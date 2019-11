Diretta Osasuna - Real Madrid in Coppa del Re

Il Real Madrid si qualifica ai quarti di finale di Coppa del Re grazie a un risultato complessivo di 4 a 0. L'Osasuna non ha potuto nulla contro lo strapotere delle Merengues.

Il gol del 2 a 0 firmato Angel Di Maria.

93'. Fischio finale!

90'. Assegnati '3 di recupero.

87'. Alvaro Morata non riesce a continuare, deve abbandonare il campo.

86'. Gioco fermo per l'infortunio di Morata.

84'. ESPULSO COENTRAO! Doppio giallo per il portoghese, che abbandona il campo tra le proteste. Giallo per Roberto Torres.

80'. Ultimo cambio nell'Osasuna: fuori De Las Cuevas, dentro Oriol Riera.

75'. Il Real Madrid ormai si occupa solo di gestire il risultato, mentre l'Osasuna inizia ad accusare i primi segni della stanchezza.

68'. Terzo cambio nel Real Madrid: esce Morata, sostituito da Jesé.

68'. Real vicino al 3 a 0! Isco sotto porta scarica un rasoterra potente dalla sinistra, ma il pallone termina di poco al lato.

65'. L'Osasuna sostituisce Joan Oriol con Satrustegui.

64'. Altro cambio nel Real Madrid: fuori Alonso, dentro Casemiro.

60'. Un cambio per parte. Nell'Osasuna fuori Cejudo, sostituito da José Garcia; nel Real Madrid esce Cristiano Ronaldo, al suo posto Gareth Bale.

57'. Ora all'Osasuna servirebbe un miracolo per ribaltare la situazione e passare il turno: il risultato complessivo, infatti, è di 4 a 0 per il Real Madrid.

55'. Jesé avanza sulla fascia destra e con un retropassaggio rasoterra serve l'argentino, che sotto porta non sbaglia.

55'. GOOOL! RADDOPPIO DEL REAL CON ANGEL DI MARIA!

48'. Raoul Loé ci prova da fuori ma non trova la porta.

45'. Inizia la seconda frazione! Nessun cambio per le due formazioni.

(FOTO: Angel Martinez)

45'. Termina il primo tempo.

45'. Ancora l'Osasuna in avanti! Questa volta è Roberto Torres a cercare il gol, ma Casillas ancora una volta salva il risultato.

43'. Ammonito Coentrao.

41'. Ci prova De Las Cuevas! Casillas interviene deviando in corner.

40'. PALO COLPITO DALL'OSASUNA! Potente rasoterra di Cejudo, che viene fermato dal legno!

39'. Di Maria dal limite, servito da Cristiano Ronaldo, spreca concludendo alto sopra la traversa.

36'. Xabi Alonso conclude da fuori ma non trova lo specchio della porta.

33'. Arbeloa ammonito per proteste.

32'. Cejudo, su calcio di punizione, prova a imitare Cristiano Ronaldo, ma la sua conclusione finisce alta sopra la traversa.

Il gol di Cristiano Ronaldo

27'. Sergio Ramos viene fermato in posizione di fuorigioco.

22'. Cristiano Ronaldo, su calcio di punizione, porta in vantaggio il Real Madrid: sulla conclusione del portoghese Andrés intercetta, ma non riesce a bloccare il pallone, che scivola in porta.

21'. GOOOL! REAL MADRID IN VANTAGGIO!

17'. Ancora nessuna vera occasione per le due squdre: troppe imprecisioni per il Real, e una buona fase difensiva dell'Osasuna in questa prima parte.

8'. Altro cartellino giallo per un giocatore dell'Osasuna: giallo per Oier dopo un brutto intervento su Cristiano Ronaldo.

7'. Ammonito Oriol Riera, che protestava dalla panchina chiedendo un calcio di punizione per i suoi.

6'. Il Real Madrid costruisce gioco e avanza, l'Osasuna pressa e prova a sfruttare le ripartenze.

2'. Ricordiamo che all'andata finì 2 a 0 in favore del Real Madrid; ai blancos, quindi, basterebbe anche un pareggio a reti inviolate per passare il turno.

0'. Fischio d'inizio!

21:30. Le due squadre entrano in campo: tutto pronto al Reyno de Navarra.

21:26. Nel frattempo sono terminate Athletic Bilbao - Betis e Espanyol - Alcorcòn. In entrambi i casi sono stati i padroni di casa ad ottenere la vittoria: il Bilbao si è imposto per 2 a 0, e l'Espanyol ha calato il poker, non sono bastati i due gol dell'Alcorcòn. Athletic Bilbao e Espanyol approdano, quindi, ai quarti di finale.

