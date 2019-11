Diretta Aston Villa - Arsenal in Premier League

23:03 - Amici di Vavel Italia grazie per essere stati in nostra compagnia. Giuseppe Lippiello vi augura un buon proseguimento di serata e vi da appuntament ai prossimi appuntamenti targati Vavel.

23:01 - Finisce un match interminabile!! Tanta foga agonistica nel finale ma il punteggio non cambia. Arsenal batte Aston Villa 2-1 e torna in vetta alla Premier League. Nel primo tempo uno-due micidiale di Wilshere e Giroud per mettere in discesa il match. Ripresa senza sussulti fino al gol di Benteke che ha ridato speranze ai Villans. Il belga sfiora il 2-2 su un altro cross di Lowton. Il finale però non cambia al Villa Park.

90'+3 - Prova a gestire adesso l'Arenal, tiro di Cazorla, blocca Guzan.

90'+2 - Scappa in campo aperto Giroud, si alza la bandierina del guardalinne.

90' - Saranno addirittura sei i minuti di recupero in questa ripresa!

89' - ANCORA LOWTON!!! CI ARRIVA DI TESTA BENTEKE!!! SI ACCARTOCCIA SZCZESNY!!!!!

84'- Ammonizion intanto per Agbonlahor che ha fermato la ripartenza di Ozil.

82' - ANCORA UN CROSS DI LOWTON!!! IN AFFANNO LA DIFESA DEI GUNNERS SULLA PRESSIONE DI BENTEKE!!

79' - Gomito alto di Agbonlahor su Rosicky! Rimane a terra il ceco. Non si era accorto di nulla Swarbrick.

77' - Bellissimo essere smentiti!!! Ci attende un finale di partita assolutamente imprevisto!

75' - C'E' VITA AL VILLA PARK!!!! INCREDIBILE!!! ERRORE CLAMOROSO DI CAZORLA CHE SERVE LOWTON, CROSS CON IL CONTAGIRI PER BENTEKE CHE COLPISCE INDISTURBATO E BATTE SZCZESNY SUL SUO PALO!!!!! ACCORCIA LE DISTANZE L'ASTON VILLA!!!

74' - Entrato intanto Weimann al posto di El Ahmadi.

73' - RISPONDE L'ASTON VILLA CON BENTEKE CHE SI COORDINA IN QUALCHE MODO E COLPISCE NELL'AREA PICCOLA!! PALLA FUORI!!

72' - ECCOLO L'ARSENAL, GIRO PALLA INTELLIGENTE, PALLONE A GIBBS CHE ENTRA IN AREA, SFERA A SERVIRE GIROUD BEN PIAZZATO, TIRO MORBIDO A CERCARE IL PRIMO PALO!! PALLA FUORI DI UN NULLA!

69' - Niente da fare, partita che si avvia già da ora verso un finale senza sussulti. Lo dicono gli errori da una parte e dall'altra in fase di impostazione.

68' - Dentro anche Rosicky, fuori il giovanissimo Gnabry.

67' - Cross insignificante di Lowton, può ripartire con calma olimpica Szczesny.

66' - Arriva il momento di Kieran Gibbs, fuori Nacho Monreal.

65' - TENTA DI DARE LA SCOSSA WESTWOOD DA FUORI AREA!! IN DUE TEMPI SZCZESNY!!

64' - Partita soporifera finora. Nessuna delle due squadre riesce a cambiare marcia.

61' - CAZORLA DAL NULLA!! BLOCCA GUZAN SENZA PROBLEMI!

60' - Secondo tempo che praticamente deve ancora cominciare. Ritmi bassissimi.

58' - Rimasto a terra per qualche minuto Monreal, dovrebbe riuscire a proseguire lo spagnolo.

56' - Entra in area Monreal, grandissimo intervento difensivo di Lowton che interviene netto sul pallone!

55' - La fotografia di questo avvio di ripresa, Delph sradica il pallone dai piedi di Wilshere. La dice lunga sull'atteggiamento delle due squadre.

