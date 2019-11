Diretta Everton - Norwich City in Premier League

17.56: Un gol per tempo e l'Everton regola un Norwich voglioso, ma impreciso ed anche un po' sfortunato. Toffees eccellenti in circolazione di palla, Canaries puniti da due conclusioni dalla distanza. Ma che conclusioni: sinistro impressionante di Barry nel primo tempo, punizione chirurgica di Mirallas nella ripresa. Hughton mette in campo un buon Norwich, ma la volontà degli Yellows sbatte a più riprese contro un eccellente Howard e, a dieci minuti dal termine, contro il palo colpito di testa da Snodgrass. Everton al quarto posto, due lunghezze sopra il Liverpool in attesa del match di domani tra lo Stoke City ed i Reds. Norwich sempre in 15esima posizione, ma la classifica alle spalle si accorcia, dopo le vittorie esterne di West Ham e Sunderland negli scontri diretti con Cardiff e Fulham. I video dei gol del match sono già disponibili all'interno del live: per questo match è tutto, da Francesco Guarino grazie ed appuntamento alla prossima, con la Premier League qui su VAVEL Italia! RISULTATO FINALE: EVERTON - NORWICH CITY 2-0.

93': Non succede nulla nel recupero: FINISCE QUI, EVERTON - NORWICH CITY 2-0. I Toffees salgono al quarto posto in Premier League, Goodison Park applaude.

90': Tre minuti di recupero.

90': Bassong ammonito per proteste.

88': Prova un'altra mossa Hughton, Murphy per van Wolfswinkel. Ma sembra mancare troppo poco ormai.

85': Altra occasione per il Norwich, ma Hooper e van Wolfswinkel si ostacolano a vicenda.

79': PALO DI SNODGRASS! Giocata superba di Redmond su Coleman, cross al centro ed inzuccata di Snodgrass che rimbalza e trova il palo a Howard battuto! Il Norwich ci crede, ed è anche sfortunato ora!

77': Ancora Johnson, pericolosissimo! Tanti mancini in campo oggi e tante conclusioni da fuori: qui stavolta Howard avrebbe potuto poco, ma la palla fa venire il raffreddore al palo per lo spostamento d'aria. Un palmo fuori.

76': Johnson ci prova da fuori, palla di poco a lato. Il Norwich cerca il gol che regalerebbe un finale infuocato alla partita.

73': Howard abbassa ancora la saracinesca su Redmond! Il portiere inglese dice di no col piede al neo-entrato dei Canaries, bravissimo a saltare un difensore ed incrociare col sinistro.

71': Altro cambio per i Toffees. Stavolta applausi per Pienaar, che lascia il campo a Naismith.

70': Venti minuti al termine: l'Everton potrebbe addormentarsi in zona Champions League stasera, scavalcando i "cugini" del Liverpool.

69': Cambia anche l'Everton. Fuori Osman e dentro Heitinga.

VIDEO GOL! Tutta da ammirare la punizione del 2-0 dell'Everton: ladies and gentlemen, this is mister Kevin Mirallas

66': Primo cambio nel Norwich, fuori Garrido e dentro Redmond.

65': GOL ANNULLATO A LUKAKU PER FUORIGIOCO! Forse millimetrico, ma l'offside sembrava esserci.

63': Bennett entra in scivolata su Coleman, in ritardo come un regionale Milano-Reggio Calabria. Cartellino giallo inevitabile.

62': Lukaku vuole il gol! Il centravanti naturalizzato belga fa a spallate nella difesa del Norwich, ma Ruddy gli inchioda sul prato il sinistro della soddisfazione personale.

61': Lukaku anticipato a pochi passi dal 3-0! L'Everton non molla la presa.

59': Non si para mai una punizione così: Mirallas calcia di destro sopra la barriera, la palla gira e si infila accarezzando il palo. Ruddy si tuffa ma non ci può arrivare in nessun modo: EVERTON - NORWICH CITY 2-0, adesso Hughton deve necessariamente cambiare qualcosa.

59': MIRALLAAAAAAAAAAAS! UN GIOIELLO SU PUNIZIONE, L'EVERTON RADDOPPIA!

57': Bennett stende Baines ai 25 metri. Punizione pericolosa per l'Everton. I tiratori non mancano ai Toffees.

