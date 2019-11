Diretta Stoke City - Liverpool in Premier League

Ci siamo divertiti, abbiamo visto ben 8 gol! Grandioso spettacolo offerto da Stoke City e Liverpool. E' tutto da parte di VAVEL ed Alberto Coriele, grazie per aver seguito con noi questo match. A breve su Vavel.com la cronaca ed i video del match.

E' FINITA!!! CHE GRANDISSIMA PARTITA, CHE FINALE DA BRIVIDI!! VINCE IL LIVERPOOL 5-3, ONORE ALLO STOKE CITY, MAI DOMO ED IN AVANTI FINO AL 94'. UN MATCH DIVERTENTISSIMO, QUESTA E' LA PREMIER LEAGUE.

93' Quasi autogol di Gerrard, salva tutto Mignolet.

4 MINUTI DI RECUPERO, CI PROVA FINO ALLA FINE LO STOKE.

90' IL PALO DI CROUCH, CHE CUORE LO STOKE!! Non muore mai!

87' DANIEEEEEL STURRIDGEEEEEEEE! IL COLPO DEL KO!!! 5-3!!!5-3!!!!!5-3!!!! MA CHE PARTITA, NON FINISCE PIU', PRIMA MIRACOLO DI BUTLAND, POI STURRIDGE LA RIPRENDE SULLA LINEA DI FONDO E DI SINISTRO LA INFILA SUL PRIMO PALO!!! E' TORNATO STURRIDGE, E VA SUBITO IN DOPPIA CIFRA!!

86' Ci prova Crouch di testa, palla larga! Che finale!

84' WALTERS!!!! 3-4, NON E' ANCORA FINITA! CONTRO LO STOKE NON E' MAI FINITA!!! FINALE PALPITANTE ORA!!

83' PERICOLOSISSIMO LO STOKE, inzuccata di Walters, sventata da Mignolet.

80' Glen Johnson cerca il cross per Sturridge, palla troppo lunga, facile per Butland.

78' KOLO TOURE' RISCHIA UN CLAMOROSO AUTOGOL!! Sul cross di Adam, per anticipare Crouch, per poco non inganna Mignolet, che si rifugia in corner.

76' Sterling si invola sulla destra, prova poi il cross, controllato da Butland sul primo palo.

74' Non si arrende lo Stoke, che si rituffa in avanti. Sul traversone di Arnautovic, chiude Gerrard.

70' SUAREEEEEEEEEEZ, SEMPRE LUI!!! E' UN MARZIANO, 22ESIMO GOL IN PREMIER, IN 16 PARTITE!! ASSIST DI STURRIDGE, PIAZZATO DI DESTRO SUL SECONDO PALO DI LUIS SUAREZ. SEMPRE, IMMANCABILMENTE LUIS SUAREZ, UN EXTRATERRESTRE. SI RICOMPONE LA COPPIA S&S!!

69' Ecco Sturridge, gli fa posto Coutinho.

68' Nzonzi. liberato in mezzo all'area, sbuccia il sinistro.

67' Prova ad incrociare Sterling con il mancino, conclusione innocua.

65' Coutinho prova il piazzato da posizione defilata, destro centrale.

64' Sta per arrivare il momento di Sturridge, assente da 8 gare di Premier.

64' Suarez steso al limite, sorvola il direttore di gara.

62' Liverpool che cerca di pungere in contropiede, Stoke in pressione.

57' Incontenibile Suarez, viene steso dallo sciagurato Shawcross a metà campo. Giallo per il capitano dei Potters.

56' Walters, cerca il palleggio e tiro in area di rigore, ma viene fermato prima di calciare, si arrabbia Crouch che chiedeva a gran voce il pallone.

55' HENDERSON, ci prova di controbalzo da centroarea, palla alta.

Questo l'autogol di Shawcross per lo 0-1 Reds

52' Punizione importante per lo Stoke, nei piedi del solito Adam. Schema per Arnautovic, appostato fuori area, il suo destro si stampa su Suarez.

50' STEVEN GERRAAAAAAAARD, LA FIRMA DEL CAPITANO!! NEL GIORNO DELLA 650ESIMA PRESENZA, NON SBAGLIA DAL DISCHETTO!! 3-2 LIVERPOOL!!

