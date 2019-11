Diretta Manchester City - West Ham in Capital One Cup

22.45: Francesco Guarino vi saluta e vi augura la buonanotte. Risultato finale della partita valida per la semifinale di andata di Capital One Cup 2013/2014: Manchester City - West Ham 6-0. Reti di Negredo (2) e Yaya Tourè nel primo tempo, Negredo e Dzeko (2) nella ripresa. Tutti i video dei gol sono disponibili all'interno del live. Grazie a tutti: alla prossima!

22.38: Dzeko si porta a casa il pallone, il West Ham ne porta a casa 6: 11 in 5 giorni i gol al passivo per gli Hammers. Allardyce voleva tornare ad Upton Park con un risultato "aperto", Pellegrini ha chiuso la finale in cassaforte con una prestazione interna debordante, l'ennesima, dei Citizens. Negredo indemoniato, Tourè sontuoso, Dzeko rabbioso. Quando gioca così, il Manchester City è la squadra dei sogni. Tre gol per tempo, buonanotte West Ham: il ritorno sarà poco più di una passerella per i Citizens. E non è detto che ci sarà ancora Allardyce sulla panchina degli Hammers...



92': FINISCE QUI. E meno male per gli Hammers: MANCHESTER CITY - WEST HAM 6-0.

89': Non ci sono più aggettivi per questo City. Azione da calcio-champagne: colpo di tacco di Lopes a liberare Kolarov, cross basso del serbo e sinistro di prima intenzione di Dzeko. Palla che va dal basso all'alto, sotto l'incrocio dei pali. Adrian incolpevole, tanto per cambiare. It's six and the City, again: MANCHESTER CITY - WEST HAM 6-0.

89': DZEKOOOOOOOOOOOOO! DOPPIETTA PER IL BOSNIACO, BORDATA ALL'INCROCIO DEI PALI! 6-0!

87': Tre minuti alla fine della mattanza. Se Moss assegna il recupero, Allardyce è la volta buona che scoppia a piangere.

85': Kolarov! Bordata fuori di un soffio! Dai 30 metri il sinistro letale del serbo quasi sorprende Adrian.

84': Fatichiamo a ricordare una sola volta in tutto il secondo tempo in cui il West Ham sia riuscito a passare la metà campo palla al piede.

83': Adrian superlativo su Dzeko!!! Intervento in tuffo basso a mano aperta, difficilissimo! Il portiere spagnolo è l'unico dei suoi a portare a casa un'ampia sufficienza, nonostante i 5 gol al passivo. Il che è tutto dire.

82': Con 10 gol al passivo in due partite di coppa (FA Cup e Capital One Cup) è il caso che Allardyce cominci a farsi seriamente qualche domanda. Prima che ci pensi la dirigenza a dare una risposta inoppugnabile...

80': Dzeko prova a fare il Tourè! Accelerazione a spaccare in due la difesa avversaria, ma il sinistro viene respinto dalla gamba di un difensore.

79': Meritato riposo e standing ovation anche per Negredo. Al suo posto entra Kolarov.

78': Col 5-0 in cassaforte, sugli spalti dell'Etihad si festeggia alla Poznan: tutti a saltare dando le spalle al campo. Per far capire che il risultato non è minimamente in pericolo.



76': Punizione per il West Ham dai 25 metri, centrale. Giustamente Johnson non tira e cerca un improbabile cross, facilmente allontanato dalla difesa del Manchester City. Era la prima volta che gli Hammers avrebbero potuto calciare verso Pantilimon nella ripresa.

75': Ultimo cambio per il West Ham; fuori O'Brien, dentro Rat.

74': Negredo continua a bombardare la porta del West Ham. Stavolta il suo sinistro finisce fuori di poco. Non ci vuole una marcatura per fermarlo stasera, serve un fucile a canne mozze.

73': Altro cambio nel City. Giro di applausi per David Silva, entra il 18enne portoghese Marcos Lopes.

72': Negredo prova il tiro a rientrare, ma alza troppo la mira. Il Manchester City gioca come se fosse sullo 0-0. Impressionante.

70': Altra super-parata di Adrian! Stavolta il portiere spagnolo è reattivissimo su colpo di testa di Dzeko. Fare il portiere di una qualsiasi avversaria del City dovrebbe essere considerato mestiere usurante...

69': Negredo per poco non fa il quarto! Solo il recupero di Johnson in scivolata salva la porta di Adrian da un altro morso dello squalo.

