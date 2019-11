Diretta Manchester United - Swansea in Premier League

20.28 - Gentile pubblico di Vavel Italia, Alessandro Mancinelli vi ringrazia per averci seguiti e vi da appuntamento con la Premier League domani con il proseguio della 21a giornata!! Non mancate!



I Red Devils tornano alla vittoria vincendo dopo quattro k.o. consecutivi. Tre punti ampiamente meritati dalla squadra di Moyes che ha saputo cominciare il secondo tempo con il piglio giusto e alzando il ritmo della propria manovra offensiva in meno di quindici minuti ha trovato i due gol della vittoria. Lo Swansea ha resistito finché ha potuto giocando una buona partita ma priva di chiare occasioni da gol, complice anche l'ottima difesa dei padroni di casa.



90+3' FINITA!! Lo United torna alla vittoria e batte lo Swansea per 2-0!



90+2' Bellissimo lo striscione dei tifosi dello United dedicato al tecnico David Moyes: The Chosen One recita lo striscione. Il prescelto



Palla che non scende come dovrebbe! La conclusione di Bony si spegne di poco sopra la traversa!



90+1' Calcio di punizione dai quindici metri guadagnato da Bony. Sarà lui a calciare il calcio piazzato



90' Saranno tre i minuti di recupero!



88' Due minuti più recupero alla fine del match. Lo Swansea prova a chiudere in attacco. Lo United non ha più niente da chiedere a questa partita



86' Cambio nello United. Entra il messicano Hernandez, esce tra gli applausi dell'Old Trafford Welbeck



84' Grande manovra dello Swansea che porta Routledge al tiro da centro area. Ribattuta da Vidic la sua conclusione!



82' Partita che si avvicina a grandi passi alla fine. Lo Swansea prova a portarsi in attacco per evitare a tutti i costi di subite il tris..



80' Straripa sulle fasce lo United. Valencia va via a Davies che lo ferma fallosamente al vertice destro dell'area di rigore



78' Altro corner per lo Swansea. Ancora niente di fatto. Il contropiede precedente dallo United era stato lanciato da Januzaj dalla propria difesa. Che giocatore Januzaj!! Intanto esce Evra che lascia il posto a Buttner



77' Provono a reagire gli Swans! Altro corner guadagnato dal quale però non nasce niente di interessante



KAAAGAAAWAAAAA!!! Contropiede dello United con Kagawa che supera mettendo a sedere Tremmel e calcia in porta! Ma Rangel sulla linea di porta con la punta del piede salva lo Swansea dal subire il terzo gol!!



73' Pochissimo Swansea ormai. Prima un colpo di testa di Amat sembrava poter dar carica alla squadra ospite che però ha già gettato la spugna. United in totale controllo



70' Red Devils in attacco. Evra fa quello che vuole sulla fascia sinistra e continua a mettere in mezzo palloni molto pericolosi



67' Tiro di Welbeck dal limite finito di poco fuori! Continua l'assedio dei padroni di casa



66' Sembra non esserci più partita all'Old Trafford. Sorride in panchina Moyes. Il suo United è tornato a giocare ad un livello accettabile in questo secondo tempo



SMAAAAAAALLIIING!!! COSA HA SBAGLIATO!! Kagawa ha servito il difensore tutto solo sul secondo palo. Smalling conclude di piatto ma il suo tocco finisce alle stelle!! Poteva essere il gol del k.o.!



64' Che talento Januzaj!! Che azione! Alla fine viene fermato in corner dai difensori dello Swansea dopo qualche dribbling e una serpentina spettacolare!



62' Swansea scomparso dal campo. La partita si fa durissima per gli uomini di Laudrup. Intanto esce Shelvey e fa il suo ingresso in campo lo spagnolo Vazquez. Secondo cambio per gli ospiti



60' Sono bastati quindici minuti allo United per sferare un uno-due fatale alle speranze dello Swansea di ripetere l'impresa riuscitagli domenica scorsa..



GOOOOOOOL!! GOOOOOOOOL!! WELBEEEECK!!! 2-0 UNITED!!! Palla persa sulla trequarti per lo Swansea, cross di Kagawa per Valencia che serve Welbeck. La sua conclusione si insacca nell'angolino basso destro!



56' Che tiraccio di Shelvey che aveva mandato alle ortiche Valencia con una bella finta. La sua conclusione finisce larghissima!



54' Cominciano a fioccare gli errori a centrocampo da parte della squadra di Laudrup. Lo United sta avendo vita facile in questo avvio di secondo tempo



KAGAWAAAA!! UNITED VICINO AL RADDOPPIO! Bordata dal limite che finisce di poco alto sopra la traversa!



