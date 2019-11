Diretta Manchester United - Swansea in FA Cup

19.35: Gentili appassionati di calcio inglese ed amanti del fascino della FA Cup, per Manchester United-Swansea è tutto!! Francesco Nardi e Vavel vi salutano e vi ringraziano per averci seguito, appuntamento al prossimo turno!!

Seconda partita e seconda sconfitta nel 2014 per i Red Devils. Immeritata come la prima probabilmente, ma è comunque la seconda sconfitta casalinga in fila. Gli uomini di Moyes hanno prodotto di più dello Swansea, ma la totale mancanza di fluidità di gioco ha inciso sulla partita, oltre agli errori dei singoli, in particolare Smalling (colpevole su entrambi i goal dei gallesi) e Fabio, che con la sua espulsione ha sbilanciato irrimediabilmente la squadra, con Moyes costretto ad adattare Fletcher sulla fascia destra di difesa, proprio lì dove Routledge ha fatto partire il traversone per il goal del decisivo 1-2. Incolori anche le prove di Valencia e Kagawa, mentre una delle poche note positive è il totale recupero di Fletcher, unico giocatore in grado di verticalizzare. Per lo United, già fuori dai giochi per la corsa alla Premier, sfuma un altro obiettivo, ed ora Moyes dovrà motivare al meglio i suoi giocatori in vista della sfida di martedì contro il Sunderland, semifinale di Coppa di Lega. Gli Swans invece passano al quarto turno e si confermano squadra temibile nelle coppe, fattore a cui dovrà fare molta attenzione anche il Napoli in Europa League. L'uomo del momento è certamente Bony, autore di 3 degli ultimi 4 goal dello Swansea e match-winner oggi. Prova solida dei gallesi, abili nel contropiede e nello sfruttare gli errori della squadra di casa

90+4': FINITA!! FINITA!! 1-2!! LO SWANSEA ELIMINA IL MANCHESTER UNITED DALLA COPPA CON UN GOAL DI BONY NEGLI ULTIMI MINUTI!! Finale di grandi emozioni ad Old Trafford che riscatta una partita nel complesso noiosa.

90+3': Fermato Welbeck per un fallo all'interno dell'area dello Swansea

Quattro minuti di recupero, Pozuelo ha una buona occasione ma la sciupa dal limite

Swansea ancora vicino al goal!! Sempre Bony!! Il destro del bomber finisce sull'esterno della rete!

BOOOOONYYYY!! GOAAAAALL!!! IL CENTRAVANTI IVORIANO INSACCA DI TESTA SU CROSS DI ROUTLEDGE!! ANCORA ERRORE DI SMALLING CHE SI PERDE L'ATTACCANTE DEGLI SWANS!! 2-1 AL 90'

88': Januzaj semina il panico sulla fascia, poi Hernandez non si intende con Kagawa

87': Lo Swansea può distendersi in contropiede ma il passaggio di Bony per Tiendalli è impreciso

85': Esce de Guzmàn, entra Alvaro per cercare il goal della vittoria

PALLA GOAL PER LO SWANSEA!! Routledge cerca in mezzo de Guzmàn che però non controlla dentro l'area

82': Ammonito Chico per un fallo a centrocampo su Hernandez. Ammonito anche Tiendalli

80': Rosso per Fabio dopo un duro intervento su Canas, dira solo 5 minuti la sua prestazione

79': Bony punta la porta ma Buttner lo chiude con un ottimo intervento in scivolata

Buttner a terra dopo un involontario pestone ricevuto sul braccio da de Guzman, nuovo intervento dei medici del Manchester United

Cambio tra i Red Devils: Fabio da Silva entra al posto dell'infortunato Ferdinand

Problemi fisici per Rio Ferdinand dopo uno scontro con Bony, il centrale inglese ha bisogno dell'intervento dei medici e lascia la squadra temporaneamente in 10

