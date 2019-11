Diretta Montpellier - Monaco in Ligue 1

22:25 Il Monaco perde due punti pesanti, non riuscendo a gestire il vantaggio e senza rendersi quasi mai pericoloso nel finale. Un punto conquistato con merito dal Montpellier che potrebbe fruttare se le tre squadre dietro non dovessero vincere le rispettive partite. Grazie per averci seguito in questa prima partita di Ligue 1 trasmessa su VAVEL!

90+3' Finisce 1-1 alla Mosson tra Montpellier e Monaco.

90' Tre minuti di recupero.

90' Ferreira Carrasco impegna Jourdren! Reattivo l'estremo difensore del Montpellier sulla conclusione del belga.

89' Ammonito Toulalan

87' Carvalho anticipa tutti e mette in angolo.

86' Ostruzione di Carvalho su Cabella, punizione per il Montpellier.

82' Ocampos entra al posto di Riviére.

78' Botta dai 25 metri di Moutinho fuori bersagilio.

75' Rischia il Monaco! Tiéné mette in mezzo per Camara che sul primo palo manca la conclusione.

74' Esce Niang, in gol all'esordio in Ligue 1 con il Montpellier: al suo posto Montaño.

73' Primo cambio per il Monaco. Ferreira-Carrasco subentra a Obbadi.

69' Monaco subito vicinissimo al vantaggio! Riviére scavalca Jourdren, ma Falcao manca la deviazione sotto porta.

68' NIANG!! PAREGGIO DEL MONTPELLIER! Subasic para il penalty, ma Niang è lesto nel ribadire in rete!

67' CALCIO DI RIGORE PER IL MONTPELLIER! Cabella sgambettato in area da Abidal, Delerue indica il dischetto e ammonisce l'autore del fallo.

66' Questo il gol fin qui decisivo di Kurzawa, partito in posizione regolare.

62' Due cambi nel Montpellier. Escono Marveaux e Mounier, entrano Tiéné e Camara.

61' Sull'ennesimo traversone di Kurzawa, James Rodríguez manca l'impatto con il pallone.

57' Cross di Kurzawa, El Kaoutari anticipa di testa Rivière.

54' Per Kurzawa è il secondo centro in campionato, il primo lo aveva segnato al Guingamp.

52' MONACO IN VANTAGGIO! KURZAWA! Sulla punizione da sinistra di James Rodríguez, Kurzawa trova lo stacco di testa vincente che non lascia scampo a Jourdren.

51' Tiro alto di Cabella dal limite, il Monaco comincia a soffrire.

50' Buon avvio di secondo tempo del Montpellier che sta premendo. Sulla punizione di Cabella anticipa tutti Toulalan.

47' Giallo per Obbadi.

46' Riprende il match!

21:25 Ecco le statistiche relative alla prima frazione. Tutti i dati sono favorevoli al Monaco, con il Montpellier che non ha mai tirato in porta, però la squadra di Ranieri non è ancora riuscita a sbloccare il match.

21:20 Primo tempo molto tattico con un'occasione per parte. Il Montpellier sta riuscendo a contenere gli assalti del Monaco che sta provando a sfondare sulle fasce con Kurzawa e Raggi. Fino adesso in ombra Falcao, mentre Niang sta giocando troppo lontano rispetto alla zona gol.

45' Si torna negli spogliatoi senza recupero. Montpellier e Monaco a reti bianche dopo 45 minuti.

42' Clamorosa palla gol per il Montpellier! Sul cross di Deplagne è in posizione regolare Cabella, grande reattività di Subasic che chiude in scivolata.

38' Giallo per Mounier che entra con la gamba troppo alta su Carvalho.

35' Cross di James Rodríguez, stop di petto di Falcao con El Kaoutari pronto a spazzare.

31' Ammonito Falcao per una brutta entrata al limite dell'area del Montpellier.

29' Azione insistita del Monaco: sponda di Raggi per Falcao, conclusione sporca del colombiano sulla quale non arriva Rivière.

27' Ottima apertura di João Moutinho, ma Rivière non riesce ad addomesticare un pallone comunque difficile.

26' Caparbio James Rodríguez nel conquistare il primo angolo per il Monaco.

23' Controllo in bello stile di Niang che serve Cabella, il fantasista del Montpellier è chiuso da Carvalho: tutto regolare per Delerue che lascia correre.

22' Lancio di Stambouli per Niang che si libera irregolarmente di Carvalho, punizione per il Monaco.

19' Lancio morbido di James Rodríguez per Riviére, anticipato in uscita da Jourdren che blocca.

16' Sta prendendo in mano la partita il Monaco. Kurzawa salta Hilton e crossa da destra, riesce a spazzare la retroguardia del Montpellier.

15' Velenosa conclusione dai 20 metri di João Moutinho! Ci deve mettere una pezza Jourdren!

12' Lancio interessante a smarcare James Rodríguez, ma Delerue arresta il gioco per la spinta del colombiano a El Kaoutari.

11' Curioso siparietto per Carvalho che ha tolto la maglia, rindossandola poi al contrario.

8' Primo tentativo di conclusione di Cabella, la palla si spegne a lato con una deviazione: primo corner per i padroni di casa.

7' In questo avvio le due squadre sono ancora in fase di studio. Il Montpellier sta provando a coinvolgere subito Niang che gioca molto largo.