50' Adesso lo United controlla la partita. Lo Swansea ha accusato il colpo. Altro cross in mezzo di Evra, stavolta rasoterra, che per pochissimo non trova i piedi di Kagawa!



47' Vantaggio immediato dello United. Pronti, partenza e via e la ripresa inizia con un gol. Grande iniziativa di Evra sulla fascia che ha messo in mezzo davvero un bel pallone. Adesso si attende la reazione dello Swansea



GOOOOOOOOOOOL!! GOL! GOL! GOOOOOOL!! VALENCIA!!! UNITED IN VANTAGGIO! Tap in vincente di testa dopo il miracolo di Tremmel sul colpo di testa di Kagawa!!



45' RICOMINCIATA!!! Gli ospiti giocano il primo pallone della ripresa. Stessi ventidue in campo!



Poche emozioni in questi primi quarantacinque minuti all'Old Trafford. Una traversa e un tiro di Welbeck le uniche chiare occasioni da gol per i padroni di casa che rispetto allo Swansea però riescono con più continuità a trovare l'area di rigore. La sensazione è quella che basterebbe poco ai giocatori di David Moyes per sbloccare il risultato. Basterebbe accellerare la fase offensiva senza però cadere in facili errori di impostazione. Lo Swansea dal canto suo sta facendo la propria partita. Gli uomini di Laudrup non devono strafare e lo sanno. Una difesa quasi sempre puntuale in fase di chiusura gli ha permesso di chiudere sullo 0-0 il primo tempo. Non andate via! Tra pochissimo comincerà il secondo tempo!



45+2' Non succede niente in questi due minuti di recupero. Si chiede a reti bianche il primo tempo tra Manchester United e Swansea



45+2' Brutto intervento di Bony su Fletcher. Foy mostra il cartellino giallo all'attaccante dello squadra ospite



45' Due minuti di recupero! Ospiti in attacco. Gli uomini di Laudrup si guadagnano un corner



42' Provano a duettare Valencia e Kagawa ma quest'ultimo non controlla a dovere il pallone e lo Swansea può comodamente ripartire



40' Nonostante gli sforzi a centrocampo e in attacco lo United fatica a trovare il gol del vantaggio e a prendere in mano le redini della partita. Lo Swansea sta giocando in modo molto attento ma i Red Devils hanno già dimostrato che quando riescono ad alzare i ritmi di gioco lo Swansea va facilmente in difficoltà



38' Risponde lo Swansea! Shelvey tira dai 10 metri e prova ad incrociare ma il pallone finisce abbondantemente largo



WEEEELBEEECK!! SI DIVORA IL GOL DELL'1-0!!! Valencia serve dentro Fletcher che la mette in mezzo per Welbeck. L'attaccante calcia in porta ma la sua conclusione finisce larga di un soffio!!



34' Grande azione dello United. Carrick allarga per Evra, il francese crossa in mezzo, Valencia controlla e serve Carrick che prova la conclusione! Alta sopra la traversa!



32' Ospiti che si riversano in attacco senza trovare lo spazio necessario per rendersi pericolosi. Difficile trovare il varco giusto tra le maglie della difesa dei Red Devils quest'oggi



30' Mezz'ora di gioco appena scoccata e match che stenta a decollare. Entrambe le squadre sono molto chiuse e lasciano poco spazio allo spettacolo. Partita che si gioca a strappi e condita da ripartenze da entrambe le parti del campo che però non trovano mai il modo di far male



27' Bella azione dello United. Evra dal vertice dell'area lascia partire un bel sinistro che però finisce tra le braccia di Tremmel



26' Strano l'atteggiamento in campo dello United. I padroni di casa erano partiti subito alla caccia del vantaggio mentre adesso sembrano rinunciatari e si adattano al ritmo basso imposto dallo Swansea



24' Ci ha provato Bony ma la sua conclusione è totalmente sballata e finisce alta sopra la traversa. Pochissime occasioni finora!



22' Ritmi del match assolutamente non proibitivi. Lo Swansea ha tutto il tempo di impostare la manovra d'attacco. Lo United è molto attentista e cerca di sfuttare le ripartenze. Per adesso però pochi spazi anche per i padroni di casa



20' Swansea che ha battuto il primo corner del match senza però creare nessun pericolo allo United



18' Prova a farsi vedere in avanti lo Swansea ma la retroguardia dello United non sembra avere buchi in questi primi diciotto minuti. Impeccabili i difensori della squadra di Moyes



16' Entra Flores al posto di Canas che esce dal campo zoppicando vistosamente! Primo cambio della partita!



