantilimon raccoglie.

19° - Terzo cross di Marshall. Attenzione!

17° - Conclusione affrettata e precipitosa di Taylor, tiro respinto dai difensori ospiti. Sul calcio d'angolo seguente pericoloso colpo di testa di Dann che viene bloccato da Pantilimon.

14° - Cerca la percussione per vie centrali Negredo ma il controllo di palla dopo due dribbling è troppo lungo.

10° - Prova il contropiede il City con Milner che cerca la sovrapposizione di Clichy ma non la trova: palla troppo lunga che si perde sul fondo.

9° - Altro errore di Boyata che costringe Pantilimon all'uscita pericolosa su rilancio Blackburn. Nessun pericolo per la squadra di Pellegrini, piuttosto taciturna finora.

8 ° - Grande determinazione di Taylor nell'inseguire un pallone ormai perso. Perso era e perso rimane, tuttavia.

6° - Ora Silva a sinistra con Milner a destra e Negredo ad abbassarsi sulla trequarti. ATTENZIONE! Si fa spazio Gestede in attacco, contrastato da Lescott ma abile a mantenere il possesso. Lo ferma solo il fallo in attacco.

3° - Curiosamente Milner e David Silva tendono a schiacciarsi entrambi sulla sinistra lasciando le operazioni della fascia destra d un Negredo insolitamente basso che - però - non si fa mancare le sue sortite offensive.

2° - Secondo cross in due minuti di Marshall sulla sinistra, destra del City, dove Boyata comincio a balbettare contro l'ala.

1° - Parte bene ed in attacco il Blackburn. Qualche trama però subito fermata da Fernandinho e dalla diga Citizens

13.45 - Siiiiii parte!

13.43 - Stretta abituale di mano. Manca poco all'inizio della battaglia. Mi concedo una previsione : 1-3 per il City con rete di Yaya Touré

13.39 - Squadre nel tunnel!

13.22 - Pantilimon ed Hart si riscaldano

13.05 - Ecco Ewood Park ad esattamente 40 minuti dal calcio d'inizio

13.03 - Molte di più le novità nel Blackburn. In porta Robinson c'è. Difesa confermata. A centrocampo non ci sono né Dunn né King ma Williamson e Taylor. In attacco - sorpresona - fuori Rhodes e dentro Gestede. Eccola nel dettaglio : Robinson; Henley, Dann, Hanley, Spurr; Williamson, Taylor, Cairney, Lowe, Marshall; Gestede. Panchina: Estawood; Kigallon; King, Campbell, Rhodes, Rochina, Judge.

12.56 - Ed ecco le formazioni. Partiamo dal favorito Manchester City. Due novità: doppia punta Negredo-Dzeko e niente Yaya Touré. Inoltre fuori Rodwell ed ennesima partita per Fernandinho. Eccola nel dettaglio : Pantilimon; Boyata, Lescott, Nastasic, Clichy; David Silva, Fernandinho, Javi Garcia, Milner; Dzeko, Negredo. In panchina: Hart; Kompany, Zabaleta, Kolarov; Yaya Touré, Jesus Navas; Rony Lopes. Lescott sarà il capitano

12.45 - Oggi la competizione per club più antica della storia entra nel vivo. Oggi si comincia a fare sul serio. Benvenuti alla diretta live della prima partita del terzo turno di F.A. Cup edizione 2013-14 da Antonello Angelillo. Oggi entrano in gioco le squadre di Premier League. Blackburn Rovers - Manchester City è l'anticipo di un turno che prevede non solo squadre di diversa categoria a confronto ma anche big-match come il North-London Derby fra Tottenham ed Arsenal e la sfida fra Swansea e Manchester United.

Al terzo turno si accede dopo quattro turni antecedenti : pre-preliminari, preliminari, primo e secondo turno. Le squadre che giocano a livelli più bassi sono Kidderminster Harries, Macclesfield Town e Grimsby Town, attualmente impegnate nella quinta serie inglese la Conference National. Ma oggi si parla di Blackburn e Manchester City. Alle 13.45, all'Ewood Park di Blackburn nel Lancashire si affrontano Rovers e Citizens. Entrambe accedono di diritto, in quanto partecipanti alle prime due categorie inglesi.

Con l'altra coppa inglese, la Capital One Cup, ormai alle semifinali c'è tempo per la F.A. Cup, quindi. Il City arriva al terzo turno di oggi da un periodo magico. In campionato il volo è stato spiccato: seconda posizione a -1 dall'Arsenal con margine che era stato anche più largo, recuperato ed una striscia di 5 vittorie consecutive ancora aperta. L'Etihad è un fortino e lo squadrone di Pellegrini si sta attrezzando per rendere in trasferta allo stesso modo. Oggi, a Blackburn, è vietato fallire per provare ad entrare nella storia come unica squadra ad aver vinto le due coppe inglesi, il campionato e la Champions League in un solo anno. In Capital One Cup, infatti, il City è in semifinale dove (il 22 gennaio) affronterà il W.Ham per accedere alla finale dove potrebbe trovare lo UTD. In Premier, come detto, la seconda posizione ed il cammino fantastico tenuto finora permettono di sognare. In Champions League la faccenda si complica un pochino dato che l'ostacolo per continuare si chiama Barcellona.

