Diretta Chelsea - Manchester United in Premier League

Prossimi impegni : il Chelsea riceve il West Ham in uno dei tanti derby di Londra. Lo United aspetta il Cardiff da ieri ultimo all'Old Trafford. E con questo è tutto. Speriamo di esser stati all'altezza delle vostre aspettative. Buona serata! Questo il video dei gol: Con i tre punti di oggi il Chelsea ristabilisce il -1 dal City ed il -2 dall'Arsenal. Terzo posto a +6 sul Liverpool quarto. Ancora imbattuto in casa Mourinho con i suoi londinesi. Lo United precipita a -6 dal quinto posto del Tottenham che si traduce con Europa League. Domani potrebbero essere sette se l'Everton andasse a vincere al The Hawthorns e superasse gli Spurs. Il Newcastle, ottavo, è a meno 1. La pantera. L'aquila. L'antilope. Chiamatelo come volete ma Eto'o rimane implacabile. Bim, bum, bam ed il Chelsea sconfigge abilmente lo United con un 3-1 perentorio. Solita partita delle squadre di Mourinho, di rimessa: così riesce a schiantare Moyes, ancora a secco di vittorie negli scontri diretti contro lo Special One. Il vantaggio viene da un tiro dalla distanza deviato da Carrick. 2-0 su dormita generale della difesa ospite. 3-0 con ennesima disattenzione difensiva del Manchester su angolo. Solo al 55° Moyes decide di ricorrere all'abilità sotto porta di Hernandez che - prontamente - fa 3-1. Finisce dieci contro dieci, dopo l'infortunio a sostituzioni esaurite di Fernando Torres e dopo l'espulsione di Vidic per intervento da galera di Vidic su Hazard. 90° + 4 - Finisce qui, fischio finale. Chelsea batte United 3-1 90° + 4 - Rissa, botte, no. Sedata. Rafael entra a piedi uniti gratuitamente senza guardare la palla su Cahill. United frustratissimo. Era rosso anche questo, ampiamente, ma arriva solo il giallo 90° + 2 - I quattro minuti di recupero saranno prolungati 90° - Rosso meritatissimo. Vidic entra in maniera criminale su Hazard e si becca la massima punizione. Fuori! 10 contro 10. E Nemanja si lamenta pure. 89° - Hernandez ancora pericoloso. 88° - A Torres gli si gira il ginocchio sinistro . Si rialza El Nino ma c'è bisogno del cambio. Sostituzioni terminate e quindi Blues in 10. 86° - Entra Matic, esce Willian. Il serbo va a fare la mezzala, Ramires l'esterno alto del 4-3-3 85° - Eh sì, poi Hernandez ti pesca questo corridodio e tu non puoi che insultare Moyes per non averlo fatto giocare. Lancio per Smalling, cross al volo., la palla si perde. 83° - Ecco Matic! Si appresta ad entrare il serbo appena ripreso dal Chelsea. Secondo debutto in maglia Blue vicinissimo 83° - Si rirpopone il duello David Luiz - Phil Jones in mezzo. Altro fallo fischiato 81° - Cross troppo sul portiere di Januzaj. Palla bloccata. Cech sul rinvio scivola, spettacolo a Londra. Si ride, si scherza e si segna 80° - Non mi dite che si riapre la partita adesso! Se fa 3-2 lo United cade il gelo eh! 78° - Dodici minuti alla fine: dentro F.Torres e fuori Eto'o. Standing ovation 77° - Ragazzi, ma HERNANDEZ LO DOVETE USARE DI PIU'! 3-1 DELLO UNITED. CHE GIOCATORE. Un maestro sul filo del fuorigioco. Tap-in in prossimità della linea dell'offside. Cech battuto. 74° - Uscita bassa di De Gea su cross di Willian. Il ricco brasiliano (oh, ragazzi, non ci posso far niente se son tutti ricci) cercava Ramires in mezzo. 73° - In tribuna c'è anche Roman Abramovich. 72° - "José Mourinhoooo, José Mourinhooo" coro dello Stamford Bridge. 70° - Rischia la vita Cech con un dribbling per fortuna riuscito fortunatamente su Hernandez. La faccia di Mourinho non promette nulla di bene. Anche mani in faccia. Idolo. 68° - Uh, guarda! Lo United ci prova. Bella girata su angolo di Welbeck che dimostra che la stoffa ce l'avrebbe. 67° - Esce Oscar per Mikel. Si passa al 4-3-3 con Hazard e Willian ai lati di Eto'o. In mediana Mikel va a fare il perno centrale. Luiz e Ramires centrali. 65° - Mourinho impartisce le direttive ad Obi Mikel, prossimo il suo ingresso. 63° - Carrick stavolta devia in maniera fortunata e - sugli sviluppi di un'azione identica a quella del primo gol - manda in angolo un tiro di Eden Hazard. 62° - Il Chelsea gioca a segnare da fuori area. Ora ci prova Willian. 61° - Fate finta di vagare di notte, al buio, buio totale. Incontrate una luce. Ha un raggio di luminosità basso ma è immensa. Quello è Januzaj nel deserto United al giorno d'oggi. 60° - Prova a dar brio all'attacco Hernandez. 