56': VAN WOLFSWINKEL ALZA LA MIRA DA BUONA POSIZIONE! Guai a dare per morto il Norwich: bella verticalizzazione di Johnson, van Wolfswinkel protegge bene il pallone, ma spedisce alto il sinistro da buonissima posizione.

53': McCarthy pericoloso, destro deviato sul fondo! Mirallas semina il panico in area del Norwich ed appoggia fuori per l'accorrente McCarthy, che prova a calciare di esterno destro. Palla deviata in corner dalla difesa, nessuno sviluppo rilevante sul tiro dalla bandierina.

48': Solito tema per l'Everton: sponda di Lukaku spalle alla porta per un compagno che accorre a calciare. Stavolta ci prova Jagielka. Un souvenir per gli spettatori.

17.05: Si riparte. Nessun cambio nell'intervallo.

17.03: Le squadre rientrano in campo.

16.50: Un gran bel primo tempo. Le squadre si affrontano a viso aperto, l'Everton conferma di avere qualcosa in più, ma il Norwich formato offensivo non sta a guardare. Vantaggio di Barry (una meraviglia il suo sinistro da fuori area), poi almeno due nitide occasioni per il pareggio dei Canaries (van Wolfswinkel e Hooper) sventate da Howard, ed una possibilità per il raddoppio dei Toffees. PRIMO TEMPO: EVERTON - NORWICH CITY 1-0, in diretta LIVE su VAVEL Italia.

VIDEO GOL! Il sinistro-capolavoro di Gareth Barry che vale il momentaneo 1-0 per l'Everton.



46'Si chiude con Ruddy che smanaccia via un corner dell'Everton: fine primo tempo, EVERTON - NORWICH CITY 1-0.

45': Un minuto di recupero.



45': Howard in uscita su Hooper salva tutto! E poi a porta vuota la difesa dell'Everton chiude lo specchio e rinvia!

44': Primo cartellino giallo del match, ammonito Stones per un intervento pericoloso con il piede a martello in scivolata.

40': Assedio Everton: cross di Mirallas messo ancora una volta sul fondo da Olsson in recupero disperato.

Stones (a sinistra) e Johnson, duello a centrocampo



35': Liscio di Mirallas dal dischetto del rigore e tiro alto di Coleman dal limite dell'area piccola! L'Everton vuole il 2-0 e Goodison Park ruggisce!

31': Osman dal limite alza troppo la mira. Ancora sponda di Lukaku, che sta facendo un lavoro da centroboa magnifico.

29': Olsson salva in scivolata sull'inserimento di Osman! La partita ora è bellissima!

28': HOWARD STREPITOSO SU VAN WOLFSWINKEL! Tiro a girare perfetto del "lupo", il portiere inglese si tuffa a mano aperta e spazza via la palla dall'incrocio dei pali!

Anche Gary Lineker la pensa come noi...

23': Gol magnifico di Barry! Gran lavoro di Lukaku, che controlla spalle alla porta ed attende l'arrivo di un compagno. Barry si muove a supporto, riceve palla e sale fino al limite dell'area. Il suo sinistro si infila sul palo lungo a mezza altezza, Ruddy non può nulla: gol splendido. EVERTON - NORWICH CITY 1-0.

23': BARRYYYYYYYYY! VANTAGGIO DELL'EVERTON!

22': Baines! Bello scambio con Mirallas e sinistro di prima intenziona dal limite dell'area. Fuori di poco.

21': Sinistro di Mirallas pericoloso! Conclusione dai 25 metri deviata, la palla si impenna ed esce di poco oltre la traversa.

18': Palla vagante in area del Norwich a pochi passi da Ruddy, sugli sviluppi di un corner. Garrido allontana senza troppi fronzoli.

15': HOOPER DIVORA IL GOL DEL VANTAGGIO! Lancio lungo da centrocampo che scavalca Jagielka, ma l'ex Celtic non azzarda la conclusione al volo ed il suo stop a seguire è facile preda di Howard. Risposta immediata dei Canaries!

12': LUKAKU LA METTE SUL FONDO DA POCHI PASSI! Cross delizioso di Mirallas, Lukaku si libera bene e di testa la mette fuori... ma era praticamente all'interno dell'area piccola! Occasionissima per l'Everton.

