Diretta Newcastle - Manchester City in Premier League

VIDEO GOL! La rete decisiva di Negredo. E con questo è tutto... appuntamento alla prossima!

17.03: Una vera e propria battaglia a Newcastle. La porta a casa il City con un gol in apertura (Dzeko) ed uno in chiusura (Negredo). Nel mezzo un gol annullato (in maniera dubbia) a Tiotè, un insulto di Pardew a Pellegrini che passerà agli annali, tanta tensione ed un fallo orribile di Yanga-Mbiwa (solo ammonito) su Nasri, che mette ko il centrocampista dei Citizens. Il Manchester City vola al primo posto in attesa dell'Arsenal, il Newcastle esce tra gli applausi ma con qualche rimpianto. A breve il gol decisivo di Negredo: per questo match è tutto, Francesco Guarino vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima. Sempre e solo su VAVEL Italia.

97': FISCHIO FINALE: il Manchester City espugna il St. James' Park. E la cosa più bella è vedere Pardew e Pellegrini stringersi la mano prima di uscire dal terreno di gioco ed i giocatori abbracciarsi a centrocampo. È stata una battaglia, ma al fischio finale torna tutto come prima. RISULTATO FINALE NEWCASTLE - MANCHESTER CITY 0-2.

95': Un gol doveva arrivare: è quello che chiude il match, è quello dello squalo. In contropiede Milner spedisce Negredo da solo davanti a Krul, lo spagnolo calcia addosso al portiere olandese ma il rimpallo lo favorisce. Partita chiusa: NEWCASTLE - MANCHESTER CITY 0-2.

95': NEGREDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! IN CONTROPIEDE, CON UN RIMPALLO, MA LA CHIUDE LUI! RADDOPPIO DEL CITY!

93': KOLAROV IN SCIVOLATA CHIUDE SU TAYLOR! Recupero prodigioso del serbo!

VIDEO: IL FALLO CRIMINALE DI YANGA-MBIWA SU NASRI. Nient'altro da dire, solo da guardare. Era rosso diretto. Nasri è uscito in barella, si teme per lui un infortunio al ginocchio.

90': 7 minuti di recupero!!! Prevedibile: c'è ancora tanto da giocare, il Newcastle spera.

90': REMY DI TESTA, FUORI! Ribaltamento di fronte, corner per le Magpies e stacco di Rémy: pericoloso ma impreciso.

89': TAYLOR SALVA SULLA LINEA IL TIRO DI NEGREDO! Ancora occasionissima per i Citizens, assist di Silva, tiro di Negredo che supera Krul, ma Taylor in recupero salva a porta vuota!

86': TRAVERSA DI FERNANDINHO! Mischia in area del newcastle, poi cross di Navas e torsione di testa di Fernandinho che centra la traversa con Krul battuto! Il City quasi chiude il match!

85': E, per non farci mancare, nulla... INVASIONE DI CAMPO! La regia inglese non inquadra. Purtroppo.

85': Sei sostituzioni e gioco fermo circa 3 minuti per l'infortunio a Nasri. Ci attendiamo non meno di 5 minuti di recupero.

82': Fuori Gouffran e Yanga-Mbiwa, dentro Ben Arfa e Haidara. Pardew prova il tutto per tutto.

81': Jesus Navas si appisola di nuovo da buona posizione e si fa fermare in calcio d'angolo.

78': Gioco ancora fermo, Nasri esce solo ora dal campo. E tutto St. James' Park applaude. Entra Milner.

76': Barella per Nasri che è a terra con le mani sul volto. Brutte sensazioni. Al suo posto entrerà Milner.

74': Cartellino giallo per Yanga-Mbiwa, ma era da rosso assolutamente! Calcione tremendo del naturalizzato francese al ginocchio di Nasri, Jones vede male stavolta: il Citizen resta a terra dolorante, probabilmente verrà sostituito.

73': Assedio finale del Newcastle: fuori Anita e dentro Cissè.

72': Tiro fiacco di Nasri ben servito da Kolarov! Era una buona occasione per il City, che sta soffrendo tantissimo.

