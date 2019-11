Diretta Tottenham – Crystal Palace in Premier League

18.08 Per questo pomeriggio è tutto!! Grazie per aver seguito la diretta di Tottenham - Crystal Palace! Un arrivederci da Patrick Iannarelli e Vavel Italia !

17.58 Tre punti fondamentali per ripartire al meglio in questo 2014. La sconfitta della scorsa settimana sembra non aver scalfito il morale degli Spurs: pragmatismo e concretezza sono state le parole all'ordine del giorno. Non bene nel primo tempo, con tanti, troppi errori in fase d'impostazione, anche se già nella prima frazione abbiamo notato come le occasioni migliori sono capitate proprio alla squadra di casa. Seconda metà di gioco condotta in maniera impeccabile dall'11 di Sherwood: ogni volta che si avvicinavano in area, davano la sensazione di poter far male. Bene anche il Palace, nonostante la sconfitta: unica recriminazione la poca grinta al momento della conclusione. Per il resto, i londinesi hanno giocato una gara a viso aperto su un campo difficile. Il rigore sbagliato da Puncheon avrebbe cambiato poco, ma di sicuro in vantaggio di una rete, Chamack e compagni avrebbero avuto la giusta iniezione di fiducia. Vittoria e quinto posto guadagnato: un inizio anno davvero ottimo. Anche se, un' eventuale vittoria all'Emirates avrebbe fatto sorridere più di qualcuno

94' Finisce il match: triplice fischio finale e derby conquistato dal Tottenham!

93' Miracolo Lloris!!!!!!!!!!! Chamack impatta bene di testa, il numero 25 si supera!!!

93' Nonostante le due reti subite, il Palace vuole chiudere in attacco quiesto derby: nuovo corner per gli ospiti!

92' Primi 2' minuti andati via: di emozionante solo i supporters di casa che fanno festa

90' Il quarto uomo mostra il recupero: 4' i minuti concessi da Oliver

90' Dalla bandierina Williams trova Jedinak, ma il colpo di testa è impreciso

89' Calcio di punizione che spiove ancora dalle parti dell'estremo difensore francese: Gayle viene anticipato in corner

88' Cross in area da parte di Williams, Lloris attento come sempre blocca la sfera

85' Nessun esito positivo dalla bandierina per gli Eagles

85' Il Palace non si tira indietro: calcio d'angolo guadagnato dagli uomini di Pulis

84' Dopo la rete di Defoe, poche emozioni in questi ultimi minuti. I biancoblù si limitano ella gestione del pallone e del risultato

81' Ultimo cambio della partita: Guedioura giocherà gli ultimi minuti al posto di Puncheon

79' Altro cartellino giallo in casa Tottenham: Naughton stende Delaney

78' Calcio di punizione dalla trequarti: Lennon prova a pescare qualche compagno nei 16 metri avversari. Pallone allontanato

76' Terzo e ultimo cambio a disposizione di Sherwood: in campo Chadli che sostituisce Eriksen, autore della prima rete

75' Primo giallo del match: ammonito Mariappa per gioco scorretto

73' Ancora un occasione per i padroni di casa!! Defoe cerca la testa di Adebayor, Speroni respinge di pugno!

72' GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!!!!!!!!!!! Raddoppio Tottenham grazie a Defoe!!!Palla in area catturata dal numero 18 e tocco sotto!!!!!!2-0 Spurs!!!!

69' Girandola dei cambi anche per Pulis. Escono Bolasie e Jerome, entrano Williams e Gayle

65' Dopo un'ora di gioco, sembra che la situazione si sia ribaltata: gli Eagles attaccano, i padroni di casa difendono, cercando di far male in contropiede

63' Defoeeeee! Il neo entrato ci prova, conclusione che attraversa tutto lo specchio della porta e termina a lato!!!! Raddoppio sfiorato!!!!

60' Aumenta la pressione degli ospiti: ennesimo traversone in area da parte di Puncheon, l'estremo difensore francese blocca senza troppi problemi

58' Occasionissima per il Palace!!!! Jerome anticipa Naughton, palla che esce alla sinistra di Lloris!

57' Sherwood procede alla seconda sostituzione: Soldado out, al suo posto Defoe

56' Dopo la rete del vantaggio, gli Spurs stanno monopolizzando il gioco

54' Seconda metà di gioco davvero emozionante! Cross basso in area di rigore per Adebayor, Delaney chiude a pochi passi dalla propria porta!Salvataggio provvidenziale!

52' Reazione degli ospiti! Pallone in area da calcio d'angolo ma nessuno trova la deviazione

50' GOOOOOOOOOOOOOLLLL!!!!!!!!! Eriksen!!!!Passa in vantaggio il Tottenham!!! Adebayor serve il numero 23 che con un tocco morbido scavalca Speroni!!!

