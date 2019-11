Diretta Manchester City - Cardiff City in Premier League

VIDEO GOL! TUTTE LE RETI DI MANCHESTER CITY - CARDIFF CITY 4-2





17.53: Come sempre, quando c'è il Manchester City, c'è da divertirsi. Dopo il 2-1 della prima frazione, succede altrettanto nella seconda. Qualche brivido iniziale, poi Tourè ed Aguero congelano risultato e seconda posizione in classifica. Campbell in pieno recupero segna la sua terza rete al Manchester City tra andata e ritorno. Un Cardiff City coraggioso, ottimo Marshall ed ispiratissimo Noone. Ma il Manchester City è di un altro pianeta. A breve i video dei gol del match: grazie per averci seguiti ed appuntamento alla prossima!

95': FINISCE QUI: RISULTATO FINALE MANCHESTER CITY - CARDIFF CITY 4-2.

93': Zampata finale di Campbell: corner dopo la respinta di Hart su Noone, cross al centro e dormita di Demichelis che è già negli spogliatoi con qualche minuo di anticipo. Campbell insacca dall'interno dell'area piccola. MANCHESTER CITY - CARDIFF CITY 4-2.

93': CAMPBELL! 4-2! Demichelis se lo perde su calcio d'angolo e Campbell infila il suo terzo gol in due partite al Manchester City!

92': NOONE, ALTRO SINISTRO INDEMONIATO RESPINTO DA HART!

90': 4 minuti di recupero. A dir poco superflui.

87': Ha "sofferto" 5 minuti scarsi stavolta il Manchester City. Nella ripresa il Cardiff ci ha provato con generosità, ma la solita cavalcata di Tourè ha spento definitivamente la luce in casa gallese.

80': Nel frattempo sono arrivati gli ultimi cambi. Eikrem per Gunnarsson nel Cardiff, Milner per Silva e Clichy per Navas nel City.

79': La premiata ditta Aguero-Tourè colpisce a parti invertite: Tourè lancia sul filo del fuorigioco Aguero, il Kun controlla, ridicolizza Caulker con un doppio dribbling ed insacca sotto l'incrocio dei pali. Impossibile fare a meno di lui in questo City: MANCHESTER CITY - CARDIFF CITY 4-1.

79': AGUEROOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! IL GOL DELLA GIORNATA! ADESSO IL CITY DILAGA!!!

76': La solita, strepitosa ripartenza palla al piede di Tourè. L'ivoriano arriva al limite dell'area, scambia con Aguero e di sinistro infila Marshall per la terza volta. Un giocatore monumentale: MANCHESTER CITY - CARDIFF CITY 3-1.

76': YAYA TOUREEEEEEEEEEEEEEE'! 3-1, ALLA FINE SEGNA SEMPRE LUI!!!

74': AGUERO ALZA TROPPO LA MIRA! Contropiede rapidissimo dell'argentino che è costretto a fermarsi al momento del tiro. L'attaccante del City piroetta su se stesso e cerca la porta col sinistro: non va. Ammonito Kolarov per un fallo ad inizio azione.

68': Doppio cambio nel Cardiff City: fuori McNaughton e dentro John, fuori Wittingham e dentro Craig Bellamy. Molto applaudito il gallese anche dai tifosi di casa: per lui 40 presenze e 13 gol in carriera con la maglia del Manchester City.



Da Twitter ci arriva una curiosa foto dell'esultanza di Jesus Navas in occasione del 2-1. Per sua fortuna il "salto della bandierina" è andato bene...



64': NOONE IMPEGNA ANCORA HART! Super-parata in tuffo del portiere inglese, ma il centrocampista del Cardiff oggi è un pericolo pubblico sulla destra!

ARSENAL IN VANTAGGIO: Santi Cazorla ha riportato i Gunners in testa. Per lui una doppietta al Fulham nel giro di pochi minuti.

62': Esce Negredo, oggi troppo impreciso. Al suo posto rientra in campionato Aguero.

61': DAVID SILVA, COSA HA SBAGLIATO! Scambio nello stretto con Dzeko, lo spagnolo si defila sulla sinistra ed incrocia troppo la conclusione: palla limpidissima per il Manchester City per chiudere il match!

56': Il colpo di testa precedente era stato di Mutch. E si era trattato di un colpo di schiena, più che di testa...

