FA Cup, terzo turno: United fuori! Arsenal, Chelsea e Liverpool ok, City al replay

Le 20 squadre di Premier League entrano in campo nel più antico trofeo del mondo e ci rimettono subito le penne in 6. Ed una delle eliminate dalla FA Cup è a dir poco eccellente: subito fuori il Manchester United di David Moyes, messo ko in casa (ancora...) dallo Swansea City. Quattro eliminazioni delle big erano già da mettere in conto (sfide all-Premier), ma altre 2 sono state la classiche giant killing: una per mano di una formazione di Championship (il tremendo 5-0 del Nottingham Forest al West Ham) ed un'altra addirittura ad opera di una compagine di League One: lo Sheffield United ha infatti eliminato l'Aston Villa con un clamoroso 1-2 al Villa Park.

IL SABATO: ARSENAL ED EVERTON OK, CITY AL REPLAY - Il big match di sabato sancisce la qualificazione dell'Arsenal che, all'Emirates Stadium, supera il Tottenham con un convincente 2-0 targato Cazorla-Rosicky. Non delude nemmeno l'Everton, che non si fa impietosire dalla nobile decaduta QPR e a Goodison Park guadagna una facile qualificazione al quarto turno, con un poker il cui il mattatore è Jelavic, autore di una doppietta. Passo falso per il Manchester City: il vantaggio di Negredo a fine primo tempo viene impattato da Dann nella ripresa. E l'espulsione di Boyata regala ai Citizens un finale da brivido. Servirà il replay all'Etihad. Negli scontri all-Premier hanno la meglio il Cardiff City in trasferta a Newcastle (1-2 in rimonta, dopo il vantaggio dei Magpies) ed il Crystal Palace che elimina il West Bromwich al The Hawthorns (0-2). Servirà invece il replay di mercoledì 15 gennaio per decidere il passaggio del turno tra Norwich City e Fulham, che a Carrow Road non sono andati oltre l'1-1. replay anche per i detentori del Wigan, che si fanno inchiodare sul 3-3 interno dal Milton Keynes Dons, squadra di League One. Vittorie per l'Hull City (0-2 al Middlesbrough) e lo Stoke City (2-1 al Leicester). Pirotecnico il 4-3 con cui il Southampton supera il Burnley, secondo in classifica in Championship.

LA DOMENICA: INCUBO MANCHESTER UNITED - Primo obiettivo stagionale già abbandonato: il Manchester United continua a vincere lontano dalle mura amiche e a cadere miseramente all'Old Trafford. Stavolta è addirittura lo Swansea City 12esimo in Premier League a passare, eliminando i Red Devils al loro primo match in FA Cup 2013/2014. Botta e risposta nel primo tempo Routledge-Hernandez, nella ripresa Fabio combina un disastro facendosi espellere 5 minuti dopo l'ingresso in campo al posto di Ferdinand, per una entrata killer su Canas. Al 90' il colpo di testa di Bony fulmina Lindegaard ed evita un già inglorioso replay: United ko e si preannuncia una settimana nera per Moyes. Arrivano nella ripresa la qualificazione di Chelsea (0-2 al Derby County) e Liverpool (2-0 all'Oldham Athletic), bene anche il Sunderland che regola 3-1 il Carlslile United.

FA Cup, 3° turno - Sabato 4 gennaio

Blackburn Rovers - Manchester City 1-1 replay da stabilire

Aston Villa - Sheffield United 1-2

Barnsley - Coventry City 1-2

Bolton Wanderers - Blackpool 2-1

Brighton & Hove Albion - Reading 1-0

Bristol City - Watford 1-1 replay mercoledì 15 gennaio ore 20.45

Doncaster Rovers - Stevenage 2-3

Everton - Queens Park Rangers 4-0

Grimsby Town - Huddersfield Town 2-3

Ipswich Town - Preston North End 1-1 replay da stabilire

Kidderminster Harriers - Peterborough United 0-0 replay mercoledì 15 gennaio ore 20.45

Macclesfield Town - Sheffield Wednesday 1-1 replay mercoledì 15 gennaio ore 20.45

Middlesbrough - Hull City 0-2

Newcastle United - Cardiff City 1-2

Norwich City - Fulham 1-1 replay mercoledì 15 gennaio ore 20.45

Rochdale - Leeds United 2-0

Southampton - Burnley 4-3

Southend United - Millwall 4-1

Stoke City - Leicester City 2-1

West Bromwich Albion - Crystal Palace 0-2

Wigan Athletic - Milton Keynes Dons 3-3 replay mercoledì 15 gennaio ore 20.45

Yeovil Town - Leyton Orient 4-0

Arsenal - Tottenham Hotspur 2-0

FA Cup 3° turno - Domenica 5 gennaio

Nottingham Forest - West Ham United 5-0

Sunderland - Carlisle United 3-1

Derby County - Chelsea 0-2

Liverpool - Oldham Athletic 2-0

Port Vale - Plymouth Argyle 2-2 replay da stabilire

Manchester United - Swansea City 1-2

Da giocare ancora:

Secondo turno:

Crawley Town - Bristol Rovers mercoledì 8 gennaio ore 20.45

Terzo turno:

Charlton Athletic - Oxford United mercoledì 8 gennaio ore 20.45

Birmingham City - vincente Crawley Town - Bristol Rovers martedì 14 gennaio ore 20.45