9': Ci prova anche Lukaku col sinistro. Tiro strozzato che finisce sul fondo.

5': Disimpegno rischioso di Jagielka sul pressing di van Wolfswinkel. Il capitano dei Toffees esce a testa alta tra gli applausi.

4': Sinistro di Coleman parato facilmente da Ruddy.

3': Inizio a ritmi elevati. Le squadre pressano altissime.

16.00: PARTITI!

15.58: Classica maglia blu con pantaloncini e calzettoni bianchi per l'Everton. maglia gialla, pantaloncini verdi e calzettoni gialli per il Norwich.

15.56: Squadre nel tunnel, ci siamo.

15.47: Meno di quindici minuti al calcio d'inizio! Tra poco squadre nel tunnel degli spogliatoi



15.36: Alla vecchia maniera: in tempi di ipertecnologia, vedere un team sheet scritto a mano è sempre un piacere.





15.25: Jagielka recupera ed è in campo dal primo minuto. Non ce la fa invece Barkley, ed allora Martinez schiera Osman: l'Everton mette in campo un 4-2-3-1. Nel Norwich sorprende l'esclusione del midfield maestro Hoolahan: al suo posto Garrido. E Hughton azzarda addirittura un 4-4-2 con due centravanti di peso, Hooper ed il lupo van Wolfswinkel! Forse un po' i scaramanzia - più che altro - nella scelta di schierare Whittaker e non Martin sulla fascia destra difensiva. Lo scozzese è infatti andato a segno nel 2-2 contro l'Everton alla prima di campionato.



15.24: FORMAZIONI UFFICIALI: NORWICH CITY - Questa invece la risposta dei Canaries di Chris Hughton. Qualche piccola sorpresa.

15.20: FORMAZIONI UFFICIALI: EVERTON - Ci siamo. Arrivano le formazioni ufficiali di Everton - Norwich City, in diretta su VAVEL Italia a partire dalle 16. Questo l'XI dei Toffees di Roberto Martinez e la relativa panchina.

15.00: Amici di VAVEL Italia buon pomeriggio da Francesco Guarino. Per tutti voi oggi seguiremo in diretta Everton - Norwich City, live da Goodison Park. La partita è valida per la 21a giornata di Premier League 2013/2014. I Toffees di Roberto Martinez non vogliono perdere il contatto con il gruppo di testa e sognano il colpaccio Champios League; i Canaries di Chris Hughton faticano a venire fuori dal gorgo di fondo classifica. Per entrmabe le squadre i 3 punti di oggi sono fondamentali: chi si ferma è perduto! Seguite la partita con noi: aggiornamenti in tempo reale e video gol.



QUI EVERTON - Il blue-side di Liverpool sta vivendo una stagione da protagonista. I Toffees pagano in termini di classifica i troppi pareggi (ben 8 su 20 partite), ma sono attualmente la squadra con meno sconfitte in Premier League: soltanto 2, una contro la corazzata Manchester City all'Etihad ed una interna (questa davvero inattesa) contro il Sunderland ultimo in classifica, unica vittoria esterna finora dei Black Cats. L'inizio di anno calcistico è stato un vero e proprio boob, con Lukaku protagonista (9 reti finora). Poi il congolese naturalizzatoi belga si è un po' fermato, ma l'Everton non ha rallentato la sua corsa. Con 38 punti i Toffees sono quinti in campionato, ad un solo punto dai "cugini" del Liverpool e quindi ad una sola lunghezza dalla zona Champions League. Se una cosa è sicura, è che Martinez non mollerà a presa fino all'ultimo.

QUI NORWICH CITY - I Canaries non se la passano benissimo. Dopo la salvezza tranquilla conquistata la scorsa stagione, il 2013/2014 si sta rivelando una stagione più difficile per la composizione stessa della Premier League: una classifica letteralmente spaccata in due, con 8 squadre a giocarsi titolo ed Europa, il Southampton a fare da spartiacqua e ben 11 club invischiati per la lotta salvezza, racchiusi in soli 10 punti. Il Norwich al momento occupa la 15esima posizione, ma alle spalle ringhiano Fulham, Cardiff, Crystal Palace, West Ham e Sunderland. Ogni giornata un passo falso può significare scivolare improvvisamente all'indietro. Il Goodison Park non è forse il campo migliore dove cercare punti. I Canaries hanno fatto bottino pieno solo sul campo dello Stoke e del WBA quest'anno.

