Dramma Arsenal, Walcott out per tutta la stagione: crociato ko

Appena rientrato dopo un infortunio, Walcott ricasca nella maledizione del talento di cristallo. Durante il match valido per il terzo turno di Fa Cup all'Emirates contro il Tottenham, l'esterno classe '89, è uscito in barella, scatenando anche qualche polemica per il gesto del 2-0 rivolto ai tifosi degli Spurs. Nessuna sanzione della FA, Football Association, ma le conseguenze sono stati decisamente peggiori per Theo. Come riportato dal profilo Twitter e dal sito ufficiale dell'Arsenal, Walcott ha subìto la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro.

Infortunio gravissimo che lo costringerà a saltare le restanti 18 partite di Premier League, e presumibilmente il Mondiale in Brasile del prossimo giugno. Una notizia che ha scosso tutto l'ambiente, provocando immediata solidarietà da tifosi e compagni di squadra del calciatore. A questo punto Wenger potrebbe intervenire immediatamente sul mercato per trovare il sostituto di Walcott, non nuovo a infortuni nel corso della sua carriera. Walcott era rientrato con il botto, segnando gol decisivi nelle ultime uscite dei Gunners. Anche stavolta però nulla da fare. Un talento immenso, ma un fisico troppo spesso soggetto a cadute rovinose. L'inizio della fine? Con il suo carattere e la sua voglia di tornare, questa sarà l'ennesima prova da superare per un predestinato del calcio inglese.