58° - Si scalda Lampard: palcoscenico perfetto per lui, un 3-0, per rientrare da un infortunio. Ramires nel frattempo prova il tiro da fuori senza pretesa. 55° - SIA FATTA LA VOLONTA! FUORI A.YOUNG, dentro Chicharito. Vediamo come si disporrano ora i Red Devils 53° - Ashley Young, Ashley Young........ma cosa fai?! Ma che obbrobrio stai disegnando oggi?! Fallo di mano e possesso United interrotto. 50° - Entra un difensore, entra Smalling. Moyes, are you kiddng me? Esce Evra. Ah ecco, Patrice si è rotto. Smalling si va a mettere proprio terzino sinistro al posto del francese. 49° - Da 59 anni un giocatore del Chelsea non faceva tripletta allo United. 48° - Vidic impedisce di creare pericoli ad Eto'o. Angolo Blues, RETEEEEEEEEEEEE. NOOOOOOOOOOO, LUI ANCORA!!!!!!!! ETO'OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO, 3-0! Cahill solo, solo, SOLO, stacca di testa, nessuno lo difende! De Gea ribatte ma Eto'o lì. Prima tripletta in Inghilterra. Organizzate la difesa allo United! 46° - Punizione per il Manchester per cominciare la seconda frazione. Ashley Young sbaglia traiettoria 46° - Rientrano tutti in campo. Si riparte con il big-match! Nessun cambio Il primo tempo si conclude con un doppio vantaggio dei padroni di casa. La squadra mette a dispozione i piedi e la fantasia, Mourinho plasma il cinisco ed il gioco è fatto. E' lo United a tenere in mano il pallino del gioco per tutto il primo tempo: fa possesso palla, crea qualcosina ma davanti subisce le assenze di attaccanti veri, e non seconde punte come Welbeck, tipo Rooney e Van Persie , due nomi a caso. Il Chelsea riparte un paio di volte e vuoi con fortuna (deviazione sull'1-0), vuoi con complicità della difesa avversaria (il 2-0 è firmato United eh, non ci piove) è sul 2-0. Previsione: Mou toglie Willian e mette Lampard alzando - almeno apprentemente - Ramires. Moyes non cambia nulla nonostante A.Young sia totalmente involuto. 45° + 2 - Finisce il primo tempo. 2-0 per il Chelsea 45° - Due minuti di recupero. 45° - Quando un allenatore decide la partita. Fernando Torres che gioca titolare il 70% delle partite? No. Eto'o, che mi fa doppietta al primo tempo. Mourinho. 44° - ETOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO- CHELSEA 2 - UNITED 0. Un'aquila. Bestia di attaccante. Libero, solo solo in area, riceve da destra da Ivanovic. Rete, semplice, toc toc. C'è qualcuno che difende?! 43° - Punizione da distanza non proibitiva per David Luiz: tiro non fortissimo. Barriera attenta: deviazione ed angolo! 43° - Il Chelsea deve fare come poco fa. Deve essere capace di ripartire e far male in contropiede altrimenti, senza le coperture difensive dei trequartisti, si rischia troppo dietro. 40° - Januzaj, decentrato sulla sinistra, sta mandando al manicomio CHIUNQUE. Sto qui fa paura eh, PAURA! Tunnel al difensore, palla in mezzo ma niente di pericoloso. Mancano tanto Rooney ed RVP a dar peso all'attacco ospite. Intanto Januzaj tira ancora, come se nulla fosse. Ribaltamento di fronte: duetto Hazard-Eto'o, palla in mezzo: sforbiciata Oscar. Fuori. EMOZIONI! 38° - Pagliacciata di David Luiz che con un intervento omicida entra di testa sull'accorrente Jones. Sarebbe secondo giallo, almeno per cumulazione: Luiz si butta per terra e trae in inganno Dowd. 37° - Occasione gignate dal nulla per lo UTD che gigioneggiava intorno all'area. Palla che entra in area grazie al cross dalla sinistra di Januzaj e Welbeck cicca la palla, non la tocca quanto basta, in caduta. Lamenta un fallo. 34° - Ammonito Ashley Young che strattona Ramires sulla corsia destra quando il Chelsea stava tentando la contromossa. In panca Moyes e Phil Neville cercano di dare la carica ai Devils. 30° - Bella azione di Januzaj che mette in mezzo ma non trova nessuno! Ma è un talento cristallino. 29° - Male Eto'o tatticamente: non rimane in area e cerca di andare a farsi dare la palla da Oscar. Oscar che non può che tirare non trovando libero nessuno. Palla fuoi. 27° - Pericoloso tiro di Evra che prova la botta potente ma trova solo l'esterno della porta. Lo United c'è, con qualche affano ma c'è! 24° - Contatto David Luiz - Rafael . Rischia il secondo giallo il riccio brasiliano (e sì, quale dei due dato che lo sono entrambi?). Il Blue alza il gomito per poi abbassarlo in tempo 22° - Ci prova dall'altra parte Hazard: altro traversone ma fuori.

21° - Magia in accelerazione di Hazard che si beve Rafael e Vidic e mette in mezzo ma trova solo l'angolo.

16° - ETO'OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO eccolo! Dedicato a qualcuno della panchina. 1-0 CHELSEEEEEEEEA United sotto. Come avevo detto, Samuel è Eto'o quando svaria, quando non gioca spalle alla porta, quando la guarda in faccia. Mitico! Si allontana dall'area, scocca il tiro, deviazione e rete! (sotto la foto che immortala il tutto). De Gea non può nulla. SAMUEEEEEEEEEEEEEL ETO'OOOOOOOOOOOOO. Quarta rete!

13° - Momenti di possesso palla Blues, guadagnano campo i guerrieri di Mou. Piccolo giudizio personale: odio vedere Samuel Eto'o dover giocare spalle alla porta e dover arretrare sotto la pressione dei centrali avversari. Non è il suo mestiere.

11° - Willian ci prova dalla distanza mentre si allarga: tiro deviato che si impenna ed è preda di De Gea

10° - Break di Ramires per vie centrali. Tiro scavicchiato per sbaglio da distanza importante che non può esser che telefonato per De Gea.

9° - Screen in stile NBA di David Luiz per Hazard lanciato in volata. Califfissimo il brasiliano.

8° - Enorme Januzaj che sbaglia l'appoggio in avanti e , persa la palla , insegue Oscar in contropiede per riprendersi il possesso.

7° - Molto più un 4-4-1-1 quello del Manchester con Januzaj che rimane unico rifinitore per Welbeck e Valencia ed A.Young che si abbassano molto.

5° - Valencia insieme a Rafael mettono in apprensione Azpilicueta sulla sinsitra. Angolo di Januzaj, non colpisce nessuno, rimessa Manchester per leggero tocco di Ramires.

3° - Molto avvincente lo United in avvio di partita.

2° - Prima occasione del match ed è dello United: tiro defilato di A.Young che viene parato da Cech. Delizioso il triangolo tutto inglese fra Ashley e Welbeck suggerito da Carrick.

1° - Lo United manovra il primo possesso, palla a Welbeck che incunea e scarisca sulla sinistra. Recupera palla il Chelsea

1° - Partiti, pronti a divertirvi?! Oddio, speriamo di non aver tirato un noioso 0-0.