2' La prima iniziativa di Niang che non riesce a tenere il pallone in campo.

1' Si comincia! Calcio d'inizio che viene battuto dal Monaco.

20:20 Il direttore di gara è Mr. Amaury Delerue, nona direzione per lui in questo campionato.

20:15 Qualche numero in attesa del fischio d'inizio. Il Montpellier ha ottenuto 11 dei suoi 17 punti in casa, dove alla prima giornata è riuscito a fermare il PSG. I 18 gol fin qui realizzati dagli orange sono equamente ripartiti tra primo e secondo tempo. Il Monaco vanta il secondo attacco del torneo con 31 reti, anche se la differenza con il PSG è abissale (-13). La squadra di Ranieri segna più nel primo (19) che nel secondo tempo (12).

20:05 E questa la formazione di partenza del Montpellier di Rolland Courbis

19:45 Questo l'undici di partenza del Monaco di Claudio Ranieri

19:30 In Ligue 1 scatta il girone di ritorno. Questa sera si affrontano Montpellier e Monaco, separate in classifica da ben 24 punti ma con la stessa fame di vincere la gara alla Mosson.

19:15 Convocati Montpellier (19 giocatori). Portieri : Jourdren, Pionnier. Difensori : Congré, Deplagne, El Kaoutari, Hilton, Jebbour, Mézague, Tiéné. Centrocampisti : Cabella, Martin, Marveaux, Saihi, Sanson, Stambouli. Attaccanti : Camara, Mounier, Montaño, Niang.

19:00 Convocati Monaco (20 giocatori). Portieri : Roma, Romero, Subasic. Difensori : Abidal, Carvalho, Fabinho, Isimat-Mirin, Kurzawa, Raggi. Centrocampisti : Ferreira-Carrasco, Kondogbia, Moutinho, Obbadi, Ocampos, Pi, Rodríguez, Toulalan. Attaccanti : Falcao, Germain, Rivière.

18:45 Nei precedenti il Montpellier ha battuto il Monaco appena quattro volte. L'ultimo successo degli orange risale al 1994 ed è stata l'unica volta in cui hanno espugnato Montecarlo. Le affermazioni interne contro l'équipe del Principato risalgono a 1987, 1988 e 1990. Nella gara d'andata i monegaschi si sono imposti 4-1: Montaño aveva risposto al rigore di Falcao, ma poi si è scatenato Rivière con la tripletta decisiva.

18:30 Contro il Monaco debutterà in campionato M'Baye Niang, arrivato al Montpellier in prestito dal Milan: "In Coppa di Francia ho potuto segnare il mio primo gol. Sono stato accolto bene, penso che mi adatterò senza problemi. La convocazione in Under 21, o magari nella nazionale maggiore, dipenderà dalle mie prestazioni. Conosco il nostro valore e so dove possiamo arrivare. Affronteremo il Monaco dando il massimo per provare a ridurre il gap che ci separa".

18:00 Rolland Courbis insegue la prima vittoria in campionato del suo secondo mandato da allenatore del Montpellier: "Giocare in casa pare sia diventato un handicap, ma non credo che la lotta salvezza sia circoscritta a 4 squadre: secondo me ce ne sono almeno 6 o 7 che rischiano. Non ho idea di quando il crollo si arresterà, ma penso di sapere in che modo poter arrivare sani e salvi alla fine del campionato. Il 2014 segna l'inizio di un girone di ritorno che ci vedrà giocare più in trasferta che in casa. Piano anti-Falcao? Spero che il Monaco ne abbia pronto uno anti-Montpellier, altrimenti perderanno".

17:30 Della stessa opinione dell'allenatore romano è anche il difensore dell'ASM Andrea Raggi: "A Montpellier si deve vincere per restare in alto. Abbiamo battuto tutte le grandi, pareggiato a Parigi e lasciato punti con le piccole. Il mister ha tenuto la tensione alta per tutta la settimana. Siamo pronti a iniziare bene il nuovo anno, ma contro di noi giocano tutti al 100%. L'importante è vincere questa partita".

17:00 Claudio Ranieri non vuole che i suoi sottovalutino il Montpellier, avendo fin qui faticato contro le formazioni sulla carta più deboli: "Abbiamo finito male il 2013, quindi sarà importante debuttare bene nel nuovo anno. In tutti i campionati il ritorno è più duro, all'andata siamo stati bravi. Contro le ultime 5 in classifica abbiamo conquistato appena 8 punti su 15. A Montpellier spero di vedere il mio miglior Monaco".

16:30 Decisamente deludente il campionato del Montpellier che ha chiuso l'andata al quart'ultimo posto con 17 punti e la miseria di 2 vittorie. Un crollo davvero inspiegabile per la squadra che appena un anno e mezzo fa vinceva il suo primo campionato e che adesso deve lottare per salvarsi.

16:15 Il Monaco ha chiuso il girone d'andata al secondo posto con 41 punti, rispettando le attese che lo vedevano da subito in grado di competere con il PSG per il titolo. Vincendo stasera i monegaschi aggancerebbero provvisoriamente la capolista, impegnata domani sul campo dell'Ajaccio.

16:00 VAVEL aggiunge una nuova competizione alla sua ricca offerta di live calcistici: da oggi seguiremo insieme le partite più importanti della Ligue 1 francese. La prima gara protagonista di questa grande novità mette di fronte Montpellier e Monaco.