52' - Trattenuto in area Benteke da Koscielny, lascia giocare Swarbrick! Giusto, il fallo è di entrambi.

51' - Un pò contratto l'Arsenal che sta subendo adesso la verve offensiva dei padroni di casa.

48' - CI PROVA BACUNA!!! TIRO TESO E POTENTE MA CENTRALE! BLOCCA A TERRA SZCZESNY!

47' - Sembra partito con il piglio giusto in questa ripresa il Villa. Recuperare due gol è un impresa, ma l'atteggiamento è quello giusto.

46' - Via! Riparte l'Arsenal!

22:08 - Tornate in campo le squadre, tutto pronto per il secondo tempo al Villa Park.

21:53 - Finisce qui un primo tempo interminabile. Arsenal avanti 2-0 con l'Aston Villa grazie a due minuti di follia dei Villans che si scoprono clamorosamente, concedendo prima a Wilshere, poi a Giroud, le vie per bucare l'incolpevole Guzan. Da segnalare l'interruzione del gioco per l'infortunio alla testa di Baker colpito da una sventola di Gnabry al 14'. Momenti di tensione, il difensore lascia il campo in barella, al suo posto Bacuna. Nel momento migliore dei Villans però, l'Arsenal ha colpito due volte riportandosi momentaneamente al primo posto in campionato.

45'+5 - Poco concreto l'Arsenal che avrebbe l'opportunità di colpire e mandare al tappero l'Aston Villa. Imprecisa nell'ultimo passaggio la squadra di Wenger, che non sfrutta le praterie a disposizione.

45'+3 - Sfonda con indecisione Bacuna a destra, sarà comunque angolo per i Villans.

45'+2 - Ci prova da fuori El Ahmadi, ci mette il corpo Flamini!

45' - Saranno intanto 8 i minuti di recupero in questo primo tempo. Ricordiamo il colpo al capo subito da Baker e la conseguente interruzione del gioco per almeno sei minuti.

45' - Accademia al limite dell'area per l'Arsenal, Ozil e Wilshere però si incartano. Troppi preziosismi inutili.

44' - Cross ancora di Sagna, ci mette il piedone Clarke, angolo Gunners.

42' - Ancora un pallone ingestibile per Benteke che si lamenta con i compagni di centrocampo. Così è tutto troppo facile per la squadra di Wenger.

41' - Più sicuro anche in difesa l'Arsenal che controlla gli attacchi poco organizzati dei Villans. Un fantasma finora Benteke. Si sbatte Agbonlahor, ma pare mancare la fantasia di Weimann al momento.

40' - Scambiano al limite dell'area Giroud e Wilshere, fa buona guardia questa volta Luna.

37' - Uno-due pazzesco dei Gunners, ko tecnico per l'Aston Villa che sembrava essersi messo in partita controllando le folate offensive dell'Arsenal. Nulla di più sbagliato. Questa è una squadra che può davvero puntare al titolo.

35' - INCREDIBILE AL VILLA PARK!!! GIROUD ACCANCIA CON UNA PREGHIERA UN PALLONE DI WILSHERE IN AREA!!! MANDATI FUORI GIRI DUE DIFENSORI E GUZAN BATTUTO ANCORA UNA VOLTA SUL PALO ALLA SUA SINISTRA!!! 2-0 ARSENAL!!!!

33' - WILSHERE!!!! DAL NULLA!!!!! ARSENAL IN VANTAGGIO!!!! SCAPPA VIA MONREAL A SINISTRA, PALLA PERFETTA IN MEZZO PER L'ACCORRENTE WILSHERE!!! LA PIAZZA SUL SECONDO PALO!!!! GUZAN BATTUTO!!!SI SBLOCCA LA PARTITA!!

31' - Altro intervento scomposto, questa volta di Monreal che ferma Benteke lanciato sulla fascia destra. Giallo sacrosanto questa svolta.

30' - Calata la pressione dei Gunners, gestisce con maggiore calma la partita la squadra di Lambert.