Ferdinand incita i suoi su Twitter!

Come on boys! A @ManUtd win would make my Sunday ! Welbeck goal 0-1 away win I'm going for... — Rio Ferdinand (@rioferdy5) 19 Gennaio 2014

16.58 - Parla anche Moyes :" Riavere Jones e A.Young per noi è importante. Dobbiamo fare risultato ed abbiamo la squadra per farlo."

16.57 - Dichiarazioni dell'ultimo momento di Mourinho su David Luiz :"Sta giocando bene. siamo molto offensivi, lui ci dà equilibrio dato che anche Ramires cerca sempre l'inserimento."

16.54 - I giocatori di ritorno dal riscaldamento. Ma ormai quest è roba vecchia! Dato che siamo a 5 minuti dal via.

16.45 - Mourinho scruta i suoi durante il riscaldamento.

16.40 - Arriva il risultato del Tottenham che sbanca lo stadio dello Swansea per 1-3 (doppietta dell'in formissima Adebayor). Questo risultato, mette lo UTD in seria difficoltà: ora i punti dal 5° posto del Tottenham che vuol dire Eruopa sono 6. Di mezzo ci passa l'Everton che per giunta gioca domani e, se vincesse, porterebbe a 7 punti di distanza dall'Europa (andando quarto) per i Red Devils che quindi oggi sono obbligati alla vittoria.

16.38 - Arrivano il resto dei Diavoli Rossi a riscaldarsi .

16.31 - De Gea e Lindegaard si riscaldano!

16.20 - Come ampiamente prevedibile, moduli speculari per le due compagini.

16.17 - Ora lo United. Anche Moyes presenta qualche sorpresa. Dietro gioca Evans e Phil Jones scala in mezzo (niente Fletcher). Dietr le punte trova il posto da titolare A.Young recuperato all'ultimo ed esce Kagawa. Eccola i Red Devils nel dettaglio : De Gea; Rafael, Vidic, Evans, Rafael; P.Jones, Carrick; Valencia, Januzaj, A.Young; Welbeck. A disposizione: Lindegaard; Smalling; Giggs, Cleverley, D.Fletcher, Kagawa; Javier Hernandez.

16.13 - Formazioni ufficiali. Partiamo dal Chelsea che rpesenta grosse novità. In difesa ce la fa a recuperare Ivanovic a va a destra con Azplicueta a sinistra. Niente A.Cole. In mezzo gioca David Luiz e né Lampard né Matic. In attacco presente Eto'o, esce F.Torres. Eccola nel dettaglio : Cech; Ivanovic, Cahill, Terry, Azplicueta; Ramires, David Luiz; Willian, Oscar, Hazard; Eto'o. A disposizione : Schwarzer; A.Cole, Mata, Mikel, Lampard, Matic; Fernando Torres. Ce la fa almeno per la panchina quindi capitan Lampard.

16.10 - La leggenda dello United, Crerand :" Welbeck ha le qualità per essere un top player. Ha grande ritmo e segna tanto anche."

16.09 - Altre immagini dallo Stamford!

16.08 - Cech :" E' una partita che vale sei punti."

16.06 - Azpilicueta :"Sarà una partita difficile ma giocheremo in casa e cercheremo di prenderci i tre punti. Mi sento felice quando gioco perché la concorrenza in squadra è davvero tanta. Provo a dare il 100%."

16.05 - Nejamnja Matic e tutto il Chelsea sono allo stadio.

16.04 - Surreale lo Stamford pronto ad accogliere i calciatori!

