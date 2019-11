Diretta Sunderland - Manchester United in Capital One Cup

22.45 - Gentile pubblico di Vavel Italia per Sunderland-Manchester United è davvero tutto. Alessandro Mancinelli vi ringrazia per averci seguiti e vi da appuntamento con la Capital One Cup domani sera quando sarà di scena l'altro Manchester, il City. Ma non andate via! Tra pochissimo il video dei gol di questa partita!







Va al Sunderland il primo round della battaglia contro i "Red Devils". La gara d'andata dei quarti di finale di Capital One Cup è decisa da un rigore di Borini. Uno United a ritmi alterni non è riuscito a trovare il gol del pareggio dopo che un colpo di testa di Vidic aveva regolato i conti con un Sunderland scatenato nella prima frazione di gara e nell'avvio di ripresa. I padroni di casa poi hanno mollato leggermente la presa sul match concedendo tanto allo United che a parte per Januzaj, il migliore dei suoi, ha creato poco, soprattutto negli ultimi quindici minuti di gara quando il Sunderland si è chiuso dietro e ha cominciato a fare un vero e proprio catenaccio terminato con il fischio di Marriner dopo cinque minuti di recupero.



90+5' FINITAAAAA!! Il Sunderland batte lo United 2-1! Nessuna conclusione da parte degli ospiti negli ultimi tre minuti di gioco!!



90+4' Ultimo giro di orologio allo Stadium Of Light! Ammonito Mannone per perdita di tempo!



90+2' Ci prova Johnson dalla lunga distanza. Pallone che sfila sul fondo. Il Sunderland sta cercando in tutti i modi di mantenere il pallone e rosicchiare minuti preziosi



CAAARRIICK!! Troppo larga la sua conclusione!!



90' Ancora un corner per lo United! Massimo sforzo per la squadra di Manchester! Cinque i minuti di recupero!



89' Rafael prova a metterla in mezzo ma la testa di Brown devia in angolo!



88' Assedio di maglie blu nella metà campo del Sunderland! Non trova spazi lo United!



87' Entrato Chicharito al posto di Welbeck! Le prova tutte Moyes!



86' United padrone del campo. La partita è agli sgoccioli e la squadra di Moyes vuole almeno il pareggio



84' Colpo di testa di Welbeck! Ma la sua incornata è debolissima, nessun problema per l'estremo difensore del Sunderland



82' Ancora un pallone intercettato dalla retroguardia del Sunderland. Intanto ammonito Smalling per un fallo di mano!







80' Prova a farsi vedere in attacco il Sunderland ma la squadra di Poyet sembra aver perso il filo del gioco. Molti gli errori dei padroni di casa



EVRAAAAA!! Conclusione dal limite di esterno sinistro!! Fuori di un soffio!



77' Lo United sta giocando con più convinzione! Poco più di dieci minuti da giocare. Il Sunderland si difende in undici!



JAAANUUUUZAAAJ!!! La spizza verso la porta sul contrasto di O'Shea! La sua conclusione finisce altra di pochissimo!



70' Lo United si sta aggrappando alle iniziative personali dei suoi giocatori. Certo ai "Red Devils" mancano tanti titolari ma che partita sta giocando il Sunderland, fanalino di coda in Premier League!



JANUUUUZAJ!!! Prova a trovare il gol del secolo! Dal vertice altro dell'area lascia andare la sua conclusione a giro che finisce fuori di un soffio!!



67' Partita che si è accesa in questo secondo tempo. Continua a spingere il Sunderland. United rabbioso ma troppo disordinato in campo



65' Rigore generoso quello concesso dall'arbitro Marriner ma Sunderland meritatamente in vantaggio



BOOOOORIIIINIIII!! GOOOOOL!! Rigore perfetto!!! Alto, quasi all'incrocio! 2-1 SUNDERLAND!!



RIGORE SUNDERLAND!!! AMMONITO RAFAEL!! Marriner ha visto un fallo di Cleverley su Bardley! Ma il fallo onestamente non sembra esserci!



62' Quanto sta soffrendo lo United! Ancora Sunderland in attacco!



LAAAARSSOOOON!!! MIRACOLO DI DE GEA!! Acrobazia dell'attaccante del Sunderland che calcia in mezza sforbiciata! De Gea salva in angolo!!