69': MIRACOLO DI HART SU REMY!!! Kompany e Zabaleta si prendono a testate l'uno con l'altro su una palla dalla destra, Rémy stoppa ed è da solo davanti a Hart, che gli chiude lo specchio col piede in uscita disperata!

68': Cabaye dalla media distanza: molta potenza poca precisione.

67': Cabaye affossa Jesus Navas, Jones lo grazia.

64': Jesus Navas in contropiede spreca un'occasionissima! Fermato in corner da Santon, ma poteva calciare in corsa, sfruttando una bella verticalizzazione di Silva.

61': Hart allontana con i pugni una punizione di Cabaye! Il Newcastle non esce più dall'area del Manchester City!

60': Tegola per il Manchester City: Tourè esce acciaccato ed entra Javi Garcia. Bellissimo l'abbraccio uscendo dal campo con Tiotè: i due si sono "malmenati" per buona parte del match, ma al momento di abbandonare il campo Tourè ha ricevuto e ricambiato l'abbraccio del connazionale.

59': SUPER-HART SU CABAYE! Esterno destro del centrocampista del Newcastle dai 25 metri, Hart scatta come una molla e spinge in corner! PARTITA F-A-N-T-A-S-T-I-C-A!

VIDEO: PARDEW INSULTA PELLEGRINI! Questa non ve la potete perdere: ecco cosa era successo dopo il gol annullato a Tiotè. Probabilmente Pellegrini ha difeso la decisione dell'arbitro e Pardew l'ha presa alla sua maniera. Si è girato verso Pellegrini e, mentre si allontanava, gli ha urlato un elegantissimo fucking old cunt! Per la traduzione si prega di rivolgersi a google translate...

55': MIRACOLO DI KRUL SU COLPO DI TESTA DI NEGREDO! Cross di Silva, zuccata in tuffo di Negredo e parata di ginocchio di Krul che tiene il Newcastle in vita!

54': Negredo alza sulla traversa da pochi passi! Disimpegno sbagliato di Williamson, Negredo si avvita su se stesso e calcia dal limite dell'area piccola, ma sbaglia la mira. Rischio per il newcastle.

52': Cambia il City, fuori Dzeko e dentro Jesus Navas. I Citizens tornano ad una punta.

49': Rémy cincischia al momento di calciare e perde una buona occasione, ma le Magpies stanno caricando a testa bassa in questo inizio di ripresa!

48': Sagra del liscio al limite dell'area del City! Prima Silva svirgola, poi Hart allontana con i pugni, infine Tiotè svirgola ancora. Ammonito Tiotè per fallo su Tourè.

47': Anita scalda le mani a Hart! Tiro rasoterra dal limite, il portiere inglese blocca a terra in tuffo.

16.09: SI RIPARTE! Nessun cambio nell'intervallo.

16.08: Le squadre rientrano in campo. Pardew ancora scurissimo in volto, St. James' Park che ulula ancora contro la terna abitrale. Ci attende una ripresa incandescente.

16.00: Gol annullato a parte, un primo tempo dalle due facce. Un quarto d'ora scoppiettante, il gol-lampo di Dzeko ed il City che va vicinissimo al raddoppio. Poi una lunga fase di stanca, fino al missile terra-aria di Tiotè che infiamma gli animi due volte: prima per l'esultanza, poi pe rla tensione seguita all'annullamento del gol. Da quel momento regna il nervosismo ed arrivano 4 cartellini gialli in 10 minuti. Pardew esce dal campo ringhiando sull'arbitro e dicendogli che ha sbagliato a dare retta al guardalinee. Sarà un secondo tempo di fuoco! Continuate a seguire in diretta NEWCASTLE - MANCHESTER CITY, live su VAVEL Italia. Risultato primo tempo: 0-1, City momentaneamente primo in classifica.

15.57: Su Twitter la sentenza è già arrivata: gol annullato ingiustamente. Per noi rimane una decisione opinabile, ma indubbiamente difficile. Di sicuro Gouffran non oscurava la visuale di Hart. Ecco cosa ne pensa il sempre presente (e sempre sarcastico) Gary Lineker, ed un fermo immagine del momento del tiro.