56': HART BLOCCA A TERRA IL COLPO DI TESTA IN MISCHIA! Corner successivo alla punizione: i gallesi non mollano ed appena possono piazzano la zampata.

55': Zabaleta stende Campbell. Punizione pericolosa da mettere al centro.

Nel frattempo a Londra Arsenal - Fulham (live su VAVEL Italia), è ancora 0-0: il Manchester City sarebbe primo in classifica da solo al momento.

52': DZEKO, CHE SINISTRACCIO! Fa tutto bene il bosniaco: controllo, accelerazione e doppio passo. Il sinistro verso la porta di Marshall, invece, è da censura.

50': HART SI OPPONE A MUTCH! Il Cardiff City non ci sta ed appena può mette la testa avanti: bel destro da fuori di Jordon Mutch, Hart in tuffo allontana il pericolo.

49': Forcing del Manchester City, che vuole chiuderla subito. Conclusione finale di Yaya Tourè che finisce altissima.

48': Negredo prova una girata difficilissima dal limite, al volo. Palla in curva. Forse anche oltre.

17.02: SI RIPARTE!

17.01: Le squadre rientrano in campo. E tutto l'Etihad Stadium canta Hey Jude.

VIDEO GOL! La rete del 2-1 firmata da Jesus Navas. Notare la lodevole mancanza di generosità di Dzeko, che non ci ha pensato nemmeno per sbaglio a passargliela...



VIDEO GOL! Il momentaneo, splendido pareggio di Craig Noone.



16.49: Manchester City avanti, ma col brivido. Possesso palla praticamente esclusivo degli uomini di Pellegrini, vantaggio (supportato dal goal decision system) di Dzeko e sembra giù tutto in discesa. Invece il pareggio al 29' di Noone è una doccia fredda. Gli Sky blues però ci mettono poco a riprendersi ed un contropiede lanciato da Tourè, portato avanti da Dzeko e finalizzato da Navas vale il 2-1 momentaneo. Gol numero 1 in Premier League per Craig Noone, reti numero 100 (e 101) in stagione per il Manchester City.



47': FINE PRIMO TEMPO: MANCHESTER CITY - CARDIFF CITY 2-1.

45': 2 minuti di recupero. Dopo il nuovo vantaggio del City i ritmi sono calati ed i Citizens hanno tenuto palla, amministrando il vantaggio.

VIDEO GOL! Goal decision system in funzione: il vantaggio di Edin Dzeko è stato convlidato dal nuovo sistema di rilevamento in funzione da quest'anno in Premier League. Capito, Blatter?



39': Sinistro di Kolarov letteralmente murato dalla difesa del Cardiff sugli sviluppi di un corner.

36': Altro intervento dubbio su Dzeko in area di rigore. Stavolta la caduta dell'attaccante dei padroni di casa sembra essere stata accentuata.

33': Pallone magnifico di Yaya Tourè in profondità per Dzeko, il bosniaco si libera di un avversario e prova a calciare, senza servire Navas liberissimo sul secondo palo. Il rimpallo però libera ugualmente lo spagnolo, che col piatto destro infila Marshall: MANCHESTER CITY - CARDIFF CITY 2-1.

33' NAVAAAAAAAAAAAAAS! IL CITY NON CI STA E RIMETTE SUBITO LA TESTA AVANTI!!!

29': Incredibile Cardiff: quando vedono Skyblues i gallesi si trasformano! Azione sulla sinistra di Gunnarsson, palla per Noone che si accentra, entra in area, con una finta di corpo lascia sul posto Kompany e trafigge l'incolpevole Hart. MANCHESTER CITY - CARDIFF CITY 1-1!



29: PAREGGIO DEL CARDIFF CITY!!! DAL NULLA! GIOIELLO DI NOONE, 1-1!

28': Mutch scalda le mani ad Hart con un tiro dalla distanza.

27': Negredo fermato in offside da solo davanti a Marshall. Chiamata corretta del guardalinee, lo spagnolo comunque si era fatto fermare dal portiere avversario.

24': ANCORA NEGREDO!, FUORI DI POCO! Inarrestabile lo spagnolo, liberato in profondità dal solito Silva. Palla sul sinistro, conclusione di mezzo esterno che finisce una ventina di centimetri a lato.

