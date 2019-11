Stuck on replay: City e Blackburn pareggiano, partita da rigiocare

La prima partita del terzo turno di F.A Cup, la competizione per club più antica del mondo, cha visto il Manchester City contro i Blackburn Rovers, squadra di seconda divisione inglese (Championship). La partita quindi sarà da rigiocare. Come consuetudine in F.A Cup dopo ogni pareggio viene applicata la regola del "replay" che prevede appunto la ripetizione della gara a campi inversi.



PRIMO TEMPO - A sorpresa parte meglio il Blackburn, più propositivo e presente in zona d'attacco. La retroguardia del City però è molto attenta alle percussioni dei padroni di casa e Fernandinho ferma ogni qualsivoglia pericolo in area di rigore. Gli ospiti allenati da Pellegrini rimangono però a guardare senza mai rendersi pericolosi, nei primi venticinque minuti solo qualche contropiede innestato da Negredo e Milner creano un po' di scompiglio nella difesa del Blackburn che fino al 34' fa la partita. Poi dopo la mezz'ora il City prova ad uscire fuori con Silva che servito in area di rigore dopo un azione prolungata dei suoi calcia malamente alto sopra la traversa gettando al vento una grande occasione. I padroni di casa meriterebbero di chiudere il primo tempo sul pareggio ma Negredo ha altre idee in testa e al 45' mette dentro, probabilmente viziato da un fuorigioco millimetrico, il pallone dell'1-0 sugli sviluppi di un calcio d'angolo e dopo la bella sponda di Nastasic.







SECONDO TEMPO - La ripresa comincia senza sostituizioni e con il City in vantaggio di un gol. Parte leggermente meglio il City ma al 55' è il Blackburn a rispondere presente. Su una dormita della difesa dei Citizens Dann raccoglie il pallone spazzato malamente dall'estremo difensore del City Pantilimon e lo trafigge siglando così il gol dell'1-1. I padroni di casa dopo aver trovato la rete del pareggio giocano sulle ali dell'entusiasmo e spinti dal pubblico dell'Edwood Park Stadium si riversano in attacco in cerca di quello che sarebbe l'incredibile gol del 2-1 ma il City non ci sta e al 63' risponde con Dzeko e Negredo che prima fa sponda con il bosniaco e poi fallisce il tap-in vincente a due passi dalla porta dopo il tiro di Edin rimpallato da Robison. Il City cresce ma non riesce a sfondare. Il Blackburn gestisce sapientemente la palla a centrocampo e spegne ogni possibilità degli ospiti di ripartire in contropiede. All'80' ci prova Touré ma la sua conclusione esce larga a lato. Tre minuti dopo però è il Blackburn ad andare vicino al gol del vantaggio: bellissimo duetto fra Rhodes e D.J Campbell che crossa per il primo dentro l'area. La conclusione di Rhodes finisce fuori di un soffio. A complicare le cose per i Citizens arriva l'espulsione di Boyata. Pellegrini si copre e passa al 4-2-2-1 mettendo Zabaleta al posto di Silva. Al 92' l'ultimo brivido per gli ospiti: triangolo dell'attacco del Blackburn con Campbell che serve il solito Rodhes che di destro la mette di poco alta sopra la traversa. Si salva così il City che gioca complessivamente peggio dei padroni di casa e che fatica più del previsto contro una squadra di seconda divisione.