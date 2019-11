Aston Villa a mille, Liverpool fermato sul pari ad Anfeld

Ad Anfield Road il Liverpool ospita l'Aston Villa nella 22esima giornata di Barclays Premier League. Corsa Champions e rincorsa salvezza in ballo. Rodgers opta per un undici estremamente offensivo. Tutti in campo Coutinho, Sterling, Sturridge e Suarez. Lambert se la gioca a viso aperto puntando sulle sue bocche da fuoco al gran completo Agbonlahor e Weimann a supoorto del belga Benteke. Il Liverpool recupera Allen che va in panchina cosi come Lucas, ancora fuori Sakho. Bertrand subito titolare sulla fascia sinistra per i Villans. Delph e Westwood i metronomi a centrocampo.

PRIMO TEMPO - Parte come se non ci fosse un domani la squadra ospite con l'occasionissima al primo minuto. Benteke anticipa netto Toure e serve Agbonlahor che da solo in area subisce il ritorno di Skrtel e spedisce il pallone a lato. Sarà il primo brivido che scuoterà Anfield. Il primo di una serie impressionante. Al 4' ancora Agbonlahor in velocità nelle praterie offerte dai Reds. Se non ci fosse Skrtel i Villans sarebbero già avanti. Manovra inesistente dei Reds che non trovano spazi e rischiano di scoprirsi a contropiedi clamorosi già nei primi 10'. Al 15' Westwood libera la conclusione dal limite dell'area. La potenza c'è, la precisione no. Mignolet blocca senza grattacapi. Passano due minuti e Weimann cerca di pescare il jolly con un tiro di controbalzo, palla che finisce direttamente in Kop. I padroni di casa faticano a giocare palla a terra, i lanci lunghi sono facile preda di Vlaar e soci. Suarez inizia ad innervosirsi perchè mancano rifornimenti concreti dai compagni. Al 21' prova a mettersi in partita Sturridge. Conclusione a giro interessante, controlla la traiettoria della sfera Guzan. Passano due minuti e il Liverpool rischia il tracollo. Sugli sviluppi di un corner, Clark si libera della marcatura superficiale di Johnson e impatta di testa. Il palo dice di no. Trema Anfield. Altri due giri di lancette e i Reds collassano. Ripartenza fulminante di Agbonlahor che punta un Toure completamente fuori partita, l'attaccante arriva sul fondo e mette in mezzo dove non interviene Mignolet, ma ci arriva come un falco Weimann lasciato solo da Gerrard. Tocco facile facile a porta vuota. Aston Villa meritatamente avanti. La reazione dei Reds sta tutta in un tiro al volo di Sturridge, nessun problema per il portiere. al 31' Sterling sfonda a destra, tiro cross interessante, ci mette i pugni Guzan. Al 36' Anfield è gelato. Cross dalla destra, sembrerebbe tutto facile per la presa di Mignolet, il belga invece manca incredibilmente la presa e lascia Benteke libero di segnare ancora a porta praticamente spalancata. Di nuovo. Cala un silenzio spettrale su Liverpool. Villans avanti come l'anno scorso, 2-0. Weimann e Benteke sugli scudi. In pieno recupero l'unica giocata da Liverpool è iniziata da Suarez che serve al limite Henderson, tocco di tacco sublime, pallone a Sturridge che supera Guzan con un tocco sotto felpato. Torna a respirare la Kop. I reds si rimettono in partita dove aver rischiato il tracollo.

SECONDO TEMPO - Nella ripresa Rodgers capisce che le cose cosi non vanno. Fuori un fantasma, alias Coutinho, dentro un centrocampista di contenimento Lucas. Al 49' esce anche Agbonlahor per infortunio, dentro Grant Holt. Il Liverpool pressa con maggiore verve alla ricerca del pari. Al 50' Gerrard si inventa un lancio chirurigico a servire Suarez che scappa via anche a Guzan che lo mette giù. Nessun dubbio per Moss. Rigore. Esplode Anfield che adesso ci crede. Dal dischetto va capitan Gerrard. trasformazione perfetta con Guzan che intuisce ma non può arrivarci. La rimonta in stile Liverpool è completata. E adesso?.Ricomincia a giocare come se nulla fosse il Villa che si spinge in attacco con la stessa cattiveria del primo tempo. Al 60' Delph sfiora il 3-2 con un tiro da fuori area a giro che termina di pochissimo a lato. La sfortuna è un affare di casa Liverpool. Al 62' si ferma Lucas, problemi al ginocchio per lui. Appena entrato in campo, il brasiliano è costretto ad abbandonare i suoi. Dentro Allen. Suull'azione che riparte Suarez prova a dare un senso al suo match, tiro volante di prima intenzione. Non si spaventa Guzan che blocca in due tempi. Spinge adesso il Liverpool che sfiora il gol con Henderson. Conclusione dal limite, si distende con la manona il portiere dei Villans. Lambert sospira in panchina. Ora i Reds ci credono, un pò meno Sterling che fa tutto bene tranne il tiro. Palla debole a lato. Al 76' Anfield è pronto ad esplodere. Suarez prende la mira dalla sua mattonella, punizione come sempre di rara bellezza. Urlo strozzato in gola. Pallone fuori di pochi centimetri. Ci provano entrambe le squadre a vincerla, quasi ci riesce il Liverpool al 93' con Suarez che fa una delle sue magate in area, attento Guzan che devia con tutto quello che può. Finisce nell'abbraccio dei due tecnici. Un punto a testa che fa sorridere l'Aston Villa, ma che lascia i Reds al palo e costretti a guardarsi le spalle dai rientri di Everton, Tottenham e United.