66': Cambio anche nel Manchester City: Pellegrini regala un po' di riposo a Yaya Tourè. Al suo posto Demichelis. Standing ovation per l'ivoriano, che rientra subito negli spogliatoi.

60': Apertura di Nasri sulla sinistra, traversone di Clichy e deviazione ravvicinata di Dzeko. Il piccolo tifoso del West Ham - di cui abbiamo parlato nella presentazione del match - ha visto 10 gol nelle ultime due partite della sua squadra del cuore. Finora. Tutti al passivo. MANCHESTER CITY - WEST HAM 5-0.

60': DZEKO!!! Eccolo il gol del bosniaco! Ed ecco il 5-0 del Manchester City!

57': Altro cambio nel West Ham. Fuori Noble e dentro Diarra.

55': Proteste proprio di Dzeko: l'attaccante si lamenta con l'arbitro Moss per un presunto fallo da rigore. Il bello del Manchester City è proprio questo: anche a risultato acquisito è una squadra che non si ferma mai, e continua a regalare gioco e spettacolo. Semplicemente insaziabili.

54': Dzeko sfiora il pokerissimo! Il bosniaco vuole mettere la firma sul risultato e prova il destro dal limite: tanta potenza, palla alta di poco oltre la traversa.

51': Punizione dal limite di Yaya Tourè: l'ivoriano cerca il tiro a girare ma calcia alto. All'Etihad Stadium importa poco, applausi a scena aperta per lui. Uno dei giocatori più forti al mondo, senza ombra di dubbio.

49': Le speranze di Allardyce vanno a farsi benedire subito: il West Ham sbaglia ancora una volta a liberare la propria area di rigore, la palla arriva a Negredo che piazza col piatto destro sul palo lungo. Adrian trafitto per la quarta volta: MANCHESTER CITY - WEST HAM 4-0.

49': NE-GRE-DO!!! HAT TRICK!!!

21.49: SI RICOMINCIA. Calcio d'inizio per il City.

21.48: Squadre di nuovo in campo. Carlton Cole per Maiga nel West Ham.

21.40: Alvaro Negredo, protagonista del primo tempo (foto @mcfc)



21.35: All'Etihad gli applausi scrosciano più della pioggia. Inizio accorto dei padroni di casa, che sembrano anche lasciare un po' di spazio all'iniziativa ospite. Poi Negredo dà il via alle danze, ed il West Ham balla ad ogni possesso palla degli sky blues. Doppietta dello squalo e sigillo di (pre)potenza di Yaya Tourè, che ha tenuto col fiato sospeso gli amanti del calcio inglese, per un ginocchio rimasto pericolosamente sotto il corpo in scivolata. Ma si è rialzato, ha fatto 40 metri palla al piede ed ha insaccato. Un fenomeno. Tre gol in 45 minuti, e questo Manchester City, significano già un piede e mezzo a Wembley per gli uomini di Pellegrini. Allardyce ha poco da attendere ora: deve solo sbilanciarsi nella ripresa, e cercare almeno un gol che terrebbe viva la speranza nel match di ritorno. Ma il problema più grosso è quello di non prenderne altri... PRIMO TEMPO: MANCHESTER CITY - WEST HAM 3-0.

48': FINE PRIMO TEMPO: MANCHESTER CITY - WEST HAM 3-0.

47': Giocata interessante di Diame, che si libera bene sulla sinistra e poi prova la conclusione a girare. Pallone carico di effetto, Pantilimon blocca in due tempi.

45': 3 minuti di recupero. Questo si chiama infierire.

44': Il City non si ferma: cross sublime di Negredo per Dzeko, che viene chiuso al momento dell'impatto.

40': Che giocatore Yaya Tourè! Disastro del West Ham, che perde un pallone a centrocampo. Tourè strappa palla dai piedi di Negredo e si invola in progressione verso la porta difesa da Adrian: guarda la sovrapposizione del compagno, arriva al limite dell'area e, vista la posizione favorevole, piazza l'interno destro ad incrociare. MANCHESTER CITY - WEST HAM 3-0.

40': YAYA TOUREEEEEEEEEEE'!!! IL TRIS DEL MANCHESTER CITY!!!

38': Assedio del City, West Ham alle corde. I Citizens vogliono archiviare la pratica già nei primi 45 minuti.

36': Dzeko divora il 3-0! Azione travolgente di Nasri sulla destra: taglio al centro dell'area ed assist d'oro per il bosniaco, che da posizione favorevolissima spara alto!

