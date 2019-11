Coppa del Re, sfida di ritorno tra Getafe e Barcellona

Si giocherà tra 24 ore la sfida tra Getafe e Barcellona, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Coppa del Re. Passaggio del turno già ipotecato dagli uomini di Martino che, la scorsa settimana, si sono imposti con un perentorio 4-0, condito da una doppietta di Messi. L'argentino dovrebbe partire dal primo minuto anche se ancora, come ha affermato lo stesso Martino, non ha ancora i 90 minuti sulle gambe. Dovrebbe rivedersi anche Neymar che aveva saltato la sfida dell'andata per un problema muscolare.



Improbabile, se non impossibile, la "remuntada" degli undici allenati da Luis Garcìa Plaza. Los Azulones sono reduci, infatti, da quattro sconfitte nelle ultime cinque gare disputate e sembra davvero irrecuperabile l'enorme divario tecnico tra ledue formazioni. Barcellona, dunque, ad un passo dai quarti di finale della coppa nazionale, altro obiettivo dichiarato di Fabregas e compagni.



"Vogliamo vincere anche la Coppa del Re.- ha affermato Leo Messi. Sono certo che questo sarà un anno fantastico per me, per il Barcellona e per l'Argentina". Il fuoriclasse ha voluto esternare i suoi complimenti allo storico rivale Cristiano Ronaldo, vincitore di que Pallone d'Oro che il numero 10 argentino ha vinto per quattro anni consecutivi. "Cristiano ha meritato di vincere il trofeo. Ha disputato una grande stagione". Parole al miele da parte di Messi che farà di tutto per tornare sul tetto del mondo. A partire da stasera, dalla sfida al Getafe.

Le probabili formazioni: