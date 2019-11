Diretta Arsenal - Tottenham in Fa Cup

20:21 Per questa sera è tutto! Patrick Iannarelli e Vavel Italia vi ringraziano per aver seguito la diretta di Arsenal - Tottenham. Un arrivederci a tutti!

Finisce 2-0 il match più atteso del Terzo turno di Fa Cup. Il derby tra Arsenal e Tottenham è stato dominato dai Gunners, con gli uomini di Sherwood troppo chiusi nella propria metà campo e poco reattivi, incapaci di sfruttare gli errori degli avversari. Una prova di squadra straordinaria da parte di Walcott e compagni: una prestazione che da un segnale forte alle dirette avversarie, soprattutto per le condizioni con cui si presentavano i biancorossi ad una delle sfide più importanti. Tanti infortunati, e uomini chiave a mezzo servizio: di sicuro una scossa forte al muro di critiche che accompagnano la squadra da inizio stagione. Il Tottenham deve fare i conti con il mal di gol di Soldado: per un numero 9 delle sue caratteristiche, non riuscire a segnare potrebbe essere deleterio anche per la squadra. Ora gli Spurs devono rialzarsi da questa sconfitta: perdere il North London Derby può diventare ancor più deprimente.

95' Triplice fischio finale: 2-0 e Arsenal qualificato al prossimo turno di Fa Cup!

94' Ci prova Eriksen, ma non aggancia il pallone per calciare a rete

92' Rose prova a rifarsi dall'erroraccio decisivo: conclusione deviata dallo stesso Adebayor

90': Saranno 5' i minuti di recupero

89' Oziiiiiil!!!! Il tedesco sfiora la rete del 3-0: che intervento Lloris!!!!!

85' Rose scappa ad Ozil: il tedesco lo abbatte sul lato sinistro vicino alla propria area

84' Si riprende a giocare con gli ospiti in avanti, ma i traversoni in area scivolano sul fondo senza trovare fortuna

82' Brividi sulla schiena di Arsene Wenger. Walcott toccato duro, esce in barella. Attimi di tensione mentre il numero 14 abbandona il campo: con le mani, l'inglese ricorda il punteggio ai tifosi avversari. Loro non la predono sportivamente.

79' Ancora proteste! Nella serie di rimpalli in area Gunners, il pallone finisce sul bracciodi Cazorla: l'arbitro giudica involontario il tocco di mano dello spagnolo

78' Il Tottenham prova a reagire, ma la rete di Rosicky sembra aver piegato le gambe ad Adebayor e compagni. Sull'ultimo passaggio, troppe imprecisioni da parte degli Spurs.

77' Walcott! Che occasione sprecata! Il numero 14, dopo una serie di rimpalli, prova a concludere a rete: il pallone però esce a fil di palo.

76' Follia di Cazorla che da centrocampo prova la conclusione: Lloris fuori dai pali riesce a gestire il tiro dalla lunga distanza

75' Wenger esaurisce i cambi a disposizione mandando Ozil al posto di Arteta

71' Wenger decide di far rifiatare Wilshere: in campo il numero 20 Flamini. Applausi dell'Emirates per il trequartista inglese.

70' Proteste vibranti anche da parte degli Spurs: Monreal taglia la strada a Walker indirizzato nell' area di rigore, ma Clattenburg usa lo stesso metro di giudizio e lascia proseguire

68' Il Tottenham non ci sta! Gli Spurs non mollano e ci provano con Dembele: il tiro dalla distanza viene bloccato dall'estremo difensore dei Gunners!

67' Sul contropiede, l'Arsenal entra in area con Monreal: Rose usa le maniere forti e tutti invocano il calcio di rigore. Il contatto c'è, ma non sembrano esserci gli estremi per il calcio di rigore.

63' Sherwood corre ai ripari: esce Soldado ed entra Chadli. Il nuovo tecnico prova a dare una scossa ai suoi.