16.00 - Non è un derby, non è una rivalità radicata di proporzioni mastodontiche. Chelsea contro Manchester United. Mai si sono odiate ma neppure si sono mai amate. Il Chelsea ha una storia giovane, lo United rappresenta la tradizione. Quanti scontri fra queste due squadre avete visto negli ultimi 10 anni? Spero per voi tanti. Le due squadre si sono contese molto. L'apice della sfida è arrivato il 21 Maggio 2008 quando, a Mosca, lo United conquista la Champions League sul Chelsea di Grant ai rigori dopo la scivolone di Terry. Ma le due squadre sono state anche ad un passo dall'affrontarsi in finale di Champions l'anno dopo, quando solo lo scandalo Ovrebo-Barça ha precluso al Chelsea un altro viaggio in finale con i Red Devils. Si sono divise mezzo mondo. I Red Devils portano a casa 4 dei 6 campionati fra il 2006/07 ed il 2011/12 (tre di queste quattro volte la seconda piazza è del Chelsea), 4 delle 6 Community Shield fra 2006/07 e 2011/12, una Champions League e 3 delle 6 Carling Cup sempre dal 2006/07 al 2011/12. I Blues portano a casa una Premier, tre F.A. Cup, una Community Shield, una Champions ed una Carling Cup in quel lasso di tempo. Innumerevoli finali. La seconda più celebre, dopo quella di Mosca, è forse quella di F.A. Cup, un anno prima, con gol decisivo di Drogba ai supplementari profetizzato e previsto da Mou. Se c'erano due squadre a cui si pensava quando si parlava di "Calcio Inglese" in quegli anni, beh, erano senz'altro loro due.

15:50 - Benvenuti quindi alla diretta di Chelsea - Manchester United da Antonello Angelillo! Vi racconterò minuto per minuto la diretta di questa splendida, magica, magnifica sfida. Le due squadre non sono più quelle catalizzatrici massime del panorama inglese di calcio ma rimangono due potenze economiche e tecniche gigantesche. Si gioca a casa di Mourinho, allo Stamford Bridge. Si gioca per la 22° giornata di Premier League. Le due squadre giocano per obiettivi diversi. Il traguardo di Mou è l'agognato scudetto, che mai come quest'anno è combattuto davvero: Arsenal e City le avversarie che sono emerse dalla scrematura di Dicembre, quando pian pianino un'altra candidata si è fatta da parte (il Liverpool). Lo United, invece, continua a vivere di alti e bassi la prima stagione del post-Ferguson, con Moyes che un giorno sorride e l'altro piange. L'obiettivo è quello di agguantare il massimo possibile: vincere più partite e sperare in un posto in Champions (difficile) o in Europa League (già più raggiungibile). Cercare almeno i quarti in Champions (dove il sorteggio ha regalato l'abbordabilissimo Olympiakos) e la finale in Capital One Cup (che, al 90%, visto che il City ha un piede e mezzo in finale, significa Europa League senza passare dal 6° o dal 7° posto in campionato). In classifica le due squadre distano nove punti.

15:40 - I Red Devils ed i Blues, tuttavia, vivono un momento di forma importante. Almeno per quanto riguarda la Premier. Il Chelsea non perde dal 7 dicembre dallo Stoke City ed intanto ha inanellato cinque vittorie in sei gare. Nelle ultime cinque gare (sempre e solo di Premier) il Chelsea ha preso un solo gol, segnandone otto. In casa non ha ancora perso e Mou ha portato i Blues a 70 partite consecutive senza una sconfitta interna con lui in panchina. Un santone. Il Manchester, per contro, oppone una sconfitta (l'unica nelle ultime cinque) al pareggio del Chelsea (nello stesso lasso di tempo). Ne ha vinte quattro delle ultime cinque anche lo UTD segnando più di quanto subìto (10 fatti, 5 presi). Però, se andiamo ad analizzare il momento di forma generale di quelli che oggi saranno gli ospiti, ci rendiamo conto che le cose non stanno andando poi così bene: in Capital One Cup è arrivata la sconfitta esterna contro il Sunderland nella semifinale di andata per 2-1. In F.A. Cup l'eliminazione invece è stata servita senza aspettare troppo da parte dello Swansea ai 32° di finale. Troppo poco.

