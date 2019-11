Diretta Barcellona - Elche in Liga

Finisce 4-0 al Camp Nou. Un Barcellona che merita la vittoria, figlia di un match dominato contro un Elche troppo rinunciatario. Unica occasione per l'undici di Escriba è un tiro di Boakye nel primo tempo che colpisce il palo. Troppo poco per impensierire la squadra di Martino, perfetta soprattutto coi soi attaccanti: al gol di Pedro segue la splendida tripletta di Sanchez, la prima con la maglia del Barça. 11 gol in campionato per ambedue i mattatori di giornata. Tra 7 giorni ci sarà il big match tra le due capoliste, entrambe a 49 punti, per decidere chi sarà il campione d'inverno della Liga 2013-14.

92' - Dopo due minuti di recupero, FINISCE BARCELLONA ELCHE: 4-0 PER I BLAUGRANA CON TRIPLETTA DI SANCHEZ E GOL DI PEDRO

90' - Ci prova il neo-entrato Neymar, sinistro centrale parato da Tono

PEDRO E SANCHEZ, ASSOLUTI MATTATORI DI GIORNATA

79' - Sostituzione Barcellona: esce Pedro, entra Neymar.

79' - Sostituzione Elche: esce Sapunaru, entra Mantecon

74' - Sostituzione Barcellona: esce Sanchez, entra Tello. Standing ovation per il cileno

69' - Con questa tripletta Sanchez raggiunge Pedro a quota 11 gol, nella speciale classifica dei cannonieri blaugrana

63' - Sostituzione Barcellona: entra Sergi Roberto, esce Xavi

63' - Sostituzione Elche: entra Manu del Moral, esce Fidel

50' - Cross potente rasoterra di Xavi dalla destra, nè Piquè nè Fabregas arrivano sul pallone

45' - INIZIA IL SECONDO TEMPO! SI RIPARTE AL CAMP NOU

Ore 16.55 - Intervallo di Barcellona-Elche. Primo tempo dominato dal Barcellona che con i gol di Sanchez e Pedro si porta sul 2-0. Elche squadra troppo rinunciataria. Unica occasione per gli uomini di Escriba, il palo di RIchmond Boakye. Poi, il nulla...

45' - FINISCE IL PRIMO TEMPO! BARCELLONA-ELCHE 2-0 ALLA FINE DELLA PRIMA FRAZIONE

43' - Fabregas trova Sanchez in area di rigore, El Nino Maravilla cerca la doppietta personale ma trova solo l'esterno della rete.

36' - Batte la punizione Xavi, ma il tiro si infrange sulla barriera dell'Elche, schierata con 8 componenti tutti sulla linea di porta

36' - Tono controlla con le mani un retropassaggio di Lomban: punizione per il Barcellona all'interno dell'area...

34' - Non si fermano i balugrana! Pedro appoggia per Iniesta, il sinistro del campione spagnolo viene salvato di testa da Lomban, uasi sulla linea di porta.

30 ' - Ennesima occasione Barcellona: Pedro da dentro l'area di rigore prova un pallonetto che termina alto.

26' - Occasione Barcellona: Pedro prova il destro dal limite dell'area, palla a un soffio dal palo e doppietta sfumata...per il momento...

23' - Partita senza storia. Gli uomini di gerardo Martino tengono il pallino del gioco. L'Elche è imbambolato e prova di rado qualche timida ripartenza. Il 2-0, tuttavia, è avvenuto dopo la più classica delle sliding doors: Boakye sfiora il gol, Pedro punisce l'Elche sull'azione successiva

16' - Pedro è, con 11 gol in stagione, il capocannoniere della gestione Martino. Sontuoso l'assist di Xavi, addirittura il quindicesimo per lui in questa prima parte di stagione.

10' - Bastano 7 minuti al Barça per passare in vantaggio. C'è profumo di goleada al Camp Nou...

5' - Apprensione nella difesa blaugrana sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Gil.

2' - Barcellona subito pericoloso: Sanchez fermato in fuorigioco a un passo da Tono

16.00 - PARTITI! INIZIA BARCELLONA-ELCHE

16.00 - Le squadre osservano un minuto di raccoglimento.

15.55 - Camp Nou gremito in ogni ordine di posto. Squadre in campo, Messi e Afellay si godono lo spettacolo dalla tribuna.

15.40 - Dato impressionante: dei titolari del Barcellona, 9 su 11 sono prodotti della cantera. Sanchez e Song i due "intrusi"

15.34 - Le condizioni del terreno di gioco del Camp Nou sono perfette. I giocatori hanno già fatto il loro ingresso per il riscaldamento prepartita.

15:00 - Il Barcellona di Martino prosegue nella lotta all'Atletico Madrid, in vista dello scontro diretto che si terrà tra soli sei giorni. I blaugrana sono reduci dal 5-2 esterno contro il Getafe (la sfida si ripeterà mercoledi in Copa del Rey). Protagonisti del match Pedro e Fabregas, rispettivamente a segno con una tripletta e una doppietta. L'Elche, dal canto suo, si trova a combattere per non tornare nella Serie B spagnola. Gli uomini di Francisco Escriba nell'ultimo match sono capitolati tra le mura amiche contro il Malaga, col punteggio di 1-0. La classifica ora evidenzia come l'Elche sia a soli 10 punti dall' ultima in classifica: 17 punti in 17 giornate.

Anche Escriba ha parlato alla vigilia della partita, elogiando le qualità del Barcellona: "Vedo questo barça come quello di Pep Guardiola. Sono i migliori del mondo. Puntare alla vittoria sarà davvero difficile anche se non impossibile". Il tecnico, tra l'altro, ha già sconfitto due volte i blaugrana, quando era alla guida del Valencia. Il difensore Lomban ha anch'egli rilasciato alcune dichiarazioni, affermando che "ci sarà bisogno di una partita perfetta. Dovremo recuperare subito il pallone. Non è impossibile fare risultato".

14.50 - Ieri, in conferenza stampa, El Tata Gerardo Martino si è espresso innanzitutto su Messi: "Ha fatto tre allenamenti, l'ho visto molto bene. Lo vedo impaziente di tornare a giocare. Se lui sta bene e si sente fiducioso abbiamo ovviamente recuperato un giocatore che porterà ciò che tutti sappiamo". Poi uno sguardo all'avversario di giornata: "Ogni gara è un mondo a parte. Nella Liga puoi perdere con l'Elche così come con l'Atletico Madrid. E' difficile mettere tutti se stessi in questa gara, quando poi dovremo affrontare anche Getafe e Atletico".

14.40 - Escriba si affderà a un 4-2-3-1, scegliendo un modulo quasi speculare. Non ci sarà Suarez, espulso contro il Malaga e quindi squalificato. In panchina Herrera e Manu del Moral, che comunque saranno due pedine importanti a partita in corso. I tre trequartisti saranno Fidel, Marquèz e Gil, che agiranno alle spalle del giocatore di scuola Juve Boakye. Sapunaru, in difesa, prendere il posto del summenzionato Suarez.

14. 30 - Il Barcellona farà ancora a meno di Messi. In realtà, Leo sarebbe già arruolabile ma Martino lo preserverà fino alla sfida clou con l'Atletico dei miracoli, ancora vittorioso ieri contro il Malaga. In attacco, giocheranno Sanchez e Pedro, in stato di grazia e quindi favorito su Neymar, che si accomoderà in panchina. Il tridente offensivo sarà completato da Fabregas, che agirà da falso nueve. Montoya e Bartra in difesa, Song a centrocampo insieme a Xavi e Iniesta. Notizia importante: torna dal 1' Victor Valdes.