73': Ci prova lo United con un paio di conclusioni ribattute, poi Tiendalli allontana su Welbeck

Momento favorevole allo Swansea che preme nella metà campo dello United senza però rendersi particolarmente pericoloso

67':Januzaj tenta un dribbling sulla fascia, Taylor copre la rimessa senza problemi

Scelta difensiva per Laudrup, che inserisce Canas al posto di Shelvey

64': Cleverley centra la barriera, l'azione poi si perde in un cross di Buttner lungo per tutti

Entra Januzaj al posto di Valencia

63': Punizione dal limite per lo United, fallo di mano dell'ex Genoa Chico

Moyes decide di mandare in campo Januzaj, il gioiellino classe '95 è pronto ad entrare

BREAK SWANSEA! BONY CERCA IL TIRO DA FUORI AREA MA NON TROVA IL BERSAGLIO

58': Smalling lancia Valencia il cui cross è respinto da Taylor proprio sull'esterno dei Red Devils, rimessa dal fondo per lo Swansea!

56': Cleverley cerca Hernandez con un cross teso, il messicano è però in posizione di fuorigioco!

Lo United reclama un rigore per atterramento in area di Smalling, Dean lascia correre

53': Ferdinand e Fletcher pasticciano, Shelvey cerca di approfittarne ma la palla finisce in fallo di fondo

52': Angolo dalla destra battuto da Buttner, Tremmel fa suo il pallone in due tempi

Swansea schiacciato ora nella sua metà campo, cross di Buttner allontanato da Chico

50': Ancora Pozuelo cerca il gol con un rasoterra a incrociare, palla che finisce larga sul fondo

49':GRANDE DISCESA DI POZUELO, PALLA PER ROUTLEDGE CHE DOPO UN RIMPALLO TIRA, DEVIAZIONE E CALCIO D'ANGOLO

Il secondo tempo inizia con ritmi lenti e azioni macchinose

18.30': Le squadre tornano in campo, non dovrebbero esserci cambi

Un primo tempo piuttosto equilibrato si chiude sul punteggio di 1-1. Lo United ha attaccato sicuramente di più ma mancano geometrie a centrocampo dove il solo Fletcher sta orchestrando bene il gioco, lo Swansea è stato letale nello sfruttare l'occasione in contropiede con Routledge, sorprendendo la lenta difesa dei Red Devils, ma ha sofferto il pressing degli avversari quando gli uomini di Moyes hanno deciso di premere sull'acceleratore. Probabilmente inserire Januzaj per Kagawa o Valencia, apparsi entrambi spenti, aumenterebbe la pericolosità della squadra di casa

45+1': Dean manda le squadre negli spogliatoi dopo un minuto di recupero sul punteggio di 1-1

45': Lancio lungo di Evans per Hernandez che colpisce di destro al volo ma calcia fuori!! Grande occasione per El Chicharito!!

I Red Devils premono pressando alto, buon momento per la squadra di Moyes

43': Fletcher cerca con un lancio lungo Hernandez, Bony tenta un retropassaggio per Tremmel ma centra Hernandez!! La palla finisce sul fondo

41': Buttner crossa al centro, Britton anticipa Valencia e mette in angolo! Ammonito Amat per un brutto fallo su Hernandez

39':Cleverley recupera pressando alto poi l'azione non si concretizza sul passaggio di Hernandez per Welbeck

38': Pozuelo cerca Bony anticipato da Buttner che mette la palla in fallo laterale

Palla lunga di Smalling con Hernandez che viene però anticipato dal portiere Tremmel

36': Lo United cerca di attaccare ma la squadra di Moyes manca al momento dell'ultimo passaggio

33': Punizione dal limite per lo United, va Buttner. Il terzino olandese calcia rasoterra ma Tremmel para senza problemi

31': Hernandez cerca Valencia troppo lento nel controllo, arriva in presa alta Tremmel