21': NEGREDO SFIORA IL RADDOPPIO!!! Genialata di Silva, ispiratissimo oggi: verticalizzazione per lo squalo, stop e tiro di destro a cercare di aggirare Marshall che chiude ancora bene lo specchio della porta. Il portiere scozzese di gran lunga il migliore dei suoi al momento.

18': Ammonito Negredo.

16': Rete numero 100 in stagione per il Manchester City.



14': Giocata superba di David Silva che in palleggio si libera di un avversario, arriva sul fondo e mette a palla al centro: Dzeko gira col sinistro strozzando il tiro, ma la sfera supera la linea di porta e poi viene spazzata. Qualche dubbio, prontamente sciolto dal goal decision system che funziona correttamente e conferma il gol!



14': DZEKOOOO!!! VANTAGGIO DEL MANCHESTER CITY!!! GOAL DECISION SYSTEM IN FUNZIONE CORRETTAMENTE!

11': Ancora Marshall salva la propria porta! Stavolta c'è stata la deviazione di un proprio difensore sul cross dalla destra di Navas.

9': Zabaleta cerca la porta di sinistro sugli sviluppi del corner seguito alla gran parata di Marshall. Tiraccio.

9': MARSHALL CHIUDE LA PORTA A DZEKO! Gran sinistro del bosniaco, risposta reattivissima del portiere dei gallesi!

7': Yaya Tourè molto nervoso a centrocampo. Ha protestato a lungo con Swarbrick per il rigore non assegnato.

2': Ci correggiamo: al replay il fallo su Dzeko non era netto, era nettissimo. C'era un calcio di rigore per il Manchester City, subito errore dell'arbitro Swarbrick.

1': MANCHESTER CITY SUBITO PERICOLOSISSIMO! Cross dalla sinistra di Silva, Dzeko va giù e forse c'era un fallo da rigore su di lui! Navas cerca la deviazione sul secondo palo ma trova solo un corner.

16.00: CALCIO D'INIZIO, PARTITI! Palla del Manchester City.

15.59: Squadre in campo: ci siamo.

15.50: 10 minuti al calcio d'inizio! Manchester City - Cardiff City live, in diretta su VAVEL Italia con la cronaca di Francesco Guarino.



15.41: Interviste pre-partita, invece, per l'allenatore del Cardiff City Ole Gunnar Solskjaer.

15.40: Il riscaldamento del Manchester City, in diretta live dall'Etihad Stadium.

15.36: Qualche sorpresa. Pellegrini fa riposare Fernandinho ed a centrocampo, oltre a Navas, si vede anche Javi Garcia. Confermato Dzeko, che quindi per ora non cede il posto al rientrante Aguero. Solskjaer rischia Mutch in non eccellenti condizioni fisiche e sceglie Gunnarsson (a segno nella gara d'andata) al posto di Kim. Confermato il blindatissimo 4-5-1.

15.32: FORMAZIONI UFFICIALI, CARDIFF CITY - Questa invece la formazione di Solskjaer per cercare il colpaccio all'Etihad:

15.30: FORMAZIONI UFFICIALI, MANCHESTER CITY - Arrivano le formazioni ufficiali del match di oggi. Questo è l'XI dei padroni di casa:

Amici ed appassionati di Premier League, buon pomeriggio. Francesco Guarino seguirà oggi per voi uno dei match di cartello della 22a giornata: in diretta Manchester City - Cardiff City, live con aggiornamenti in tempo reale e video gol dall'Etihad Stadium. I Citizens vogliono proseguire la propria inarrestabile marcia interna da 10 vittorie in 10 match e sperare che l'Arsenal faccia un passo falso di fronte al Fulham. Dall'altra parte del campo ci saranno i gallesi del Cardiff, la cui posizione di classifica è a dir poco difficile. Ma all'andata i Bluebirds fecero un brutto scherzo a Pellegrini...



MANCHESTER CITY, LA CORAZZATA - Si è già detto tanto, forse tutto sul Manchester City. Dopo un inizio con qualche passo falso (uno dei quali proprio contro il Cardiff), i Citizens hanno iniziato a macinare gioco ed avversari. Pellegrini ha trovato la perfetta quadratura del cerchio ed i suoi Citizens hanno messo a segno la bellezza di 99 gol fino ad oggi, in campionato e coppe. Il secondo posto alle spalle dell'Arsenal va stretto agli Sky blues, che vogliono riprovare il brivido di condurre la Premier League.