63' Tomaaaaas Rosickyyyyyyy!!!!!!!!Impazzisce l'Emirates, impazzisce l'universo Gunners!!!!! Rose perde palla a centrocampo e il ceco con un coast to coast si presenta davanti a Lloris: tocco sotto e 2-0 Arsenal!!!!!!

61' Il Tottenham non si tira indietro e risponde colpo sul colpo: Mertesacker chiude in angolo.

60' Ancora emozioni all'Emirates!!!! Gnabry sull'out di destra serve Walcott che salta Lloris, ma la conclusione colpisce l'esterno della rete!

58' Ottimo palleggio dell'Arsenal tra le linee degli avversari. Il possesso palla a gran velocità sta mettendo in difficoltà gli ospiti

55' Ancora Tottenham!!!!! Grande aggancio del togolese, fischiatissimo da inizio partita, ma al momento del tiro l'attaccante scivola "ciccando" il pallone: applausi decisamente ironici da parte dei tifosi biancorossi.

54' Ciriches colpisce inavvertitamente Walcott: niente di grave per l'attaccante inglese

52' Soldado!!!!!! Sfiora il pareggio il Tottenham! Azione rapidissima di Lennon che serve il numero 9: diagonale che esce alla destra di Fabianski!

51' Si vedono anche i padroni di casa in avanti. Rosicky pesca Sagna, il numero 3 si vede deviare il pallone in angolo da un ottimo Eriksen.

50' Meglio gli Spurs nei primi istanti di gioco del secondo tempo. Il lancio di Eriksen non trova in profondità Adebayor e viene facilmente bloccato da Fabianski

46' Sul corner Eriksen trova Soldado, la girata al volo dello spagnolo viene perrò spedita in curva in curva.

45' Partono fortissimo gli uomini di Sherwood. Adebayor affonda sulla fascia destra, Monreal non si fa scrupoli e chiude in corner.

45' Primo pallone toccato dagli ospiti. Si gioca!

19:15 Arsenal e Tottenham sono scese sul terreno di gioco e si stanno sistemando. Manca pochissimo all'inizio della seconda frazione!

19:14 Tra pochi minuti le squadre torneranno in campo per il secondo tempo.

19:09 Un primo tempo fantastico! L'Arsenal sta dominando il gioco, con sovrapposizioni e uno-due a velocità doppia rispetto al Tottenham. Gli Spurs stanno cercando di contenere le sortite offensive degli avversari e di colpire in contropiede con le ripartenze veloci dei propri esterni. Una partita che sta mantenendo le aspettative. Un North London Derby di altà qualità!

45' + 1' Che primo tempo!!! Dopo un minuto di recupero finisce la prima metà di gioco all'Emirates. Gunners in vantaggio con un gran goal di Santiago Cazorla. Ma attenzione al Tottenham: gli uomini di Sherwood quando attaccano, danno sempre la sensazione di poter far male!

45' Un minuto di recupero assegnato dall' arbitro Clattenburg

44' Tottenham ancora vivo!!! Sul fronte opposto Soldado riesce ad arrivare al tiro, diagonale di poco a lato!!!

43' Calcio di punizione battuto dal numero 10, la palla attraversa tutta l'area: nessuno trova però la deviazione vincente.

43' Ancora Gunners, ancora Wilshere. Serpentina palla al piede, viene steso da Dembele.

40' Walcott!!!!!! Sfiorato il 2-0 dall'Arsenal!!! Il numero 14 prova la girata al volo, pallone di poco alto!

39' Ancora Arsenal in avanti. Walcott va sul pallone dalla lunga distanza, ma il tiro viene deviato dalla barriera: calcio d'angolo per i padroni di casa

36' Si accende anche Wilshere. Il numero 10 arriva sul fondo e prova il cross al centro dell'area. Pallone direttamente nelle braccia del numero 25 francese

33' In mezzo al campo scintille tra Dembelè e Wilshere. Di certo i due non si sono scambiati gli auguri di buon anno.