29': Atterrato Pozuelo al limite, Taylor e de Guzman sul punto di battuta. Calcia de Guzmàn, palla centrale tra le mani di Lindegaard

Fase stagnante del gioco, molti errori in fase di cross e mancanza di precisione da entrambe le parti

25': Smalling buca ancora su Routledge, Lindegaard esce e coperto da Ferdinand fa suo il pallone

24': Va Shelvey, palla che finisce sulla barriera e poi viene allontanata dalla difesa

Punizione dai 25 metri per fallo di Cleverley su de Guzmàn, lo stesso olandese e Shelvey sul pallone

22': Bony ci prova da lontanissimo, pallone che finisce fuori di molto

Valencia dentro per Kagawa anticipato da Chico, poi sul successivo cross Hernandez è in fuorigioco

18': United pericoloso, tocco di Welbeck per Valencia che calcia con l'esterno, palla non lontana dallo specchio!!

GOOOL!!! 1-1!! HERNANDEZ SU ASSIST DI BUTTNER INFILA TREMMEL CON UN GOAL DEI SUOI SOTTO PORTA!!

14': Reazione del Manchester United che prova a riportarsi subito in parità ma la manovra è poco fluida

GOOOL!! ROUTLEDGE!! L'esterno imbeccato da Pozuelo beffa Lindegaard e porta in vantaggio gli Swans!! Smalling colpevole sul taglio di Routledge

11': Buona manovra dello United, scambio Welbeck-Kagawa libera Hernandez sotto porta che però cicca il pallone tirando fuori da ottima posizione

Partita priva di emozioni finora, le due squadre fanno girare palla senza farsi male, entrambe attaccano prevalentemente sulla destra

7': United fermato per fuorigioco di Smalling, lui ed Hernandez erano davanti a Tremmel ma entrambi in fuorigioco netto sul passaggio di Welbeck

5': Lo Swansea si distende sulla destra, Tiendalli per de Guzmàn che cerca Bony anticipato di testa da Ferdinand. Sull'angolo contropiede United con Hernandez che solo contro tre avversari cerca il tiro e ottiene un corner

2': Lo United prova a controllare il gioco nella metà campo dello Swansea, che poi però recupera il pallone e inizia il suo gioco orizzontale, cross di Tiendalli troppo lungo per Bony

1': Iniziata! Il primo pallone è giocato dallo Swansea.

17.30: Squadre in campo per il minuto di raccoglimento in memoria di Eusebio, applausi scroscianti del pubblico. Ma ora palla al centro, si comincia!

17.25: Le squadre sono nel tunnel pronte ad entrare in campo, tutto pronto ad Old Trafford per questo match di FA Cup!

17.15: Le squadre sono rientrate negli spogliatoi dopo il riscaldamento, un quarto d'ora al calcio d'inizio.

16:45-Arrivate le formazioni ufficiali delle due squadre: nel Manchester United rispetto alle previsioni scendono in campo Evans al posto di Rafael che non ce l'ha fatta ed andrà in tribuna, con Smalling che scivola sulla destra, Cleverley al posto di Giggs e Welbeck per Januzaj. Nello Swansea cambi in avanti con Routledge che rimpiazza l'infortunato Lamah e Bony che viene confermato dopo i goal contro il City ai danni di Alvaro che andrà in panchina. Pomeriggio freddo in quel di Manchester, campo in ottime condizioni nonostante la pioggia piovuta su Old Trafford.

16:30 - Buon pomeriggio e benvenuti da Francesco Nardi e VavelItalia alla diretta di Manchester United - Swansea, valevole per i terzo turno di FA Cup.

