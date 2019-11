Diretta Leicester - Derby County in Championship

22:41 - Amici di Vavel Italia grazie per essere stati con noi in questo primo appuntamento live con la Championship. Giuseppe Lippiello vi ringrazia di essere stati in nostra compagnia e vi da appuntamento alle dirette di Premier League in programma da domani. Buona serata!

22:37 - Finisce al King Power Stadium! Leicester batte Derby 4-1 con una prova di forza pazzesca. De Laet apre le marcature nel primo tempo. Nugent raddoppia al pronti via nella ripresa. Ha un sussulto il Derby con il colpo di testa di capitan Buxton deviato in posta proprio da De Late. E' un fuoco di paglia perchè pochi secondi dopo ancora Nugent segna dagli undici metri. Tre minuti dopo cala il sipario sul match con il sigillo di Vardy. Succede poco o nulla nell'ultima mezz'ora di gioco. Vola in classifica il Leicester che si porta a +7 sul secondo posto lanciando un chiaro segnale alle avversarie per la promozione. Passo indietro per il Derby che perde la seconda consecutiva precipitando a -10 dalla vetta.

90+2 - Buona azione di Wisdom che vince un rimpallo e serve Hughes libero a destra. Si accentra il centrocampista, tiro senza pretese. Palla a lato.

90' - Saranno tre i minuti di recupero in questa ripresa.

86' - Ha ancora forza De Laet a destra, gran sgroppata, rimessa laterla conquistata. Applausi dalle tribune per lui. Ricordiamo che un suo gol ha aperto lo score al 24'.

85' - Prova gli ultimi disperati assalti il Derby. Manca la convinzione e il killer instict. Tutto normale quando si è sotto 4-1 in trasferta...

82' - Arriva il momento anche di Taylor-Fletcher, esce Nugent. Che partita la sua.

81' - NON L'ABBIAMO NEANCHE DETTO!!! MOVIMENTO PERFETTO DI SCHLUPP A SINISTRA, PALLONE IN MEZZO PER WOOD!!! ALLARGA TROPPO IL PIATTONE, PALLA CHE SIBILA A LATO DI POCHISSIMO!!!!

81' - Calata adesso l'intensità di un match giocato a mille.

78' - Esce intanto l'autore del quarto gol, Vardy. Dentro Wood per gli ultimi dieci minuti.

77' - Arriva la prima ammonizione del match, Craig Bryson ferma la ripartenza del Leicester. Giallo per lui.

74' - Ultimo cambio per gli ospiti, fuori proprio Chris Martin, dentro Sammon.

73' - Cross in area dalla sinistra per il Derby, non ci arriva di un soffio Martin!

72' - Gioca sulle ali dell'entusiasmo il Leicester, tutto troppo facile adesso.

70' - Non ce la fa il difensore di Pearson, al suo posto entra Schlupp.

69' - Qualche guaio fisico per l'ex Liverpool Konchesky rimasto a terra. In campo lo staff medico.

67' - Sono più di 23 mila gli spettatori questa sera. Sembrano molti di più adesso. E' una bolgia lo Stadium.

65' - E' un fiume in piena il Leicester, ancora Dyer a sinistra, c'è il tocco di Wisdom, angolo Foxes.

63' - GAME OVER!!!! VARDY SCAPPA IN AREA SERVITO DA UN IMMENSO NUGENT!!! TIRO POTENTE!! NON C'E' SCAMPO PER GRANT COSTRETTO AD INCHINARSI PER LA QUARTA VOLTA!!!! PARTITA VIRTUALMENTE CHIUSA!!!

61' - Intervento in area di Forsyth su Vardy, nessun dubbio per l'arbitro Coote. Rigore sacrosanto.

60' - RIGORE PER IL LEICESTER!!!! PARTE NUGENT....!!!! INDOVINA L'ANGOLO GRANT MA NON PUO' ARRIVARCI!!!! RISTABILITO IL VANTAGGIO!! LEICESTER 3 DERBY 1!! CHE PARTITA SIGNORI!!! CHE PARTITA!

59' - ACCORCIA LE DISTANZE IL DERBY!!! SUGLI SVILUPPI DEL CORNER COLPISCE BUXTON!!! DEVIAZIONE DECISIVA DI DE LAET E SCHMEICHEL BATTUTO!!!!

57' - OCCASIONE PER IL DERBY, CONTROLLA HUGHES SULL'OUT DI DESTRA, PALLA IN MEZZO PER KEANE CHE PROVA A SALTARE UN AVVERSARIO E LIBERA IL TIRO!!! PALLA DEVIATA IN ANGOLO!