49' CALCIO DI RIGORE PER IL LIVERPOOL!! Molto dubbio, contatto tra Wilson e Sterling.

47' Subito a strombattuto i Potters, che vogliono la vittoria.

46' E' INIZIATA LA RIPRESA! 2-2 IL RISULTATO!

FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO, 2-2. Stoke City che recupera il doppio svantaggio con una veemente quanto inaspettata reazione sul finale del pimo tempo. Tutto da rifare per i Reds, che si erano portati sul 2-0.

45' 4 minuti di recupero. Partita che si è accesa in un attimo, il Britannia Stadium ora è una polveriera.

44' CHARLIE ADAAAAAAAM, INCREDIBILE!!!! MAI DARE PER MORTO LO STOKE CITY, SPECIE SE AL BRITANNIA!! 2-2, SINISTRO FULMINANTE DA FUORI AREA!! FANTASTICO, DOPPIO VANTAGGIO ANNULLATO!! TUTTO DA RIFARE!!

41' LIVERPOOL VICINISSIMO AL 3-1, SUL GRAN CROSS DI SUAREZ, COUTINHO GIRA AL VOLO DI DESTRO, GRAN RISPOSTA DI BUTLAND

39' CROUCH, LA RIAPRE PETER CROUCH!!! SUL CROSS DI ARNAUTOVIC, CROUCH INSACCA DI TESTA QUASI SENZA SALTARE. 1-2, LO STOKE C'E'!!

37' Arnautovic stoppato prima di calciare dal limite dell'area, sul ribaltamento di fronte, Sterling sbaglia lo scarico per Coutinho, quanti errori!

35' Ora il Liverpool può gestire, il vantaggio è importante. Stoke confusionario, che fatica a reagire. Molto impreciso l'ex Charlie Adam.

32' Davvero un regalo della retroguardia dei Potters, un retropassaggio su cui Suarez si è avventato, beffando Shawcross e Butland.

31' SUAREEEEEEEEEEEEEEEZ, UN RAPACE!! MA CHE SUICIDIO LA DIFESA DELLO STOKE!!! 2-0 LIVERPOOL, 21ESIMO GOL IN PREMIER PER SUAREZ.

29' Suarez cerca di calciare la punizione sotto la barriera. Palla fuori di molto, chiedevano una deviazione quelli del Liverpool.

28' SUAREZ VICINO AL GOL. esce Butland, decisivo.

27' Liverpool che ha ripreso il controllo del match, e cerca di addormentare la partita con il consueto possesso palla.

26' Mignolet un po' in difficoltà sulle palle alte in questi ultimi frangenti.

25' Uscita sbilenca di Mignolet, sulla ribattuta il tentativo volante di Whelan è deviato in angolo. Sale la pressione dei padroni di casa.

24' Arnautovic prova l'eurogol al volo, coefficiente di difficoltà elevatissimo. Palla fuori.

23' Ennesimo corner per lo Stoke, ancora Adam alla battuta, ancora un nulla di fatto.

22' Quando il Liverpool alza il ritmo, i Potters vanno in confusione. In contropiede, tanto spazio per Sterling.

21' PERICOLOSISSIMO COUTINHO!! Palla alta di un soffio, gran destro a giro! Ma grande iniziativa di Sterling. Molto attivo langlo-giamaicano in questo inizio.

20' Corner molto teso di Adam, ma nulla di fatto.

19' Gerrard sbaglia un disimpegno, regalando palla ad Adam. Recupera poi lo stesso capitano.

18' Altro scontro a metà campo, ancora Walters protagonista.

17' Partita molto spezzettata in questo inizio.

16' E' rientrato Walters, dolorante, ma sembra poter continuare.

15' A terra Walters, problema al ginocchio per lui dopo uno scontro con Skrtel.

13' Lenta la battuta di Adam, che finisce tra le braccia di Mignolet.

11' Punizione interessante per i Potters, qualche problema per Crouch.

10' Grande inizio di match da parte del capitano Steven Gerrard in fase di interdizione, già 3 palloni rubati. 650esima presenza per lui con i Reds.

8' Prova a riorganizzarsi la squadra di Mark Hughes, dopo lo sfortunato svantaggio iniziale.

5' Una rete fortunosa per i reds, nata da una buona iniziativa di Sterling sulla destra. Il suo cross, arretrato per tutti, ha permesso a Cissokho di calciare da fuori. La deviazione di Shawcross ha messo fuori causa Butland.