34': Negredo prova a calare il tris con un sinistro dal limite. La mira stavolta è deficitaria.

28': Nel frattempo Yaya Tourè è tornato in campo. Sospiro di sollievo: il suo infortunio ha avuto una dinamica pericolosissima.

26': Stesso tema del primo gol, ma stavolta la palla centrale è di Dzeko ed è rasoterra. Negredo affetta ancora la difesa del West Ham ed insacca di sinistro. Così è davvero troppo facile: MANCHESTER CITY - WEST HAM 2-0.

26': RADDOPPIO DEL CITY! ANCORA NEGREDO!

24': Yaya Toure a terra. Esce zoppicando dal campo: bruttissima sensazione. Durante un recupero in scivolata il ginocchio sinistro gli è rimasto sotto ed è stato anche toccato dal piede di un avversario.

22': Doppia grande parata di Adrian! Prima sul sinistro di Silva dal limite, poi sul destro a girare di Nasri!

18': Destro pretenzioso di Diame da 25 metri. Forse c'era un fallo a centrocampo su Nasri.

16': Il West Ham prova a reagire. L'uomo più ispirato è Downing, che dalla destra sforna cross a ripetizione.

12': Che gol del Tirubon! Lancio da centrocampo di Yaya Tourè, millimetrico: Negredo si infila tra i due centrali del West Ham ed impatta al volo col sinistro. Palla tenuta bassa che si infila nell'angolino alla sinistra di Adrian. Imparabile. MANCHESTER CITY - WEST HAM 1-0.

12' NEGREDOOOOOOOOOOOOOOOOO! Neanche il tempo di dirlo... MANCHESTER CITY IN VANTAGGIO!

11': Downing guadagna un corner per il West Ham. Pantilimon esce e blocca in presa alta. Hammers molto attenti finora.

8': Scivolone dell'arbitro Moss. L'Etihad lo accompagna al suolo con una sonora esultanza.

8': La pioggia continua a cadere, ma ora è molto meno intensa. Il campo sembra reggere alla perfezione.

5': Colpo di testa di Javi Garcia fuori di poco. L'incornata a seguito di un corner per i padroni di casa.

3': City subito pericoloso! Cross dalla sinistra di Clichy, un rimpallo su rinvio sbagliato della difesa degli Hammers rischia di cogliere impreparato Adrian!

20.45: PARTITI! Calcio d'inizio.

20.44: Manchester City in maglia classica sky blue. West Ham in divisa bianca con bordi claret end blue.

20.42: Le squadre entrano in campo. Right here, right now, come la canzone di sottofondo sparata dalle casse dell'Etihad Stadium.

20.40: Ci siamo: 5 minuti al calcio d'inizio di Manchester City - West Ham, semifinale di andata di Capital One Cup. Francesco Guarino commenterà per voi in diretta live su VAVEL Italia.

20.22: Freddo, umido ed ovviamente pioggia. La situazione dell'Etihad al momento dell'arrivo delle squadre allo stadio è tutt'altro che consolante. Un vero e proprio acquazzone si sta abbattendo sul prato dei Citizens: il video del canale youtube ufficiale del West Ham

20.17: Mezz'ora all'inizio del match: la semifinale di andata di Capital One Cup tra Manchester City e West Ham è in diretta su VAVEL Italia. Live, con aggiornamenti in tempo reale, foto e video dei gol del match

20.13: Interviste di rito per Manuel Pellegrini

20.01: Qualche sorpresa nelle formazioni in campo. Pellegrini sceglie Pantilimon al posto di Hart e lascia in panchina anche Kolarov e Fernandinho. Allardyce recupera in extremis Noble e si affida alla coppia offensiva Joe Cole-Maiga. Anche per lui primo portiere a riposo: Jaaskelainen in panchina, Adrian titolare. Giornalisti e telecronisti sentitamente ringraziano.

19.54: FORMAZIONI UFFICIALI, WEST HAM: Questa invece la risposta di Allardyce, che schiera còsì il suo West Ham e relativi panchinari:

19.52: FORMAZIONI UFFICIALI, MANCHESTER CITY: Questo l'XI titolare e gli uomini a disposizione per il Manchester City, questa sera nella semifinale di andata di Capital One Cup:

19.51: FORMAZIONI UFFICIALI IN ARRIVO! E vi anticipiamo subito che c'è qualche sorpresa...