28' - Alla prima interruzione utile l'arbitro smentisce tutti!! Niente giallo per Flamini! Clamoroso.

26' - Brutto intervento di Flamini su Agbonlahor! Prosegue per il vantaggio l'azione dei padroni di casa, si chiude bene con Koscielny l'Arsenal. Sarà ovviamente giallo per l'ex Milan.

25' - Sembra sempre pericoloso il Villa ogni volta che arriva negli ultimi venti metri. Non perfetta fin qui la prova difensiva dei Gunners.

24' - Brutto taglio di campo di Cazorla, non può arrivarci nessuno, rimessa laterale per i Villans.

23' - Da quest'altra parte gran corsa di Monreal a sinistra, perfetto Vlaar in ripiegamento!.

22' - SI DISTENDE BENE L'ASTON VILLA, CROSS DI DELPH, AL VOLO DI DESTRO EL AHMADI COLPEVOLEMENTE LASCIATO SOLO IN AREA!!! PALA DI POCO ALTA SOPRA LA TRAVERSA!!! BRIVIDO PER L'ARSENAL!

20' - Abbandona il campo in barella il difensore accompagnato dall'applauso di tutto il Villa Park. Entra come anticipato Bacuna.

18' - Intervento tempestivo come sempre dei medici, Baker però è ancora disteso al suolo circondato dallo staff.

16' - Non accenna a rialzarsi Baker, colpo evidentemente molto duro al capo per lui. Pronto a fare il suo ingresso in campo Bacuna.

15' - Era andato al tiro Delph e non El Ahmadi nell'azione precedente dei Villans.

14' - Rimane a terra Baker colpito al volto dalla conclusione potente di Gnabry. Momenti di paura al Villa Park. Ancora a terra il difensore.

12' - ERRORACCIO DIFENSIVO DEI GUNNERS, NE APPROFITTA L'ASTON VILLA, TIRO DAL LIMITE DELL'AREA DI EL AHMADI!!! PALLA FUORI DI POCO!!! ERA SULLA TRAIETTORIA SZCZESNY!

12' - Una muraglia umana la difesa dei padroni di casa, continua però a muovere palla con intelligenza l'Arsenal cercando con insistenza le fasce regolarmente libere.

10' - Non cambia il filo conduttore del match. possesso palla insistito degli ospiti, attendono i Villans. Atteggiamento a dir poco suicida.

8' - ANCORA UN BEL CROSS DI SAGNA DALLA DESTRA!!! POTREBBE ARRIVARCI GIROUD, QUESTA VOLTA CI METTE IL FISICO E QUALCOS'ALTRO VLAAR!! SI LAMENTA PER LA PRESUNTA TRATTENUTA L'ATTACCANTE FRANCESE! TUTTO REGOLARE DICE SWARBIRCK! SI GIOCA.

7' - Non riesce ad uscire l'Aston Villa, ancora Giroud con un tiro da lontano deviato. Attendono a ridosso della propria area di rigore i padroni di casa.

5' - SUBITO ARSENAL!!! CROSS PERFETTO DI SAGNA, INSERIMENTO DI GIROUD CHE IMPATTA CON I TEMPI GIUSTI!! PALLA CHE TERMINA FUORI DI POCO ALLA DESTRA DI GUZAN!

4' - Palleggio insistito dei Gunners in questo avvio, pressa l'Aston Villa ma la tecnica dei centrocampisti avversari è sopraffina.

2' - Manovra avvolgente dell'Arsenal che prova subito a chiudere i Villans nella propria metà campo. Cross di Sagna, ribatte Baker. Angolo Gunners che si risolve in un nulla di fatto.

1' - Subito un cartellino giallo per i Villans per l'intervento a gomito alto di El Ahmadi su Wilshere. Irremovibile Swarbirck.

1' - Si parte!!! Primo pallone giocato dall'Aston Villa!

20:58 - Come sempre cornice di pubblico fantastica a Birmingham, tutto esaurito per un match attesissimo da queste parti! La vittoria manca da troppo tempo al Villa Park!