15' Pochi varchi per gli ospiti che però pochi istanti fa hanno messo dentro un pallone interessante con Pozuelo che era stato servito sul fondo da Shelvey. Nessuno in area per la botta a rete. Riparte lo United



12' Solo la traversa ha impedito allo United di passare in vantaggio. La prima occasione della partita è arrivata da un calcio piazzato. Lo Swansea prova a reagire ma lo United sembra avere più "fame" in questo avvio



TRAAAAVERSAAAA!!! Punizione battuta magistralmente da Januzaj!!!



10' Welbeck fermato con un fallo al limite dell'area di rigore! Calcio di punizione pericoloso per i Red Devils



8' Buon avvio da parte di entrambe le squadre. Lo Swansea fa del possesso palla la sua arma migliore. La squadra di Laudrup fa girare il pallone molto bene. Pressing poco efficace quello imposto dallo United



5' Va al tiro Shelvey!! La sua conclusione è centrale! Nessun problema per De Gea



4' Grande apertura di Shelvey per Pozuelo ma l'attaccante controlla male e ritarda l'azione offensiva dello Swansea. Ancora in possesso palla gli Swans



3' Evra va via sulla fascia ad Amat, arriva sul fondo e crossa ma il suo lancio non trova nessuno. Lo United vuole tornare alla vittoria dopo quattro sconfitte consecutive



2' Bel recupero sulla propria trequarti di Britton che poi però sbaglia ad aprire per Bony. United molto aggressivo in questo avvio



1' INIZIATAAA!! Lo United gestisce il primo pallone del match!



18.25 - Eccoli!! Giocatori in campo all'Old Trafford! Squadre che si allineano a centrocampo e si danno la mano! Applausi da parte dei tifosi dei Red Devils! Manca pochissimo al via!



18.20 - Riscaldamento finito! Le squadre tornano negli spogliatori per gli ultimi ritocchi e le ultime indicazioni prima di ritornare in campo tra dieci minuti per dare inizio alla partita!







18.15 - Squadre già sul terreno dell'Old Trafford e in fase di riscaldamento. Quindici minuti esatti al fischio d'inizio!



18.00 - Cerca di farsi coraggio David Moyes, tecnico dei Red Devils, che ha rilasciato queste parole rivolte ai tifosi dello United a mezz'ora dal calcio d'inizio: "Ci state supportando molto bene. E' il momento di rimanere tutti insieme"

17.55 - Risponde così lo Swansea. L'undici di Laudrup proverà a vincere all'Old Trafford per la seconda volta di fila dopo aver battuto lo United domenica scorsa in FA Cup, vittoria che aveva interrotto una striscia di due pareggi e otto sconfitte in dieci precedenti in casa dello United

17.50 - Arrivata la formazione ufficiale con la quale lo United proverà a tornare alla vittoria quest'oggi

17.30 - Amici di Vavel Italia e appassionati di calcio inglese dopo le semifinali infrasettimanaili di Capital One Cup torna la Premier League! E come sempre quando si parla di sport, Vavel è sempre presente e anche oggi vi terrà compagnia e vi racconterà la sfida fra Manchester United e Swansea, anticipo della 21a giornata di Premier League. Alessandro Mancinelli vi da quindi il benvenuto alla diretta scritta di Manchester United-Swansea. Mettetevi pure comodi, il calcio d'inizio è fissato alle 18.30.







Contro lo Swansea i Red Devils saranno veramente motivati, dato che praticamente si tratta della rivincita della sfida di domenica scorsa, quando il Manchester United è stato eliminato proprio dallo Swansea in FA Cup. I Red Devils non se la stanno passando bene, vista l'attuale situazione in classifica; come se non bastasse, dopo l'eliminazione in FA Cup è arrivata, a sorpresa, anche il passo falso in Capital One Cup. Il Manchester United, infatti, è stato incredibilmente battuto dal Sunderland, che giocava in casa, ma era nettamente sfavorito, vista la differenza di valori in campo nella gara d'andata delle semifinali.



DIRETTA MANCHESTER UNITED-SWANSEA



ZOOM SUL MATCH - E' un momento nero per i "Red Devils" che, per uno strano scherzo del calendario, si ritroveranno di fronte il club gallese che li ha estromessi, domenica scorsa, dalla più prestigiosa competizione britannica: il 2-1, firmato da Routledge e da Bony, allo scadere del tempo, ha fatto davvero male alla squadra di David Moyes che, dopo due giorni, è stata sconfitta anche nella semifinale di andata di Coppa di Lega dal Sunderland, come abbiamo già ricordato. Un inizio d'anno, insomma, disastroso per il Manchester United che sta rischiando di compromettere tutti gli obiettivi stagionali.