32' Partita spettacolare all'Emirates!! Gli Spurs provano a reagire al gol di svantaggio, ma il passaggio corto di Lennon viene allontanato da Arteta.

30' Santiago Cazorlaaaaaa!!!!!!! Arsenal in vantaggio dopo il continuo assedio!! Gnabry si accentra e serve un assist al bacio per Cazorla. Lo spagnolo incrocia e supera Lloris!!!! 1-0 per l'Arsenal!!!

24' I biancorossi sono padroni del campo! Gnabry serve Walcott, Lloris è abilissimo a respingere il tiro con i piedi.

23' Arsenal ancora in avanti dopo la partenza in sordina: Rosicky lancia Gnabry, il giovane attaccate si trova però in fuorigioco.

20' Cazorla!!! Lo spagnolo duetta con Rosicky: destro a giro pericoloso ma impreciso

18' Sul calcio di punizione dai 25 metri ci prova Eriksen. Destro potente che esce lontano dall'incrocio dei pali

18' Dembele supera in velocità Vermaelen che lo stende. Cartellino giallo per il belga.

17' Il Tottenham non rimane a guardare e prova a ripartire dopo un errore di Koscielny: Arteta di esperienza chiude la porta a doppia mandata.

15' Punizione pericolosa dai venti metri per l'Arsenal. Sul pallone Cazorla, il cross viene però respinto dalla difesa degli Spurs

14' Nessuna pausa. Anche Gnabry prova la conclusione dopo un ottimo dribbling a rientrare, ma la palla esce di poco sopra la traversa.

13' Walcottt!!! Ancora il numero 14, prova il tiro a giro. Palla deviata che esce di nulla!

11' Che partita!!Walcott sfiora il gol con un diagonale alla destra di Lloris: il portiere francese è abilissimo a deviare in angolo!

8' Eriksen prova un cross verso il centro area, Fabianski esce e blocca senza problemi

8' Incredibile!!!!! Il Tottenham sfiora il vantaggio!!!Eriksen vince un rimpallo su Sagna e calcia in porta: straordinario Fabianski che devia in calcio d'angolo con il piede sinistro

6' Ancora Gunners in avanti, ma il triangolo Walcott - Rosiky non si concretizza

4' Si vede anche l'Arsenal in attacco! Gnabry prova ad affondare sulla fascia e servire Walcott, ma il numero 14 non trova l'impatto con il pallone

4' Partita intensissima. Bene il Tottenham che con Adebayor ha già creato un paio di pericoli.

2' Il Tottenham è subito pericoloso in area di rigore, ma nella mischia nessuno degli Spurs riesce a concludere a rete.

1' Partiti!! Parte forte il Tottenham conquistando un corner!

18:12 Le squadre sono scese in campo. Si stanno svolgendo le formalità di inizio partita. Tra poco sarà Fa Cup. Tra poco sarà North London Derby!!

18:09 Pochi minuti all'inizio del match Arsenal Totteham, valevole per il terzo turno di Fa Cup.

17:48 Partito il countdown, manca poco all'inizio. Le squadre si stanno preparando all'Emirates per il riscaldamento.

17:40 Nessuna sorpresa negli undici titolari del Tottenham:

Tottenham (4-4-2): Lloris, Walker, Chiriches, Dawson, Rose, Lennon, Bentaleb, Dembele, Eriksen, Adebayor, Soldado,

Subs: Friedel, Fredericks, Fryers, Capoue, Chadli, Kane, Obika

17:32 Manca meno di un'ora all'inizio dell'attesissimo North London Derby. Annunciate le formazioni di entrambe le squadre. Iniziamo dai Gunners:

Arsenal: (4-2-3-1) Fabianski, Sagna, Vermaelen, Koscielny, Monreal, Arteta, Wilshere, Rosicky, Cazorla, Gnabry, Walcott.

