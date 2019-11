Calciomercato, i rumors e le trattative di Premier League

Sembrava un mercato dormiente, eppure, nelle ultime ore i tabloid del Regno Unito cominciano a farsi sentire sgacciando bombe ad effetto e confermando diverse trattative che mirano a ridisegnare i progetti di molti club di Premier e non solo. Un passo alla volta ripercorriamo con ordine le ultime voci di mercato e le trattative concluse. Dopo il bel successo di ieri in Fa Cup, il Fulham prova a cambiare qualcosa. Ufficializzato il passaggio in prestito al Psv Eindhoven dell'attaccante costaricano classe '85 Bryan Ruiz. Arrivato in Inghilterra proprio dall'Olanda nel 2011, dal Twente per la precisione, per una cifra importante vicina ai 10 milioni di sterline, Ruiz non ha mai realmente convinto a Londra, realizzando la pochezza di 7 reti in 60 presenze con i Cottagers. 12 presenze e un gol quest'anno, hanno convinto il tecnico Meulesteen a privarsi senza troppi rammarichi della punta fino a fine stagione. Sempre in casa Fulham è stata rifiutata l'offerta avanzata al West Ham per l'acquisto del giovane talento Ravel Morrison, in luce nelle prime uscite stagionali degli Hammers e con la nazionale under 21. Le ultime partite e qualche prova incolore non potranno comunque far dubitare della bontà di questo ragazzo classe '93 scuola Red Devils. Primo tentativo fallito anche per l'acquisto del difensore centrale del Leicester Liam Moore, ammirato una volta di più nella vittoria delle Foxes con il Derby venerdi scorso. 2 milioni l'offerta. Sponda West Ham, arriva l'estensione contrattuale del veterano Carlton Cole. Per l'attaccante altri 18 mesi con la maglia degli Hammers.

Dopo l'acquisto di Jelavic dall'Everton e la corsa disperata per assicurarsi Shane Long dal West Bromwich, l'Hull City prova a risolvere la situazione di qualche giocatore in prestito. In particolare arriva la conferma del passaggio a titolo definitivo di Jack Hobbs al Nottingham. Il difensore ex Liverpool milita già regolarmente tra le fila del Forest ma era solo in prestito. Il proprietario del club di Championship, Al Hasawi ha confermato l'operazione. Il Southampton rilascia dopo due stagioni Tadanari Lee, l'attaccante classe'85 giapponese. Un paio di gol e un grave infortunio in allenamento che lo ha costretto ad un lungo stop, sono un bottino sufficiente per non conquistarsi la riconferma di Pochettino.

Sempre più insistenti le voci che vorrebbero il Sunderland di Gus Poyet forte sullo scozzese e suo ex giocatore Liam Bridcutt del Brighton. Il centrocampista dei Seagulls rappresenta un'ottima alternativa sulla mediana ed è emerso come top target del francese dopo averlo osservato negli ultime uscite. 152 presenze e 2 gol con il Brighton e la chiamata di Starchan in nazionale per le qualificazioni, fanno di questo '89 un obiettivo sensibile e prioritario per i Black Cats. Nel caso di eventuale partenza la squadra di Oscar Garcia si è già coperta con l'acquisto di Jeffrey Monakana dal Preston. Lo Stoke ha definito l'arrivo in prestito per sei mesi del'attaccante e nazionale americano Juan Agudelo. Il pre contratto era stato firmato in estate dai Potters con i New England Revolution. Classe '92, nativo deo Costa Rica, è cresciuto calcisticamente a New York con i Red Bulls. Vuole cambiar pelle anche il Cardiff di Solskjaer che forte dell'amicizia con il Manchester United, starebbe cercando di trattare per i prestiti dei partenti Fabio e soprattuto Wilfried Zaha. Jesse Lingard invece potrebbe finire con la stessa formula in Championship al Birmingham di Lee Clark che starebbe sondando anche la pista per il difensore del Fulham Dan Burn.

Scambi in vista tra Germania e Inghilterra. Dal continente potrebbe infatti partire Julian Draxler (nella foto in fondo a destra, con Holtby ai tempi dello Schalke) su cui hanno messo gli occhi da tempo i Gunners di Wenger. La cifra del cartellino è ipotizzabile intorno ai 35 milioni di euro. La sensazione però è che la trattativa sia parecchio complicata. L'Arsenal vuole un giocatore che prenda immediatamente il posto di Walcott perchè Oxlade-Chamberlain non pare possa garantire la continuità necessaria per puntare al titolo. Potrebbe invece tornare a casa Lewis Holtby in forza al Tottenham. Sherwood vuole fare epurazione lasciando partire i giocatori che finora non lo hanno convinto, nella lista anche Capouè e ovviamente il chiacchierato Lamela. Lo Schalke a questo punto sarebbe la squadra più forte sul centrocampista in caso di partenza di Draxler.

L'operazione avrebbe del clamoroso visto che Holtby lasciò Gelsenkirchen proprio al termine del suo contratto lo scorso giungo. Il mondiale però incombe e Lewis non vorrebbe perdere la possibilità di giocare con la continuità che manca con gli Spurs. Si parla di ritorni e quindi è il caso di catapultarsi in casa Chelsea. Parrebbe questione di ore l'ufficializzazione di Matic dal Benfica. Le visite mediche dovrebbero tenersi oggi a Londra. Il roccioso centrocampista serbo, 93 presenze e 8 gol con le Aquile, dopo il prestito al Vitesse, approdò proprio in Portogallo tre anni fa nella trattativa per portare David Luiz a Stamford Bridge. Un ritorno anche per lui e un'addizione di assoluto valore in mezzo al campo per Mourinho che a questo punto, potrebbe definitivamente convincersi e lasciar partire De Bruyne direzione Wolfsburg a titolo definitivo. Per Matic si parla di una cifra intorno ai 25 milioni di sterline.