QUI MANCHESTER- Dopo un incoraggiante finale di 2013, i Red Devils iniziavano il nuovo anno con la speranza di avvicinare le altre contendenti per il titolo, ma già nel giorno di Capodanno hanno subito la prima battuta d'arresto, perdendo in casa 1-2 contro il Tottenham ad Old Trafford. Sconfitta, questa, che sembra aver definitivamente tagliato fuori la squadra di Moyes dalla corsa al titolo, quindi con ogni probabilità gli sforzi verranno concentrati sulle coppe, e in particolare vincere l'FA Cup sarebbe importante per giocatori come Evra e Vidic, veterani probabilmente all'ultimo anno a Manchester che non hanno mai alzato al cielo la coppa nazionale, e vincendola completerebbero il loro leggendario palmarès. Il tecnico scozzese dovrà fare i conti con le assenze nel reparto offensivo, dove mancheranno Rooney, Van Persie, Nani e Young, e dovrebbe ricorrere al turnover anche in difesa, schierando davanti a Lindegaard Ferdinand e Smalling, con Buttner e Rafael (in dubbio per problemi fisici) sulle fasce, Giggs e Fletcher davanti alla difesa, e il Chicharito Hernandez sostenuto dalla batteria di trequartisti composta da Januzaj, Kagawa e Valencia.

QUI SWANSEA- I cigni gallesi si presentano ad Old Trafford dopo la pirotecnica sconfitta subita in casa contro il Manchester City nell'anticipo della ventesima giornata di Premier, dove non è bastata la doppietta del centravanti ivoriano WIlfried Bony. Non è un grande periodo per la squadra di Laudrup, che non vince da un mese (l'ultima vittoria il 4 dicembre contro il Newcastle), mentre per trovare l'ultima vittoria in trasferta bisogna risalire al 23 novembre, quando i prossimi avversari del Napoli nei sedicesimi di Europa League espugnarono Craven Cottage. Anche Laudrup ha qualche problema di formazione, non potendo schierare Michu, Vorm e Dyer. Il modulo sarà il consueto 4-2-3-1, e l'ex fuoriclasse danese concederà un turno di riposo a Bony e si affiderà probabilmente ad Alvaro Vazquez, con in appoggio il talento di Shelvey e Pozuelo e la velocità di Lamah.

Probabili formazioni:

Manchester United (4-2-3-1): Lindegaard; Rafael, Smalling, Ferdinand, Buttner; Fletcher, Giggs; Valencia, Kagawa, Januzaj; Hernandez

Swansea (4-2-3-1): Tremmel; Tiendalli, Chico, Amat, Taylor; de Guzmàn, Britton; Pozuelo, Shelvey, Lamah; Alvaro

Manchester United - Swansea chiuderà il terzo turno di FA Cup per quanto riguarda le squadre di Premier, un turno che ha già regalato sorprese come il pareggio del Manchester CIty a Blackburn, la vittoria del Cardiff di Solskjaer a Newcastle e la clamorosa sconfitta per 5-0 del West Ham contro il Nottingham Forest. I Red Devils non possono più fallire e questo è evidente anche dalle parole dello stesso Moyes che, in risposta alle parole di Paul Lambert in relazione alla perdita di importanza della FA Cup, ha detto:"Per un club come il Manchester United non vincere la coppa per 10 anni è una sorpresa. Vincere è ciò che vogliamo e proveremo a fare, come proviamo in ogni competizione". Lo Swansea, che non fa punti ad Old Trafford dal 1934 (un pareggio 1-1, poi solo sconfitte) vorrà invece confermarsi squadra di coppa dopo la conquista della Capital One Cup l'anno scorso, pur non perdendo di vista il campionato, che, per ammissione di Laudrup stesso, rimane la competizione più importante. Il regista olandese dello Swansea, Jonathan de Guzman, ha parlato di uno United inferiore rispetto agli ultimi anni, ma ugualmente pericoloso:"Non sono così letali come l'anno passato, ma nelle ultime giornate hanno segnato molti goal e fatto punti sia in casa che in trasferta. Dobbiamo cercare di non concedere il primo goal, sarà importante per noi segnare per primi". La gara sarà diretta da Mike Dean.