15:30 - Le due squadre non hanno avuto brighe infrasettimanali da sbrigare, quindi hanno potuto preparare la partita come si deve. I Blues, nello scorso week-end, hanno ottenuto una vittoria tutt'altro che semplice contro l'Hull City al KC Stadium. Il Manchester ha espiato le colpe di Coppa (F.A. Cup) battendo proprio lo Swansea che sei giorni prima gli aveva fatto la festa, per 2-0. Se l'Old Trafford si è trasformato da Teatro dei Sogni (così era chiamato nell'era Feguson) a Teatro dei Bisogni (dove bisogno sta per necessità di punti che ogni squadra reclama allo UTD e puntualmente ottiene), non si può dire che il ruolino di marcia di Moyes - in campionato - sia altrettanto compromesso. In casa sono arrivate 4 sconfitte e 5 vittorie in 11 gare, lontano dalle mura amiche i Rossi si trasformano: 10 gare, 6 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Mica male. I Blues in casa, come vi abbiamo fatto intuire sopra, sono un rullo compressore: 10 gare e 9 vittorie. Unico passo falso il pareggio col WBA (non chissà chi, se si pensa che dallo Stamford sono passate anche Liverpool e City). I padroni di casa odierni hanno la miglior difesa del campionato (19 gol subìti, come l'Arsenal), lo United ha il miglior attacco se si fa eccezione per le prime cinque in classifica (35 reti messe a segno).

15:25 - Se la forza dello United è l'attacco (Rooney 9 reti, Welbeck 8, Van Persie 7), quella del Chelsea è il centrocampo dove giostra il capocannoniere di squadra: Eden Hazard. 9 reti per il belga, secondo centrocampista per reti segnate in campionato dietro solo al totem Yaya Touré con 11. In generale è il gruppo a fare la differenza per Mou: 13 i marcatori diversi per i Blues, appena 10 per lo UTD. Ed è legittimo se si pensa che il vate da Setubal dietro l'unica punta (che sia F.Torres o Eto'o) può giostrare Mata, Oscar, Hazard, Willian, Schurrle, volendo Ramires e fino a poco tempo fa de Bruyne (partito per il Wolfsburg) . L'unico precedente stagionale è datato 26 agosto, quando il Chelsea si fermò sullo 0-0 nell'andata del match di oggi a Manchester.

Il Chelsea, terzo, ieri ha ricevuto due cattive notizie vedendo le sue dirette avversarie uscire con i 3 punti dal sabato di Premier. L'Arsenal ha abilmente trionfato per 2-0 nel mini-derby casalingo con il Fulham, il City ha trionfato 4-2 contro Solskjaer ed il Cardiff. Ció comporta una classifica difficile per i Blues che - solamente vincendo - manterrebero le distanze da Gunners e Citizens invariate rispetto ad inizio weekend (Arsenal a -2 e City a -1). Fortunatamente per Mou il Liverpool non è andato oltre il pareggio e non si è portato momentaneamente a 1.

15:15 - Se non ha fatto parlare di sé per questioni di campo, questa settimana il Chelsea è stata senz'altro la squadra della settimana per quanto riguarda il calciomercato, dato che ha prelevato il centrocampista Nemanja Matic. Ritorno alla base per il centrocampista serbo che, in Portogallo con il Benfica, è maturato ed ha raggiunto apici importanti nel ruolo di tutto-campista. Sa portare palla ed inserirsi, è un ottimo tiratore (vedi finale del Trofeo Puskas vinto poi da Ibra quest'anno), corre molto, aiuta la squadra ed è roccioso. Preso nel 2009 per 1.8 milioni di euro dal Kosice, Matic al Chelsea ha totalizzato appena due presenze nella stagione 2009-10 per poi passare prima al Vitesse. per un prestito annuale, e poi al Benfica come parziale contropartita tecnica dell'affare David Luiz. Valutato intorno ai 6 milioni di euro quando ha lasciato Londra, Matic viene riacquistato per la "modica" cifra di 24 milioni all'incirca. Bazzecole per chi rimane interessato a Diego Costa (anche se la ricerca di una punta dal nome importante che si paventava per Gennaio non è stata poi così affannata), Luke Shaw, Courtois (Chelsea ed Atletico non sono d'accordo sul come terminare la faccenda, Courtois vuole sapere prima di poter giocare titolare nella capitale inglese prima di lasciare quella spagnola) e Zouma. Mourinho intanto ha ammesso che la rincorsa a Rooney è ufficialmente terminata ("Lo United è stato chiaro, non vuole venderlo"). Il Chelsea ha anche prestato Bertrand (terzino sinistro) all'Aston Villa.