CARDIFF CITY, RITORNO IN SORDINA - Il Cardiff City è tornato in Premier League dopo 51 anni. Attualmente occupa la diciottesima posizione, un solo punto sopra la coppia di coda Sunderland-Crystal Palace. I tifosi dei Bluebirds non riescono a digerire il proprietario malese Vincent Tan, ancor di più dopo l'esonero di Malky Mackay. Che aveva sì trascinato i gallesi sul fondo della classifica di una mai come quest'anno incertissima Premier League, ma aveva regalato ai suoi emozioni indelebili. Dalla promozione dello scorso anno, alla vittoria del primo storico South Wales Derby di Premier League, senza dimenticare l'incredibile 3-2 con cui il cardiff ha regolato all'andata il Manchester City.

PROBABILI FORMAZIONI - Pellegrini sorride: Tourè, Kompany e David Silva sono recuperati e saranno probabilmente schierati dal primo minuto. Nasri, fuori per due mesi, sarà probabilmente rimpiazzato da Jesus Navas. Possibile un avanzamento di Silva sulla linea offensiva (dove dovrebbe rientrate Aguero, a fargli spazio Dzeko). Solskjaer, sulla panchina dei gallesi da inizio 2014, dovrà fare a mano degli infortunati Mutch e Taylor. Per lui nulla di diverso da un 4-5-1, con l'eroe della partita di andata Frazier Campbell unica punta.Queste le probabili formazioni secondo il Guardian.



ALL'ANDATA: CARDIFF CITY - MANCHESTER CITY 3-2! - L'unico motivo di preoccupazione dei Citizens è proprio la partita di andata. Al Cardiff City Stadium si giocava la seconda giornata di campionato: il Manchester City era reduce da una vittoria roboante per 4-0 sul Newcastle, il Cardiff era finito ko per 2-0 sul campo del West Ham. Successe tutto nella ripresa: vantaggio di Dzeko, aggancio di Gunnarsson e doppio sorpasso di Campbell (con la collaborazione di hart). Inutile gol del 3-2 di Negredo in pieno recupero.



I PRECEDENTI - Non ci sono altri precedenti in Premier League tra le due squadre. Il Manchester City non ha mai giocato all'Etihad contro il Cardiff, in compenso ci sono stati 7 incontri tra campionato e coppe al Maine Road tra il 1963 ed il 1985. Ed i Citizens ne sono usciti sempre imbattuti. Un buon motivo per scacciare i fantasmi della partita di andata. Lo scopriremo tra poco: Manchester City - Cardiff City è in diretta su VAVEL Italia. Live con aggiornamenti in tempo reale e video gol.

MANCHESTER CITY, LE STATISTICHE - Il Manchester City è imbattuto da due mesi (ultimo ko 1-0 sul campo del Sunderland: effetto underdog?). In caso di vittoria oggi, ripeterebbe una striscia di 7 vittorie consecutive in campionato, eguagliando quanto fatto a cavallo delle stagioni 2011/2012 e 2012/2013. Gli uomini di Pellegrini hanno segnato finora 99 gol tra campionato, Champions League, FA Cup e Capital One Cup. Nella sola Premier League hanno segnato quasi il quadruplo dei gol (59) degli avversari odierni del Cardiff (15). Il Manchester City quest'anno è la squadra inglese che segna più gol negli ultimi 5 minuti di partita.



CARDIFF CITY, LE STATISTICHE - Il Cardiff City ha ottenuto solo un punto nelle ultime cinque gare. Nel caso la vittoria non arrivasse nemmeno oggi, i gallesi eguaglierebbero la striscia negativa ottenuta nel marzo 2008. Solo il Crystal Palace, con 13 gol, ha fatto meno delle 15 reti messe a segno dai Bluebirds. L'allenatore Ole Gunnar Solskjaer non ha mai vinto contro il Manchester City nei 4 derby giocati da calciatore quando indossava la maglia del Manchester United: 2 pareggi e 2 sconfitte (con 1 gol realizzato).



L'ARBITRO - Direttore di gara di oggi sarà Neil Swarbrick, 48enne appartenente al Select Group Referees di Premier League. Quest'anno ha arbitrato già 10 partite, estraendo 32 volte il cartellino giallo. Nessuna espulsione finora.