Subs: Viviano, Jenkinson, Mertesacker, Flamini, Ozil, Podoslki, Ju - Yong Park.

A sorpresa vanno in panchina Mertesacker, Flamini e Podolski.

17.30 - Ci sono partite che per alcuni non significano nulla, mentre altre vanno al di là del risultato. Oltre ogni trofeo, oltre ogni rivalità. Alcuni match sono senso di appartenenza,voglia di riscatto, desiderio di affermazione. Ma solo chi la vive veramente, chi conosce la storia di una città, può capire l'importanza di un match di football. Terzo turno di Fa Cup, Arsenal - Tottenham: Vavel Italia e Patrick Iannarelli vi danno il benvenuto!



Gunners e Spurs arrivano al 177° North London Derby in due momenti differenti: gli uomini di Wenger, dopo un inizio di Dicembre a fari spenti, hanno chiuso il 2013 e aperto il nuovo anno con tre vittorie consecutive. Il gioco espresso dai londinesi soprattutto nel secondo tempo contro il Cardiff, ha ricordato quello di inzio stagione: velocità e fantasia, concretezza e grinta. Oltre il Manchestr City, difficile trovare una squadra in Inghilterra con la stessa forma dell'Arsenal. Gli Spurs attraversano un momento positivo, nonostante gli animi caldi nell'ultimo periodo: la partenza di Villas Boas aveva diviso a metà la tifoseria e la campagna acquisti, già sotto la lente di ingrandimento ad inizio stagione, ha iniziato a subire le prime critiche. Le vittorie contro Southampton, Stoke e soprattutto Manchester United hanno dato la scossa giusta a tutto



DIRETTA ARSENAL - TOTTENHAM



QUI ARSENAL – Soliti problemi di infortuni per Arsene Wenger che dovrà fare a meno di Bendtner, infortunatosi in occasione del gol contro il Cardiff, Ramsey, Gibbs e Chamberlain. Oggi nel test di rifinitura Wenger saprà se Ozil e Giroud saranno pronti per scendere in campo: il tedesco potrebbe farcela, mentre diminuiscono le possibilità di vedere il Pivot francese nel match clou di questo terzo turno. Grande attesa in casa Gunners soprattutto tra Wilshere e Podolski, che sui loro canali twitter hanno mostrato l' entusiasmo per la partita che potrebbe cambiare la stagione. Gli amanti delle statistiche e i più scaramntici fanno notare come le sconfitte in coppa non sianodi buon auspicio per Arsene Wenger.







QUI TOTTENHAM – Anche in casa Spurs l'entusiasmo è alle stelle: battere oggi gli storici rivali, avrebbe un significato non indifferente. Soprattutto dopo l'esordio più che positivo del nuovo manager Tim Sherwood, che ha preso in mano la squadra lasciata alla deriva dall'altalenante gestione di Villas Boas. Diverse indisponibilità anche per il Tottenham: Paulinho, Vertonghen, Naughton, Lamela e Sigurdsson non potranno prender parte al big match.



Una partita chiave soprattutto per gli ospiti: vincere oggi vorrebbe dire iniziare alla grande il nuovo anno e risollevare l'inizio di stagione, ma soprattutto regalare una delle gioie più grandi ai propri tifosi.



Queste le probabili formazioni



Arsenal (4-2-3-1): Szcesny, Sagna, Mertesacker, Koscielny, Monreal, Arteta, Flamini, Cazorla, Wilshere, Rosicky, Podolsky. Tottenham (4-4-2) Lloris, Walker, Dawson, Chiriches, Rose, Lennon, Capoue, Dembele, Eriksen, Soldado, Adebayor.