VIDEO GOL ANNULLATO! Ecco la decisione della discordia: Tiotè calcia un bolide, Gouffran è sulla traiettoria e si sposta per far passare il pallone.

47': Finisce il primo tempo, il St. James' Park seppellisce di fischi la terna arbitrale: NEWCASTLE - MANCHESTER CITY 0-1.

46': Scintille a bordo campo tra Pardew e Pellegrini! Ci pensa il quarto uomo a far rispettare le distanze agli allenatori... incredibile!

45': Uscita di pugno rischiosa di Hart! I cross lunghi dalla trequarti stanno mettendo in difficoltà la difesa del City

45': 2 minuti di recupero

45': Cartellino giallo anche per Zabaleta.

40': Un tappeto di fischi seppellisce ogni possesso palla del Manchester City. Quando si dice il dodicesimo uomo...

39': Ammonito anche Fernandinho.

36': Animi bollenti ora al St. James' Park: cartellini gialli a Sissoko e Cabaye. I Magpies non ci stanno ed il pubblico ruggisce ad ogni azione.

35': Silva fuori di un niente! Azione gemella a quella del gol annullato di Tiotè, il tiro dello spagnolo finisce sul fondo di un palmo.

34: Conciliabolo tra l'arbitro Jones ed il guardalinee, ecco cosa è successo: gol strepitoso di Tiotè, con un sinistro monumentale da fuori area che si era infilato all'incrocio dei pali della porta difesa da Hart. Ma Gouffran era in fuorigioco sulla traiettoria del pallone e si è spostato per non toccarlo. Il guardalinee ha ritenuto attiva la posizione dell'attaccante francese ed ha annullato la rete. Decisione difficile.

34': ATTENZIONE, GOL ANNULLATO!

34': TIOTEEEEEEEEEEEEE'!!! SUPER GOL DEL NEWCASTLE!!!

33': Hart smanaccia su tiro da posizione defilatissima di Cabaye!

32': Taylor!!! Brivido per il Manchester City, un rimpallo su corner stava per regalare il pari al Newcastle!

30': Ritmi un po' calati dopo un primo quarto d'ora molto intenso.

28': Negredo prova a sorprendere Krul con un sinistri dai 35 metri. Mira a dir poco imprecisa.

24': Il Newcastle prova a reagire. La partita si fa nervosa a centrocampo.

L'esultanza di Kolarov, Dzeko e Negredo dopo il vantaggio del City



VIDEO GOL! Manchester City già in vantaggio, questo il gol messo a segno all'8' da Dzeko.

15': Negredo di testa, fuori di un soffio! Corner corto di Kolarov, scambio con Silva e cross morbido: lo squalo cerca la precisione, ma alza la mira di qualche centimetro di troppo.

13': Yanga-Mbiwa e Williamson per poco non fanno la frittata! Krul spazza via il retropassaggio suicida del suo difensore centrale.

11': Negredo in scivolata non arriva sul tiro-cross di Kolarov! Già vicinissimo al raddoppio il City: sulla sinistra offensiva Kolarov fa quello che vuole, Gouffran lo perde sistematicamente e Yanga-Mbiwa se lo trova di fronte in velocità.

8': Al primo assalto il Manchester City passa: David Silva serve Kolarov sulla corsa, cross basso al centro perfetto del serbo su cui si avventa con un falco Dzeko. Krul non può nulla, NEWCASTLE - MANCHESTER CITY 0-1.

8': DZEKOOOOOOOOOOOOOOOO! IL CITY STAPPA GIA' LA BOTTIGLIA, 0-1!

5': Sponda di testa di Rémy per Gouffran, girata sporca, deviazione e palla in corner. Sensazione a freddo: Kompany e Demichelis avranno molto da lavorare oggi.

4': Sissoko prova il tiro da posizione difficilissima, palla fuori. Al centro c'era Cabaye ben piazzato.