60' Entra Smalling al posto di Evans che esce dal campo zoppicando. Primo cambio nello United



59' Si fa nervosa la partita. Fallaccio di Bardsley su Januzaj. Giallo per l'autore del primo gol



57' Bruttisimo calcio di punizione battuto da Larsson. Palla altissima sopra la traversa



BOOOOORINIIII!!! Si divora il gol del 2-1!! Calcia di sinitro e la palla esce larghissima! Era a tu per tu con De Gea!



55' Primo cambio per i padroni di casa. Esce Giaccherini, entra Johnson. Finita la partita dell'italiano



54' Conclusione centrale di Januzaj. Nessun problema per Mannone



52' Calcio d'angolo e colpo di testa vincente di Vidic, lo United agguanta il pareggio. Adesso la partita può cambiare facilmente faccia. Si attende la reazione del Sunderland



GOOOOOOOOOL!!! GOOOOOOOOOL! GOOOOL!!! VIDIC DI TESTA!!! LO UNITED PAREGGIA!!!







50' United che prova con tutte le sue forza a sfondare la difesa dei padroni di casa che regge benissimo ai "Red Devils" che stanno finalmente cominciando a giocare meglio



48' Ci prova Welbeck dagli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Giggs. Stoppa, prova la girata ma al momento del tiro viene anticipato da Cattermole



46' United schiacciato nella propria metà campo. Partiti benissimo i padroni di casa che vogliono legittimare il vantaggio



45' RICOMINCIATA!!! Sunderland in possesso palla. Stessi ventidue in campo



21.44 - Squadre pronte a fare il loro ingresso in campo per la seconda parte del match



Vantaggio meritato quello che il Sunderland ha strappato alla fine del primo tempo. Dal calcio di punizione battuto da Larsson sulla trequarti dello United, Brown ha stoppato la sfera e l'ha messa dentro per Bardsley che non ha dovuto far altro che spingerla dentro. United troppo distratto e incline agli errori con un Valencia inguardabile e un Evra che ha addirittura rimediato un ammonizione per un evidente oltre che inutile fallo di mano. La squadra di Moyes sta incassando la terza sconditta del 2014 e ha fatto davvero poco in questa prima frazione di gioco per portarsi in vantaggio. La traversa di Giggs può considerarsi l'unica occasione da gol degli ospiti







45+2' Il primo tempo si conclude con il gol del vantaggio dei padroni di casa



GOOOOOOOOOOOL!!! GOOOOOOOOOOOOL!!! BARDSLEY!!! SUNDERLAND IN VANTAGGIO!!



45' Un solo minuto di recupero. United in possesso palla a centrocampo. Serie di falli laterali



44' Non trova spazi lo United! I padroni di casa si chiudono benissimo. Evra ha provato a metterla in mezzo ma Mannone in uscita ha anticipato tutti



42' Januzaj! Che giocata! Va verso il fondo e mette dentro una palla deliziosa che viene deviata in angolo! Il giocatore belga è il migliore dei suoi finora



40' United che prova a far scendere i ritmi della partita. Sunderland che si abbassa e aspetta la carica dei "Red Devils"



39' Gioca davvero bene lì davanti il Sunderland! Giaccherini sta facendo un'ottima partita. Serve Fletcher al limite ma il tiro dell'attaccante è troppo debole. Nessun problema per De Gea



GOL ANNULLATO ALLO UNITED!! Il tiro di Januzaj si stampa su Giggs che involontariamente lo serve per la ribattuta in rete! Giggs era in fuorigioco!



37' Che saracinesca Carrick questa sera! Prima ferma Borini e poi evita a Ki di tirare in porta!



36' Ancora una palla persa da Valencia! Poi fallo a centrocampo di Vidic su Brown. Squadre molto lunghe in questa frazione di gara



34' Padroni di casa in controllo della gara. La squadra di Poyet arriva sempre prima sul pallone



32' Azione offensiva prolungata del Sunderland con Giaccherini che porta palla, poi la serve a Larrson che prova a metterla in mezzo ma la difesa dello United si fa trovare pronta



30' Gioca leggermente meglio lo United rispetto al primo quarto d'ora ma manca la lucidità sottoporta. Welbeck ha appena sparato alle stelle un buon pallone servitogli da Valencia



28' Ancora un errore di Evra che serve corto e male per Welbeck e lancia il contropiede del Sunderland



27' Cominciano i primi errori in fase di impostazione per i "Black Cats". Non ne approfitta lo United però. Valencia ed Evra sembrano ancora con la testa negli spogliatoi



25' Lo United sembra essersi svegliato. La traversa colpita da Giggs ha caricato i suoi che adesso sembrano essere definitivamente entrati in partita



GIIIIIGGS!!!! TRAVERSAAAA!!! Che giocata dell'inglese!