54' - Dentro il neo acquisto Bamford, fuori Dawkins, out anche Ward, al suo posto il numero 20 Bennett.

53' - Pronto un doppio cambio per McLaren che prova a mischiare le carte.

51' - Avvio shock per i Rams costretti adesso al miracolo per riprendere la partita. La reazione al momento latita.

48' - RADDOPPIO DEL LEICESTER!!!! RILANCIO LUNGO DI SCHMEICHEL, LOTTA VARDY IN AREA, PALLA IN MEZZO PER L'ACCORRENTE NUGENT!!! TIRO DI PRIMA INTENZIONE!!!! NON PUO' NULLA GRANT!!!! ESPLODE IL KP STADIUM!!!! 2-0 LEICESTER!!

46' - Lotta Hughes che riesce a conquistare una rimessa laterale nel contrasto con Morgan.

46' - Si riparte!! Derby all'attacco.

21:32 - Finisce qui il primo tempo tra Leicester e Derby. Padroni di casa in vantaggio grazie al gol di De Laet al 24'. Un vantaggio che giusitifica l'ottima prima frazione delle Foxes che hanno dominato in lungo e largo, sfiorando il gol in più di un'occasione. Nugent, Vardy e Dyer i più pericolosi. Ancora non pervenuto il Derby di McLaren imbavagliato dalla pressione dei padroni di casa, e incapace di giocare palla a terra e ripartire. Perfetto l'atteggiamento tattico delle Foxes che in questo momento volerebbero a +7 sul secondo posto. Ripresa tutto da vivere!!! Stay Tuned!

45' - Un minuto di recupero.

44' - Ultime battute di primo tempo. Solo una squadra in campo finora.

42' - Intervento pericoloso in area di Martin che colpisce al volto Moore. Rimane a terra il difensore di Pearson. Non ci dovrebbero essere conseguenze comunque.

41' - Sfonda al centro Dawkins, recupero perfetto del difensore, può ripartire il Leicester.

38' - Nugent ci prova ancora da fuori, palla a lato. Nell'azione precedente pericoloso il Derby con Keane che tenta la conclusione sugli sviluppi di una punizione, scatto felino di Schmeichel. Ferma tutto però Coote per una trattenuta in area.

36' - ANGOLO LEICESTER, CROSS IN MEZZO, SALE IN CIELO MOORE!!! TRAVERSA CLAMOROSA!!!!! SOPRAVVIVE ANCORA IL DERBY!

35' - SOLO FOXES IN CAMPO, DA UN PALLONE ALTO, SBUCA DAL NULLA NUGENT CHE ANTICIPA DI TESTA IL DIFENSORE, PALLA A VARDY CHE SERVE CON UN TOCCO INTELLIGENTE IL COMPAGNO, TIRO DI NUGENT!! ANCORA GRANT,IL PALLONE RIMANE LI, CI ARRIVA VARDY!!! PALLA ALTA!!!!

33' - ANCORA LEICESTER IN AVANTI, SEMPRE LUI DYER, RICEVE L'UNO DUE DAL COMPAGNO, ENTRA IN AREA, TIRO DI PRIMA INTENZIONE! RISPONDE ANCORA PRESENTE GRANT!!

29' - Prova ad accendersi anche il talentino Hughes, palla a sinistra a servire ancora Forsyth, cross deviato, tutto facile per l'estremo difensore delle Foxes.

28' - Vuole subito reagire il Derby County, cross di Forsyth, esce con il pungo Schmeichel, la palla rimane li, libera tuttò tempestivamente la difesa di casa.

26' - Partita bellissima e senza pause apparenti al King Power Stadium.

24' - ERA NELL'ARIA!!!! GRANDISSIMA GIOCATA A DUE TRA NUGENT E DE LAET, ENTRA IN AREA IL TERZINO CHE SILURA GRANT CON UN MANCINO POTENTE SUL PROPRIO PALO!!!! LEICESTER IN VANTAGGIO!!!!

23' - INSISTONO I PADRONI DI CASA, QUESTA VOLTA CONTOLLA UN PALLONE DIFFICILE IN AREA NUGENT CHE SI GIRA E COLPISCE SUL PRIMO PALO!!! MIRACOLO DI GRANT CHE DEVIA IN ANGOLO!

22' - BUONA AZIONE PALLA A TERRA DELLE FOXES, SI LIBERA AL LIMITE DELL'AREA JAMES!! TIRO POTENTE, PALLA ALTA DI POCO!