20:56 - Aston Villa e Arsenal fanno il loro ingresso sul terreno di gioco! L'arbitro lo ricordiamo sarà il 48enne Neil Swarbrick.

20:53 - Arsene Wenger in campo al Villa Park prima del match... Sarà ancora primato per il suo Arsenal?

20:48 - Squadre in campo per il riscaldamento, un pò di corsa e stretching per tutti.

20:43 - Un fatto curioso, alcuni steward dei Villans hanno chiesto ai tifosi dietro le porte di far attenzione ai palloni che arriveranno verso le tribune. Poca fiducia negli attaccanti di Lambert?

20:41 - Ancora un benvenuto dalla redazione di Vavel Italia e da Giuseppe Lippiello per la diretta di Aston Villa-Arsenal. Poco più di quindici minuti al calcio d'inizio al Villa Park.

20:13 - Wenger manda in campo il talentuso Gnabry al posto dell'infortunato Aaron Ramsey. Un'eredità non da poco per il giovane tedesco classe '95. Il tecnico francese lo stima moltissimo e alla vigilia ha avuto parole importanti per lui anche in vista del mondiale in Brasile. Partirà dalla panchina invece il rientrante Oxlade-Chamberlain che a questo punto potrebbe essere l'erede naturale di Walcott, out per la stagione. Wenger lo vorrebbe sulla linea di centrocampo, eppure le sue doti fisiche e di corsa potrebbero rilanciarlo sulla fascia. Non recupera Gibbs al suo posto Monreal a sinistra.

20:11 - QUESTA LA PANCHINA A DISPOSIZIONE DI ARSENE WENGER! TORNA OXLADE-CHAMBERLAIN!

20:10 - FORMAZIONE UFFICIALE DELL'ARSENAL!!

20:06 - Lambert tiene fuori Weimann, completamente recuperati Agbonlahor e Guzan. Westwood e Delph sono chiamati all'arduo compito di limitare il centrocampo dei Gunners, e allo stesso tempo innescare le ripartenze di Benteke.

20:05 - A minuti anche lo starting eleven dell'Arsenal..

20:04 - QUESTA LA PANCHINA DEI VILLANS!

20:03 - FORMAZIONE UFFICIALE DELL'ASTON VILLA!!

19:30 - Amici ed appassionati ci calcio "english" benvenuti ad un'altra appassionante serata di Premier League con VAVEL ITALIA.. In diretta dal Villa Park di Birmingham per seguire il Monday Night che chiude questa 21esima giornata del massimo campionato d'oltremanica. Aston Villa-Arsenal è il remake della prima giornata. Villans contro Gunners è una sfida sempre affascinante che già all'andata ha sorpreso tifosi e addetti ai lavori, con il 3-1 degli ospiti capaci di espugnare Emirates con disarmante facilità. Un caloroso benvenuto da Giuseppe Lippiello per quella che si preannuncia una partita infuocata e spettacolare.

19:31 - Non sono ammessi passi falsi in casa Arsenal. Chelsea prima, Manchester City poi, hanno messo il naso avanti nella corsa al titolo, vincendo in trasferta con Hull e Newcastle. Prove di forza, prestazioni solide, e tante polemiche soprattuto al St James', costringono di fatto la squadra di Wenger a non fallire la trasferta a nord, per non rischiare di perdere terreno e soprattuto fiducia rispetto alle avversarie. Occhio perchè l'Aston Villa di Lambert non promette nulla di buono. Dopo quattro sconfitte di fila, i padroni di casa sono riusciti a riprendere la marcia verso una stagione tranquilla, con un pareggio interno con lo Swansea, e soprattuto con il colpaccio in casa del Sunderland. Colpaccio perchè i questa stagione City e United in coppa hanno provato il sapore amaro della sconfitta sul terreno dei Black Cats. Tre punti in saccoccia pesantissima grazie all'idolo di casa Gabriel Agbonlahor, e una prestazione molto solida sopratutto nel reparto difensivo, vero dilemma nelle ultime uscite del 2013 con la media di due gol subiti a partita. Dalla solidità del reparto arretrato dovrà ripartire la squadra di Lambert per provare a limitare il gioco brillante dei Gunners. La sconfitta in casa del City il 14 dicembre scorso per 6-3, ha ricompattato un gruppo che pareva potersi arenare dopo l'avvio di stagione brillante. La reazione è stata invece veemente con un pareggio e tre vittorie che hanno immediatemente rilanciato le quotazioni dell'Arsenal per la vittoria finale del cmpionato. La strada è ancora lunghissima, ma questa sera è vietato sbagliare.

