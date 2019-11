Diretta Manchester City - Blackburn Rovers in FA Cup

23:10- Amici di Vavel Italia, per oggi è tutto! Francesco Nardi vi ringrazia per la gentile attenzione, appuntamento al prossimo turno con la magia della FA Cup!!

Vittoria larga, almeno nel punteggio, per il Manchester City che passa il turno battendo per 5-0 il Blackburn Rovers. In realtà gli uomini di Pellegrini hanno faticato, e non poco, nel primo tempo, a trovare il goal. Una volta arrivato il goal in chiusura di primo tempo con Negredo, la partita si è messa in discesa per i Citizens, che nella ripresa hanno dilagato esprimendo un bel calcio, e mandando in rete ancora Negredo, poi Dzeko per due volte, e infine Aguero, che ha bagnato il suo ritorno con un goal dopo un solo minuto dal suo ingresso in campo siglando il definitivo 5-0. Grandissima prova di Navas, entrato in quasi tutte le azioni più pericolose della squadra. Il Blackburn esce, nonostante il risultato, a testa alta, dopo una partita giocata con onore anche quando era sotto di cinque reti.

90+3': Finita! 5-0!! Il City si qualifica al quarto turno, dove incrocerà il Watford di Sannino, vincitore ieri contro il Bristol City.

90+3': King reclama un rigore per una trattenuta in area, l'arbitro lascia giocare.

Tre minuti di recupero, si giocherà fino al 93'.

89': Entra il giovane Mahoney nelle file dei Rovers, sostituisce Williamson

88': Milner!! Punizione di potenza che termina di poco al lato alla sinistra di Eastwood.

87': Punizione dal limite per il City, fallo di Williamson su Aguero

86': Il Blackburn ci prova ancora, non fischiato un fallo su Taylor al limite dell'area

Ecco il dato ufficiale sugli spettatori: sono 33 mila i presenti per questa partita di FA Cup

82': Punizione dai 25 metri con Kolarov che non trova lo specchio della porta

80': 5-0!! ANCORA DZEKO! DOPPIETTA PER IL CENTRAVANTI BOSNIACO CHE DEPOSITA IN RETE UN CROSS DEL SOLITO NAVAS ANTICIPANDO HANLEY

La partita è definitivamente chiusa, il Blackburn continua a giocare la palla, con i tifosi che sottolineano con dei simpatici "olè" la circolazione di palla dei loro giocatori

77': Cambio nel City: Richards lascia spazio al giovane gallese Huws

SUBITO AGUEROOOOOOO!! 4-0! EL KUN VA IN GOAL AL PRIMO PALLONE TOCCATO, GRAN SINISTRO SU ASSIST DI DZEKO, ECCO IL RITORNO DEL KUN!!

72': Entra Aguero, esce Negredo, autore dei primi due goal del City

Il Blackburn non si arrende e trova un corner, senza però sviluppi pericolosi per Pantilimon. Intanto Aguero è pronto a fare il suo ingresso in campo

67': GOOOAAAL!! DZEKOOO! PROPRIO NEL MOMENTO MIGLIORE DEL BLACKBURN IL BOSNIACO TROVA UN GRAN DESTRO SUL CROSS RASOTERRA DI NAVAS! 3-0 CITY!!

66': Gran momento per il Blackburn! Lowe cerca la porta con un tiro dal limite che termina fuori!

ANCORA KING!! GRAN RISPOSTA DI PANTILIMON SUL DIAGONALE DEL GIOVANE NORVEGESE!

64': Occasione per il Blackburn!! King vicino al goal con un colpo di testa su cross di Marshall

61': I Rovers provano ad attaccare, il pallone termina però tra le mani di Pantilimon. Inizia intanto il riscaldamento Aguero

Cambio nel Blackburn, entra King al posto di Campbell

59': Ancora Kolarov tenta il tiro su azione di contropiede, palla però di nuovo alta

Sull'angolo di Marshall fa suo il pallone, non senza qualche problema di presa

57': Nastasic devia in angolo un cross indirizzato a DJ Campbell

I Citizens gestiscono il pallone senza problemi e senza spingere troppo sull'acceleratore

52': Kolarov cerca la gran botta da fuori su passaggio di Clichy, pallone alto sopra la traversa

Con il secondo goal del centravanti spagnolo il City mette al sicuro il risultato, è attesa ora la reazione dei Rovers

48': GOOOOOAL! ANCORA NEGREEEEDOOO!! LO SQUALO APPROFITTA DI UNO SVARIONE DI HANLEY E BEFFA EASTWOOD CON UN TOCCO MORBIDO DI SINISTRO

22:10- Inizia il secondo tempo con un cambio per parte, nel City entra Kolarov per Fernandinho, con MIlner in mezzo, e Eastwood al posto di Robinson nel Blackburn.