19' - BELLISSIMA AZIONE ADESSO DEL DERBY. BRYSON SERVE NELLO SPAZIO FORSYTH CHE LA METTE IN MEZZO, GRANDE INTERVENTO DIFENSIVO DI MOORE!

17' - TIRO CROSS DI DRINKWATER, PROVA DI TACCO VARDY!!! PALLA CHE SFIORA IL PALO LUNGO!! SOSPIRO DI SOLLIEVO PER GRANT!

15' - PUNIZIONE TAGLIATA DI JAMES, SFIORA SOLTANTO NUGENT!! SOFFRE ADESSO IL DERBY!

14' - Ancora pericoloso Lloyd Dyer che supera di slancio l'avversario, entra in area, libera tutto Keane!

12' - OCCASIONISSIMA PER IL LEICESTER, ENTRA IN AREA DA SINISTRA DYER, TIRO VIOLENTO, DICE DI NO GRANT, SULLA RIBATTUTA ARRIVA PERO' JAMES!!! PORTA VUOTA!!! PALLA CLAMOROSAMENTE FUORI!!!

11' - E' semplicemente uno spettacolo vedere i passaggi a terra del Derby.

9' - Numero in mezzo al campo ancora di Knockaert, tiro sbilenco, alto sopra la traversa. Buon avvio del francese.

8' - Occhio ai contropiedi dei Rams, marchio di fabbrica in questa prima parte di stagione. Il record in trasferta è figlio proprio di questo tipo di approccio alla gara.

7' - Possesso palla insisitito del Derby. libera la conclusione Dawkins, palla a lato. Può riprendere da Schmeichel il Leicester.

6' - Ripartenza veloce del Leicester, scappa via Vardy, cross innocuo però, fa buona guardia Grant.

5' - Prova a sfondare a sinistra Dawkins, palla deviata, sarà angolo.

4' - Messo giù Forsyth in fase di impostazione. Punizione Derby.

3' - Prova un tiro impossibile da posizione defilata e ben lontana dalla porta Knockaert, apprezza però il pubblico.

2' - Gioca con personalità in questo avvio il Derby, buon possesso di palla a centrocampo.

1' - Si parte, primo pallone giocato dal Leicester.

20:45 - Tutti in gruppo i giocatori del Derby per il classico rito pre partita. E' davvero tutto pronto!

20:44 - Immagine delle squadre che fanno il loro ingresso in campo!

20:43 - Morgan per le Foxes, Buxton per il Derby i capitani.

20:40 - Tutto pronto al King Power Stadium, squadre che si apprestano a fare il loro ingresso sul terreno di gioco.

20:36 - Ricordiamo che l'arbitro della partita sarà il signor David Coote.

20:25 - Venti minuti al calcio d'inizio di Leicester-Derby County, prima diretta di Vavel della Championship! Un match di cartello di questa 21esima giornata, una sfida al vertice per capire chi potrà lottare fino alla fine per la promozione diretta in Premier League.

20:20 - Questa la dressing room dei Rams!

19:59 - Questa la locandina ufficiale del match con le formazioni ufficiali e le rispettive panchine.

19:51 - I dubbi della vigilia confermati, gioca Moore al centro della difesa per le Foxes, nel Derby County Hendrick rileva Eustace a centrocampo, in attacco fuori Russell, al suo posto titolare Dawkins. Occhi puntati sui talenti Hughes e il rientrante Bryson da una parte, e a Drinkwater e Vardy dall'altra. Partirà dal primo minuto anche Andre Wisdom in prestito a Derby dal Liverpool.

19:49 - RSIPONDE COSI IL LEICESTER DI PEARSON!

19:48 - ECCO LA FORMAZIONE TIROLARE DEL DERBY COUNTY!

19:47 - I giocatori del Derby sul terreno di gioco del King Power Stadium per prepararsi alla sfida alla capolista Leicester!

19:45 - Amici di Vavel Italia benvenuti alla diretta della prima partita di Championship. Un piacere per noi di Vavel potervi raccontare la passione della seconda divisione inglese e seguire passo dopo passo l'evoluzione delle squadre che si daranno battaglia per un posto in Premier League. Non si poteva iniziare meglio quest'avventura. Questa sera per voi in diretta dal King Power Stadium la sfida di vertice tra Leicester e Derby County. Giuseppe Lippiello vi accomoagnerà nella marcia di avvicinamento allo spettacolo della sfida tra Foxes e Rams. Chi farà il salto definitivo verso il paradiso del massimo campionato inglese? Novanta minuti di fuoco e sapremo chi lotterà per un posto al sole.