21:12. In panchina per i padroni di casa: Riesgo; Satrustegui; Arribas; Oriol Riera; Silva; Damià; José Garcia. Per il Real Madrid: Diego Lopez; Benzema; Bale; Carvajal; Casemiro; Nacho; Morata.

Este premio es de todos. De todo el equipo y staff. Y de toda la afición! pic.twitter.com/DE2gvhObdD — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 14 Gennaio 2014

21:07. Cristiano Ronaldo ieri ha voluto festeggiare con tutta la squadra la vittoria del Pallone d'Oro. "Questo premio è di tutti. Della squadra e dello staff. E di tutti i tifosi" ha scritto su Twitter.

21:02. Le due squadre sono già in campo per effettuare il riscaldamento.

20:53. Il Real Madrid scende in campo con: Casillas; Pepe; Ramos; Coentrao; Ronaldo; Alonso; Arbeloa; Jesé; Di Maria; Isco; Illarramendi.

20:50. L'undici dell'Osasuna: Andrés; Oier; Flaño; Loties; Joan Oriol; Cejudo; Puñal; Raoul Loé; De Las Cuevas; Roberto Torres; Acuña.

20:42. Il Real Madrid è arrivato al Reyno de Navarra. Meno di un'ora alla diretta di Osasuna - Real Madrid.

20:30 - Benvenuti alla diretta di Osasuna – Real Madrid valevole per il quinto turno di Coppa del Re. Nella gara d’andata i blancos s’imposero per 2 a 0, ipotecando la qualificazione ai quarti di finale. All’Osasuna servirà una prestazione perfetta e un pizzico di fortuna per ribaltare la situazione e cercare di passare il turno. Il calore del pubblico di casa potrebbe essere l’arma in più per gli uomini di Javi Gracia. Fischio d’inizio della partita alle 21:30.

20:20 - L’Osasuna, nell’ultimo impegno di campionato, ha conquistato tre punti importanti in casa del Betis, che stasera affronterà l’Athletic Bilbao. La squadra di Pamplona occupa il 13 posto nella classifica della Liga e ha chiuso il girone d’andata con 6 vittorie, 3 pareggi e ben 10 sconfitte. Un buon risultato contro i giganti del Real Madrid non sarebbe solo un ottimo risultato, ma una botta per il morale della squadra, costretta a fare bene in campionato per tenere lontana la zona retrocessione.

20:10 - Il Real Madrid potrà contare, oggi più che mai, sulla sua arma in più: Cristiano Ronaldo. Il lusitano, infatti, vorrà festeggiare la vittoria del Pallone d’Oro con il successo della squadra, e sicuramente farà il possibile per mettere a segno almeno un gol. Come per mettere in scena un’anticipazione della festa, che il 25 gennaio lo vedrà protagonista al Santiago Bernabeu, dove potrà gioire con i suoi tifosi prima del fischio d’inizio del match contro il Granada.

Il lusitano, lunedì, ha ricevuto il premio che lo ha consacrato come miglior giocatore del 2013 davanti all’eterno rivale Lionel Messi e l’asso del Bayern Monaco Franck Ribéry. Il numero 7 delle merengues non ha trattenuto le lacrime e ha ringraziato la famiglia, la società e tutti i tifosi. È il secondo Pallone d’Oro per Cristiano Ronaldo, dopo quello ottenuto nel 2008.

19:50 - Nelle partite giocate ieri sera Atlético Madrid e Racing Santander hanno conquistato il passaggio del turno. Gli uomini di Simeone proseguono positivamente anche in Coppa, dopo aver battuto il Valencia, ospite al Vicénte Calderon. Il Racing Santander, invece, si è imposto fuori casa ai danni dell’Alméria, incapace di evitare la sconfitta. Questa sera le altre partite, con la diretta di Osasuna – Real Madrid a partire dalle h21:30.

19:40 - Il tecnico del Real Madrid, in conferenza stampa ha dato particolare spazio a Cristiano Ronaldo, esaltando le sue qualità: “Il premio è frutto del lavoro, nel calcio di oggi nessuno regala niente. […] Mi ha sorpreso per la sua professionalità dentro e fuori dal campo”. Ancelotti si è complimentato con il numero 7 e spera che il raggiungimento di questo traguardo personale possa dare a Ronaldo una motivazione ancora maggiore, il tutto, naturalmente, a favore della squadra.

19:30 - Nell'ultima giornata di Liga spagnola, il Real Madrid ha approfittato del pareggio tra Atlético Madrid e Barcellona accorciando le distanze in classifica. Le merengues hanno ottenuto una vittoria di misura in casa dell'Espanyol, grazie al gol di Pepe. Gli uomini di Ancelotti, così si sono portati a -3 da Barça e Atlético, sempre in testa a pari punti. Oggi l'obiettivo sono i quarti di finale: a partire dalle 21:30, diretta di Osasuna - Real Madrid.