Non si può dire la medesima cosa del Blackburn. Retrocesso due estati fa per la prima volta in 11 anni in Championship (la nostra serie B), i Rovers hanno ottenuto il 17° posto lo scorso anno (ad appena 4 punti dalla retrocessione in League One) e nell'attuale campionato sono fermi al 10° posto (a 2 punti dalla zona Playoff). La gloriosa squadra bianco blu è stata affidata a Gary Bowyer , calciatore di medio-basso livello in giovane età ed adesso alla sua prima esperienza manageriale (curiosità: suo padre Ian ha vinto l'F.A. Cup nel 1969 proprio durante la sua militanza nel City, nella foto d'epoca è il ragazzo impegnato ad alzare la coppa con la mano destra). Giunto come traghettatore per le ultime partite della stagione 2012-13, Bowyer è divenuto l'allenatore capo a Giugno. Il team sta attraversando un processo di rinnovamento. Si punta a tagliare i costi ed a risparmiare, a promuovere giovani ed all'autogestione.

La punta di diamante della squadra è Jordan Rhodes: centravanti di mestiere, a spasso per le serie minori prima di giungere a Blackburn a mettere a segno la bellezza di 16 reti in 25 presenze totali. La squadra gioca con il 4-4-2 tendente a 4-4-1-1 ed ha in Joshua King (ex UTD) un discreto attaccante esterno per la categoria. In Capital One Cup il cammino dei Rovers si è fermato al primo turno quando sono stati eliminati dal Carlisle per 4-3 ai calci di rigore. Il ruolino di marcia in campionato ci racconta di una squadra che fa dell'imprevedibilità il suo mantra: 9 vittorie, 7 pareggi ed 8 sconfitte ma ben tre volte a punteggio pieno nelle ultime cinque partite di campionato. Altri giocatori che potreste conoscere sono il portiere ex-Tottenham Robinson (oggi non sarà della contesa), il centrale Kigallon con esperienza al Sunderland, il giovane terzino destro in prestito dal Chelsea Todd Kane (anche lui oggi out), il mediano niegeriano Etuhu (fuorigioco anche lui) ed il canterano del Barça Ruben Rochina. Francamente però, la produzione di gol ci indica come Rhodes (vice-capocannoniere di Championsip dietro McCormack) sia l'unico punto di riferimento tecnico: 16 gol dei 30 di squadra sono suoi.

Passiamo alle questioni di campo. Della contesa dovrebbe essere David Dunn, idolo dei tifosi e centrocampista che nell'ultimo periodo è stato fermo per un infortunio alla coscia ma che ieri si è allenato con la squadra. Torna dal turno di squalifica Jason Lowe, centrocampista dell'Under 21 inglese che magari avrete avuto modo di apprezzare durante i recenti europei di categoria. Salterà la gara Todd Kane. Nel City tornerà dalla squalifica David Silva mentre Aguero, Richards, Demichelis e Jovetic rimarranno ancora fuori.

In conferenza stampa Pellegrini ha annunciato che farà qualche cambio :" Farò qualche cambio di formazione perché nelle ultime settimane stiamo giocando troppo. Cercheremo di ruotare la squadra e vincere allo stesso tempo perchè - come ho detto da inizio stagione - ad ogni competizione va data la stessa importanza. E' una partita importante per noi, anche per quanto riguarda le prestazioni individuali". Spazio quindi a Pantilimon in porta (fino a qualche match fa anche titolare per far riprendere psicologicamente Hart), a Boyata a destra, a Lescott-Nastasic in mezzo, a Clichy come cambio di Kolarov a sinistra per quanto riguarda la retroguardia. A centrocampo dovremmo vedere Rodwell ed Javi Garcia in azione con Yaya Touré pronto ad inserirsi da trequartista e magari fare staffetta con Nasri (uscito presto contro lo Swansea in campionato). Sulle ali pronti D.Silva (fresco dopo lo stop in campionato, appunto) e Milner. Davanti Dzeko.

Il Blackburn ovvierà alla assenza di Kane con l'inserimento di Henley come terzino destro che completerà la difesa insieme a Dann, Hanley e Spurr a sinistra. A centrocampo Marshall (in vantaggio nel ballottaggio con Chris Taylor) e King larghi sulle ali con mediana affollata da Cairney (vera sorpresa da inizio stagione, Bowyer punta a comprarlo a titolo definitivo dato che si tratta di prestito dall'Hull City), Lowe e Lee Williamson. Rhodes davanti. Se Dunn dovesse farcela dalla formazione di cui sopra dovrebbe uscire Williamson (4-4-1-1 semplice).

Ed ora una manciata di statistiche: sono passati 130 anni dalla prima F.A. Cup conquistata dal Blackburn, squadra che ne conta 6 in bacheca ma che è a secco dal lontano 1928. Il City ha giocato due delle ultime tre finali di F.A. Cup vincendo la numero 5 del club nel 2011 ma perdendo la finale-fiaba dello scorso anno contro il Wigan. L'ultimo incontro in ambito F.A. Cup delle due squadre è datato 2007, quando ai quarti finale i Rovers di Hughes sbatterono fuori i Citizens di Pearce con il risultato di 2-0 (sotto il video dei gol) grazie alle reti di Mokoena e Derbyshire. Da allora in poi le squadre si sono affrontate altre 10 volte: la prima volta ha nuovamente sorriso ai provinciali di Blackburn, le seguenti 9 sono state vinte dal City che ha preso il sopravvento.