Il Leicester di Nigel Pearson guida la classifica con quattro punti di vantaggio sul secondo posto, ed è reduce da un poker di vittorie mai raggiunto quest'anno. Guardia alta perchè al KP Stadium arriva il Derby County di Steve Mc Laren, fresco di premio come miglior allenatore di dicembre, grazie ad una marcia pazzesca che ha consentito ai Rams di ergersi con supponente facilità al quarto posto, dopo un avvio a rallentatore. Entrambe le squadre sono reduci dai ko di Fa Cup rispettivamente con Stoke, 2-1 esterno per il Leicester, e 2-0 al Pride Park per il Derby con il Chelsea.

Brutte notizie in casa Foxes con l'allenatore Nigel Pearson costretto a fare a meno di Chris Wood, Tom Hopper e Sean St Ledger. Ottimismo per la possibilità di vedere la porta difesa dal titolare Kasper Schmeichel dopo una botta subita proprio con i Potters in coppa. Buone notizie anche sul fronte offensivo con l'ex Fleetwodd James Vardy disponibile dopo la squalifica. In casa Derby può sorridere e non solo per il riconoscimento McLaren che ha accolto a braccia aperte il ritorno in settimana di Craig Bryson, uscito malconcio durante la partita persa in casa con il Wigan. L'ex centrocampista degli scozzesi del Kilmarnock potrebbe partire subito da titolare nel 4-3-3 dell'ex tecnico della nazionale inglese. Sulla falsa nota di Moses, escluso nella sfida tra Liverpool e Chelsea perchè in prestito dai Blues, anche il difensore Zak Whitbread sarà costretto a non essere della partita, lui in prestito proprio dalle Foxes. Non ce la fa a recuperare neanche capitan Keogh, assente dalla sfida di dicembre con il Doncaster, per un infortunio al legamento del ginocchio. Occhio alla possibilità di vedere in campo, magari a partita in corsa l'attaccante arrivato in prestito dal Chelsea lunedi scorso, Patrick Bamford. Un ragazzo fortemente voluto da McLaren che lo aveva allenato ai tempi di Nottingham, e che ha avuto l'occasione di osservarlo durante il suo prestito di metà stagione al MK Dons, dove ha segnato la bellezza di 17 gol. Ancora out Russell, Barker, volato in Germania per capire l'entità di un infortunio gravissimo al ginocchio, e Coutts.

Il Leicester come detto è reduce da un filotto di quattro vittorie consecutive, compreso il rocambolesco 5-3 interno con il Bolton, e il colpaccio in casa del Qpr grazie alla rete di Vardy. Con la squadra di Spearing ha brillato la classe di Danny Drinkwater. Giocatore di tecnica e sostanza capace di riusltare elemento imprescindibile nei piani di Pearson, votato inoltre miglior giocatore di dicembre. Dall'altra parte Bryson, ex United e già 11 reti , ha saputo creare con Will Hughes, sogno probito di mezza Premier, un binomio perfetto per dare equilibrio alla presenza dei tre attaccanti per il Derby. Lo strapotere offensivo dei Rams sta tutto nella classe e nella forza di Chris Martin, finalmente decisivo, 12 gol per lui. In casa Leicester da non sottovalutare la presenza in attacco di un esperto della categoria e già a segno 12 volte quest'anno, David Nugent. Il francese Knockaert, Dyer, Vardy e Drinkwater gli elementi da tener d'occhio per le Foxes.

All'andata i padroni di casa si imposero 1-0 grazie all'autogol di Grant. Era un Derby completamente diverso, in panca c'era Nigel Clough, da quello capace si di ottenere solo una clean sheet nelle ultime nove uscite, ma che tra il 9 novembre e il 21 dicembre, ha saputo vincere sette partite di fila, conquistando 21 punti e risalendo la classifica clamorosamente. L'ultima sfida tra le due squadre è l'incontro di Coppa di Lega del 24 settembre, anche in quell'occasione le Foxes ebbero la meglio dopo il vantaggio dei Rams firmato da Chris Martin. Di Konockaert e Drinkwater i gol della rimonta. L'ultima vittoria del Derby in trasferta con il Leicester risale addirittura al 23 febbraio 2002, 3-0 in quell'occasione. Il Derby arriva alla sfida con il record in trasferta di 26 punti in 12 partite, meglio di chiunque altro, e con il miglior attacco, 48 reti messe a segno. In casa Il Leicester ha conquistato 29 punti perdendo appena una volta in dodici sfide.