47' Prima sostituzione in casa Tottenham: esce Walker, entra Naughton

17.02 Si ricomincia al White Hart Lane!

17.00 Manca poco all'inizio del secondo tempo. Intanto vi postiamo il video del rigore sbagliato da Puncheon!





16.55 Siamo nell'intervallo nell'ennesimo derby londinese. Partita a fasi alterne, con entrambe le squadre che si sono date battaglia soprattutto a metà campo. Sul piano del gioco, meglio il Palace, abile a ripartire in contropiede. Unica nota negativa per gli ospiti la poca concretezza nell'ultimo passaggio. Il rigore sbagliato da Puncheon resta incommentabile. Padroni di casa meno precisi in fase di impostazione, ma le occasioni migliori sono capitate sui loro piedi. Peccato per il mancato goal di Bentelab: sarebbe stata una realizzazione da cineteca: la sfortuna e l'incrocio dei pali hanno fatto un ottimo lavoro.

47' Scade il recupero, Oliver manda tutti negli spogliatoi. I primi 45' tra Tottenham e Crystal Palace terminano a reti inviolate

46' Corner senza esito, il Palace libera bene l'area di rigore

46' Calcio d'angolo guadagnato dal Soldado

45' Decretato il recupero: si giocherà per altri 2' minuti

43' Scontro di gioco tra Chiriches e Chamack. Il numero 6 rimane a terra dopo la gomitata presa. Solite gentilezze da Premier League

41' Punizione del numero 23 che si infrange sulla barriera

40' Dembele atterrato al limite dell'area. La mattonella giusta per Eriksen

38' Pochi minuti al termine della prima frazione di gara: gli Spurs dopo le due ghiotte occasioni da rete hanno preso in mano il pallino del gioco

33' Bentaleeeeeeeeeeb!!!!!!Colpito l'incrocio dei pali interno dopo una conclusione violentissima di prima intenzione!Palla che balla sulla linea ed esce sul palo opposto!!Che sfortuna!!!

32' Occasionissima Palace!!Mischia in area di rigore, gli Eagles non riescono a trovare la giusta deviazione

32' Si accende la partita!Puncheon ci prova dalla distanza, palla deviata di nuovo in calcio d'angolo!

31' Adebayoooooorrrr!!!!!!!!Occasione sprecata dagli Spurs! Lennon serve benissimo il togolese, palla mancata di un soffio a pochi passi da Speroni!!!!!!!

30' Gli ospiti continuano a difendere bene e a ripartire in velocità: Chamack fa tutto bene tranne l'ultimo passaggio

27' Jeromeeeee!!!!!!Tiro di prima intenzione dell'attaccante del Palace, stavolta Lloris respinge con molta fatica!

26' Puncheon di nuovo protagonista: il centrocampista prova la connclusione a rete, Lloris è bravo a rifugiarsi in corner

25' Più calci che calcio. Walker stende Jedinak, Oliver non estrae il cartellino giallo.

23' Punteggio ancora invariato al White Hart Lane: poche emozioni fino a questo momento. Unica nota del match, il rigore calciato da Puncheon come se fosse una trasformazione del rugby

18' I padroni di casa vengono svegliati dai cori dei propri tifosi: Lennon prova la percussione in area, ma viene fermato dalla difesa degli Eagles

15' Nel primo quarto d'ora il Tottenham sta facendo veramente fatica: passaggi imprecisi e poca convinzione sui contrasti. Sherwood non sarà di certo contento della prestazione iniziale dei suoi

14' Pericolo in area Spurs: pallone servito in profondità per Jerome, chiude Dawson

13' Ennesimo cross in area da parte di Puncheon che si perde sul fondo

10' Ancora in avanti gli ospiti: sul corner ci prova Chamack. Colpo di testa lontano dai pali difesi da Lloris.

7' Incredibileeeeeeeee!!!Sul dischetto si presenta Puncheon, ma il tiro dagli 11 metri finisce in curva!!!!Bruttissimo rigore calciato dal numero 13 del Palace!!!!

7' Attenzione!!!!!!Calcio di rigore per il Crystal Palace!!!!!!!!!!!!Dembele stende in area Chamack: per Oliver non ci sono dubbi! Penalty!!!!

6' Un Crystal Palace molto propositivo nelle battute iniziali, anche se manca l'ultimo passaggio per cercare la finalizzazione

4' Si affaccia il Tottenham nella metà campo avversaria: ci prova Dembele, Speroni blocca in due tempi.

2' Prima emozione del match: Puncheon ci prova ma la conclusione non trova il bersaglio.