Lo Swansea si ripresenterà all'Old Trafford, probabilmente, con lo stesso spirito del match di domenica scorsa e con l'intenzione di fare un altro sgambetto ai più quotati avversari: la classifica della squadra allenata da Michael Laudrup merita attenzione in chiave salvezza, perchè un k.o. potrebbe complicare le cose.



Lo United è settimo in classifica con 34 punti, ha segnato 33 reti e ne ha subite 24. Dopo due sconfitte consecutive agli inizi di dicembre gli uomini di Moyes hanno vinto quattro gare consecutive in campionato prima di ritrovare la sconfitta il primo gennaio scorso nel New Year's Eve match contro il Tottenham.



Lo Swansea è tredicesimo in classifica a quota 21 punti, ha segnato 26 reti subendone due in più, 28. L'ultima vittoria in campionato dello Swansea è datata 4 dicembre quando la squadra di Laudrup si impose per 3-0 sul Newcastle. Da allora lo Swansea ha giocato sei partite chiudendo il 2013 con tre pareggi e due sconfitte, diventate tre quando il primo gennaio il City ha vinto contro gli Swans per 3-2.



CURIOSITA' - Lo United ha perso quattro delle ultime sei gare disputate davanti al pubblico di casa all'Old Trafford tra campionato e coppe. L'ultima volta che i Red Devils hanno perso quattro partite tra le mura amiche è stata nella stagione 2001/2002 quando poi conclusero la stagione con sei sconfitte casalinghe totali.



Nessuna squadra dopo l'Ipswich nel 1962 ha mai vinto la Premier League dopo aver perso sei volte nelle prime venti partite di campionato. Lo United ha raccolto la miseria di cinque punti nei match disputati contro le prime otto in classifica e i Red Devils hanno segnato più di un gol soltanto una volta nelle ultime sette uscite all'Old Trafford (3-1 contro il West Ham).



Wayne Rooney, che molto probabilmente non sarà della gara, è stato ammonito sette volte in questa stagione risultando essere il giocatore più ammonito del campionato e sempre grazie alle sette amminizioni l'inglese è entrato nella Top Ten dei giocatori più ammoniti della storia della Premier League con 79 cartellini presi.



La squadra di Laudrup è la squadra con la maggior percentuale di possesso palla di media (59.6%) e di passaggi completati (86.5%). Eppure gli Swans hanno vinto solo cinque partite nelle venti finora disputate. Lo Swansea insieme allo United, all'Aston Villa e al Tottenham è la quarta squadra a vincere in questa stagione più partite in trasferta che in casa.







STATISTICHE - Cammino a fasi alterne per il Manchester United in questo periodo: i ‘Red Devils’ hanno infatti interrotto una serie positiva di sei vittorie consecutive, incassando tre ko nel giro di una settimana. Le mura dell’Old Trafford fanno sorridere lo Swansea, che non vinceva da ben sette gare prima di espugnare la casa di Rooney e compagni. I precedenti tra le due squadre, invece, sorridono ovviamente al Manchester United, che ha vinto quattro volte e pareggiato una volta, solo un successo per i gallesi nelle ultime sei sfide.



QUI MANCHESTER - Obbligo di vittoria per il Manchester United di Moyes, che cerca il riscatto dopo le ultime brutte prestazioni. Il tecnico scozzese deve fare ancora a meno di Robin Van Persie, che però sembra sulla via del recupero. In avanti il messicano Hernandez è favorito su Rooney ed affiancherà con ogni probabilità Welbeck.



A centrocampo spazio a Fletcher al posto di Cleverley che insieme a Carrick avrà il compito di dare geometria e muscoli ad un reparto troppo sofferente nelle ultime uscite, mentre Valencia ed il giovane talento Januzaj copriranno le due fasce. In difesa Vidic dovrebbe scendere in campo al fianco di Evans, con Da Silva ed Evra terzini.



QUI SWANSEA - L’allenatore dello Swansea Michael Laudrup risponde con lo stesso modulo e si affida alla vena realizzativa di Wilfried Bony, supportato alle spalle dall’ex Liverpool Jonjo Shelvey. A centrocampo l’olandese De Guzman viene affiancato dallo spagnolo Josè Canas.



Sulla destra Pablo Hernandez dovrebbe partire dal primo minuto, come pure Routledge. La coppia centrale difensiva è composta dall’altro spagnolo Chico e dal gallese Williams, con Davies e Rangel sugli esterni.



Queste le probabili formazioni:



Manchester United: De Gea, Evans, Da Silva, Vidic, Evra, Valencia, Fletcher, Carrick, Januzaj, Hernandez, Welbeck. Swansea: Tremmel, Flores, Williams, Chico, Davies, Routledge, De Guzman, Jose Canas, Pozuelo, Shelvey, Bony.