3': Kolarov prova a sfondare sulla sinistra, al momento del tiro sbatte contro Williamson.

2': Newcastle arrembante.

1': Prima divisa per entrambe le squadre: maglia a strisce bianconere, pantaloncini e calzettoni neri per il Newcastle, maglia sky blue, pantaloncini e calzettoni bianchi per il Manchester City.

15.05: Puntualissimi, calcio d'inizio del Manchester City. SI PARTE!

15.03: le squadre entrano in campo: ci siamo.

15.00: Come da tradizione il St. James Park si sta ancora riempiendo. Non abbiamo dubbi che al fischio d'inizio la bolgia Magpies travolgerà i 22 in campo.

14.58: Squadre nel tunnel degli spogliatoi. Lo spettacolo sta per iniziare! DIRETTA NEWCASTLE - MANCHESTER CITY, LIVE SU VAVEL ITALIA

14.51: Continua il "mistero" sulla posizione nin campo del Newcastle. Probabilmente sarà un 4-3-2-1, un albero di natale fuori stagione. Che Pardew voglia fare numero a centrocampo per imbrigliare i Citizens nella zona nevralgica è fin troppo palese.

14.40: Venti minuti all'inizio. Tipico cielo grigio britannico su Newcastle, ma anche l'account Twitter ufficiale dei Citizens rimane colpito dalla imponente sacralità calcistica del St. James' Park

14.30: Previsioni completamente azzeccate per il Newcastle, che aveva comunque scelte fondamentalmente obbligate. Il team sheet recita 4-3-3, vedremo se effettivamente Pardew arretrerà leggermente il raggio d'azione di Cabaye ed alzerà le "ali" Sissoko e Gouffran per dare maggiore supporto a Rémy. Nel Manchester City invece si ferma Nastasic, al suo posto Zabaleta. Confermato il rientro tra i pali di Hart.

14.27: FORMAZIONI UFFICIALI: MANCHESTER CITY - È il turno degli ospiti. Questo l'XI di Manuel Pellegrini:

14.25: FORMAZIONI UFFICIALI: NEWCASTLE - Dal St. James' Park arrivano ora le formazioni ufficiali del match. Iniziamo dai padroni di casa del Newcastle:

Buon pomeriggio a tutti da Francesco Guarino per VAVEL Italia: 21a giornata di Premier League, solo eue partite in questa domenica pomeriggio, ma che partite! A partire dalle ore 15.05 seguiremo assieme in diretta Newcastle - Manchester City, live con aggiornamenti in tempo reale. Le Magpies di Alan Pardev ospitano i Citizens di Manuel Pellegrini: una macchina da gol terrificante quella mancuniana, che entrerà oggi in campo al St. James' Park cercando di fare bottino pieno per riconquistare la vetta. In attesa del Monday Night dell'Arsenal, ovviamente. Ma il Newcastle non starà certo lì a guardare.



QUI NEWCASTLE - Dopo un'annata da comparsa non pagante, il Newcastle sta tornando a recitare un ruolo non da attore non protagonista in Premier League. Pardew ha trovato una discreta quadratura del cerchio, ma soprattutto ha trovato il gioiello Loïc Rémy. Arrivato questa estate dal QPR per 6,5 milioni di euro, l'attaccante francese classe '87 ha già messo a segno 10 reti in campionato, contribuendo in maniera più che decisiva all'attuale ottava posizione delle Magpies. Dieci vittorie, tre pareggi e sette sconfitte (cinque delle quali in trasferta) sono un bottino non eccelso ma di tutto rispetto.

QUI MANCHESTER CITY - Se Padrew ha trovato la quadratura del cerchio, Pellegrini ha trovato la quadratura del circo. Vedere giocare il Manchester City quest'anno è uno spettacolo: ad una o a due punte i Citizens sono una macchina da reti. Ben 57 le marcature in 20 partite di Premier League, quasi 3 a partita. Aguero e Negredo si alternano nel trafiggere i portieri avversari, ma il vero valore aggiunto degli Sky blues è Yaya Tourè. Giocatore tecnicamente e tatticamente immenso, quest'anno Tourè ha trovato in Fernandinho il suo partner ideale in fase di interdizione e può dedicarsi meglio alla fase offensiva. Con risultati da centravanti: 10 gol finora per lui, ed una evoluzione che lo fa considerare, a nostro sindacabilissimo parere, il giocatore più completo al mondo.