1' Partiti! Primo pallone toccato dal Palace

16.00 Non importa se il derby si gioca contro le squadre più blasonate oppure con chi si trova in relegation zone. Quando nel calcio c'è una stracittadina, la partita vale doppio. O anche più di sei punti! Ancora un benvenuto da Patrick Iannarelli e Vavel Italia!

15.58 Squadre nel tunnel, ci siamo quasi: tra poco sarà Tottenham - Crystal Palace!

15.50 Dieci minuti al calcio di inizio. Tutto pronto per questa ventunesima giornata di Premier League!

15.39 Prime immagini dal White Hart Lane. Il Palace continua il riscaldamento

15.26 Le squadre sono in campo per il riscaldamento. Manca solo mezz'ora all'inizio del match!

15.10 Arriva anche la formazione degli ospiti: Speroni, Mariappa, Gabbidon, Delaney, Parr, Bolasie, Ward, Jedinak, Puncheon, Jerome, Chamakh. A disposizione: Price, Moxey, O'Keefe, Williams, Bannan, Guedioura, Gayle. A sorpresa Gayle va in panchina.

15.07 Tim Sherwood svela subito gli 11 che scenderanno in campo quest'oggi:Lloris; Walker, Chiriches, Dawson, Rose; Lennon, Bentaleb, Dembele, Eriksen; Adebayor, Soldado. Riconfermato dunque Bentaleb nella linea mediana. A disposizione: Friedel, Fryers, Naughton, Capoue, Chadli, Holtby, Defoe

15.05 Manca poco meno di un'ora al fischio di inizio! Tra poco arriveranno le formazioni ufficiali del match!

15.00 Quando la tua pelle brucia la ferita si farà. Così cantava Ligabue in una delle sue canzoni più popolari. Chissà se qualcuno dalle parti del Nord di Londra sia riuscito ad ascoltarlo nelle sue tappe d'oltremanica: anche se sconosciuto in terra Britannica, sicuramente questa sua frase è la più adatta a fotografare il momento degli Spurs. Sette giorni fa l'eliminazione dalla prestigiosissima Fa Cup contro l'Arsenal, oggi un altro derby da giocare per risollevare il morale e cercare di proseguire il momento positivo in Premier League: Ventunesima giornata del massimo campionato Inglese, Tottenham – Crystal Palace, un benvenuto da Vavel Italia e Patrick Iannarelli!

Tottenham e Crystal Palace si affrontano per la trentacinquesima volta nella loro storia, in un momento particolare per entrambe le squadre: gli Spurs arrivano dalla pesante sconfitta nel North London Derby, ma in campionato hanno compiuto un percorso di altà qualità, soprattutto nell'ultimo mese del 2013. Gli Eagles stanno affrontando un periodo molto delicato: diciottesimo posto in classifica, con gli spettri della retrocessione che perseguitanovsempre di più la neopromossa.

QUI TOTTENHAM – Settimana particolare quella affrontata dai ragazzi di Tim Sherwood: sappiamo benissimo quanto può far male un'eliminazione dalla coppa Nazionale, arrivata peraltro sul campo degli odiatissimi rivali dall'Arsenal, ma cancellare e dimenticare l'ottimo mese di Dicembre sarebbe una leggerezza imperdonabile: 5 vittorie in 8 match di campionato dopo l'avvio altalenante sono sicuramente un bel segnale di ripresa.

Unico rammarico per i tifosi Spurs è la mancanza di continuità nei match casalinghi: troppe disattenzioni avvenute sul terreno del White Hart Lane hanno portato ad un dispendio di punti e di energie inutili. Passi la pesante sconfitta interna contro il Liverpool (figlia di una caduta psico – fisica, normale in una stagione di oltre quaranta partite), il resto dei match interni sono stati giocati con estrema sufficienza, soprattutto sotto la guida di Villas Boas. Uno dei buoni propositi del 2014 e di Tim Sherwood sarà sicuramente quello di invertire la rotta negli incontri casalinghi.

QUI CRYSTAL PALACE – L'indiscutibile fede dei supporters delle Aquile e il caldissimo clima ogni volta che si scende in campo al Selhurst Park non hanno aiutato la squadra di Pulis nel 2013 speso in Premier. C'è da dire però, che il diciottesimo posto arriva dopo una serie di coincidenze sfortunate: molte partite sono state perse o pareggiate per la mancanza di alternative all'undici titolari, che purtroppo non permette di andare oltre il classico 4-4-2. Senza soluzioni tattiche differenti, una stagione da sogno può facilmente trasformarsi in un campionato da incubo.