4' GOOOOOOOOOOL! LIVERPOOL SUBITO IN VANTAGGIO!!! GRAN TIRO DI CISSOKHO, DEVIAZIONE FATALE DI SHAWCROSS NELLA PROPRIA PORTA. 1-0 REDS.

3' Giornata ventosa a Stoke on Trent, potrebbe creare qualche grattacapo alle squadre.

1' Subito in avanti lo Stoke, doppio corner per i padroni di casa. Adam dalla bandierina, grande ex, nulla di fatto in entrambi i casi. Seconda battuta anomala, con lo scozzese che ha cercato con scarsa fortuna la porta direttamente dalla bandierina.

1' E' iniziata la partita, buon divertimento a tutti!

17:10 Esordio assoluto in Premier League per il giovane Butland, che sostituisce Asmir Begovic, vittima di una frattura ad un dito.

17:10 Squadre in campo, Britannia Stadium gremito in ogni unità di posto.

17.05 Liverpool che ha assoluto bisogno di una vittoria per non perdere troppo terreno dalle prime posizioni, a causa delle vitoria di Chelsea e di Manchester City, nel match appena concluso al S. James's Park.

17.00 Manca davvero poco all'inizio del match, calcio d'avvio alle 17.10 al Britannia Stadium di Stoke-on-Trent.

QUESTE LE FORMAZIONI UFFICIALI AL BRITANNIA STADIUM

16:20 - Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di Stoke City - Liverpool, per la 21a giornata di Premier League.

16:10 - Oltre a Sturridge e Gerrard, i Reds festeggiano il rientro di Sakho, soprattutto dopo lo stop di Agger. Il danese sarà costretto a stare lontano dai campi per 4 settimane circa. Ancora assenti Allen e Josè Enrique. Un altro ex dal dente avvelenato è Assaidi, classe '88 in prestito ai Potters e che tanto bene sta facendo sotto la guida attenta di Mark Hughes, non potrà giocare in quanto una clausola del contratto con lo Stoke prevede che il giocatore non possa scendere in campo contro la squadra che detiene il suo cartellino.

16:00 - In settimana, è arrivata la multa per il manager dei Reds Brendan Rodgers, reo di aver accusato la terna arbitrale, in particolare il direttore di gara Lee Mason, a margine della sconfitta contro il Manchester City di Pellegrini. Il manager aveva definito orrenda la direzione di gara, in particolare riferendosi al fuorigioco fischiato a Sterling e al rigore negato a Luis Suarez. La FA ha deciso quindi di sanzionare Rodgers, comminandogli una multa di 8000 sterline.

DIRETTA STOKE CITY - LIVERPOOL

FOCUS LIVERPOOL - I Reds hanno assoluto bisogno di una vittoria, per non perdere il treno delle grandi. Con un successo, il Liverpool guadagnerebbe due posizioni in classifica, superando i concittadini dell'Everton e gli Spurs, e salirebbe al quarto posto, alle spalle di Chelsea, Arsenal e Manchester City. Reduci da 3 sconfitte nelle ultime 5 trasferte, gli uomini di Rodgers hanno l'obbligo di invertire questa tendenza negativa, e oggi potranno contare sul rientro di capitan Gerrard e Daniel Sturridge, che dovrebbe inizialmente accomodarsi in panchina. Rodgers sembra quindi intenzionato a confermare il suo 4-3-3, con Sterling, Suarez e Coutinho davanti.

FOCUS STOKE CITY - Potters che navigano in acque momentaneamente tranquille, occupano infatti la 12esima posizione, con 22 punti all'attivo. Il rendimento tra le mura amiche, e non è una novità, è ottimo: imbattuti nelle ultime 7 sfide al Britannia Stadium. Posizione dicevamo di relativa tranquillità, anche se la zona retrocessione è lontana 5 punti. In casa non perdono da più di 3 mesi, ultima sconfitta il 29 settembre 2013 contro il Norwich, 0-1. Il manager Hughes è intenzionato a confermare il suo classico 4-4-1-1, con l'ex Charlie Adam schierato alle spalle dell'altro ex Peter Crouch.There's a familiar #LFC face on the front of today's matchday programme... pic.twitter.com/s7MII3y8c1