PROBABILI FORMAZIONI: NEWCASTLE - Pardew deve ridisegnare la difesa: Coloccini è out per un problema al ginocchio e Debuchy è squalificato. Probabilmente opterà per la linea arretrata a 4 con Yanga-Mbiwa, Taylor, Williamson e Santon, con Tiotè ed Anita e fare filtro. Salvo novità dell'ultim'ora, la certezza è il reparto avanzato: Sissoko, Cabaye e Gouffran a supporto di Rémy. Tra i pali dovrebbe rientrare Tim Krul.



PROBABILI FORMAZIONI: MANCHESTER CITY - Pellegrini ha recuperato gli acciaccati Yaya Tourè (uscito prima nel 6-0 al West Ham), Jesus Navas e Micah Richards. Aguero resterà fermo ancora per una settimana a causa del problema al polpaccio, mentre Jovetic e Rodwell continuano ad essere indisponibili, per la gioia del popolo del web che sta massacrando il talento ex Fiorentina con ironie di tutti i tipi. Probabilmente rivedremo il 4-4-2 che ha asfaltato il West Ham mercoledì in Capital One Cup, ma con hart tra i pali al posto di Pantilimon.



PRIMA GIORNATA: MANCHESTER CITY - NEWCASTLE 4-0 - Il precedente stagionale in campionato non è decisamente dei più consolanti per i padroni di casa. All'Etihad Stadium si giocava la prima di Premier League e, all'esordio nella stagione 2013/2014, i Citizens hanno dato subito un assaggio delle proprie potenzialità. I Magpies per fortuna si sono ripresi, ma sul prato del lato azzurro cielo di Manchester sono stati spettatori non paganti: finì 4-0 per gli uomini di Pellegrini, con reti di Silva ed Aguero nel primo tempo, Tourè e Nasri nella ripresa.

CAPITAL ONE CUP: NEWCASTLE - MANCHESTER CITY 0-2 dts - Sempre vittoria per i Citizens in Capital One Cup, ma con molta più sofferenza. Il 30 ottobre al St. James' Park i tempi regolamentari si sono conclusi sullo 0-0 e sono serviti i supplementariagli uomini di Pellegrini per passare il turno. Reti di Negredo al 99' a Dzeko al 105': Newcastle eliminato, Manchester City ai quarti di finale (ed attualmente già con un piede in finale dopo il 6-0 al West Ham nella semifinale di andata).

TESTA A TESTA: I PRECEDENTI - Il Manchester City non perde da 14 partite contro il Newcastle, ed ha vinto le ultime 8. L'ultima vittoria delle Magpies fu firmata addirittura da Michael Owen nel settembre 2005: finì 1-0. Il Newcastle era guidato da Graeme Souness, mentre sulla panchina del City sedeva Stuart Pearce. Le sfide tra Manchester City e Newcastle sono comunque sinonimo di spettacolo: nelle ultime 11 partite sono stati segnati 38 gol, una media di 3,5 a partita.

LO STADIO: ST. JAMES' PARK - Si gioca oggi in uno degli stadi più antichi d'Inghilterra, il St. James' Park. Inaugurato nel 1880, ha una capienza di 52.387 posti, tutti a sedere, in ordine con le recenti norme anti-hooligan vigenti in Inghilterra, che non prevedono la possibilità di assistere in piedi alla partita. Dai tifosi lo stadio è soprannominato "Paradiso" o "Il castello". A causa della forte pendenza, le ultime file di posti possono provocare nausea da vertigine, effetto dal quale deriva il terzo soprannome dello stadio: "Vertigo". Il St.James'Park è inoltre l'unico stadio della Premier League a trovarsi nel centro cittadino: si trova infatti a pochi passi dalla principale stazione ferroviaria di Newcastle.