19:33 - La vittoria all'Emirates è stata una vera mannaia per i Villans perchè l'entusiasmo dell'impresa non è servito per continuare a stupire. Nelle successive 19 partite è arrivata la miseria di cinque vittorie e una posizione di classfica che non può far dormire sonni tranquilli. La ciliegina "amarissima" sulla torta, è stata la debalce interna in Fa Cup che ha visto lo Sheffield United, nobile decaduta in League One, battere a domicilio i Villans. Meglio l'Arsenal capace di aggiudicarsi il derby di Londra con il Tottenham, ma subendo la perdita per infortunio di Theo Walcott, fuori praticamente tutta la stagione, mondiale compreso. Al Villa Park mancherà anche l'ex Juve Niklas Bendtner, a segno nell'ultima di campionato con il Cardiff. Problemi alla cavilgia per lui, out anche Diaby, infortunio al ginocchio per lui che lo costringe fuori da diversi mesi. Arsene Wenger dovrà valutare fino all'ultimo le condizioni di Kieran Gibbs e soprattuto Aaron Ramsey, sofferente ad una coscia nelle ultime partite. Dovrebbe tornare regolarmente in campo anche il bomber francese Olivier Giroud, a segno nella sconfitta dell'Emirates con il primo degli 8 gol segnati finora in stagione. Da quella partita non si vede neanche la promessa Oxlade-Chamberlain, anche per lui qualche possibilità di recupero dopo i guai al ginocchio. Proprio Wenger alla vigilia ha espresso ottimismo neppure tanto velato sull'eventualità di schierare il giovane esterno:" Non avrei nessuna esitazione nel mandarlo in campo contro l'Aston Villa, è stato fuori cinque mesi certo, ci vorrà del tempo per recuperare completamente, ma è fantastico riaverlo a disposizione". Ovviamente sarà importante seguire con attenzione l'evolversi della situazione nelle ore precedenti il kick off. Non se la passa meglio l'Aston Villa che dovrà valutare Ron Vlaar e Nathan Baker, ma sa di dover fare a meno dell'ex Lazio Kozak, del roccioso difensore Okore oltre all'ormai separato in casa Charles N'Zogbia. Dovrebbero essere regolarmente abili e arruolabili il portiere Guzan e soprattutto Agbonlahor.

Nelle ultime cinque sfide interne i padroni di casa non hanno mai vinto, strappando però tre pareggi e perdendo due volte. 0-0 nell'ultimo faccia a faccia a Birmingham. Appuntamento con la storia quindi per l'Aston Villa che ha la possibilità in un sol colpo di sfatare il tabù Arsenal e raggiungere quota 300 vittorie in Premier. Ci sarà da affidarsi anche ai numeri negativi dei Gunners nel mese di gennaio. Appena due i successi nelle ultime nove partite in questo mese che parrebbe "maledetto". Alla viglia sono arrivate parole al miele da Fabian Delph, centrocampista dell'Aston Villa, un gol in campionato , che non ha dubbi su chi vincerà il titolo quest'anno:" Credo che l'Arsenal vincerà la Premier. Ciò che possiamo fare è rendergli la vita più difficile e ripetere la prestazione dell'andata. Molti dubitavano di noi, ma siamo riusciti a rimanere compatti e giocare una partita fantastica". Delph sottolinea la competività di qesta stagione, sperando in un miglioramento dei suoi in casa:" è un campionato molto equilibrato, tante squadre si sono inserite nella corsa alle prime posizioni. Ciò che conta per noi è tornare competitivi in casa e fare tutti i punti possibili e provare afermare queste grandi squadre. Personalmente scendo in campo ogni partita per vincere, qualche volta va bene, altre meno, è comunque importante non perdere la voglia e la determinazione di poter ottenere sempre qualcosa".