15:05 - Lo United sul mercato rimane immobile, come Joey Barton (e se non conoscete il particolarissimo centrocampista del QPR avete bisogno di ripetizioni) lamenta nel suo blog :"Non ho mai visto lo United condurre un mercato in questa maniera. Hanno comprato Fellaini a Giugno (lo definisce un "Panic buy", acquisto dettato dal panico e dalla fretta, strapagato dopo il primo no dell'Everton, visto che l'assalto ad Ander Herrera era stato fallito, ndr.) ma lo fanno giocare fuori ruolo. Non è un mediano e non puó giocare lí. Attualmente hanno solamente Carrick come centrocampista dato che Giggs ha 70 anni (ne ha 40 ma comprendiamo la "scimmiottante" distorsione dei fatti di Barton, ndr.) ma nasce ala". Il calciatore non ha tutti torti ed infatti lo UTD sarebbe sempre sulle tracce di Ander Herrera ed ha aggiunto agli obiettivi Gündogan. In piú è stato ceduto Anderson alla Fiorentina come senz'altro saprete. Vaghi rumor parlano di un interesse per Everton Ribeiro mentre in difesa l'addio quasi certo di Vidic in difesa va coperto, dato che Ferdinand ha i suoi anni e che Evans, Smalling e Jones sembrano troppo poco. Si vocifera una doppia offerta all'Inter per il pacchetto Nagatomo - Guarìn, ma non ci sono conferme. Infine Moyes è stato avvistato in Italia all'inizio della settinana che sta per terminare, più precisamente al Sant'Elia dov'era di scena la Juve (Marchisio? Vucinic?) ed al San Paolo per la gara di Coppa Italia fra Napoli ed Atalanta (Hamsik?).

15:00 - I precedenti fra i due coach sono ben nove, otto dei quali risalgono tutti al periodo in cui i due si incrociarono in Premier con il portoghese allenatore del Chelsea e lo scozzese dell'Everton. Sei volte ha prevalso Mou e tre volte la contesa si è conclusa con un pari. Moyes contro Mou non ha mai vinto. Dalla prima partita, datata 25 Dicembre 1905 (a Natale) lo United ha vinto 75 volte ed il Chelsea 48 con 47 pareggi nei 170 incontri totali ma, se cominciale il conticino dalla stagione 2007-08, in 24 incontri, lo United ha vinto solo una partita in più rispetto al Chelsea (10 a 9) con 5 pareggi di mezzo. Ora alcune statistiche interessanti: il Manchester non segna al Chelsea da tre partite (ogni competizione); Juan Mata è andato a segno nelle ultime tre volte che è partito titolare contro lo United; Van Persie ha segnato più di ogni altro giocatore ospite nella storia a Stamford Bridge (6 gol); Chicharito Hernandez ha segnato in 6 partite delle ultime 9 contro il Chelsea in ogni competizione, Rooney è a quattro nelle ultime quattro partite; nelle ultime quattro sfide a Stamford Bridge fra Chelsea e Manchester sono stati segnati 21 gol; David Moyes non ha mai vinto in casa di una delle Big-4 di Inghilterra (Chelsea, United, Arsenal, Liverpool) in carriera (18 pareggi e 29 sconfitte); Manchester e Chelsea (rispettivamente con 4 e 2) sono responsabili del 46% dei cartellini gialli per simulazione nella stagione 2013-14 di Premier; Mourinho è ad una vittoria dal regalare ai Blues la 100° partita da tre punti sotto la sua gestione.

14:50 - Sarà una sfida priva di molte stelle. Partiamo dal Chelsea, che non dovrebbe recuperare in tempo Frank Lampard e che deve fare - al 90% - a meno anche di Ivanovic. Al loro posto potremmo vedere Azpilicueta a destra in difesa (con A.Cole a sinistra) e - a sorpresa - sin da subito Matic. Dietro l'unica punta F.Torres dovrebbe trovare spazio Willian ancora una volta (con Mata fuori), insieme a Oscar ed Hazard. Completeranno la squadra Terry e Cahill dietro e Ramires in mezzo con Cech in porta.