ARSENAL – TOTTENHAM, QUANTI RECORD – Le due squadre, in questo inizio di stagione hanno fatto registrare diversi record: l'Arsenal nei match casalinghi ha conquistato 10 vittorie in 15 gare, mentre gli Spur, lontani dal White Hart Lane, hanno vinto ben 12 volte su 15. Fuori casa, la porta di Lloris è rimasta imbattuta per 9 volte, di cui 6 consecutive, mentre i biancorossi hanno fatto registrare numeri spaventosi in attacco: 25 reti segnate all'Emirates in tutte le competizioni: solo contro il Chelsea (sia in Capital one Cup che in Premier), i gunners non sono riusciti ad andare in gol. Bilancio positivo per entrambe le squadre, anche se il Tottenham ha stabilito una serie positiva in trasferta: dopo la pesante sconfitta con il City (6-0 lo scorso novembre) , Soldado e compagni ne hanno vinte 5 su 5.



NORTH LONDON DERBY E IL SAINT TOTTERINGHAM'S DAY – Che i tifosi di calcio siano tipi eccentrici era risaputo. Tante sono le storie che si potrebbero raccontare sul Football Britannico, ma quella del St. Totteringham's Day si classifica sicuramente nella top ten delle più bizzarre. I tifosi dell'Arsenal, sul finire degli anni 80, inventarono questa celebrazione: ogni volta che il Tottenham, aritmeticamente, non può più raggiungere l'Arsenal e scavalcarlo in classifica, i Gunners festeggiano con le classiche bevute nei pub della città. Un modo particolare e pittoresco per alimentare la rivalità cittadina. Dal 2010, anche i media nazionali hanno dato risalto alla notizia, e così da sfottò tra tifosi, il St. Totteringham's Day (conosciuto anche come St. Totteridge's Day) è diventato una simpatica tradizione. Piccolo record anche in questa "competizione" per Arsene Wenger: da quando siede sulla panchina biancorossa, il Tottenham non è mai arrivato sopra i Gunners. Ecco spiegato perchè il francese non viene visto di buon occhio dalle parti di White Hart Lane.



ADEBAYOR, IL GRANDE EX – Diversi i calciatori che hanno vestito entrambe le maglie, soprattutto negli ultimi anni. Uno tra questi è proprio Emmanuel Adebayor, attaccante togolese. Dopo quattro anni con la maglia dei Gunners, l'attaccante numero 25 è stato aspramente criticato dai tifosi per il suo passaggio al Manchester City: a quanto pare, i supporters non hanno gradito le esternazioni del togolese, accusandolo di aver scelto la via di Manchester solo per l'ingaggio "gonfiato" dalle casse milionarie degli sceicchi. Dopo il passaggio al Tottenham, nell'Agosto 2011, le polemiche si sono riacutizzate, e le successive accoglienze all'Emirates non sono state per nulla amichevoli.







I PRECEDENTI: Sono 176 i precedenti tra le due squadre in tutte le competizioni: 130 in Premier League, 5 in Fa Cup, 13 in League Cup e 1 in Charity Shield. Avanti l'Arsenal nei cofronti diretti con 75 vittorie, mentre gli Spurs hanno trionfato 54 volte. 47 invece i pareggi. Nei precedenti in Fa Cup, nessun pari tra i due team di Londra: 3 vittorie Gunners e 2 Tottenham. 'ultimo confronto nella competizione è datato 8 Aprile 2001: in quell'occasione trionfo ad Higbury per i biancorossi con il risultato di 2-1.



Un match tirato con poche emozioni o il classico derby con una valanga di reti? La partita ad eliminazione diretta è importante, così come la qualificazione al prossimo turno. E' noto che in Inghilterra, più di qualcuno ci tiene a fare più strada possibile in Coppa piuttosto che in campionato. Clough, nella sua biografia, sottolineava quanto gli avesse dato fastidio la domanda "Mister ma lei ha mai giocato a Wembley? L'importanza di uno stadio, e di una delle competizioni più affascinanti al mondo. Altro che partita da sei punti.