19.49: TWITTER ZONE: L'account del West Ham è tra i più attivi e tecnologici di tutta la Premier League. Godetevi assieme a noi questa passeggiata-video dallo spogliatoio degli ospiti fino al prato dell'Etihad Stadium!

19.44: TWITTER ZONE: L'account ufficiale del Manchester City ci regala questa splendida visuale dell'Etihad Stadium nel pomeriggio mancuniano. Si prospetta una serata fredda e umida (chi l'avrebbe mai detto?)... tra pochi minuti le formazioni ufficiali. A partire dalle 20.45 la diretta di Manchester City - West Ham, live su VAVEL Italia. Aggiornamenti in tempo reale, foto e video gol.

19.30: Appassionati di calcio inglese, buonasera a tutti. Semifinale di andata di Capital One Cup all'Etihad Stadium: su VAVEL Italia in diretta Manchester City - West Ham, live con aggiornamenti in tempo reale e video dei gol a partire dalle ore 20.45. Una partita apparentemente già scritta, con i padroni di casa lanciatissimi in Premier League che non hanno intenzione di farsi fermare in casa e puntano dritti al primo obiettivo stagionale. Gli Hammers di Allardyce, invece, sono in crisi nera. Nel campionato inglese il West Ham occupa la penultima posizione, un solo punto sopra il Sunderland, ed è reduce da una tremenda sconfitta in FA Cup: 5-0 in casa del Nottingham Forest, che milita in Championship. Ma il testa-coda di ieri all'Old Trafford ci insegna che tutto può succedere...

MANCHESTER CITY: UNA CORAZZATA ALL'ETIHAD - Il Manchester City di Manuel Pellegrini è la squadra più spettacolare della Premier League di quest'anno. Il secondo posto alle spalle dell'Arsenal sembra solo questione di tempo, considerando anche l'infortunio che terrà Theo Walcott lontano dal campo fino alla fine della stagione. I Citizens hanno già messo la freccia e sono pronti al sorpasso. In Capital One Cup la stagione è iniziata il 24 settembre con la vendetta sul Wigan, che pochi mesi prima aveva battuto il Manchester City in finale di FA Cup, prima di essere poi retrocesso in Championship. Gli Sky blues hanno schiantato per 5-0 i Latics all'Etihad (doppietta di Jovetic, Dzeko, Tourè e Jesus Navas), si sono poi liberati in trasferta del Newcastle per 2-0 una settimana dopo (a segno Negredo e Dzeko nei tempi supplementari) ed infine hanno eliminato - sempre in trasferta - il Leicester capolista di Championship con un 3-1 firmato Kolarov e Dzeko (doppietta). In casa il Manchester City 2013/2014 è una macchina da guerra: sconfitto solo dal Bayern Monaco in Champions League (1-3 nella seconda giornata del gruppo D di Champions League), il City ha collezionato 10 vittorie in 10 partite in campionato (38 gol fatti e 6 subiti!) e complessivamente 13 vittorie su 14 match interni stagionali.

WEST HAM SULL'ORLO DEL BARATRO - L'andamento casalingo degli avversari è l'ultimo problema per il West Ham United di Sam Allardyce. Il tecnico delle West Midlands fatica tremendamente a tenere a galla gli Hammers nelle paludi sul fondo della Premier. In una classifica letteralmente spaccata in due, con 11 formazioni a lottare per la salvezza, il penultimo posto con sole 3 vittorie in 20 match non è sicuramente la posizione più adeguata per scendere in campo in relativa tranquillità. A far sprofondare la (ex) Academy of Football nei bassifondi sono state le ultime 10 partite di campionato: 1 vittoria, 2 pareggi e 7 sconfitte. Il cappotto rimediato sabato dal Nottingham Forest in FA Cup rischia di essere la goccia che farà traboccare il vaso Allardyce. Che può solo guardare cosa ha combinato ieri il Sunderland con lo United, e sperare che il Manchester City si prenda una serata di relax...

ALLARDYCE: "POSSIAMO ANDARE A WEMBLEY" - Il tecnico degli Hammers però sembra non pensare ai guai in campionato e tiene la squadra concentrata sulla semifinale di andata di capital One Cup dell'Etihad. "Siamo i classici underdog - dice il 59enne allenatore del West Ham - e nessuno ci dà una possibilità contro i favoriti per la Premier League. Proprio per questo crediamo di poter andare a Wembley. Oggi non ci interessa batterli, vogliamo tornare a casa con un risultato realistico per potercela giocare al ritorno".