Lo United dovrà fare a meno di Rooney. Roo non gioca dal 1° Gennaio e da allora è fuori per un infortunio all'inguine. Oltre a lui mancherà ancora RVP (coscia). Quindi sicuramente davanti vedremo ancora una volta quel Welbeck ultimamente implacabile (6 reti nelle ultime 6 partite). Dietro di lui Valencia, Kagawa e Januzaj dovrebbero essere i trequartisti, a meno di sorprese dell'ultima ora (vedi Chicharito Hernandez o Nani. Senza speranze A.Young per il guaio alla spalla). In mezzo ballottaggio Cleverley - Fletcher per accompagnare Carrick mentre Giggs sarà in panchina e Fellaini ancora ai box (polso). Dietro, la coppia centrale dovrebbe essere Smalling - Vidic con Evans in rampa di lancio e Ferdinand e Jones fuorigioco (ginocchio malandato per entrambi). Terzini Rafael ed Evra, rispettivamente a destra e sinistra. In porta De Gea.

14:40 - Queste le dichiarazioni di Mourinho in vista della gara "Tutte le prime sette squadre in classifica possono vincere la Premier. Secondo me Moyes non avrà problemi, rimarrà per almeno tutti i sei anni del suo contratto. Ha davvero un fantastico lavoro ed è stabile, il club gli ha dato una grande opportunità quando lo ha scelto come post-sir Alex. Credono nel suo potere. Non penso abbia bisogno che qualcuno si senta dispiaciuto per lui, non ha problemi. Non giochiamo contro una squadra che è a 11 punti dalla vetta, giochiamo contro i campioni. Ho giocato dozzine di derby e di match classici, questo è ciò che dice l'esperienza: tante volte la squadra che sembra più in difficoltà è quella che diventa più forte nella partita singola. Questo è il motivo per il quale considero questa partita molto pericolosa per noi. Globalmente la nostra squadra è migliore. E' migliorata non solo per quello che siamo adesso ma anche per quello che stiamo costruendo per il futuro. Presi individualmente alcuni giocatori loro sono l'esatto opposto. Quindi penso che stiamo facendo un buon lavoro."

14:30 - Queste invece le parole di Moyes :"Rooney si sta allenando, è fresco, lavora sull'erba ma non sarà pronto per il Chelsea. Ha un buono scatto. Ha approfittato di qualche giorno in spiaggia ma non ce la farà. Non voglio fare previsioni sul suo ritorno per poi scoprire che non ce la fa per la partita prestabilita. L'ho visto allenarsi e sta bene, sta davvero bene. Dobbiamo pensare giorno per giorno però. Siamo contenti, speriamo di poterlo riavere il più presto possibile. Van Persie spero di poterlo riavere con noi ad allenarsi all'inizio della prossima settimana. Anderson va alla Fiorentina perché non siamo stati capaci di dargli i minuti che lui sperava di giocare. Va in prestito in un'ottima squadra e in un ottimo campionato. Al suo posto? Abbiamo Fletcher che siamo sicuri possa far bene, altrimenti non avremmo venduto Anderson. Darren sa già tutto delle strutture, del club. Non vado a vedere partite solamente per visionare o firmare giocatori, ci vado anche per vedere calcio, ciò che mi piace insomma. E scoprire cosa succede qui e lì (riguardo al suo viaggio in Italia, ndr.). Non mi interessa che lo United stia crollando in borsa, dovreste parlarne con la dirigenza, non con me. Cercheremo di vincere la partita, vedremo cosa saremo capaci di fare. Siamo due squadre che si rispettano che giocheranno una grande gara. Con Mourinho ho un buon rapporto, non c'entra nulla la bufera Rooney in estate perché mai abbiamo avuto in mente di cederlo: rispetto Mourinho per i successi e per come ha allenato le sue squadre. Non ho problemi con lui, assolutamente. E' uno dei più grandi manager moderni e probabilmente diventerà uno dei più grandi allenatori in generale."

La partita sarà arbitrata dall'arbitro Phil Dowd, coadiuvato dai guardalinee Mullarkey e Ledger e dal quarto uomo Probert. Per la partita non sono previste precipitazioni ma il cielo sarà minaccioso. Si gioca alle ore 17.