Un goal di Negredo ha dato il vantaggio al City proprio sull'ultima palla utile prima della fine del primo tempo. Un goal che rompe la noia di una partita giocata a ritmi bassi, con il Manchester City che ha faticato a trovare la via del goal, anche a causa della scarsa vena di Dzeko al tiro, mentre ha brillato sulla fascia destra Jesùs Navas. Il Blackburn si è difeso con ordine e avrebbe meritato il pareggio, ma ha pagato caro una disattenzione della coppia centrale sul cross di Fernandinho, sul quale Negredo, The Beast come lo chiamano in Inghilterra, si è avventato gettando la palla in rete. Il City deve cercare più soluzioni per mettere al sicuro la partita ed evitare il pareggio come accaduto il 4 gennaio, che stavolta porterebbe ai supplementari

45+1: Le squadre tornano negli spogliatoi. Proprio nel finale è arrivato il goal di Negredo che ha dato il vantaggio ai Citizens

45+1: GOOOOOOOL!! NEGREDOOOOOOO!! ANCORA LO SQUALO! SEGNA SEMPRE LUI!! 1-0 CITY! IL CENTRAVANTI SPAGNOLO METTE DENTRO CON UN GRAN COLPO DI TESTA SU CROSS DI FERNANDINHO

Punizione dalla trequarti per il Blackburn, andrà Marshall

44':Occasione City!! Robinson non esce e Richards non trova il pallone sul secondo palo!!

43': Negredo cerca Dzeko al centro, il bosniaco è però anticipato

40': Taylor cerca il tiro dal limite, palla fuori alla sinistra di Pantilimon

Il City vuole chiudere il primo tempo in vantaggio e schiaccia il Blackburn nella sua metà campo

36': Che occasione per il City!! Cross rasoterra di Navas, Negredo e Fernandinho non trovano il palllone a un passo dalla porta

35': Cross teso di Taylor dalla destra, Pantilimon non ha problemi a bloccare

32': Dzeko tenta la conclusione da lontano, palla altissima sopra la traversa

Punizione per il Blackburn, Nastasic ha commesso fallo nell'area avversaria

30': Surr chiude in angolo la discesa di Navas

Cairney calcia malissimo, la palla esce subito dopo essere stata calciata

28': Cross di Marshall deviato in angolo

27': Occasione per Dzeko!! Il bosniaco anticipa tutti sulla punizione da destra di Navas ma conclude alto

26': Palla goal City! Tiro dal limite di Javi Garcia respinto da Robinson

Prima metà di primo tempo senza grandi occasioni, molta imprecisione nel Manchester City

25': Il City attacca, Richards cade in area per un colpo ricevuto da Williamson ma l'arbitro lascia giocare.

23':Va Marshall, palla centrale che Pantilimon blocca senza problemi

Contropiede Blackburn! Palla persa dal City con Cairney messo giù al limite

20': Brutto errore di Fernandinho in fase di costruzione, ma il City preme

19': Cross di Milner troppo alto per tutti, Robinson in presa sicura

17': Buona azione palla a terra del Blackburn, Richards mette in angolo. Angolo respinto, Marshall tenta il tiro dal limite senza fortuna

15': Navas cerca Richards in profondità ma il passaggio dell'esterno spagnolo si perde sul fondo

13': Milner tenta un filtrante da sinistra verso il centro dell'area, palla che finisce tra le mani di Robinson

Il City cerca di chiudere i Rovers nella loro metà campo, facendo girare la palla con la solità precisione

10': Occasione City!! Dzeko calcia alto dal limite su sponda di Negredo!!

8': Il Blackburn cerca una combinazione al limite, Pantilimon esce comondamente in anticipo su Campbell

Il Blackburn prova a manovrare e addormentare il gioco senza particolari esiti

5': Prima azione del Blackburn con Marshall che viene fermato sulla fascia da Richards

Il City cerca l'azione manovrata, il Blackburn per ora si difende ordinato

3': Subito un occasione per Dzeko! Colpo di testa alto su cross di Milner dalla sinistra

2': Inizia la circolazione di palla del City, le due squadre si studiano

1': Partiti! Inizia la partita all'Etihad Stadium!!

21.10- Tutto pronto, si comincia. Il Blackburn giocherà il primo pallone

21:05- I giocatori sono in campo, manca poco all'inizio di questa partita valevole per il terzo turno di FA Cup

21:00- Le squadre sono rientrate negli spogliatoi, dieci minuti al calcio d'inizio

20:31- Ecco i giocatori del Blackburn in campo per il riscaldamento. Il Blackburn rende noto di aver venduto 4200 biglietti, ai quali si aggiungeranno i tifosi che acquisteranno il biglietto direttamente a Manchester, i tifosi dei Rovers credono all'impresa!