23' Ammonito Evra che tocca il pallone con una mano! Il calcio di punizione di Januzaj si era stampato sulla barriera, poi il cross in mezzo di Cleverley e il fallo di mano del francese che "stoppa" il pallone di mano..



22' Fermato con un fallo Januzaj! Lo United usuifrirà di un calcio di punizione dai venti metri



20' Sempre pericoloso il Sunderland quando i suoi giocatori partono sulle fasce! Cross di Cattermole che non trova Fletcher in mezzo per un soffio!!



18' Prova a spingere lo United ma il tiro di Welbeck è centrale e debole. Nessun problema per Mannone. I "Red Devils" non riescono a giocare palla a terra



16' Partita che stenta a decollare



15' Serie di batti e ribatti in area dello United. Ci prova Larrson ma la sua conclusione si stampa su Vidic



14' Poco United finora. Gli uomini di Moyes devono ancora prendere le misure ad un Sunderland incredibilmente padrone del campo



12' Si fa vedere ancora in attacco il Sunderland. Uno due tra Giaccherini e Borini con quest'ultimo che prova la conclusione dal limite. Fuori!



11' Niente di fatto dagli sviluppi del calcio d'angolo. United che riparte addirittura da De Gea!



10' Si fa vedere in avanti lo United. Cross in mezzo di Januzaj deviato in corner



8' Spinge il Sunderland con Alonso sulla fascia. Cross che attraversa tutta l'area dello United senza però trovare nessun giocatore in maglia biancorossa pronto al tap-in!



6' United sempre a caccia del pallone. Corrono a vuoto gli ospiti, il Sunderland è molto ordinato in campo



5' Pochissimo possesso palla per gli uomini di Moyes finora. il Sunderland sta trattando il pallone molto bene. Giaccherini ha provato a procurarsi un corner ma la palla è finita fuori. Riparte lo United con il rinvio di De Gea



4' Padroni di casa che riescono molto facilmente a spezzare il pressing dello United. Un buon avvio per la squadra di Poyet



3' Bella l'idea di Ki di tagliare tutto il campo e servire Bardsley in profonità. Pallone però troppo lungo che sfila sul fondo



2' Padroni di casa che gestiscono meglio il pallone ma lo United pressa alto



Ritmo di gara molto veloce. Prima lo United con Januzaj sulla fascia, poi ha risposto il Sunderland con un incursione di Fletcher subito fermata da Evans



1' INIZIATA!!!! Lo United ha dato il via alla gara! Buona partita a tutti!



Ecco le due squadre, dopo il riscaldamento, gli ultimi dettagli nei rispettivi spogliatoi, Sunderland e Manchester United sono pronte a darsi battaglia in questa partita di andata valida per i quarti di finale di Capital One Cup. Tutto pronto per il fischio d'inizio!



20.40 - Sunderland e Manchester United nel tunnel degli spogliatoi. Tutto pronto per il loro ingresso in campo!







20.30 - Squadre in fase di riscaldamento allo Stadium Of Light. Tra quindici minuti previsto il calcio d'inizio







19.40 - Amici di Vavel Italia e appassionati di calcio inglese benvenuti all'incontro di Capital One Cup tra Sunderland e Manchester United. Squadre in campo alle 20.45 allo "Stadium of Light" di Sunderland, casa dei Black Cats. Per i "Red Devils" l'ostacolo per arrivare alla semifinale è rappresentato dalla squadra allenata da Gus Poyet, che si presenta a questa gara dopo aver eliminato Liverpool, Norwich e Stoke City. Intanto, ci sarà da smaltire la grande delusione per la cocente sconfitta di sabato scorso, che ha visto la squadra allenata da David Moyes perdere per opera dello Swansea, nel terzo turno di F.A. Cup.







Lo United si è guadagnato il diritto di giocare la semifinale battendo lo Stoke City 2 a 0, lo stesso ha fatto il Sunderland contro il Chelsea di Mourinho (2-1). Gli uomini di Moyes però stanno vivendo una stagione molto negativa in campionato, dove stazionano al settimo posto, a meno 11 dall’Arsenal capolista, e Moyes è l’indiziato numero uno come causa di questo momento. Non se la passa di certo meglio il Sunderland di Poyet, ultimo a 14 punti.