PROBABILI FORMAZIONI: EVERTON - Roberto Martinez difficilmente recupererà Jagielka e Distin, alle prese con problemi muscolari. Dovremmo rivedere in campo il classico 4-3-3/4-2-3-1, con Lukaku insostituibile terminale offensivo e Mitallas e Pienaar ad imperversare sugli esterni. In difesa la linea a 4 dovrebbe essere composta da Coleman, Alcaraz, Stones e Baines, con McCarthy in cabina di regia a smistare palloni e Barry e Barkley a fare legna e rilanciare l'azione offensiva.



PROBABILI FORMAZIONI: NORWICH CITY - Il Norwich è alla ricerca del miglior Gary Hooper. Partito bene, l'attaccante ex Celtic è stato frenato da un infortunio che ne ha rallentato la progressione agonistica: solo 5 gol per lui finora. Per il resto solo buone notizie dal punto di vista dell'organico: Hughton recupera Fer dopo la squalifica e rientrano tra i disponibili Michael Turner, Jonny Howson, Alex Tettey, Anthony Pilkington ed Elliott Bennett. Il tecnico irlandese dovrebbe scegliere un 4-2-3-1 con un robusto centrocampo, per cercare di arginare la manovra dei padroni di casa.



PRIMA GIORNATA: NORWICH CITY - EVERTON 2-2 - Norwich City ed Everton si sono affrontate quest'anno proprio alla prima di campionato. A Carrow Road è stata una partita strana, lenta per quasi un'ora che è poi esplosa nel giro di venti minuti della ripresa. Vantaggio dei Canaries con Whittaker al 51', pareggio ed immediato sorpasso dei Toffes con Barkley (61') e Coleman (65'), sigillo conclusivo di van Wolfswinkel al 71'. Un punto per parte e tanti applausi. Poi le strade ed i destini delle due squadre, come ben sappiamo, hanno preso decisamente direzioni diverse. Cosa succederà oggi, lo scopriremo tra poco: Everton - Norwich City è live su VAVEL Italia, in diretta con aggiornamenti in tempo reale e video gol.

PRECEDENTI - Pare strano a dirsi, ma nelle ultime cinque sfide di Premier League tra Everton e Norwich, non c'è stata nemmeno una vittoria dei Toffees: 4 pareggi ed una vittoria per i Canaries (il 2-1 dello scorso 23 febbraio a Carrow Road). A Goodison Park tuttavia la situazione è diversa: l'ultima sconfitta dell'Everton contro gli avversari odierni, tra campionato e coppe, risale al settembre 1993 (un sonoro 5-1 in Premier). Da allora, 4 vittorie Toffees e 2 pareggi.

EVERTON, UNA STAGIONE DA TOP TEAM - Gli uomini di Roberto Martinez sono cinque punti ed una posizione più in alto rispetto alla scorsa stagione. Ed il tecnico spagnolo ha ottenuto già due punti in più rispetto a quanto riuscì a fare lo scorso anno, nel corso di tutta la stagione, con il suo Wigan vincitore della FA Cup, ma poi retrocesso. L'Everton è una corazzata in casa: dei possibili 48 punti a dispisizione nel 2013 a Goodison Park, ne hanno ottenuti 39 (12 vittori, 3 pareggi e la sola sconfitta col Sunderland nel Boxing Day). Inoltre il club di Liverpool ha ottenuto già8 clean sheet nella stagione. Solo l'Arsenal (9) ha fatto meglio.



NORWICH CITY, CI SARÀ DA SOFFRIRE - I Canaries non vincono da cinque partite: 2 sconfitte e 3 pareggi. Sono imbattuti negli ultimi 3 match esterni, ma venivano da una striscia negativa di 4 ko consecutivi lontano dalle mura amiche. In tutto il 2013 gli uomini di Hughton hanno ottenuto solo 12 punti esterni: terzo peggior record tra i team di Premier (peggio hanno fatto solo lo Stoke City con 10 ed il West Ham con 11). La difesa è il tallone d'Achille del Norwich: ha concesso già 33 reti in 20 partite. Peggio ha fatto solo lo scolapasta-Fulham con 42 gol al passivo.