El Kun è tornato, ecco Aguero per la prima volta in panchina dopo l'infortunio di dicembre con l'Arsenal

20:18- Arriva anche la formazione del Blackburn: Bowyer preferisce DJ Campell a Gestede in attacco, mentre in difesa manca Scott Dann, l'uomo che ha mandato la gara del 4 gennaio al replay, e al suo posto gioca Kilgallon. Dann non sarà nemmeno in panchina, così come Rhodes

20:15- Arrivata la formazione del City, un solo cambio rispetto alle previsioni della vigilia: Pellegrini preferisce non rischiare Aguero, appena tornato dall'infortunio, e schiera al suo posto Jesùs Navas, con Milner che probabilmente verrà spostato sulla fascia sinistra.

20:10- Buonasera e benvenuti da Francesco Nardi e VAVEL Italia alla diretta di Manchester City-Blackburn Rovers, replay del terzo turno di FA Cup. All'andata la squadra di Pellegrini è stata bloccata 1-1 ad Ewood Park, dove Dann rispose al goal di Negredo, e i Citizens rischiarono anche la sconfitta dopo l'espulsione di Boyata. Ora, come è consuetudine per le partite di FA Cup, si giocherà il replay a campo invertito, quindi all'Etihad Stadium.

Il City di questa stagione è una macchina da goal, capace di segnare 43 goal nelle ultime 10 partite all'Etihad Stadium, dove solo il Bayern Monaco è riuscito nell'impresa di portare via i 3 punti. Gli uomini di Pellegrini sono al momento secondi in Premier, a un solo punto dall'Arsenal capolista, mentre il Blackburn è attualmente ottavo in Championship, a due punti dalla zona playoff dopo le vittorie nelle ultime due giornate contro Doncaster Rovers e Leeds.

QUI CITY- I Citizens vogliono confermare il grande inizio di stagione che li vede in corsa in tutte le competizioni e cancellare la brutta prova del match del 4 gennaio con una grande vittoria. Pellegrini deve fare i conti con le assenze dei lungodegenti Rodwell e Jovetic, a cui si aggiunge Nasri, infortunatosi al ginocchio contro il Newcastle, mentre tornerà a disposizione Aguero, per la prima volta dopo l'infortunio nella partita vinta per 6-3 contro l'Arsenal. Probabilmente El Kun partirà titolare, mentre Yaya Tourè non verrà rischiato e anche David Silva ha subito una contusione in allenamento.

QUI BLACKBURN- I Rovers cercano l'impresa all'Etihad, ma dovranno fare a meno dei centrocampisti Corry Evans e Dickson Etuhu, mentre Bowyer potrebbe dare spazio a Goodwillie, appena rientrato dal prestito al Dundee United. Scalpita Jordan Rhodes, miglior marcatore stagionale dei Rovers, entrato dalla panchina nel match di Ewood Park, ma le ultime lo danno ancora in panchina, con Gestede titolare al centro dell'attacco. In difesa partirà titolare Dann, autore del goal che a Ewood Park ha regalato ai Rovers il goal del pareggio.

DIRETTA MANCHESTER CITY-BLACKBURN ROVERS

Ecco le probabili formazioni:

Manchester CIty (4-4-2): Pantilimon; Richards, Nastasic, Lescott, Clichy; Milner, Fernandinho, Javi Garcia, Aguero; Dzeko, Negredo

Blackburn Rovers (4-2-3-1): Robinson; Henley, Dann, Hanley, Spurr; Lowe, Williamson; Cairney, Taylor, Marshall; Gestede.

I PRECEDENTI- Gli ultimi incontri prima della partita del 4 gennaio risalgono alla stagione 2011/2012, l'ultima dei Rovers in Premier League, con due affermazioni nette della squadra allora allenata da Mancini (0-4 a Blackburn, 3-0 in casa). In generale nei 112 precedenti totali il Blackburn è avanti 44 a 40 in quanto a vittorie, mentre i pareggi sono 28. Nei 7 precedenti in FA Cup il City si è imposto 3 volte, a fronte di 2 pareggi e 2 vittorie del Blackburn, arrivate entrambe a Ewood Park. I Rovers non vincono contro i Citizens dal 2 settembre 2007, quando un goal del sudafricano Benni Mc Carthy regalò i tre punti alla squadra allora allenata da Mark Hughes.

LA PARTITA DI EWOOD PARK- Ad Ewood Park i Citizens, con qualche riserva ma anche con molti dei loro uomini migliori, non hanno giocato la loro miglior partita stagionale, davanti a un Blackburn agguerrito che ha venduto cara la pelle, mettendo in seria difficoltà la squadra di Pellegrini, giocando un calcio propositivo e creando varie palle goal, a differenza degli ospiti che si sono affidati per lo più al contropiede per creare occasioni, o a calci da fermo come nel caso del goal di Negredo. Ecco il video della partita del 4 gennaio.

Cosa aspettarci quindi? Una goleada del City? I ragazzi di Pellegrini sono stati travolgenti nelle ultime uscite casalinghe, ma il Blackburn venderà cara la pelle, secondo il tipico spirito dei piccoli club inglesi nella FA Cup, perché ogni giocatore inglese sogna di scendere in campo nella finale di questa competizione e deciderla con un suo goal davanti al mitico Wembley gremito.