DIRETTA SUNDERLAND-MANCHESTER UNITED



Il Sunderland però sta facendo benissimo in coppa. Ha passato il turno in Coppa D'Inghilterra, battendo il Carlisle United per 3-1 e spera di poter fare uno sgambetto anche ai più quotati campioni inglesi: bisognerà cercare di ottenere un risultato favorevole, in vista del match di ritorno, in programma all'Old Trafford il prossimo 22 gennaio.



STATISTICHE - L'ultima volta che i "Red Devils" hanno incontrato il Sunderland è stato ad ottobre e li hanno battuti a domicilio per 2-1. La squadrea di Moyes in questa competizione non ha ancora subito un gol. Nelle tre partite giocate finora nella Capital One Cup la porta di De Gea è ancora inviolata. Lo United è imbattuto lontano dall'Old Trafford da sette partite. Ma stasera allo "Stadium Of Light", casa del Sunderland, tutto può succedere. I padroni di casa proveranno ad ottenere il massimo contro lo United in vista del ritorno all'Old Trafford per cercare approdare alle semifinali, raggiunte l'ultima volta nella stagione 1998/1999.



SITUAZIONE UNITED - Ad un finale positivo di 2013, ha fatto da contraltare un disastroso avvio di 2014. E' questo il destino di un Manchester United che nel primo anno del nuovo corso 'Moyes' non riesce a trovare continuità. I Red Devils peggio non potevano cominciare il nuovo anno, prima perdendo in campionato contro il Tottenham per 2-1 e poi incassando con il medesimo score la sconfitta con lo Swansea che li ha definitivamente estromessi dalla FA Cup. Oggi, dunque, si cambia di nuovo e a Sunderland si gioca l'andata delle semifinali di Capital One Cup.



Lo United ha un recente passato positivo contro i Black Cats, con i quali ha vinto gli ultimi sei incontri, tre dei quali disputati allo Stadium of Light. Il Sunderland è sempre fanalino di coda della Premier League ma domenica è riuscito a superare il Carlisle United nel terzo turno di FA Cup. Riusciranno gli uomini di Gustavo Poyet ad infliggere al Manchester United la terza sconfitta consecutiva nel 2014?







QUI UNITED - Lo United potrà contare sul recupero di molti nomi importanti: Wayne Rooney in attacco, Vidic ed Evra in difesa, Carrick a centrocampo e De Gea tra i pali. Tutto ok se non fosse per il fatto che non potrà contare sul bomber olandese Van Persie (infortunio alla coscia). A lui si aggiungono anche Jones (infortunio al ginocchio), Fellaini (polso), Ashley Young (spalla), Nani (bicipite femorale) e Fabio (squalificato per tre giornate). Rio Ferdinand è in dubbio perchè è appena rientrato da un infortunio al ginocchio e Moyes è propenso a non rischiarlo. Ecco la lista dei convocati: De Gea, Lindegaard, Smalling, Rafael, Evans, Vidic, Evra, Buttner, Valencia, Anderson, Giggs, Carrick, Cleverley, Fletcher, Kagawa, Zaha, Rooney, Hernandez, Welbeck, Januzaj



QUI SUNDERLAND - Il Sunderland di Poyet potrà contare sul ritorno dell’ex John O’Shea, il quale è stato indisponibile per le ultime quattro partite a causa di un problema alla spalla. Insieme a lui anche il compagno di reparto Diakitè recupera, ma siederà in panchina. Ancora out il portiere Westwood ed il difensore Cuellar. Ecco la lista dei convocati: Mannone, Pickford, Celustka, Dossena, Alonso, Bardsley, O’Shea, Brown, Diakite, Roberge, Cattermole, Cabral, Gardner, Ki, Giaccherini, Johnson, Larsson, Ba, Karlsson, Mavrias, Colback, Fletcher , Altidore, Borini



Queste le probabili formazioni



Sunderland (4-1-4-1): Mannone, Celustka, O’Shea, Brown, Bardsley, Cattermole, Borini, Ki, Colback, Giaccherini, Fletcher. Manchester United (4-2-3-1): De Gea, Rafael, Vidic, Evans, Evra, Valencia, Carrick, Giggs, Januzaj, Welbeck, Rooney.