L'ultima vittoria al Villa Park dell'Aston Villa con i Gunners risale addirittura al 1998, 3-2 quel 13 dicembre. Da allora i Villans hanno vinto appena tre volte in quindici anni, ed entrambe a Londra. Ben 19 i successi dei londinesi, capaci di espugnare lo stadio di casa ben sette volte. Tanti problemi per i Villans in fase offensiva, con Benteke e Agbonlahor, oltre a Weimann, capaci di segnare appena 8 reti in tre. 19 reti lo score offensivo, fanno di Delph e soci il quarto peggior attacco del campionato. Meno di un gol realizzato a partita. In casa la situazione peggiora addiruttura. In 10 match, 2 vittorie, 2 pareggi, 6 ko, e solo 7 gol segnati contro i 14 subiti. Molto meglio in trasferta i Villans con 15 punti conquistati, a parimerito con il Liverpool che è quarto nella classifica generale. ma che lontano da Anfield non ha fatto meglio dei ragazzi di Lambert. In 10 partite 11 gol subiti appena a dimostrazione dell'ottimo atteggiamento tattico di Clark e colleghi di difesa. Evidentemente la pressione di casa non fa sempre bene. Mostruoso lontano dall'Emirates l'Arsenal, capace di sviluppare il gioco che predilige con la velocità dei suoi uomini di spicco. In 10 uscite sono sette le vittorie, un pareggio e solo due le sconfitte. 21 le reti messe a segno. Seconda miglior difesa in trasferta per i Gunners, 12 gol incassati, alle spalle proprio dei Villans.

L'ASTON VILLA PADRONE D'EUROPA - Non è una battuta. I più inclini alla memoria storica non potranno non ricordare. Correva l'anno del signore 1980/81. In panchina Ron Saunders. In campo il colosso Peter Withe, il bravilineo Gary Shaw, la scheggia Tony Morley, il capitano Dennis Mortimer, la banidera in porta Jimmy Rimmer. Fu l'anno del titolo di prima divisione dopo 71 anni di attesa. Era l'anno in cui qualcosa in Inghilterra stava cambiando dal punto di vista sociale e della moda. Birmingham divenne centro del mondo in un secondo. un anno dopo dal titolo inglese arrivò la marcia trionfale in europa con la finale di Rotterdam. Non più Saunders in panca ma il suo erede Tony Barton. Di fronte l'armata tedesca del Bayern, quella di Rummenigge e Breitner. Quel 26 maggio nessuno lo potrà dimenticare. Una squadra costruita con meno degli attuali 10 milioni di euro schiacciò il gigante teutonico. 1-0. Withe in gol su asssist di Morley. Una città in estasi. Un momento di pura felicità per una città mai sull'altare. Fu un lampo, e come un lampo svanì nel nulla. Eppure a distanza di decenni ormai, quel bagliore sa ancora illuminare i cuori dei Villans che aspettano di riassaporare la grandezza di quel momento. Breve momento, e per questo ancor più indimenticabile.

Ospiti d'eccezione nell'allenamento di domenica a Colney, quartier generale dei Gunners. Thierry Henry!

Da una presenza storica per l'Arsenal, a quelle celebre della tifoseria dei Gunners. Kevin Costner sarà presente al Villa Park per la sfida tra i londinesi e l'Aston Villa.

Arbitro della sfida sarà il signor Neil Swarbrick, classe '65 di Preston, Lancashire. Primo arbitraggio In premier nel 2010 al Craven Cottage per Fulham-Sunderland. Nel 2011 la promozione nella selezione dei fischietti di Premier insieme a Jonathan Moss. Gli assistenti saranno Halliday e Ledger, quarto uomo Martin Atkinson.