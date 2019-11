Nasri, infortunio meno grave del previsto: 2 mesi di stop

C'è sempre da storcere il naso ma, con le premesse della vigilia, si può dire che è andata bene così. Il tackle assassino di Yanga-Mbiwa su Samir Nasri in Newcastle - Manchester City, finita con la vittoria esterna dei Citizens, costerà al centrocampista franco-algerino "solo" due mesi di stop. Una piccola manna dal cielo, considerata la faccia sofferente del giocatore dopo il fallo ed i primi responsi dell'infermeria.

Le visite mediche approfondite a cui è stato sottoposto Nasri hanno evidenziato una lesione parziale del legamento interno del ginocchio sinistro, senza interessamento del crociato. Per il centrocampista di Manchester City e Francia un sospiro di sollievo: tornerà in campo per supportare di nuovo gli Sky blues a caccia del successo in Premier League e, soprattutto, non salterà i Mondiali di Brasile 2014.

Nasri ha ringraziato tutti per il supporto ricevuto ed è stato egli stesso a comunicare l'esito delle visite dalla propria pagina Twitter: "Grazie a tutti per le belle parole e l'irresistibile supporto - ha twittato il giocatore - suppongo sia una specie di buona notizia il fatto che tornerò in campo tra circa 8 settimane".