IL PRECEDENTE STAGIONALE: WEST HAM - MANCHESTER CITY 1-3 - Prima della partita di stasera all'Etihad Stadium tra Manchester City e West Ham, che seguiremo in diretta live su VAVEL Italia, Hammers e Citizens si sono già affrontati quest'anno, ma ad Upton Park. Il risultato, come prevedibile, è stato a favore degli ospiti: il Manchester City è uscito dallo stadio del West Ham con 3 punti in tasca e 3 gol all'attivo, siglati da Aguero (doppietta) e David Silva. Di Vaz Te la rete in rovesciata del momentaneo 1-2, che riaccese per qualche minuto le speranze dei padroni di casa.

PROBABILI FORMAZIONI - Da Allardyce, infortuni alla mano, ci si aspettano scelte obbligate. Il tridente offensivo del West Ham dovrebbe essere composto da Matt Jarvis ed i due Cole, Carvis e Joe.Davanti a Jaaskelainen sarebbe meglio piazzare un muro di cinta piuttosto che una linea a 4, ma le opzioni appaiono poco flessibili anche lì. Pellegrini dovrà fare a meno dell'indemoniato Sergio Aguero, di Boyata e Jesus Navas. Difficilmente risparmierà altri uomini, considerato che già in FA Cup qualcuno ha tirato il fiato. Tra i pali Hart dovrebbe definitivamente aver riguadagnato il posto da titolare.

IL CITY E LA STANCHEZZA - Il Manchester City, come già detto, è una macchina da gol, soprattutto tra le mura amiche. Tourè è uno dei giocatori più completi al mondo e l'assenza di Aguero è ben compensata da Negredo e Dzeko, due che il gol sanno cercarlo di classe e di rapina. L'unica incognita è la tenuta fisica dei Citizens, che non si sono praticamente mai fermati da prima di Natale: con quella di stasera il City avrà giocato 13 partite in 39 giorni, praticamente una ogni 72 ore. Ed i primi cenni di stanchezza e mancanza di lucidità si sono già fatti vedere nella ultime 3 partite: sofferta vittoria per 1-0 con il Crystal Palace, blitz esterno per 3-2 contro lo Swansea e pareggio (con necessità di replay e finale in sofferenza 10 contro 11) in Fa Cup contro il Blackburn. Cosa succederà stasera? Lo scopriremo in diretta su VAVEL Italia: Manchester City - West Ham è live, con aggiornamenti in tempo reale e video gol.

WEST HAM, E SE QUEI DUE CENTRALI... - Se il City è una bomba in attacco, di certo non si può dire che abbia una difesa impenetrabile. Non tanto per i 19 gol subìti in 20 partite, pur sempre un bottino da top team, quanto per la caratura dei centrali difensivi: Lescott e Kompany non incarnano proprio il concetto di difesa all'ennesima potenza e potrebbero soffrire le incursioni, soprattutto dagli esterni del West Ham. Se Joe Cole per una sera torna il Joe Cole dei bei tempi, all'Etihad potrebbe scapparci una sorpresina...

LA SORPRESA DI IERI: SUNDERLAND - MANCHESTER UNITED 2-1 - Un testa-coda oggi, un altro testa-coda (o quasi) ieri. Ma l'esito dello Stadium of Light è stato a dir poco sorprendente. Nell'altra semifinale di andata di Capital One Cup, i Red Devils di Moyes si sono arresi ai Black Cats di Gustavo Poyet. Terza sconfitta in 3 partite per il Manchester United da inizio 2014: un inizio di nuovo anno da brivido per la prima stagione senza sir Alex Ferguson in panchina.

CURIOSITÀ - Il West Ham ha dovuto fare i conti con un doppio danno d'immagine dopo la sconfitta per 5-0 contro il Nottingham Forest (squadra di Championship) in FA Cup: oltre al ko sul campo, ha fatto il giro di tutto il web la foto di un piccolo fan in lacrime in tribuna, aggrappato alla giacca del padre dopo la cocente sconfitta. Il West Ham ha diramato un comunicato ufficiale per rintracciare il piccolo membro della Claret and blue army e lo ha invitato ufficialmente, assieme alla propria famiglia, ad assistere al prossimo match ad Upton Park direttamente dalla directors' box, la postazione vip riservata ad ospiti d'onore e dirigenti. Un piccolo grande gesto di riconoscenza per un piccolo grande tifoso.