Se in campionato si fatica, in Fa Cup si viaggia alla grande: la vittoria in casa del West Bromwich dimostra lo spirito e l'attaccamento alla maglia, dimostrato anche nelle partite di Premier. L'esempio perfetto è la vittoria allo scadere in casa dell'Aston Villa: sul terreno del Villa Park, Gayle e compagni hanno dimostrato qual è la mentalità della squadra. Sembra che tra le righe del calcio giocato dagli Eagles ci sia scritto: se dovessimo scendere di nuovo in Champioship, lo faremo nei migliori dei modi. Mentalità British.

DIRETTA TOTTENHAM – CRYSTAL PALACE

Buone notizie dall'infermeria per Sherwood: Sandro e Kaboul sono tornati ad allenarsi in settimana, anche se non riusciranno a scendere in campo nel match di oggi. Paulinho e Vertonghen sono ancora in fase di recupero. Per il Crystal Palace ancora problemi per Thomas: difficile vederlo in campo nei primi match del 2014. Murray e Hunt sono in fase di recupero, ma si avvicina sempre di più il loro rientro in campo. Il Palace dovrebbe riconfermare per 10/11 la formazione scesa in campo contro il WBA: unico dubbio resta il ballottaggio tra Williams e Bolasie sulla fascia sinistra. Anche Sherwood va verso la riconferma della formazione scesa in campo contro gli uomini di Arsene Wenger: unica eccezione, Capoue al posto di Bentaleb.

PROBABILI FORMAZIONI

Tottenham (4-4-2) Lloris, Walker, Dawson, Chiriches, Rose, Lennon, Capoue, Dembele, Eriksen, Adebayor, Soldado. All: Sherwood

Crystal Palace (4-4-2): Speroni, Mariappa, Delaney, Gabbidon, Parr, Puncheon, Dikgacoi, Bannan, Bolasie, Boateng, Gayle. All: Pulis

Goal, parola rara per entrambe – Sembra che la parola goal sia stata cancellata dai dizionari presenti nelle sedi delle due squadre. Veramente pochi quelli messi a segno da entrambe le compagini: il Tottenham ha collezionato 24 reti in 20 partite, decisamente pochi per gli obiettivi fissati ad inizio stagione. Ancor peggio sono andati Chamack e compagni: 15 le reti messe a segno dal Palace. Sulla carta sembrano non esserci i presupposti per poter assistere ad un derby ricco di goal. Ma le statistiche sono fatte per essere migliorate. E smentite.

Numeri a confronto – In 20 match giocati sono 11 le vittorie degli Spurs: solamente in 4 occasioni i tre punti sono arrivati in casa. Quando si parla di questa stagione, i numeri registrati da Soldado e compagni oscillano vistosamente: 5 i ko subiti, di cui 3 nel proprio stadio. Anche nella differenza reti troviamo statistiche altalenanti: 25 reti subite di cui 13 in casa. Gli Spurs sembrano soffrire la pressione durante i match casalinghi. Il Palace invece non se la passa bene: 5 vittorie, 2 pareggi e ben 13 sconfitte, di cui 8 arrivate in trasferta. 29 sono le reti subite e solamente 13 quelle messe a segno: il diciottesimo posto è sinonimo di sfortuna, ma non di certo di casualità.

Il derby dice Tottenham – 34 gare già disputate tra le due squadre di cui 27 in campionato: 16 vittorie Spurs, 11 pareggi e 7 vittorie Palace. Nella partita di andata, Soldado e compagni sono riusciti ad imporsi per 1-0. L'ultima vittoria delle Aquile al White Hart Lane risale alla stagione 1997-1998: la rete decisiva fu quella di Shipperley.

Bomber, che delusione – Soldado soffre di mal di gol e questo è risaputo. Lo Spagnolo in Premier League sembra aver perso lo spunto, segnando solamente 5 reti in 18 match, di cui 4 su penalty. Decisamente sotto le aspettatative di tutti. Eriksen sembra essersi abituato al campionato inglese: la percentuale di passaggi andati a buon fine è molto alta e i 3 assist messi a segno fanno ben sperare la tifoseria biancoblù di Londra. Chamack e Gayle invece hanno segnato solamente 7 reti in due: il Palace deve cambiare rotta, anche perchè i numeri fatti registrare dagli attaccanti sono insufficienti per rimanere attaccati alla Premier.

Il match verrà diretto da Michael Oliver. Calcio di inizio ore 16:00 italiane (le 15:00 in Inghilterra)

Le quote dei Bookmakers favoriscono i padroni di casa, ma uno degli stereotipi del calcio parla chiaro: la palla è rotonda. Le partite si giocano sul campo e molte volte l'imprevedibilità può azzerare le statistiche. Soprattutto in un derby.